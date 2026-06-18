Офицер ВСУ: после Константиновки недолго продержатся Лиман и Славянск
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На Украине новый этап рефлексии, теперь по поводу продвижения ВС РФ на запад в Донецкой республике. Сегодня Минобороны России сообщило о полном освобождении села Рай-Александровка, откуда прямая дорога на Николаевку, а там и до Славянска недалеко.
О новых успехах группировки «Юг» ВС РФ в Константиновке регулярно сообщают российские паблики и Минобороны. Противник, не дожидаясь приказа, бежит из города. Наши дроноводы вычисляют таких беглецов и уничтожают их (видео).
Отставной украинский офицер, бывший военнослужащий артразведки ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР поделился своими прогнозами по поводу фронтовой ситуации на Донбассе в одном из видеоблогов. По его мнению, с которым сложно поспорить, после взятия российской армией Константиновки недолго продержатся Лиман (Красный Лиман) и Славянск. Затем очередь дойдет и до Краматорска.
Идейный украинский националист констатирует развитие наступления ВС РФ в Константиновке, а в особенности к югу от города. Севернее, как раз где Рай-Александровка, российские штурмовики берут господствующие высоты. Они буквально нависают над достаточно обширной равниной, где Казенный Торец впадает в канал Северский Донец — Донбасс.
Именно в этом месте находятся два города — это Славянск и на противоположной стороне Лиман. Причём в Лиман они и так входят.
На всем этом довольно обширном участке фронта у ВСУ уже серьезные проблемы с логистикой. После выхода ВС РФ еще и на высоты за Александровкой Красный Лиман будет окончательно обречен, стенает укронацист.
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