Такер Карлсон: США осмелились напасть на Иран, а не на ядерную державу КНДР

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Такер Карлсон: США осмелились напасть на Иран, а не на ядерную державу КНДР


Ни американский президент Дональд Трамп, конгрессмены Тед Круз или Линдси Грэм (решением Росфинмониторинга внесен в перечень террористов и экстремистов) никогда не призывали атаковать Северную Корею. А все потому, что она располагает ядерным оружием.

Такое мнение высказал известный американский тележурналист Такер Карлсон.

Он отметил:

У них есть ядерное оружие. Поэтому мы относимся к ним с уважением.

Он обратил внимание на то, что США осмелились напасть на Иран, а не на ядерную державу КНДР. Карлсон сказал, что он не располагает доказательствами того, что Тегеран планировал создавать ядерное оружие. Но после американо-израильской агрессии он наверняка начнет это делать. Исламской Республике придется стать ядерной державой, чтобы обеспечить себе безопасность. Он поступит так же, как в свое время Северная Корея.

Обсуждение американо-иранских отношения стало особенно актуальным после подписания представителями двух стран меморандума, ставшего первым реальным шагом к мирному урегулированию между ними.

По мнению журналистов портала Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспринял данный документ фактически как удар в спину от самого надежного и преданного союзника. Израильские власти считают, что Трамп совершил катастрофическую ошибку, позволив Тегерану продолжать ядерные разработки. Они больше не рассчитывают на поддержку Вашингтона в такой же степени, как это было раньше.
15 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:25
    Наличие ядерного оружия или его отсутствие ещё ничего не гарантирует. И это факт месье Дюк.(С).
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 19:00
      Наличие ядерного оружия или его отсутствие ещё ничего не гарантирует. И это факт месье Дюк.(С).

      Зато даёт повод задуматься о том, что две ядерные державы (США и Израиль) по какой то причине не захотели или не смогли воспользоваться своей ядерной дубиной против неядерного Ирана.

      И как-то после этого уже по другому оценивается реальная возможность других ядерных стран мира воспользоваться своим ЯО в случае чего, несмотря на их грозные предупреждения. request
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +6
    Сегодня, 17:26
    Стальные яйца Ына плюс ядерка крючат янкесов. У нас тоже есть ядерка, но вот со вторым аспектом похоже беда..... recourse
  3. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 17:28
    Perfectly said, Kim not only has nuclear weapons but also long range ballistic missiles to attack US and political will to press the bottom.
  4. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +3
    Сегодня, 17:38
    Наличие ЯО РФ вообще никак ей не помогло и не добавило страха у ее соседей перед ее ядерным арсеналом. Так что не вналичии ЯО дело а в решительности его применения.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:53
      Клинтон хотел разбомбить ядерные объекты КНДР но аналитики Пентагона прикинули потери от КНДР без ЯО и там были впечатляющие цифры. И никто не подумал что Кимы промычат что-то невнятное, пригрозят красными линиями и жалобами в ООН. И решил Клинтон что надо как-нибудь договариваться...
    2. Z-1457
      Z-1457
      -1
      Сегодня, 18:21
      Именно наличие ЯО делает невозможным прямой военный конфликт с Россией, это надо понимать диванным "экспертам"! Доктрина применения ЯО известна. Или не очень умные люди тут полагают, что ЯО можно применять на эмоциях когда захочется?! Вы совсем больные?! ))) Вот же неумные, мягко выражаясь. )
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 19:03
        Цитата: Z-1457
        Вы совсем больные?!

        А вы наверняка считаете здоровыми тех, кто на преднамеренные убийства мирных граждан России: стариков, женщин, детей — занимается болтовнёй и рисованием. Почему не разрушен ни один завод в Британии, когда руководство этой страны прямо воюет против нашей России?
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:40
    Глядя на заглавное фото.

    К пустой голове руку не прикладывают.(с) Строевой Устав. lol
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:45
      alexboguslavski hi , у нас с этими нетрадиционными разные уставы.
    2. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 17:55
      Ну, в чужой монастырь, со своим уставом, не ходят. Пусть прикладывают, куда хотят. Главное, что бы эта зараза к нам не прилипла.
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 17:54
    Ну, да- если бы знали, что по зубам получат в Иране, наверное подумали бы дважды.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:57
      Вольноопределяющийся Марек hi ,так если верить их ГлавПустобреху то за них ИИ подумал,а они послушно исполнили.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 18:07
    Я хочу, чтобы эта война закончилась. Я знал, что условия будут унизительными, но я не думал, что они будут настолько унизительными. (с) сенатор Крис Мерфи

    * * *

    Мы проиграли войну, и если бы мы остались в регионе, нас ждало бы полное уничтожение. Нельзя вступать в конфликт с теми, кто находится у себя во дворе (с) исполнительный директор Института Рона Пола Дэниэл МакАдаимс

    * * *

    Соглашение между Ираном и США фактически положило конец американской империи. Это сравнимо по последствиям с Суэцким кризисом 1956 года. В пятницу США официально признали, что Иран является определяющим игроком, и это меняет всё (с) Такер Карлсон

    Видимо что-то случилось. 😀
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:54
    Репортер: В январе 2020 года один мудрый человек сказал: «Иран никогда не выигрывал войн, но никогда не проигрывал в переговорах».

    Трамп: Кто это сказал?

    Репортер: Дональд Трамп.
    belay