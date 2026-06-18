После жалоб об использовании русского языка в Одессе оштрафован театр

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После жалоб об использовании русского языка в Одессе оштрафован театр

Начальственная украинизация в «свободной» стране, бывшей УССР, набирает обороты, часто доходит до откровенного абсурда. Притом что опросы показывают: популярность русского языка растет, в быту на нем разговаривают порядка 70% жителей Украины, в том числе в западных регионах.

Очередную планку пробили в Одессе. Здесь наложили штраф на один из частных театров за использование русского языка. Наказывают одесских лицедеев по этой причине уже не в первый раз. О репрессиях в отношении театра сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка.

Теперь на основании ещё трёх жалоб составлено четыре протокола об административных нарушениях, допущенных одесскими театралами. В ходе выездной проверки «языкового патруля» в помещении театра нашли сразу три вывески на русском языке. Один из сотрудников администрации театра пойман на том, что общался с посетителями на русском. Официальные аккаунты театра в соцсетях ведутся на русском. Даже продаваемые театром книги, написанные актерами, оказались не на мове.

Руководитель театра заявил журналистам, узнавшим об этом инциденте, что уже заменены вывески на русском языке. Он добавил, что театр не является госпредприятием, и поэтому его спектакли могут проходить на русском языке. Над сценой есть бегущая строка, которая переводит слова актеров на украинский во время спектаклей.

Что касается «авторитарной» России, то республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки. Например, в «оккупированном» Крыму три равноправных языка: украинский, русский и крымскотатарский.
8 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Сегодня, 20:09
    Зачем там вообще театры? Книги сжигают. Пусть сделают как в нацистской Германии, бордели и кабаре 🕺💃
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 20:12
      Какие театры на хуторе! Гей-парады, шествия фашистов, сатанистские шабаши в православных церквях вот это для них да, а это..... request
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 20:27
        Теперь на основании ещё трёх жалоб составлено четыре протокола

        У тут у укров, как по сбитым русским ракетам, из 10 ракет они сбивают 11-ть fellow
  2. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 20:21
    Одесса -русский город,была,есть и будет!!!
    1. anjey Звание
      anjey
      +1
      Сегодня, 20:27
      Дай бог шо я скажу за всю Одессу...
  3. север 2 Звание
    север 2
    -1
    Сегодня, 20:44
    дурни эти одесситы ! Не берут пример с Прибалтики , Там давно уже не завозят , притом русские не то что просто русскоязычные театральные постановки . Нет , вы ошиблись подумав , что не привозят русскоязычных драматургов . Нет ! Это русскоязычные и русские местные "
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:46
    Ах, Одесса, жемчужина у моря... До чего ж ты докатилась! Ни граждан бандитов, ни мужиков нормальных - одни х.охлы, некому постоять за тебя... sad
  5. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 21:00
    Для укроселюков, говорящих на быдломове, театр- это слишком сложно. Они ходят туда для того, чтобы накатать донос об использовании русского языка. До чего ж мерзкий народец- закрыть театр, чтобы ни себе, ни другим.