Во Франции второй за месяц инцидент на заводе по производству БПЛА для Киева

3 848 12
Во Франции второй за месяц инцидент на заводе по производству БПЛА для Киева

Французская прокуратура Тулузы расследует нападение на предприятие компании Delair, выпускающей беспилотники для украинской армии. Как сообщает Le Parisien, 1 июня неизвестные бросили в цех несколько «коктейлей Молотова». Пожара удалось избежать, но по факту умышленного повреждения имущества опасным способом возбуждено уголовное дело.

Спустя несколько дней у ворот завода был задержан мужчина, который вёл видеосъёмку прототипа нового дрона. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. Таким образом, французский оборонный объект за короткий срок столкнулся с двумя инцидентами - диверсией и утечкой секретных данных.



Однако эти события - лишь верхушка айсберга. Сегодня беспилотники и другие виды вооружений для киевского режима «клепает» уже практически весь блок НАТО. По словам Владимира Зеленского, с 27 странами заключены «дроновые соглашения», причём 15 из них - члены альянса. Дания первой разрешила разместить на своей территории завод по производству твёрдого топлива для ракет и БПЛА. Британия, Франция и Германия анонсировали совместный выпуск дальнобойных систем. Общий объём военной помощи от НАТО (не считая США) уже превысил 150 миллиардов долларов.

Результат этой «клепки» налицо: за последние недели число ударов украинских дронов в глубину российской территории резко возросло. Только 18 июня над Москвой и областью сбито около 200 беспилотников - самая массовая атака с начала СВО. Всего за сутки российская ПВО уничтожила почти тысячу воздушных целей, включая крылатые ракеты.

Очевидно, что натовский военно-промышленный конвейер работает на полную мощность, превращая Украину в полигон для испытания и применения всё более совершенных средств поражения. Если Россия не даст на это доходчивого, жёсткого и недвусмысленного ответа, эскалация продолжится. Запад будет наращивать поставки, а дальность и интенсивность обстрелов нашей территории лишь возрастут. Ситуация уже перезрела и явно требует решительных шагов, иначе каждый следующий месяц, да что там месяц - каждый следующий день, принесёт и новые угрозы, и жертвы.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Александр Х Звание
    Александр Х
    +4
    Сегодня, 21:26
    То, что начали диверсии устраивать- это хорошо. А вот то, что малоэффективны и немногочисленны пока- над улучшением и увеличением числа надо работать.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 22:45
      Александр Х
      Сегодня, 21:26

      hi Сигналы должны быть жёсткие и доходчивые, предлагается пока ударить в куеве по центрам принятия решений, включая ОП с жыдонаркофюрером, ВР, СБУ, повторно Конча-Заспа и вражеским посольствам.
      Предупреждение о нанесении ударов по куеву и предостережение всем гражданам и посольствам через МИД РФ озвучено неоднократно после удара бандеронацистов по Старобельскому колледжу 25 мая 2026 г.
      am angry
  2. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +1
    Сегодня, 21:28
    Диверсия, шпионаж- это слишком громко сказано. Можно просто предположить, что местные синяки и торчки тоже хотят заработать, а деньги в РФ есть.
    1. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      +1
      Сегодня, 21:33
      P.S. Зря что ли в МО составили всем известный список?
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 22:37
      Цитата: Диvannый анаlitик
      Можно просто предположить, что местные синяки и торчки тоже хотят заработать, а деньги в РФ есть.
      ну так за 100 000 Ойро, французкие граждане мусульманского вероисповедания не то что коктейль Молотова закинут, они из РПГ-7 этот заводик расстреляют. Хотя нет, с РПГ-7 сейчас там сложно, а вот Джавелинов там завались.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 21:54
    Пара бутылей с бензином - вот грозный ответ!
  4. Комментарий был удален.
  5. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    -1
    Сегодня, 22:02
    ну эт не страшно!
    там же круглм "наши люди"...
  6. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 22:10
    Бить по НАТО время не пришло. Может быть третья мировая. А вот ударить по украинским погранпереходам и заодно по правобережным аэродромам ТЯО время уже пришло.
  7. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 22:22
    Как-то мелковато и не эффективно. Надо им подсказать как правильно сделать и соответственно тарифы озвучить: подожгли релейный шкаф - 1000 евро, подожгли завод по производству дронов - 10000 евро, подожгли НПЗ - 20000 евро. Арабы сразу на поток поставят диверсии. Надо только наладить оплату этим протестующим и недовольным.
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 22:26
    Плохо работает спецназ Главного управления ГШ, плохо request
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 22:35
    Давайте будем утешать себя мыслью, что " западный конвеер" уже работает во всю. Нет, не во всю. А, по нарастающей. И уничтожать необходимо тех, кому этот конвеер штампует оружие. Уничтожать подчистую. Безжалостно. Иначе, они уничтожат нас. Может быть время уже пришло?
  10. аск Звание
    аск
    0
    Сегодня, 22:50
    Опять Петров и Баширов! Только малость не доработали... Точнее надо бить врага товарищи!