Лавров: Одних словесных заявлений и дипломатических нот уже недостаточно

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Лавров: Одних словесных заявлений и дипломатических нот уже недостаточно

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал участившиеся атаки Украины с использованием ракет и дронов. Напомним, что только за сутки враг наносил удары почти 1000 дронов и ракет, среди которых крылатые ракеты типа «Фламинго».

Лавров заявил, что Россия нанесёт массированные удары по военным целям Вооружённых сил Украины. По его словам, задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, последовательно выполняется.

Глава российского внешнеполитического ведомства:

Одних словесных заявлений и дипломатических нот уже недостаточно. На террористические действия киевского режима должен быть дан адекватный ответ.

Министр прямо связал готовящиеся удары с недавними атаками украинских сил на российскую территорию. В частности, с ударами по Москве и Подмосковью, а также с регулярными обстрелами приграничных регионов. Лавров напомнил о последних преступлениях ВСУ против мирного населения.

Накануне украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области, в котором находились женщина и её две дочери 10 и 11 лет. Обе девочки ранены, одна — в тяжёлом состоянии. Кроме того, днём ранее противник нанёс удар по автобусу с белорусскими детьми, направлявшимися на отдых в Геленджик.

МИД РФ:

Мы будем вынуждены повышать интенсивность и глубину ответных действий до тех пор, пока киевский режим не прекратит террористическую практику.

В МИД России подчеркнули, что вся ответственность за эскалацию лежит на Украине и её западных кураторах.

Напомним, что ранее (ещё после атаки противника на Старобельск) в российском МИД говорили о том, что вот теперь-то удары по центрам принятия решений на Украине станут систематическими.
13 комментариев
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  1. Victor_B Звание
    Victor_B
    +1
    Сегодня, 20:54
    Мы будем вынуждены повышать интенсивность и глубину ответных действий до тех пор, пока киевский режим не прекратит террористическую практику.
    Очччень интересно!
    Неужели не бахнем озабоченностью?
    Хотя озабоченность к 404, вроде, никогда не применялась.
    Удивительно, но Зеле реально выгодно, чтобы мы что-нибудь, ну кроме его персоны, разнесли в клочья.
    Чем страшнее, крайне желательно с большим количеством жертв среди мирных жителей, будет наш удар тем больше бабок ему дадут.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +4
      Сегодня, 20:58
      Ага, за Старобельск уже устали ждать возмездия, ну ещё подождём am
      1. Victor_B Звание
        Victor_B
        +1
        Сегодня, 21:01
        Когда мы, наконец, начнем как евреи уничтожать верхушку руководства?
        Почему эти гниды до сих пор землю топчут?
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 21:02
      . Лавров: Одних словесных заявлений и дипломатических нот уже недостаточно


      Вот это вывод.Да неужели?Просто интересно узнать где и когда ранее помогали словесные заявления и дипломатические ноты?Может ещё даже созрели до того состояния когда наконец перестали верить в дух Анкориджа как дети верят в Деда Мороза?А то так удобно было чтобы Трамп всё разрулил,но его услуги оказывается тупо перекупили европейцы.
  2. desomorphineprettysweet Звание
    desomorphineprettysweet
    +4
    Сегодня, 20:56
    все мы знаем, что слова нужно подкреплять делом. а так пока в очередной раз сотрясают воздух своей "озабоченностью"
  3. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +5
    Сегодня, 20:57
    Не нужен военный результат. Нужен громкий медийный эффект в виде взрыва дамбы на Днепре или смерти зели. Война за мозги людей, тоже война.
  4. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +2
    Сегодня, 20:58
    Мы будем вынуждены повышать интенсивность и глубину ответных действий до тех пор, пока киевский режим не прекратит террористическую практику.

    А можно интенсивность действий будет повышаться до тех пор, пока мы не победим?
  5. newtc7 Звание
    newtc7
    +2
    Сегодня, 21:01
    Я не понимаю только к кому он обращается? Кто должен дать адекватный ответ? К Путину что ли? То есть напрямую он это ему сказать не может и только через масс-медиа? Вообще ситуация начала напоминать уже некий фарс. Если Путин продолжит в таком ключе, у него рейтинг будет 2: жена и собака.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 21:07
      Цитата: newtc7
      Я не понимаю только к кому он обращается? Кто должен дать адекватный ответ? К Путину что ли? То есть напрямую он это ему сказать не может и только через масс-медиа? Вообще ситуация начала напоминать уже некий фарс. Если Путин продолжит в таком ключе, у него рейтинг будет 2: жена и собака.


      К духу Анкориджа.
  6. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 21:02
    Выборы на носу, надо электорату заносить. Интересно, словесами обойдутся, или реально жахнем?
    Кстати, в курсе кто, в Конче-Заспе зажмутили кого, или "по сараям" попало?
  7. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 21:04
    Самому не стрёмно за эти пустые слова?
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 21:09
    Ну чё, украинские сараи, готовьтесь - завтра по вам прилетит! angry
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 21:09
    Как там у Маяковского: «О, хотя бы
    еще
    одно заседание
    относительно искоренения всех заседаний".