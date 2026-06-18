Во Франции второй за месяц инцидент на заводе по производству БПЛА для Киева
3 84812
Французская прокуратура Тулузы расследует нападение на предприятие компании Delair, выпускающей беспилотники для украинской армии. Как сообщает Le Parisien, 1 июня неизвестные бросили в цех несколько «коктейлей Молотова». Пожара удалось избежать, но по факту умышленного повреждения имущества опасным способом возбуждено уголовное дело.
Спустя несколько дней у ворот завода был задержан мужчина, который вёл видеосъёмку прототипа нового дрона. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. Таким образом, французский оборонный объект за короткий срок столкнулся с двумя инцидентами - диверсией и утечкой секретных данных.
Однако эти события - лишь верхушка айсберга. Сегодня беспилотники и другие виды вооружений для киевского режима «клепает» уже практически весь блок НАТО. По словам Владимира Зеленского, с 27 странами заключены «дроновые соглашения», причём 15 из них - члены альянса. Дания первой разрешила разместить на своей территории завод по производству твёрдого топлива для ракет и БПЛА. Британия, Франция и Германия анонсировали совместный выпуск дальнобойных систем. Общий объём военной помощи от НАТО (не считая США) уже превысил 150 миллиардов долларов.
Результат этой «клепки» налицо: за последние недели число ударов украинских дронов в глубину российской территории резко возросло. Только 18 июня над Москвой и областью сбито около 200 беспилотников - самая массовая атака с начала СВО. Всего за сутки российская ПВО уничтожила почти тысячу воздушных целей, включая крылатые ракеты.
Очевидно, что натовский военно-промышленный конвейер работает на полную мощность, превращая Украину в полигон для испытания и применения всё более совершенных средств поражения. Если Россия не даст на это доходчивого, жёсткого и недвусмысленного ответа, эскалация продолжится. Запад будет наращивать поставки, а дальность и интенсивность обстрелов нашей территории лишь возрастут. Ситуация уже перезрела и явно требует решительных шагов, иначе каждый следующий месяц, да что там месяц - каждый следующий день, принесёт и новые угрозы, и жертвы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация