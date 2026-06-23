Противовоздушная оборона: так, чтобы ничего не менялось

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Противовоздушная оборона: так, чтобы ничего не менялось

После очередного налета на Москву снова пошла волна публикаций на тему, как защитить небо Родины, что делать и так далее, с разного рода призывами и риторическими вопросами. Я не слишком следил за этой темой, но после очередного излияния посчитал нужным высказаться и на эту тему.

На мой взгляд, проблема при сложившемся подходе, скорее всего, не может быть решена в силу того, что ее пытаются «решить» очень своеобразным образом: чтобы ничего не поменялось, а налеты прекратились. Это видно хотя бы в том, что многочисленные эксперты и комментаторы даже не пытаются обдумать возникшую проблему целиком.



Чтобы ничего не менялось


Почему «чтобы ничего не менялось»? Потому что решение новой военной задачи требует или нового вооружения, или новой структуры, или нового оперативно-тактического метода, а часто комбинации всего этого. Это неизбежно приводит к кадровым перестановкам, потому что появляются новые командные должности, упраздняются старые и ненужные, а также меняются требования к командирам. Если рядовые, сержанты и лейтенанты переживают подобные пертурбации сравнительно легко, то для многих старших офицеров это фактор. Выстроенная карьерная линия может внезапно окончиться отставкой и пенсией, хорошо, если с мундиром.

То же и в ВПК. Специалист или руководитель производства устаревшего и ставшего ненужным или оказавшегося неэффективным вооружения легко и быстро может потерять и влияние, и положение, и работу.

То же и среди военных экспертов. На мой взгляд, значительная часть их не является военными экспертами по существу, а раскручиваются в СМИ для публичного, но непрямого выражения мнения тех или иных военно-промышленных кругов. Фамилии многих экспертов мне совершенно неизвестны, хотя я интересуюсь вопросом более четверти века, и совершенно неизвестны их достижения, обосновывающие их статус эксперта. Лично знакомые мне Коротченко, Леонков, Сивков и некоторые другие — это вовсе не теоретики, а рупоры по озвучиванию мнения. Так вот, если пропагандируемые ими средства и методы оказались неэффективными, устаревшими и ненужными, то они исчезают с экранов почти что по щелчку пальцев.

Поэтому причина подхода типа «чтобы ничего не менялось» весьма веская. В известной степени это вытекает из нашего подхода, в котором ошибившийся человек — преступник, который подвергается гражданской казни.

Это, кстати, выражение интеллектуальной незрелости общества, поскольку ничто так не обогащает, как разбор ошибок и особенно их неочевидных причин. Люди ведь не просыпаются с мыслью типа: «Ошибусь-ка я сегодня!». Они думают, что действуют правильно, но результат получается против ожиданий. Вот как раз очень важно понять, когда, в каком месте и под влиянием каких факторов они свернули на ложную дорогу.

Кстати говоря, по той же причине «чтобы ничего не менялось» у нас крайне не любят изобретателей и вообще людей с необычным мышлением. К ним применяется подход — ударить по шапке так, чтоб не высовывался. Потому что авторов успешных изобретений нужно вознаграждать и социально продвигать, в том числе и на руководящие посты. А они все заняты, а они все расписаны вперед — кому что положено. Появление на что-то претендующих изобретателей вызывает гнев и ненависть у сторонников такого рода «социальной справедливости». Поэтому у нас и возобладал подход своих изобретателей давить, все свои изобретения заранее оплевывать, а если что надо, то купить за границей, потому что зарубежный продавец не претендует на должность и место в иерархии.

У меня, конечно, есть идеи насчет борьбы с БПЛА, но мой предшествующий опыт изобретательства сугубо негативный. Все, мной предложенное, было отвергнуто и оплевано. Потому — воздержусь, ибо наизобретался.

Тема для России не новая — очередная версия своего рода «лествичного права».

Минимальный набор информации


Теперь о том, почему проблема налетов не может быть решена. Потому что у нас практически нет никаких конкретных сведений об этих самых налетах. Сами по себе числа количества дронов хороши для рапорта, но бесполезны для анализа с целью построения системы ПВО.

