Генсек НАТО подтвердил планы США о «немедленном сокращении» войск в Европе

Сегодня в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран, входящих в Североатлантический альянс. Перед переговорами генсек НАТО Марк Рютте провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.Генсек НАТО подтвердил планы по сокращению американских войск в Европе, о чем перед встречей министров предупредил глава Пентагона Пит Хегсет. По словам Рютте, сокращение численности войск США в Европе начнется «немедленно». Такое решение вызвано тем, что Вашингтон не может «распылять свои военные ресурсы», уточнил Рютте.Генсек НАТО признался, что заранее знал о таких планах Вашингтона. Хотя чего там, разговоры эти ведутся уже не первый месяц. Правда, точные количественные параметры сокращения военного присутствия США еще не определены.В ходе своего выступления Хегсет обвинил союзников по НАТО в продолжающемся халатном отношении к вопросам обороны, объявив о проведении всесторонней проверки присутствия американских войск в Европе в течение ближайших шести месяцев.При этом Рютте попытался успокоить военных союзников Вашингтона. Он заявил, что уверен, случись военный конфликт в Европе, в ходе которого будет совершено нападение на страны альянса, США непременно придут на помощь в рамках 5-й статьи устава НАТО о коллективной безопасности. Очевидно, решил слегка подбодрить прибалтов.Генсек НАТО уклонился от ответа на вопрос о том, является ли «коллективным наказанием» европейцев заявление США о возможном сокращении взносов в альянс. Вместо четкого ответа, Рютте начал рассказывать, что часть европейских стран опережают график увеличения военных расходов.

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