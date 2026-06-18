Командование ВМСУ опровергает вчерашнюю атаку МБЭК на порт Одессы
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Вчера в одесских пабликах распространялась информация о взрывах в районе порта. Одесситы высказывали предположение, что портовая инфраструктура подверглась атаке российских морских безэкипажных катеров (МБЭК). Даже были опубликованы видеосвидетельства серии довольно мощных взрывов.
Событие само по себе неординарное. Российские военные довольно редко атакуют вражеские цели с применением начиненных взрывчаткой автономных плавсредств. Почему в нашей стране до сих пор не налажено массовое производство ударных БЭК с последующим их применением против врага — большая загадка для многих. Противник использует для атак МБЭК регулярно, в том числе против гражданских судов, и не только в акватории Черного моря.
Еще в январе прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил о создании в России единого центра компетенций по выпуску военных безэкипажных катеров. Спустя полгода прошли военно-морские учения Балтфлота ВМФ РФ, на которых впервые отрабатывалось применение БЭК. Далее как-то все застопорилось.
Сегодня пресс-служба Военно-морских сил Украины поспешила опровергнуть информацию о вчерашней атаке БЭК на Одесский порт. В заявлении ВМСУ утверждается, что это были учения по отражению возможных атак с применением ударных катеров.
Вчера, по сообщению Минобороны России, в порту Одессы был уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Однако удары были «традиционными» с применением ударных беспилотников и ракет.
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