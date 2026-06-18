Британия опасается «мести» России за захват танкеров «теневого флота»

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Британия опасается «мести» России за захват танкеров «теневого флота»

По информации британской прессы, в Лондоне опасаются, что Россия предпримет ответные меры за захват танкера Smyrtos и других судов так называемого «теневого флота». Как известно, танкер Smyrtos, шедший под флагом Камеруна из порта Усть-Луга Ленинградской области через пролив Ла-Манш, был взят на абордаж британскими военными. В операции по захвату танкера принимали участие британская Королевская морская пехота при поддержке ВВС и двух кораблей флота. Судно находится в санкционных списках ЕС и Британии.

Как пишет The Guardian, британские официальные лица считают, что Россия с высокой долей вероятности может «отомстить» за захват своих судов. Несмотря на то, что пока что британские власти не направляли никаких официальных предупреждений капитанам и судовладельцам, Палата судоходства Британии, главная торговая ассоциация и лоббистский орган британской морской индустрии, отмечают возросшие риски, обусловленные возможными действиями со стороны России.



Ранее российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы по британской яхте в проливе Ла-Манш. Как утверждает газета The Telegraph, гражданское судно под британским флагом приблизилось к российскому фрегату, после чего с корабля ВМФ РФ прозвучали предупредительные выстрелы. Владельцы британской яхты, неосмотрительно приблизившейся к российскому фрегату, попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят «третьей мировой». Ранее фрегат «Адмирал Григорович» осуществлял сопровождение проходящих через пролив подсанкционных танкеров.
11 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 20:31
    Вот тут-бы очень подошло высказывание Самого 27-ми летней давности:
    -Что случилось с английским авианосцем?
    - Он утонул
    lol
  2. K._2 Звание
    K._2
    0
    Сегодня, 20:31
    Как утверждает газета The Telegraph, гражданское судно под британским флагом приблизилось к российскому фрегату, после чего с корабля ВМФ РФ прозвучали предупредительные выстрелы
    А, так это, это Ромка наверное думал, что щас договорится и его примут как в Куеве, но, у капитана фрегата были свои мысли по этому поводу. Молодец, капитан.
  3. hiller Звание
    hiller
    +2
    Сегодня, 20:34
    Просто необходимо не обмануть ожидания гадобриттов. Дабы наглы мучились недержанием
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 20:52
      в Лондоне опасаются, что Россия предпримет ответные меры

      Опасаться Лондону нечего, кроме наших озабоченностей и М. Захаровой.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 20:34
    Чего они боятся больше - красных линий, озабоченностей, публикаций адресов производств дронов, спецпредупреждений, грозных постов Медведева?
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 20:39
    Видео со страху Великобритания передаст Украине 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО до конца года, сообщило в четверг британское министерство обороны. Всего объем помощи Киеву составит 752 миллионов фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов). Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 20:58
      передаст Украине 150 тысяч БПЛА

      400 в день.
  6. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 20:44
    Там в конце статьи должна быть табличка с надписью "сарказм".
  7. esoterica Звание
    esoterica
    +2
    Сегодня, 20:45
    Зря опасается. После Скрипалей и российской беззубой реакции, в Британии поняли, что с виду Русский Грозный Медведь оказался плюшевым безобидным медвежонком, которому сам бог велел отвешивать лещей и рить.
    А ещё в Британии поняли, что вся российская элита и дети-внуки давно живут у них.
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 20:56
    Ранее российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы по британской яхте в проливе Ла-Манш. Как утверждает газета The Telegraph, гражданское судно под британским флагом приблизилось к российскому фрегату, после чего с корабля ВМФ РФ прозвучали предупредительные выстрелы.

    Старая кое-как отремонтированная скорлупка без мотора размером со шлюпку, на которой дед с бабкой , обоим по 70 лет, путешествуют по Ла-Маншу на пенсии.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 21:04
    Нечего им боятся. Ничем нам ответить. Нечем- в плане решимости давать ответы на эти наглые действия, именуемые пиратством. По этому такие случаи и имеют место быть сейчас и будут .