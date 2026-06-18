Украинским военным запретили доступ к онлайн-казино во время военного положения

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Украинским военным запретили доступ к онлайн-казино во время военного положения


Украинское правительство приняло постановление, которое ограничивает доступ военнослужащих к азартным играм на время военного положения.



Система устроена так: при попытке войти в аккаунт или зарегистрироваться в разрешенном казино проводится мгновенная проверка по спискам Министерства обороны. Если база данных находит пользователя среди военнослужащих, платформа автоматически закрывает ему доступ к играм.

При этом сами казино не будут знать, почему конкретному пользователю закрыли доступ. Они получат только информацию о том, что участие в азартных играх для него ограничено.

За этой инициативой отнюдь не забота о солдатах, а попытка заткнуть дыру, о которой говорили уже давно. В 2024 году украинский военный Павел Петриченко поднял вопрос о массовой игромании в ВСУ. Он рассказывал, как военные проигрывают довольствие, берут кредиты, даже закладывают военное имущество. Петиция набрала 25 тысяч подписей за сутки.

При этом игорный бизнес только в 2024 году принёс украинскому бюджету почти 17 миллиардов гривен. Киев явно не хочет сильно ударить по доходам, поэтому блокировка – половинчатая, так как касается только легальных площадок. Нелегальных при этом десятки, если не сотни, и никто их не контролирует.
7 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Сегодня, 19:24
    Ну будут пользоваться иностранными. Это не проблема для лудоманов. Или зарегистрируют аккаунт на подставного.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 19:26
      Это ещё куда ни шло.Но есть люди попредприимчивее.Командование ВСУ поставило трансляции боёв на поток, а зрители со всего мира делали ставки на выживание украинских солдат.

      . Командование вооруженных формирований киевского режима поставило на поток видеотрансляции боев против российской армии с целью заработка. Такое обвинение в адрес офицеров выдвинул отец одного из пропавших без вести боевиков ВСУ. Он провел собственное расследование и выяснил, что офицеры различных подразделений организовывали так называемые бои на заказ.

      Нам сказали, что бой, в котором участвовал наш сын, транслировался онлайн, его могли посмотреть те, кто оплатил трансляцию. Вероятно, это был заказной бой, специально проплаченный кем-то – рассказал мужчина.


      https://topcor.ru/72132-transljacii-boev-i-stavki-na-smert-oficery-vsu-prodavali-v-seti-kadry-gibeli-boevikov.html
  2. Комментарий был удален.
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 19:31
    Украинское правительство приняло постановление, которое ограничивает доступ военнослужащих к азартным играм ...

    Наверно у военнослужащих слишком много денег, девать некуда.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 19:41
      Нет ну варианты у них есть куда потратить деньги. Наркозависимость становится все более серьезной проблемой среди боевиков киевского режима на фоне затяжного конфликта с РФ. Об этом со ссылкой на военных, врачей и профильные организации сообщает издание Deutsche Welle. Не удивлюсь если Зеленский и тут крышует бизнес,навариваясь,как и в случае с ТЦК.

      . Издание утверждает, что опыт употребления наркотиков, алкоголя или их сочетания могут иметь более половины военнослужащих украинской армии, находящихся на передовой.Опрошенные DW говорят, что госпрограммы помощи наркозависимым военным начали появляться лишь недавно, а сама проблема уже выходит за пределы армии и становится общественной – заключает издание.

      Стоит отметить, что о большом количестве наркоманов в ВСУ сейчас сообщают и аналитические ресурсы киевского режима. В частности, телеграм-канал «Легитимный» отмечает, что на протяжении всего конфликта с РФ на Украине предпочитали игнорировать проблему. Но теперь она достигла таких масштабов, что реально угрожает стране.


      https://topcor.ru/72063-nacija-bolna-kolichestvo-narkomanov-v-vsu-vyzyvaet-sereznuju-trevogu-na-zapade.html
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 19:57
        Orange-Bigg
        Наркозависимость становится все более серьезной проблемой

        Лучше бы тогда на теток потратили. И все были довольны.
  4. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 19:31
    отец сына лупил ремнём не за то что тот проигрался в казино , а за то, что тот пробовался там отыграться !!! Тут заместо отца им аж само украинское правительство . Вообще то, такие сообщение что творится в стане свидетелей Бандеры , сообщать и не следовало бы . Сообщаете , значить признаёте их не террористами . а обыкновенными людьми ...
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 20:13
    Это что укромошенники своих же укров разводят? Запретили и что? Нам порадоваться вместе с их начальством. Или расстроиться crying . Абсолютно всё равно их игрища. И сами они поскорей бы здохли