Для анализа нужны сведения, позволяющие обрисовать ситуацию в целом, в развитии, от начала и до конца.

Первое — распределение по высотам. Имеется в виду, на какой высоте дроны того или иного типа идут к цели. Это ключевой фактор, от которого зависит выбор средств перехвата и поражения. Полагаю, что разные дроны используют разную высоту в силу особенностей конструкции; вот поэтому нужно начать с распределения их по высотам.

Второе — какие были погодные условия и особенно ветер во время налетов? Дело в том, что юго-западный ветер в Европейской части России имеет повторяемость 15–20 %, с увеличением до 30 % в зимние месяцы. Попутный ветер для дрона самолетного типа существенно увеличивает дальность полета и, как следствие, зону поражения. Нужно еще учитывать температуру, восходящие и нисходящие потоки, осадки, особенно сильный дождь и грозы. Ветер на разных высотах тоже имеет большое значение.


Вот, к примеру, анимированная карта погоды, на которой черточки обозначают направление и силу ветра

Третье — дроны ломятся через зону покрытия радарами или пытаются искать слабо прикрытые коридоры? Дело в том, что кроме военных радаров есть еще гражданская система радарного контроля за воздушным пространством и аэродромные обзорные радары. Радары первичного обнаружения имеют частоту от 100 МГц (предел опознаваемого объекта — 1,5 метра) до 1000 МГц (15 см), а радары контроля маршрутов — от 1 ГГц (15 см) до 4 ГГц (3,5 см). То есть дроны они засекают. Радары закрытых аэропортов: Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка — они работают или нет?


Радар АОРЛ-1АС для гражданских аэродромов. Зона обзора в базовой комплектации — 165 км

Четвертое — в налете на Санкт-Петербург и Усть-Лугу, в котором дроны запускались, скорее всего, с корабля в Балтийском море, какой-нибудь ржавой посудины, вставшей на якорь на отмели в нейтральных водах, было выяснено — почему это произошло? Не хватает дальности? Сильное противодействие? Или это подготовка атаки на Мурманск, Полярный, Гаджиево, Владивосток, Находку, Петропавловск-Камчатский...?

Наконец, пятое, высотный профиль полета и маневр захода на цель. Понятно, что он будет различаться для разных типов и разных задач, но в нем безусловно будет нечто общее и типовое. Это важный вопрос, потому что от него зависят требования к объектовой ПВО, в частности, это будет ствольная или ракетная ПВО, или комбинация. Теv, кто сейчас будет бить себя кулаком в грудь и говорить: «Вот у нас есть “Панцирь-С1/С2”», надо сначала выяснить, сколько их.


«Панцирь», стерегущий позицию С-400... ну и сколько из сотни «Панцирей» в принципе можно выделить на оборону невоенных объектов, вроде НПЗ?

The Military Balance говорит, что по состоянию на 2024 год их было на вооружении армии и флота 80 комплексов, с учетом возможного производства и поставок — около сотни. Их слишком мало, и потому ствольная объектовая ПВО должна быть намного проще и дешевле, чтобы ее можно было изготовить тысячами штук за короткое время и снабдить боеприпасами; но при этом она должна отвечать определенным требованиям, вытекающим как раз из полетного профиля и захода на цель вражеских дронов.

Это, думается, минимальный набор информации, необходимый для анализа положения и построения системы ПВО. Ни по одному из этих вопросов нет определенных сведений. Дело даже не в точности и данных по каждому конкретному налету. Были ли бы хотя бы суммированные данные или процентные выражения.

Ну, нет значит нет. Секретно, «не положено», «кому надо — тот знает»: конкретные отговорки и обоснования не интересны. Отсутствие информации полностью блокирует разрешение этого вопроса, даже на уровне теоретической концепции и приложимых к ней изобретений. Это было такое решение, принятое по изложенным выше причинам.

