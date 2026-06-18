ВС РФ освободили Васильевку и выбили врага из Мирного на западе ДНР

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ВС РФ освободили Васильевку и выбили врага из Мирного на западе ДНР

В результате наступательных действий на западе Донецкой Народной Республики российские войска завершили освобождение населённого пункта Васильевка (Василевка), что северо-западнее ранее освобождённого Красноармейска (Покровска).

Продвигаясь северо-западнее Васильевки, армия России заняла восточную часть села Мирное. Дальнейшие действия российских Вооружённых сил в наступлении привели к потерям у ВСУ на линии Мирное-Гулево.



К настоящему моменту подтверждаются сведения о том, что село Мирное ВСУ потеряли и продолжают откатываться к границе с Днепропетровской областью, до которой на этом участке фронта менее 13 км.



На данном участке фронта российские войска помимо непосредственного освобождения территории ДНР ещё и завершают перевод под контроль Покровско-Мирноградского (Красноармейско-Димитровского) месторождения полезных ископаемых. Речь идёт о Гришинском районе Донецкого угольного бассейна. Там крупные залежи высококачественного коксующегося уголь (марки К и другие), который критически важен для металлургии. А на участке в районе Мирного, Гулево и Шиловки разведаны запасы лития, тантала и бериллия.

Для справки: тантал активно применяется в современной высокотехнологичной продукции, включая аэрокосмическую, атомной и медицинскую отрасли, а также продукцию из сферы электроники. Применение бериллия - атомная, лазерная, авиастроительная отрасли и целый ряд смежных направлений, включая производство оптических приборов высокого качества.
1 комментарий
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  1. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 18:56
    Дошли до того,ради чего все и затевалось.