Лавров: Одних словесных заявлений и дипломатических нот уже недостаточно
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал участившиеся атаки Украины с использованием ракет и дронов. Напомним, что только за сутки враг наносил удары почти 1000 дронов и ракет, среди которых крылатые ракеты типа «Фламинго».
Лавров заявил, что Россия нанесёт массированные удары по военным целям Вооружённых сил Украины. По его словам, задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, последовательно выполняется.
Глава российского внешнеполитического ведомства:
Одних словесных заявлений и дипломатических нот уже недостаточно. На террористические действия киевского режима должен быть дан адекватный ответ.
Министр прямо связал готовящиеся удары с недавними атаками украинских сил на российскую территорию. В частности, с ударами по Москве и Подмосковью, а также с регулярными обстрелами приграничных регионов. Лавров напомнил о последних преступлениях ВСУ против мирного населения.
Накануне украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области, в котором находились женщина и её две дочери 10 и 11 лет. Обе девочки ранены, одна — в тяжёлом состоянии. Кроме того, днём ранее противник нанёс удар по автобусу с белорусскими детьми, направлявшимися на отдых в Геленджик.
МИД РФ:
Мы будем вынуждены повышать интенсивность и глубину ответных действий до тех пор, пока киевский режим не прекратит террористическую практику.
В МИД России подчеркнули, что вся ответственность за эскалацию лежит на Украине и её западных кураторах.
Напомним, что ранее (ещё после атаки противника на Старобельск) в российском МИД говорили о том, что вот теперь-то удары по центрам принятия решений на Украине станут систематическими.
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