Здесь должна быть какая-то мораль, но, полагаю, она совершенно излишняя.
273 комментария
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +22
    23 июня 2026 03:27
    После очередного налета на Москву снова пошла волна публикаций на тему, как защитить небо Родины

    Автор обдуманно, или так получилось сконструировал эту фразу таким образом, что Родина = Москва?
    пс. Против автора не имею ничего предосудительного!
    За статью +
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +36
      23 июня 2026 05:31
      Если коротко и доходчиво, не вдаваясь в подробности десятков версий, предположений военно-технического характера, то отсутствует долговременная стратегия упреждающего характера и предвидения, что наблюдается с самого начала СВО.
      Мягкотелость, нерешительность и нежелание сразу дать жёсткий ответ на вызовы может привести к предательству интересов российского народа и Отечества, поведясь на тухлые пряники Анкориджа или другого кидалова от врагов.
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        -4
        23 июня 2026 07:24
        Выскажу другую идею, итак большинство дальнобойных дронов противника летит на поршневых двигателях со скоростью поршневого самолета. Может пора достать чертежи Ла-9 или Ла-11? НУ чтобы цельнометаллические без "дельта-древесины". Вот эти поделки хоховские, какой-нибудь послевоенный ИАП крошил бы пачками. Крейсерская скорость украинского ударного дрона-камикадзе «Лютый» (Ан-196) составляет примерно 150-200 км/ч, скорость как у По-2.
        Сможем ли запустить выпуск 14-цилиндрового двухрядного звездообразного двигателя воздушного охлаждения АШ-82ФН?
        Так же у нас в наличие есть все чертежи Ме BF-109 G на крайняк, в том числе и на 12-цилиндровыq двигателm жидкостного охлаждения «Даймлер-Бенц» DВ-601?!
        Кстати, заодно решим проблему двигателя для ремоторизации Ан-2.
        1. Chack Wessel Звание
          Chack Wessel
          +29
          23 июня 2026 07:43
          Как Ла-9 будет сбивать Storm Shadow? Где и кто будет делать эти Ла? Китайцам заказать?
          ...Давайте скажем прямо - после с успехом проведённой деиндустриализации (в ней виноваты коммунисты, ага-ага) в РФ негде в необходимых объёмах выпускать вооружения. Новая индустриализация (кто её сможет провести? Бывшие братки из Кремля?) требует времени, а его никто не даст.
          ...Может сначала наладить выпуск аналога Ан-2, а потом за BF-109 взяться? :))) Или с Фарманов начать? А чо? Дерево-тряпки, Ценные Специалисты справятся с производством.
          П.С. Я в конце 90-х работал на фирмульке, которая снимала помещение на ПЯ, который занимался разработкой шаговых двигателей для ракет (не знаю что это такое). Уже тогда на этом ПЯ был полный развал. А сейчас, говорят, на его месте стоянка элитного жилкомплекса.
          1. BAI Звание
            BAI
            +9
            23 июня 2026 08:47
            Как Ла-9 будет сбивать Storm Shadow?

            Они должны сбивать не ракеты, а беспилотники самолетного типа, которые раздолбали Московский НПЗ.
            Каждое оружие - для своей задачи
            1. Chack Wessel Звание
              Chack Wessel
              +8
              23 июня 2026 08:49
              Я не спец по ПВО, но мне кажется, что проблема заключается не в сбитии этих тарахтелок, а в их обнаружении.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                +2
                23 июня 2026 13:56
                В статье как раз и говорится что у нас ноль информации, если две сотни дронов летят тупо по одному маршруту прямо над ПВО то у ПВО тупо кончатся боеприпасы в какой-то момент
              2. spectr Звание
                spectr
                +2
                23 июня 2026 17:05
                Именно так и тактика украинцев проста как бревно. Они с помощью БПЛА более близкого действия пробивают коридор, уничтожая средства обнаружения, а потом через него пускают дальние БПЛА. И как ей противодействовать пока не придумали.
            2. Zoer Звание
              Zoer
              +3
              23 июня 2026 09:57
              Цитата: BAI
              Они должны сбивать не ракеты, а беспилотники самолетного типа, которые раздолбали Московский НПЗ.
              Каждое оружие - для своей задачи

