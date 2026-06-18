Индекс Мосбиржи упал до минимальных значений с 2023 года из-за нефтяного сектора

1 456 13
Индекс Мосбиржи упал до минимальных значений с 2023 года из-за нефтяного сектора


Индекс Мосбиржи обрушился до минимальных значений с 2023 года. К 15:29 он составлял 2431,85 пункта. В ходе утренних торгов индикатор опускался ниже 2450 – впервые с декабря 2024 года. Падение ускорилось после того, как рынок получил двойной удар по нефтяному сектору. При этом ближе к обеду снижение индекса замедлилось до 1,05% по сравнению с 1,6% падения утром.

Причины две. С одной стороны – атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. С другой – падение мировых цен на нефть на фоне сделки между Ираном и США. Brent упала до 78 долларов за баррель. Для российского бюджета, который серьёзно зависит от нефтегазовых доходов, это весьма чувствительное падение.

Лидерами падения стали акции «Роснефти» (-2,7%), «Татнефти» (-2%) и «Газпрома» (-1,8%). Рынок ждёт решения ЦБ по ключевой ставке и готовится к тому, что регулятор возьмёт паузу в её снижении.

Страны G7 не перестают угрожать ужесточить свои санкции, направленные против российской нефти. Это негативно сказывается на ожиданиях инвесторов в нефтяном секторе экономики. Удары украинских дронов по НПЗ и портам становятся всё более системными. И этот фактор уже играет весомую роль в распродажах, как отмечают аналитики.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:20
    Какая неожиданность ,ведь правда да?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 17:26
      При сегодняшнем дефиците бюджета в 6 трлн.руб. он продолжит свой рост и нам ни чего хорошего это не несёт.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 17:37
        marchcat hi ,вот без иронии и сарказма а в свете последних событий и новостей есть что нибудь что несёт нам хорошее???
        1. cmax Звание
          cmax
          0
          Сегодня, 18:37
          Цитата: Ропот 55
          marchcat hi ,вот без иронии и сарказма а в свете последних событий и новостей есть что нибудь что несёт нам хорошее???

          Такой форум в Казани, закачаешься. Очень сейчас даже нужный.
        2. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 18:45
          Цитата: Ропот 55
          вот без иронии и сарказма а в свете последних событий и новостей есть что нибудь что несёт нам хорошее???
          для начала надо отбросить эмоции. Все эти удары по НПЗ сродни комариному укусу. Дефицит топлива ни как не связан с ударами по НПЗ. Точнее с ударами связан, но по НПЗ в В Персидском заливе. Если нефть пойдет через Ормуз, то и наши нефтяники сразу же насытят Россию бензином.
          С другой – падение мировых цен на нефть на фоне сделки между Ираном и США. Brent упала до 78 долларов за баррель.
          Могу напомнить что 78usd/баррель это на 30% выше чем 60 которые были в январе этого года. За 100 дней войны страны очень серьезно сократили свои запасы, и их сейчас придется пополнять.
          А еще Сбербанк сейчас торгуется по 315, и это за месяц до выплаты 12% в виде дивидендов.
          А еще Северсталь по 645 это вообще 3х летний минимум так сильно цена падала лишь осенью 22 года. Лето на дворе, и инвесторы уходят в отпуск. Пружина сжимается, сейчас высадят пассажиров и потом будет ракета на 3500.
  2. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 17:24
    Действительно, даже думать забыли, и вдруг, как всегда. Аж регулятор приготовился, к прыжку!
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:36
    А как же поручение Президента увеличить вдвое капитализацию российских компаний?
  4. Каz Звание
    Каz
    +3
    Сегодня, 17:43
    У главного все хорошо, судя по его словам на форуме, экономика у нас стабильная, делая сноски «а вот на западе еще хуже ситуация»
    Пока у него экономика стабильная, соседи по типу Казахстана, обогнали нас по ввп на душу.
    26 лет строил строил, а результат полный обсер
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 18:31
      Ну так посмотрим через годик например, Трамповских санкций против нашего энергосектора, когда наша экономика совсем скатится в пике, да еще и при тех обстоятельствах, когда разносят наши НПЗ, связанную с энергетикой другую инфраструктуру и тп., страны запада и сша, в том числе, руками укров. Это нам еще немного легче было, когда ормуз перекрыт был, а дальше, кто не идио т понимает - писец притом полный неотвратимо приближается.
    2. helilelik Звание
      helilelik
      0
      Сегодня, 18:53
      В Казахстане тоже война? Может быть,против них тоже воюет все "демократическое сообщество"?
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:10
    Страны G7 не перестают угрожать ужесточить свои санкции, направленные против российской нефти. Это негативно сказывается на ожиданиях инвесторов в нефтяном секторе экономики

    Эх, даже тут лжепропагандисты очарованные Лукавым порылись...)))) Самые больные санкции против нашего энергетического сектора вводит Трамп, штаты, если что... Но, в свете лживой пропагандистской официальной политики, что Трамп-наш, нейтральный миротворец и тп., даже тут, принято обвинять во всем марионеточных Гегемону правителей Европы, а не самого, главного и настоящего агрессора в лице сша и Трампа, которые и держат еврочиновников в своем подчинении, диктуя им как действовать в отношении РФ? Дешево это все и омерзительно... Тьфуй...
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 18:26
      И, что интересно, даже Трамп и глава его администрации Рубио, уже в открытую, недвусмысленно признают ( что и продемонстрировано было на J7) что абсолютно поддерживают укру и находятся на ее стороне, но нашим, видимо предателям и лжецам или совсем уж при дуркам - "хоть ... в глаза, все божья росса", как и диоты продолжают твердить - Трамп, сша нейтральны, а Путин и ко, так вообще, при каждом удобном случае пытаются понравится Трампу, поздравить его ( и его жену - вообще позорище) с каким нибудь юбилеем, посочувствовать про неудавшееся покушение, сказать как они уважают его, благодарят за "посредничество и тп. В общем ведут себя как те - "ах обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад"...
      И ладно б просто наблюдать весь этот театр абсурда и лжи и то как наши лидеры прикланяются перед главным вражиной "дьяволом", любезничают с ним и пытаются угодить, льстить , понравиться... Но, каждый день этого абсурда, оплачивается сотнями жизней людей нашей страны, а так же, ее инфраструктурой...
  6. ученый Звание
    ученый
    0
    Сегодня, 18:40
    Судить по продажам ресурсов об экономике можно только в банановых государствах. А еще кто то на форуме утверждал, что Россия перестала быть бензоколонкой. Легкие деньги от разбазаривания олигархами народных богатств не только извратили экономику, но и не позволяю развиваться ни промышленности и ни сельскому хозяйству.