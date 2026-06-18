В Минске пройдёт экстренное заседание постпредов СНГ из-за теракта ВСУ

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В Минске пройдёт экстренное заседание постпредов СНГ из-за теракта ВСУ

Белоруссия инициирует экстренное заседание постпредов стран СНГ из-за теракта ВСУ против белорусских граждан. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил атаку дрона ВСУ на автобус с детьми как открытый фашизм. Кроме того, в МИД РБ вызван временный поверенный Украины. Представителю киевского режима вручили ноту протеста в связи с совершенным ВСУ терактом. Минск требует от Киева провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаке на автобус с мирными гражданами.

Киевский режим, в свою очередь, отрицает свою причастность к теракту в Брянской области, заявляя, что ВСУ якобы «наносят поражение исключительно военным целям». Однако Лукашенко не поверил в эти заявления Киева и констатировал, что атаковавший автобус с белорусскими детьми дрон имел украинское происхождение. Белорусский лидер также отметил, что водитель атакованного автобуса видел несколько дронов, круживших около транспортного средства.

Лукашенко подчеркивает, что граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и в настоящее время ее необходимо защищать в усиленном режиме. Попытки втянуть Белоруссию в войну будут иметь последствия для тех, кто их предпринимает, подытожил Лукашенко.

Накануне СК РБ квалифицировал удар украинского дрона по автобусу как теракт и возбудил уголовное дело. В результате террористической атаки ВСУ погибла женщина, сопровождавшая детскую футбольную команду, еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.
23 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 17:30
    Да ,да,а уж как испугался Зеленский и Ко,не в сказке сказать не матом выразить.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +2
      Сегодня, 17:46
      Хм, а если самую красную кнопку (та которая весь мир в труху) надавит не РФ, а батька? Испугается? Делать чо будет?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 17:49
        Last centuruion hi ,ничего он не надавит,ни-че-го.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 17:56
          Да и не нету у него кнопки. Он-то, может, и решился бы
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 17:32
    Как соберут,так и разберут...
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +4
    Сегодня, 17:41
    Батьке нужно разрешить атаковать Украину с территории Белоруссии. Это кратчайший путь до Киева и Днепр форсировать не нужно. Вместе с Россией дать бендеровским фашистам по зубам.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 17:49
      Не вступит Беларусь в войну, потому что тогда и Европа подтянется уже не только спонсорской помощью, но и войсками. Нам кроме ЯО ответить им нечем.
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        +6
        Сегодня, 17:59
        Европа подтянется так и так. Она уже давно на Украине воюет вместе с Америкой, только в Кремле почему-то упорно этого не замечают и надеются на переговоры. Переговоры с кем, с террористами? Нам уже давно пора действовать. И если нужно будет ответить ЯО, значит нужно и его будет применить. Тут или мы или они. Вот, что нужно понять.
      2. nikon7717 Звание
        nikon7717
        0
        Сегодня, 18:54
        А инструкторы, наёмники, сопровождение разведки и ударов это не подтягивание с самого начала? Про поставки и фактически второй тыл уже не говорю. Европа там с самого начала.
        Просто они (те кто там рулит) нас воспринимают как тех кто посмел встать после гоп стопа, сдачи предатем. Из-за угла хотят добить.
    2. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 18:20
      Ну так такое уже было. И войска под Киев, с Беларуси шли и аэродромы подскока были предоставлены. Чем кончилось? А если разрешить пролёт российских дронов через Беларусь, то полетят и украинские.Что бы дать по зубам, нужна решительность и воля, одного человека.
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +7
    Сегодня, 17:49
    Да ничего они не боятся. Поэтому ,только битиё определяет сознание. Бить их надо. До смерти. Всю бандеровскую шайку. Жаль, что наше руководство видимо не знакомо с азами искусства ведения войны (не СВО). Первое, что должно делать руководство, так это приложить максимум усилий для уничтожения военно- политического руководства вражеской страны. Если пока нет такой возможности- загнать их под землю, лишить любой возможности свободно перемещаться на поверхности. Ну, а про логистику врага, про мобилизацию всех сил и средств страны на ведение войны, на победу в ней- либо хорошо, либо- ничего. Без этого, можно и не начинать, раз еще не начинали. Наболело.
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 18:47
      Не, не могут, кто-то кого-то за что-то плотно держит.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 17:51
    ВСУ используют молдавский аэродром в Маркулештах для своих самолетов, — посол России в республике Озеров.
    Вот и цель для демонстрационного удара. И посмотреть, какая на то будет реакция. Молдавия не в НАТО, но это пока.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:54
      alexboguslavski,а притухнут эти чесоточные всем кагалом, с вероятностью 80%.
  6. Melior Звание
    Melior
    +1
    Сегодня, 17:58
    Кстати, на всех фото и видео номера или замазаны, или их не показывают, или уже сняты...
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:03
    Трасса Никополь-Днепропетровск.
    Наши дроноводы ведут охоту.

    Оказывается, в эту игру можно (и нужно) играть вдвоём.
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 18:09
    можно еще в спортлото написать тоже серьезные посоны
  9. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 18:13
    Я повторюсь от своих сегодняшних комментариев , но буквально ещё несколько дней назад ,Лукашенко по телеканалу Аль - Арабия прямо извинялся перед Владимиром Александровичем , если когда то Лукашенко по отношению к Владимиру Александровичу был резок в выражениях и если что ни-будь мог ляпнуть в отношении Владимира Александровича оскорбительного или обидного . Кто такой Владимир Александрович и когда телеканалу Аль -Арабия интервью дал Лукашенко ? Ответственно сообщаю из интервью Лукашенки размещённого в YouTube , что Владимир Александрович перед которым извинялся Лукашенко - это Зеленский , а интервью Лукашенко дал после удара ВСУ по детскому интернату в Старобельском . Что дальше - комедия ,фарс , интермедия , клоунада , трагедия ??? Ах не усёк ... созвали СНГ ...
    1. Lako Звание
      Lako
      +3
      Сегодня, 18:27
      Ну так вы ещё, в России, сопли пожуйте, так Лукашенко ещё и обнимется с этим ушлепком Зеленским. Как Алиев, Пашинян и все остальные.
  10. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +2
    Сегодня, 18:18
    Ответим на наглую выходку украинских террористов заседаниями и заявлениями! УРА!
    1. bezmyatezhnost Звание
      bezmyatezhnost
      +1
      Сегодня, 18:30
      Пустить автобус с детьми буквально через серую зону - это тоже преступление.
  11. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 18:43
    Ну а чего, собраться, попить хороших напитков, закусить икоркой, погутарить, глядишь, и решение найдётся - выразить коллективную глубочайшую озабоченность...
  12. lshka Звание
    lshka
    0
    Сегодня, 18:49
    П++++++ их надо, чтоб своего любого маха боялись, а как осмелеют на очередной мах, так еще раз вдарить, чтоб не "вщимерось"....