              Вот вместе с беспилотниками к НПЗ или заводу подлетает и ракета. КТО и КАК её будет сбивать, особенно когда там маячит Лавочка? fool
              Угу, укры уже так долетались, и на вертолётах и на Фу-16хх и на поршневых самолётах. Пока от френдли фаера борта не посыпались, не одумались.
              ЗЫ: У нас в Кронштадте 03 июня на перехват подняли Ми-24й только после того, как Панцирь замолчал, я так понимаю израсходовав БК.
            3. futurohunter Звание
              futurohunter
              0
              23 июня 2026 11:20
              Эти ваши "лавки" дороже дронов выйдут, ну, раз в 30, наверное. Простите, но вы не понимаете, что такое поршневой истребитель. Не поленитесь, пойдите в библиотеку, или поищите в Интернете альбомы конструкций поршневых истребителей 40-х, и полистайте. Сразу вылечитесь от бесплодных фантазий
          2. Дедок Звание
            Дедок
            +3
            23 июня 2026 09:49
            Я в конце 90-х работал на фирмульке, которая снимала помещение на ПЯ,

            п/я
          3. Zoer Звание
            Zoer
            +7
            23 июня 2026 09:55
            Цитата: Chack Wessel
            занимался разработкой шаговых двигателей для ракет (не знаю что это такое).

            Это сервопривода для управляющих плоскостей ракеты. Сам шаговый движок- это электро моторчик с прецизионным вращением ротора по скорости, по углу поворота. Такие так же применяются на станках ЧПУ, 3D принтерах и т.д. Очень важный компонент во всех современных устройствах. Но, прости Юра, мы всё профук@ли.
          4. futurohunter Звание
            futurohunter
            +1
            23 июня 2026 11:18
            Автор ещё бы Ил-2 предложил для СВО реанимировать... Фантазёров, которые никогда и ничего не делали, хватает...
        2. Правдодел Звание
          Правдодел
          +12
          23 июня 2026 07:51
          Может пора достать чертежи Ла-9 или Ла-11?...Сможем ли запустить выпуск 14-цилиндрового двухрядного звездообразного двигателя воздушного охлаждения АШ-82ФН...Так же у нас в наличие есть все чертежи Ме BF-109 G на крайняк...

          Могу точно сказать: не сможем ничего из этого запустить в производство по причине
          1. Отсутствует, нет ответственного руководителя и исполнителя. Все те, кто руководит мало за что отвечают.
          Из истории:
          И.В. Сталина: у нас не будет Малышева, а танк будет.
          Во времена СССР были Туполев, Мясищев, Сухой, Антонов, Яковлев, Камов, Миль и т.д., были имена. Кто сейчас остался?
          2. Нет мощностей для такого производства
          3. Нет квалифицированных кадров. Снимать кадры с аналогичных существующих производств не будут.
          И много еще иных причин. Можете здесь дополнить.
          Но самая главная причина - см. п. 1
          1. Panin (michman) Звание
            Panin (michman)
            +2
            23 июня 2026 10:05
            Цитата: Правдодел
            Может пора достать чертежи Ла-9 или Ла-11?...Сможем ли запустить выпуск 14-цилиндрового двухрядного звездообразного двигателя воздушного охлаждения АШ-82ФН...Так же у нас в наличие есть все чертежи Ме BF-109 G на крайняк...

            Могу точно сказать: не сможем ничего из этого запустить в производство по причине
            1. Отсутствует, нет ответственного руководителя и исполнителя. Все те, кто руководит мало за что отвечают.
            Из истории:
            И.В. Сталина: у нас не будет Малышева, а танк будет.
            Во времена СССР были Туполев, Мясищев, Сухой, Антонов, Яковлев, Камов, Миль и т.д., были имена. Кто сейчас остался?
            2. Нет мощностей для такого производства
            3. Нет квалифицированных кадров. Снимать кадры с аналогичных существующих производств не будут.
            И много еще иных причин. Можете здесь дополнить.
            Но самая главная причина - см. п. 1

