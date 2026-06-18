Начальственная украинизация в «свободной» стране, бывшей УССР, набирает обороты, часто доходит до откровенного абсурда. Притом что опросы показывают: популярность русского языка растет, в быту на нем разговаривают порядка 70% жителей Украины, в том числе в западных регионах.Очередную планку пробили в Одессе. Здесь наложили штраф на один из частных театров за использование русского языка. Наказывают одесских лицедеев по этой причине уже не в первый раз. О репрессиях в отношении театра сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка.Теперь на основании ещё трёх жалоб составлено четыре протокола об административных нарушениях, допущенных одесскими театралами. В ходе выездной проверки «языкового патруля» в помещении театра нашли сразу три вывески на русском языке. Один из сотрудников администрации театра пойман на том, что общался с посетителями на русском. Официальные аккаунты театра в соцсетях ведутся на русском. Даже продаваемые театром книги, написанные актерами, оказались не на мове.Руководитель театра заявил журналистам, узнавшим об этом инциденте, что уже заменены вывески на русском языке. Он добавил, что театр не является госпредприятием, и поэтому его спектакли могут проходить на русском языке. Над сценой есть бегущая строка, которая переводит слова актеров на украинский во время спектаклей.Что касается «авторитарной» России, то республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки. Например, в «оккупированном» Крыму три равноправных языка: украинский, русский и крымскотатарский.

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