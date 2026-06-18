Генсек НАТО подтвердил планы США о «немедленном сокращении» войск в Европе

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Генсек НАТО подтвердил планы США о «немедленном сокращении» войск в Европе

Сегодня в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран, входящих в Североатлантический альянс. Перед переговорами генсек НАТО Марк Рютте провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.

Генсек НАТО подтвердил планы по сокращению американских войск в Европе, о чем перед встречей министров предупредил глава Пентагона Пит Хегсет. По словам Рютте, сокращение численности войск США в Европе начнется «немедленно». Такое решение вызвано тем, что Вашингтон не может «распылять свои военные ресурсы», уточнил Рютте.

Генсек НАТО признался, что заранее знал о таких планах Вашингтона. Хотя чего там, разговоры эти ведутся уже не первый месяц. Правда, точные количественные параметры сокращения военного присутствия США еще не определены.

В ходе своего выступления Хегсет обвинил союзников по НАТО в продолжающемся халатном отношении к вопросам обороны, объявив о проведении всесторонней проверки присутствия американских войск в Европе в течение ближайших шести месяцев.

При этом Рютте попытался успокоить военных союзников Вашингтона. Он заявил, что уверен, случись военный конфликт в Европе, в ходе которого будет совершено нападение на страны альянса, США непременно придут на помощь в рамках 5-й статьи устава НАТО о коллективной безопасности. Очевидно, решил слегка подбодрить прибалтов.

Генсек НАТО уклонился от ответа на вопрос о том, является ли «коллективным наказанием» европейцев заявление США о возможном сокращении взносов в альянс. Вместо четкого ответа, Рютте начал рассказывать, что часть европейских стран опережают график увеличения военных расходов.
1 комментарий
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:07
    Выведет их из Европы и отправит в Польшу, поближе к Беринговому проливу?