            А кто нибудь изучал опыт тех же украинцев или израильтян по борьбе с дронами? Конечно, когда хохляндия запускала по 10-50 дронов на Москву, пво справлялось. Когда стали запускать по 600, перестала. Раньше укра запускали одновременно дроны по нескольким городам, теперь концентрируют их на одном. В городах стали набирать людей в команды противодействия дронам. Частным компаниям дали карт Бланш на создание собственных вооруженных сил с правом применения автоматического оружия.
            Между тем на Украине мобильные группы существуют уже давно, знают маршруты полета гераней, получают информацию от средств оповещения (часто вообще по звуку обнаруживают) и выдвигаются на перехват. Имеют пулеметные турели с тепловизорами и автоматической наводкой.
            1. futurohunter Звание
              futurohunter
              -2
              23 июня 2026 11:23
              А что его изучать? Ни израильтяне, ни 404-е с дронами не справляются. Да, по факту, вы не найдёте ни одну страну, которая бы с ними справлялась.
              МОГи ПВО есть и у нас. Поищите последние номера журналов "Авиация и Космонавтика" и "Техника и Вооружение" и почитайте.
          2. futurohunter Звание
            futurohunter
            -2
            23 июня 2026 11:21
            Зачем обсуждать глупые и вредные идеи? Может, предложить что-то реализуемое и полезное?
            1. Самоед Звание
              Самоед
              -1
              Вчера, 09:51
              Кто-то из Великих сказал:"Достаточно ли идея безумна, чтобы быть правильной!" Вы как российские генералы, которые при Шойгу, признали использование дронов глупостью, детской игрушкой.
              Из сотни идей реализуются несколько, но уже выкристаллизованных из отброшенных.
              1. futurohunter Звание
                futurohunter
                0
                Вчера, 11:36
                Уже непонятно, о чём вы? Какие идеи? Реконструкция производства древних самолётов? Зачем?
        3. BAI Звание
          BAI
          -1
          23 июня 2026 08:45
          Может пора достать чертежи Ла-9 или Ла-11?

          Давно писал об этом. Сразу минусов накидали
          1. futurohunter Звание
            futurohunter
            -3
            23 июня 2026 11:24
            Зачем обсуждать пустое? Вот и накидали минусов. Вы бы ещё Ил-2 для СВО предложили реанимировать...
          2. Был Мамонт Звание
            Был Мамонт
            +1
            23 июня 2026 17:34
            Цитата: BAI
            Может пора достать чертежи Ла-9 или Ла-11?

            Давно писал об этом. Сразу минусов накидали

            Даже при условии принятия такого решения проект постигнет судьба замены АН-2.
            Однако мысль здравая в том , чтобы поискать в архивах советских НИИ решения борьбы с дронами.
            Вспомнилась судьба последнего советского проекта "Изделие 171"защиты шахт прошедшего гос испытания в 1991 году и не принятого на вооружение в угоду США. Гибрид "Заслона" и 105 ствольной КАЗ. Легендарные Гришин и Непобедимый. Приспособь к войсковой ПВО, поставь на собственное шасси и вот защита танков и пехоты. Не забывая об эшелонированной ПВО , начиная от пехотинца с дробовиком. Невыполнимо. Нужен заказ правительства для НИИ , финансы,координация с десятками- сотнями предприятиями... . Оно им надо?
            На Украине работает промышленность, транспорт, танки ездят на топливе , изготовленном в Словакии, Венгрии, Индии из российской нефти
            Лучшее ПВО - капитуляция Украины.
        4. 2al Звание
          2al
          +1
          23 июня 2026 09:07
          В одном из налётов на Мск более 1/4(40шт) были реактивные БПЛА, производство их растёт в ЕС, причём растут их ЛТХ по скорости и дальности, так что ИАПов на Ла-11 потребуется как ВоВ.
        5. Zoer Звание
          Zoer
          +2
          23 июня 2026 09:50
          Цитата: Гражданский
          Выскажу другую идею, итак большинство дальнобойных дронов противника летит на поршневых двигателях со скоростью поршневого самолета. Может пора достать чертежи Ла-9 или Ла-11? НУ чтобы цельнометаллические без "дельта-древесины". Вот эти поделки хоховские, какой-нибудь послевоенный ИАП крошил бы пачками. Крейсерская скорость украинского ударного дрона-камикадзе «Лютый» (Ан-196) составляет примерно 150-200 км/ч, скорость как у По-2.
          Сможем ли запустить выпуск 14-цилиндрового двухрядного звездообразного двигателя воздушного охлаждения АШ-82ФН?

