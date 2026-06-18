Враг утратил контроль над ситуацией в Константиновке
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Из Константиновки приходят сообщения о том, что российская армия вышла на северо-западные окраины города. Это свидетельствует потере противником уже более 95% территории города. ВСУ на данный момент с потерями откатываются вдоль дороги Н-20 к населённым пунктам Осыково и Алексеево-Дружковка.
Одновременно с продвижением на северо-западе Константиновки российские войска завершают операцию по уничтожению сил противника, оказавшихся в полном окружении в центральной части этого города.
С точки зрения военной науки вполне можно констатировать, что враг утратил контроль над ситуацией в Константиновке. И в этом плане характерной особенностью является то, что подразделения ВСУ не предпринимают попыток контратаковать и не бросают значительные резервы в город.
Теперь командование украинской армией сосредоточено на том, чтобы сдержать наступление наших войск в районе упомянутой Алексеево-Дружковки, а это уже Славянско-Краматорская агломерация – её южная часть.
Напомним, что эта агломерация является последней на Донбассе, подконтрольной войскам киевского режима.
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