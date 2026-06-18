Способны перехватывать БПЛА: армия США внедряет комплексы защиты с элементами ИИ

244 1
Способны перехватывать БПЛА: армия США внедряет комплексы защиты с элементами ИИ

Американская компания BAE Systems заключила контракт на поставку армии США многоуровневых комплексов активной защиты наземной бронетехники, ориентированных преимущественно на некинетические методы нейтрализации угроз.

Эти системы предназначены для обнаружения, сопровождения и подавления противотанковых управляемых ракет и малогабаритных БПЛА на подлетных участках траекторий до момента их контакта с бронекорпусом. В рамках соглашения предусмотрена как доработка уже существующих перспективных комплексов Stormcrow и Terra Raven, так и изготовление новых опытных образцов. Архитектура этих комплексов активной защиты объединяет многодиапазонную РЛС, биспектральный оптико-электронный модуль с лазерным дальномером, процессор управления огнем с элементами ИИ и пусковые устройства средств противодействия.



При обнаружении цели вычислительный блок системы в автоматическом режиме определяет оптимальную точку перехвата и в течение нескольких миллисекунд инициирует либо запуск кинетического перехватчика, либо активацию инфракрасного излучателя. Система включает в себя высокочувствительные инфракрасные датчики с разрешением 1920×1200, способные обеспечивать круговой обзор и предупреждение о потенциальных угрозах.

Между тем интеграция этих комплексов на существующие платформы сопряжена с ограничениями по массе, энергопотреблению и возможности размещения сенсоров, учитывая наличие штатных люков, антенн и внешних креплений.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:34
    процессор управления огнем с элементами ИИ и пусковые устройства средств противодействия.


    Вспомнился фильм "День Независимости". На любой процессор может быть создан свой "вирус".