Фицо предложит Евросовету установить прямую линию связи между Россией и Украиной

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Фицо предложит Евросовету установить прямую линию связи между Россией и Украиной


Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен выступить с неожиданной инициативой. На заседании Евросовета он планирует предложит наладить непосредственную связь между Россией и Украиной.

Фицо уверен, что Евросоюз в его нынешнем виде не годится на роль посредника для достижения мирного соглашения между странами. По его мнению, прямая линия между сторонами могла бы стать первым шагом к реальному диалогу.

Фицо, который ещё в начале июня лично обсуждал ситуацию и с Путиным, и с Зеленским, констатировал: у каждой стороны – своё, принципиально отличающееся видение. Он также скептически относится к заявлениям о том, что конфликт скоро закончится. Напротив, предупредил, что боевые действия рискуют затянуться.

Идея словацкого премьера – не просто «техническое предложение» для галочки. Это констатация факта: официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Есть только посредники. И пока прямого общения нет, любые переговоры будут проходить через третьи руки, с искажением позиций и затягиванием времени.

Европа сейчас лихорадочно ищет переговорщика. В Брюсселе не могут даже договориться о том, кто будет говорить с Москвой. Фицо предлагает не искать переговорщика, а дать возможность говорить сторонам напрямую.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 15:22
    Там не с кем разговаривать,совсем не с кем. Русофобы окончательно съехали с катушек и разговаривать с ними только усложнять своё положение.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Ропот 55
      Там не с кем разговаривать,совсем не с кем. Русофобы окончательно съехали с катушек и разговаривать с ними только усложнять своё положение.

      Зеленский - просрочка.
      Верховная Рада - просрочка.
      Законной власти на Украине нет.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:22
    И о чём нам базарить с этими клоунами низкой социальной ответственностью?
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:31
    А что интернет отключили ,телефон перерезали ,радиоволны отменили ? Хотел бы поговорить ,нашел бы как .Проблема не в средствах связи ,говорить не о чем ! Зе и остальная камарилья, уверены ,что они выиграли войну ,в Москве последних ежей доедают .Надо дожать Путина и все ,завтра делить богатства Сибири будут !
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:08
      Цитата: APASUS
      А что интернет отключили ,телефон перерезали ,радиоволны отменили ?

      Фицо в самом деле считает, что, если бы было о чём говорить, не нашли бы способ?
      Ситуация напомнила фильм "Великолепный" с Бельмондо
      Мы нашли албанского переводчика. Правда, он говорит только по-румынски. Пришлось вызвать румына. Но тот говорит только по-сербски. Серб - только по-русски. Русский - только по-чешски. К счастью, я говорю по-чешски
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 15:46
    Это в кино было уже. Рабинович из Одессы потом разъединил высокие стороны.