В Минске пройдёт экстренное заседание постпредов СНГ из-за теракта ВСУ
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Белоруссия инициирует экстренное заседание постпредов стран СНГ из-за теракта ВСУ против белорусских граждан. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил атаку дрона ВСУ на автобус с детьми как открытый фашизм. Кроме того, в МИД РБ вызван временный поверенный Украины. Представителю киевского режима вручили ноту протеста в связи с совершенным ВСУ терактом. Минск требует от Киева провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаке на автобус с мирными гражданами.
Киевский режим, в свою очередь, отрицает свою причастность к теракту в Брянской области, заявляя, что ВСУ якобы «наносят поражение исключительно военным целям». Однако Лукашенко не поверил в эти заявления Киева и констатировал, что атаковавший автобус с белорусскими детьми дрон имел украинское происхождение. Белорусский лидер также отметил, что водитель атакованного автобуса видел несколько дронов, круживших около транспортного средства.
Лукашенко подчеркивает, что граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и в настоящее время ее необходимо защищать в усиленном режиме. Попытки втянуть Белоруссию в войну будут иметь последствия для тех, кто их предпринимает, подытожил Лукашенко.
Накануне СК РБ квалифицировал удар украинского дрона по автобусу как теракт и возбудил уголовное дело. В результате террористической атаки ВСУ погибла женщина, сопровождавшая детскую футбольную команду, еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.
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