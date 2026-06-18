Такер Карлсон: США осмелились напасть на Иран, а не на ядерную державу КНДР
2 12815
Ни американский президент Дональд Трамп, конгрессмены Тед Круз или Линдси Грэм (решением Росфинмониторинга внесен в перечень террористов и экстремистов) никогда не призывали атаковать Северную Корею. А все потому, что она располагает ядерным оружием.
Такое мнение высказал известный американский тележурналист Такер Карлсон.
Он отметил:
У них есть ядерное оружие. Поэтому мы относимся к ним с уважением.
Он обратил внимание на то, что США осмелились напасть на Иран, а не на ядерную державу КНДР. Карлсон сказал, что он не располагает доказательствами того, что Тегеран планировал создавать ядерное оружие. Но после американо-израильской агрессии он наверняка начнет это делать. Исламской Республике придется стать ядерной державой, чтобы обеспечить себе безопасность. Он поступит так же, как в свое время Северная Корея.
Обсуждение американо-иранских отношения стало особенно актуальным после подписания представителями двух стран меморандума, ставшего первым реальным шагом к мирному урегулированию между ними.
По мнению журналистов портала Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспринял данный документ фактически как удар в спину от самого надежного и преданного союзника. Израильские власти считают, что Трамп совершил катастрофическую ошибку, позволив Тегерану продолжать ядерные разработки. Они больше не рассчитывают на поддержку Вашингтона в такой же степени, как это было раньше.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация