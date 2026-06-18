Индекс Мосбиржи упал до минимальных значений с 2023 года из-за нефтяного сектора
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Индекс Мосбиржи обрушился до минимальных значений с 2023 года. К 15:29 он составлял 2431,85 пункта. В ходе утренних торгов индикатор опускался ниже 2450 – впервые с декабря 2024 года. Падение ускорилось после того, как рынок получил двойной удар по нефтяному сектору. При этом ближе к обеду снижение индекса замедлилось до 1,05% по сравнению с 1,6% падения утром.
Причины две. С одной стороны – атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. С другой – падение мировых цен на нефть на фоне сделки между Ираном и США. Brent упала до 78 долларов за баррель. Для российского бюджета, который серьёзно зависит от нефтегазовых доходов, это весьма чувствительное падение.
Лидерами падения стали акции «Роснефти» (-2,7%), «Татнефти» (-2%) и «Газпрома» (-1,8%). Рынок ждёт решения ЦБ по ключевой ставке и готовится к тому, что регулятор возьмёт паузу в её снижении.
Страны G7 не перестают угрожать ужесточить свои санкции, направленные против российской нефти. Это негативно сказывается на ожиданиях инвесторов в нефтяном секторе экономики. Удары украинских дронов по НПЗ и портам становятся всё более системными. И этот фактор уже играет весомую роль в распродажах, как отмечают аналитики.
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