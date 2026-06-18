Собирал данные о китайских диссидентах: в Британии вынесли приговор пограничнику

В Британии суд приговорил к 10 годам тюрьмы сотрудника погранслужбы королевства Питера Вая (Чи Люн Вай), уличенного в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Одновременно с ним к восьми годам был приговорен его куратор из китайских спецслужб, сотрудник Экономического и торгового офиса Гонконга в Лондоне Билл Юэнь.Как установило следствие, по заданию Юэня Вай собирал информацию о китайских диссидентах, проживающих на территории Британии. Для этого сотрудник погранслужбы использовал свой служебный доступ к компьютерной системе Министерства внутренних дел страны. Суд признал Вая и Юэня виновными в нарушении Закона о национальной безопасности.Между тем на Западе все чаще говорят о китайском шпионаже, связанном в том числе с научной сферой. Разведывательный альянс Five Eyes, куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, выпустил бюллетень, в котором утверждается, что Пекин активно вербует граждан из перечисленных стран. Для этого китайские спецслужбы активно используют онлайн-платформы, ориентированные на рекрутинг персонала.Сотрудники разведки или их посредники выдают себя за представителей частных консалтинговых фирм, аналитических центров или HR-компаний и размещают вакансии для аналитиков по внешней политике. После собеседования кандидату из интересующих китайскую разведку стран предлагают написать пробный отчет, а затем снабжать кураторов непубличной информацией. В Five Eyes предупреждают, что сотрудничающие с китайскими спецслужбами лица могут быть осуждены за разглашение данных по статье о шпионаже.

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