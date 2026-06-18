Единство в многообразии: на саммите Россия — АСЕАН принята Казанская декларация

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Единство в многообразии: на саммите Россия — АСЕАН принята Казанская декларация

Сегодня в столице Республики Татарстан второй день саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие юбилейное, оно приурочено к 35-летию установления отношений между РФ и АСЕАН, а также к 30-летию полноформатного диалогового партнёрства.

Сегодня на полях международного форума прошла встреча в закрытом формате лидеров стран-членов АСЕАН с участием президента России Владимира Путина. По итогам дискуссии подписаны несколько важных документов о дальнейшем развитии сотрудничества РФ с государствами Юго-Восточной Азии.

Главный из них — это Казанская декларация 2026 года, получившая официальное название «Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе».

Участники саммита одобрили Комплексный план реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН до 2030 года и договорились сотрудничать в сферах безопасности, энергетики, ИИ и других областях. Главный акцент сделан на дальнейшее развитие экономических связей и увеличение взаимного товарооборота. Декларация включает намерение укреплять сотрудничество в сфере культуры и образования.

В ходе выступления по итогам совместного заседания президент РФ сообщил о важности перехода во взаимных расчетах между странами АСЕАН и РФ в национальные валюты. Россия готова нарастить экспорт в страны Юго-Восточной Азии продукции с высокой добавленной стоимостью, при этом продолжая поставлять востребованную продовольственную продукцию и энергоносители.

Россия и АСЕАН намерены расширять трансконтинентальные морские и ж/д грузоперевозки, прокладывают новые маршруты. Участники саммита единодушно поддержали подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

9 комментариев
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  1. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 17:13
    "Единство в многообразии"- девиз Евросоюза. "E pluribus unum" - девиз США. Так с кого списано?
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -1
      Сегодня, 17:27
      Главное - чтобы Казанская декларация не стала сиротой Казанской. smile
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 17:17
    Что тут скажешь,а ничего,культурно не получится а за безкультурие) админ наругает.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 17:22
      На всякие сборища деньги находят...интересно где? am
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 17:25
        На свой кошелёк посмотри. laughing
    2. sub307 Звание
      sub307
      +2
      Сегодня, 17:28
      Цитата: Ропот 55
      Что тут скажешь

      Так сольёмся в экстазе разнообразно-многообразного культурно - экономического единения, отражённого в меморандуме о намерениях о всём хорошем на неопределенное будущее время...,а там "как бог даст".
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 17:26
    Понятно чем руководство занято последние дни...
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 17:28
    Сегодня в столице Республики Татарстан второй день саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

    Может хватит уже саммитами заниматься, когда вражеские дроны летают у нас как пчелы возле пасеки, когда от откровенного террора массово страдают российские граждане и предприятия?
    Такое ощущение что управляющие российским государством вообще на другой планете обитают.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:39
      kventinasd hi ,а в своё время думал что "Кин -дза-дза" коммедия.