Враг утратил контроль над ситуацией в Константиновке

4 963 6
Враг утратил контроль над ситуацией в Константиновке

Из Константиновки приходят сообщения о том, что российская армия вышла на северо-западные окраины города. Это свидетельствует потере противником уже более 95% территории города. ВСУ на данный момент с потерями откатываются вдоль дороги Н-20 к населённым пунктам Осыково и Алексеево-Дружковка.

Одновременно с продвижением на северо-западе Константиновки российские войска завершают операцию по уничтожению сил противника, оказавшихся в полном окружении в центральной части этого города.



С точки зрения военной науки вполне можно констатировать, что враг утратил контроль над ситуацией в Константиновке. И в этом плане характерной особенностью является то, что подразделения ВСУ не предпринимают попыток контратаковать и не бросают значительные резервы в город.



Теперь командование украинской армией сосредоточено на том, чтобы сдержать наступление наших войск в районе упомянутой Алексеево-Дружковки, а это уже Славянско-Краматорская агломерация – её южная часть.

Напомним, что эта агломерация является последней на Донбассе, подконтрольной войскам киевского режима.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 17:50
    Думаю, что скоро сломим сопротивление врага в "крепостном поясе" Донбасса. По данным некоторых каналов (милитари саммари) наши хотят выйти на оперативное окружение славянско-краматорской агломерации с полным нарушением логистики с помощью долгового контроля. Уже сейчас пытаются обойти с юга и севера.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:57
    Битва за Константиновку. Последние новости

    Штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжают активные наступательные действия в юго-западной части Константиновки и освободили от украинских боевиков 98 зданий. Город-логистический узел, через который шло основное снабжение всей Краматорско-Славянской агломерации, доживает последние недели под контролем ВСУ.

    ▪️ За сутки в самом городе уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей.

    ▪️ Всего в полосе ответственности «Южной» группировки противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.

    Обстановка в городе:

    🔻 Восточные и северо-восточные кварталы зачищены и удерживаются нашими подразделениями — флаги подняты над администрацией и металлургическим заводом. Острие удара смещено в юго-западную часть города, отрезанную руслом реки Кривой Торец, и в центральную промзону, где идут самые тяжёлые бои.

    🔻 Заблокированные группы ВСУ в юго-западном секторе и на территории метзавода методично уничтожаются. Завод противник превратил в укрепрайон — засел в цехах и подземных коммуникациях, но путей отхода оттуда уже нет.

    🔻 Темпы зачистки держатся стабильно высокими: наши штурмовики идут городскими кварталами дом за домом, сутки за сутками снимая с боевиков по сотне зданий. Каждый дом враг превратил в крепость, но это лишь оттягивает развязку.

    🔻 На флангах кольцо сжимается: с запада освобождено Роскошное, севернее — посёлок Химик (он же Молочарка), под контроль взята трасса Дружковка — Константиновка, главная артерия снабжения гарнизона. Безопасных коридоров для отхода у ВСУ практически не осталось.

    🔻 Артиллерия и беспилотная авиация наглухо отрезают пути подвоза. Операторы вражеских дронов уже выдавлены из города в район Алексеево-Дружковки — постоянного снабжения у засевших в руинах нет.

    (с) А.Коц
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 18:07
      Видео по ссылке.

      . Российский военный журналист Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видеокадры штурма ВС РФ Константиновки в ДНР. На них видно, что боевики киевского режима занимают верхние этажи жилых домов. По ним отрабатывают российская артиллерия и дроны.

      Как можно увидеть на кадрах, тех боевиков ВСУ, которые укрываются на нижних этажах и в подвалах, «выкуривают» с помощью заброса противотанковых мин. Их забрасывают в помещения, где подтверждено присутствие противника.


      https://topcor.ru/72101-doma-unichtozhajut-vmeste-s-boevikami-opublikovany-kadry-shturma-vs-rf-konstantinovki.html
  3. Gans1234 Звание
    Gans1234
    0
    Сегодня, 18:25
    Обидно, что город в руинах. И так все города , что становятся нашими, за редким исключением.
    Из того же Краматорска все, что не приколочено - вывезли. Завод эвакуировали. Рабочий костяк в 3 тыс человек вывезли.
    Жаль, что не можем широким охватом Славянск-Крематорск вернуть. Лишь ударом в лоб от дома к дому пройти придется(
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 18:32
      Российская армия зачистила исторический центр Константиновки.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:54
      В Великую Отечественную, когда так же освобождали города от фашистов как и сейчас, города тоже в руинах лежали. По-другому никак.