Способны перехватывать БПЛА: армия США внедряет комплексы защиты с элементами ИИ
2441
Американская компания BAE Systems заключила контракт на поставку армии США многоуровневых комплексов активной защиты наземной бронетехники, ориентированных преимущественно на некинетические методы нейтрализации угроз.
Эти системы предназначены для обнаружения, сопровождения и подавления противотанковых управляемых ракет и малогабаритных БПЛА на подлетных участках траекторий до момента их контакта с бронекорпусом. В рамках соглашения предусмотрена как доработка уже существующих перспективных комплексов Stormcrow и Terra Raven, так и изготовление новых опытных образцов. Архитектура этих комплексов активной защиты объединяет многодиапазонную РЛС, биспектральный оптико-электронный модуль с лазерным дальномером, процессор управления огнем с элементами ИИ и пусковые устройства средств противодействия.
При обнаружении цели вычислительный блок системы в автоматическом режиме определяет оптимальную точку перехвата и в течение нескольких миллисекунд инициирует либо запуск кинетического перехватчика, либо активацию инфракрасного излучателя. Система включает в себя высокочувствительные инфракрасные датчики с разрешением 1920×1200, способные обеспечивать круговой обзор и предупреждение о потенциальных угрозах.
Между тем интеграция этих комплексов на существующие платформы сопряжена с ограничениями по массе, энергопотреблению и возможности размещения сенсоров, учитывая наличие штатных люков, антенн и внешних креплений.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация