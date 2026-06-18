Командование ВМСУ опровергает вчерашнюю атаку МБЭК на порт Одессы

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Командование ВМСУ опровергает вчерашнюю атаку МБЭК на порт Одессы

Вчера в одесских пабликах распространялась информация о взрывах в районе порта. Одесситы высказывали предположение, что портовая инфраструктура подверглась атаке российских морских безэкипажных катеров (МБЭК). Даже были опубликованы видеосвидетельства серии довольно мощных взрывов.

Событие само по себе неординарное. Российские военные довольно редко атакуют вражеские цели с применением начиненных взрывчаткой автономных плавсредств. Почему в нашей стране до сих пор не налажено массовое производство ударных БЭК с последующим их применением против врага — большая загадка для многих. Противник использует для атак МБЭК регулярно, в том числе против гражданских судов, и не только в акватории Черного моря.

Еще в январе прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил о создании в России единого центра компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров. Спустя полгода прошли военно-морские учения Балтфлота ВМФ РФ, на которых впервые отрабатывалось применение БЭК. Далее как-то все застопорилось.

Сегодня пресс-служба Военно-морских сил Украины поспешила опровергнуть информацию о вчерашней атаке БЭК на Одесский порт. В заявлении ВМСУ утверждается, что это были учения по отражению возможных атак с применением ударных катеров.

Вчера, по сообщению Минобороны России, в порту Одессы был уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Однако удары были «традиционными» с применением ударных беспилотников и ракет.

15 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:21
    Партизаны Одессы сработали.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:51
      Партизаны Одессы сработали.

      Сами то верите в это? request
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:28
      -Далее как-то все застопорилось.
      Нет аналога Старлинка, а радиоканал давится РЭБ.
      Да и (по ошибочному мнению высокопоставленных военных) нет подходящих целей.
      Но перехватчики (хотя бы) нужны еще вчера.
  2. helilelik Звание
    helilelik
    +1
    Сегодня, 15:24
    Учения по отражению несуществующей,по их данным, угрозы?
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 15:25
    Хотелось бы видеть работу прославленного Черноморского Флота России...когда же наконец появится новый Ушаков, Нахимов...сидим в обороне...это неправильно.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:58
      Ну адмирал Григорович приписан к ЧФ, на днях стрельнул где-то возле британской яхты soldier
    2. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Сегодня, 15:59
      Тогда...,когда в качестве "гаранта" увидим Петра 1-го, Екатерину 2-ю.... winked
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:01
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      когда же наконец появится новый Ушаков, Нахимов...сидим в обороне...это неправильно.

      Да уж, Георгий Константинович Жуков был прав, в своих высказываниях о ВМФ.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:03
        Уж он молчал бы лучше. Герой Сычевки
  4. Слон Звание
    Слон
    0
    Сегодня, 15:29
    Указано морские безэкипажные катера. А что у нас есть еще и речные и озерные?
  5. Вавилов_А Звание
    Вавилов_А
    +1
    Сегодня, 15:30
    "Рассвет" вывели на орбиту, нормальная спутниковая связь начала появляться. Возможно, в этом причина.
  6. gurzuf Звание
    gurzuf
    +2
    Сегодня, 15:40
    "Почему в нашей стране до сих пор не налажено массовое производство ударных БЭК с последующим их применением против врага — большая загадка для многих". Наверное по той причине, что люди не скинулись всем миром на решение этой проблемы.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:04
      Деньги " Всего мира" Концентрируются у определенных людей. Их бы и обязать делом уже заняться
    2. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 16:53
      Скинулись не раз в виде непрерывного повышения оброка, да видно мало. На вкладах лежат частные 70 трлн (триллион баксов), которые не дают покоя начальству, несмотря на НДФЛ с прибыли в размере 600 млрд в год.
  7. miry_mir Звание
    miry_mir
    0
    Сегодня, 16:34
    вот сколько пытаются уничтожить мост на затоке с помощью ракет и дронов и ни разу не пытались ударить с помощью мбэка