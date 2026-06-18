Офицер ВСУ: после Константиновки недолго продержатся Лиман и Славянск

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Офицер ВСУ: после Константиновки недолго продержатся Лиман и Славянск

На Украине новый этап рефлексии, теперь по поводу продвижения ВС РФ на запад в Донецкой республике. Сегодня Минобороны России сообщило о полном освобождении села Рай-Александровка, откуда прямая дорога на Николаевку, а там и до Славянска недалеко.

О новых успехах группировки «Юг» ВС РФ в Константиновке регулярно сообщают российские паблики и Минобороны. Противник, не дожидаясь приказа, бежит из города. Наши дроноводы вычисляют таких беглецов и уничтожают их (видео).

Отставной украинский офицер, бывший военнослужащий артразведки ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР поделился своими прогнозами по поводу фронтовой ситуации на Донбассе в одном из видеоблогов. По его мнению, с которым сложно поспорить, после взятия российской армией Константиновки недолго продержатся Лиман (Красный Лиман) и Славянск. Затем очередь дойдет и до Краматорска.

Идейный украинский националист констатирует развитие наступления ВС РФ в Константиновке, а в особенности к югу от города. Севернее, как раз где Рай-Александровка, российские штурмовики берут господствующие высоты. Они буквально нависают над достаточно обширной равниной, где Казенный Торец впадает в канал Северский Донец — Донбасс.

Именно в этом месте находятся два города — это Славянск и на противоположной стороне Лиман. Причём в Лиман они и так входят.

На всем этом довольно обширном участке фронта у ВСУ уже серьезные проблемы с логистикой. После выхода ВС РФ еще и на высоты за Александровкой Красный Лиман будет окончательно обречен, стенает укронацист.

7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:05
    История свершится на полях сражений!!!
    Удачи наши воинам... soldier
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +3
      Сегодня, 18:25
      Информация по Красному Лиману.

      . Подразделениям 25-й ОА удалось прорвать оборону противника южнее Красного Лимана с юга, со стороны дороги на Славянск, и выйти к юго-западным окраинам города. В результате наши подразделения заблокировали город с юго-запада и вошли в него в районе севернее озера Ломоносовского. Ряд подразделений ВСУ получил удар с тыла.

      Одновременно ВС РФ взяли под контроль улицы в районе Зелёного Клина западнее озера Лиман и прорвались к лесу за ж/д.

      Полный контроль наших войск над ним будет означать, что гарнизон Красного Лимана окажется в окружении.

      Наши подразделения ведут зачистку северной части города и отрезают район ЦРБ, где противник оборудовал опорный пункт, в районе горадминистрации и со стороны Масляковки.

      Бои в южной части города.

      Нанесён ряд ударов по опорным пунктам ВСУ в городе авиацией, артиллерией и БпЛА, а также по ПУ БпЛА противника в городе и окрестностях.

      Западнее и южнее, в районе дороги на Кирово (Заречное), Яра Пиньков противник выбит из ряда опорных пунктов. Район колхоза занят нашими подразделениями.

      Севернее города противник контратакует в районе Дробышево, по балке от зверохозяйства до Ставков.

      Южнее города ВС РФ ведут бои в Брусовке и Старом Караване. От станции Брусин наши подразделения атакуют в направлении Щурово вдоль р. Северский Донец.

      В районе Маяков авиация уничтожила переправу, через которую и район Голубых Озёр шло снабжение гарнизона города при помощи НРТК.

      По оперативной информации, поступающей вечером, наши войска окружили гарнизон Красного Лимана, оборона противника в городе рухнула и, как единая система, перестала функционировать. Наши штурмовые группы вышли к платформе Новаторская. Идёт зачистка большей части города Подразделения ВСУ отходят в направлении Щурово и Голубых озёр. Наши войска наносят удары по отступающим к р. Северский Донец разрозненным группам противника.


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  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 18:35
    С сегодняшнего налета БПЛА на Москву. Московский кран сбил украинского Ан-196 "Лютый". Крану потребуется замена грузового троса, крюка и частично остекления кабины.
    1. Melior Звание
      Melior
      0
      Сегодня, 18:46
      А крановщика заменять не придется?
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 18:51
        Цитата: Melior
        А крановщика заменять не придется?
        Наши люди ночью спят. Работу начинают только в 9 утра.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 18:50
      Московский кран сбил украинского Ан-196 "Лютый".

      Крану медаль 🏅!
  3. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 18:59
    Пояс укреплений сохранился, и если бы я был Путиным, я бы определенно проявил осторожность после восстания Вагнера — как легко оно дошло от Бахмута до Москвы.