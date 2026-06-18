Британия опасается «мести» России за захват танкеров «теневого флота»
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По информации британской прессы, в Лондоне опасаются, что Россия предпримет ответные меры за захват танкера Smyrtos и других судов так называемого «теневого флота». Как известно, танкер Smyrtos, шедший под флагом Камеруна из порта Усть-Луга Ленинградской области через пролив Ла-Манш, был взят на абордаж британскими военными. В операции по захвату танкера принимали участие британская Королевская морская пехота при поддержке ВВС и двух кораблей флота. Судно находится в санкционных списках ЕС и Британии.
Как пишет The Guardian, британские официальные лица считают, что Россия с высокой долей вероятности может «отомстить» за захват своих судов. Несмотря на то, что пока что британские власти не направляли никаких официальных предупреждений капитанам и судовладельцам, Палата судоходства Британии, главная торговая ассоциация и лоббистский орган британской морской индустрии, отмечают возросшие риски, обусловленные возможными действиями со стороны России.
Ранее российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы по британской яхте в проливе Ла-Манш. Как утверждает газета The Telegraph, гражданское судно под британским флагом приблизилось к российскому фрегату, после чего с корабля ВМФ РФ прозвучали предупредительные выстрелы. Владельцы британской яхты, неосмотрительно приблизившейся к российскому фрегату, попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят «третьей мировой». Ранее фрегат «Адмирал Григорович» осуществлял сопровождение проходящих через пролив подсанкционных танкеров.
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