          Для начала поинтересуйтесь, что у нас с аэродромной сетью. Затем подумайте, где взять столько лётчиков на эти истребители. Какой штат нужно держать в постоянной боеготовности? Что эти истребители смогут сделать в тёмное время суток в принципе? Что они смогут сделать с крылатыми ракетами типа Фламинго? Что будет делать наша ПВО при комбинированном налёте дронов и крылатых ракет? Думать, как бы не попасть по своим Лавочкиным? Скольку будет стоить такой один Ла-9 сейчас? Не целесообразнее ли сделать по-больше Панцирей и расставить их вдоль границы с хинзирами в два-три эшелона? У нас граница с ними 2000 км. Радиус Панциря 20 км. Соответственно один панцирь на 20 км с гарантированным перехлёстом зоны ответственности. Это 100 панцирей в одном эшелоне. На объектах нужно установить автоматические турели с РЛС, ОЛС и СОУ. Эти дроны хорошо сбиваются даже автоматным огнём, главное попасть своевременно.
          1. Гражданский Звание
            Гражданский
            +5
            23 июня 2026 10:04
            Для начала поинтересуйтесь, что у нас с аэродромной сетью.

            Для Ла вполне пойдет и подготовленное грунтовое.
            Затем подумайте, где взять столько лётчиков на эти истребители.

            Возрождать Оренбургское училище и учить.
            Какой штат нужно держать в постоянной боеготовности?

            Намного меньше чем охранников в Шестерочке.
            Что эти истребители смогут сделать в тёмное время суток в принципе?

            Ничего не мешает их оснастить ПНВ и тепловизорами, радарами.
            Что они смогут сделать с крылатыми ракетами типа Фламинго?

            Для Фламинго есть уже реактивные истребители на вооружение, вот тут не надо МиГ-15 возрождать.
            Что будет делать наша ПВО при комбинированном налёте дронов и крылатых ракет?

            Как при обороне Москвы в 1941-1945, через зонирование например, тогда Журавлев все организовал очень неплохо.
            Скольку будет стоить такой один Ла-9 сейчас?

            Нормально, особенно с надписями "от 3 линии рынка Садовод" или "от владельцев МНПЗ".
            Не целесообразнее ли сделать по-больше Панцирей и расставить их вдоль границы с хинзирами в два-три эшелона?

            Текущая ситуация с ПВО столицы показывает, что недостаточно эффективно, даже по вашим расчетам.
            У нас граница с ними 2000 км.

            Вот именно, стационарными не прикроешь достаточно эффективно, а вот истребительными полками вполне можно в рамках мобильной обороны.
            На объектах нужно установить автоматические турели с РЛС, ОЛС и СОУ.

            Одно другое дополнит как панцири.
            1. Zoer Звание
              Zoer
              +1
              23 июня 2026 11:02
              Цитата: Гражданский
              Для Ла вполне пойдет и подготовленное грунтовое.

              Угу, и инфраструктура и диспетчерские... А время на всё это есть?
              Цитата: Гражданский
              Возрождать Оренбургское училище и учить.

              Лет через десять будет результат. Ога...
              Цитата: Гражданский
              Намного меньше чем охранников в Шестерочке.

              Вы смоете охранников в шестёрочке обучить высшему пилотажу на боевом истребителе? belay
              Цитата: Гражданский
              Ничего не мешает их оснастить ПНВ и тепловизорами, радарами.

              Радар на Лавочках? Это такая шутка юмора? laughing ПНВ и теплаки- это не те дальности. Не фантазируйте.
              Цитата: Гражданский
              Текущая ситуация с ПВО столицы показывает, что недостаточно эффективно, даже по вашим расчетам.

              Текущая ситуация показывает катастрофическую нехватку этих Панцирей, и не только в Москве. Как написал автор статьи, у нас их всего СОТНЯ на всю страну. И проблема только в этом, а не в каком то отсутствии истребителей из прошлого века.
              Цитата: Гражданский
              .

              Так вот больше Панцирей и дополнить объекты автоматическими турелями и есть годное решение. Но никак не фантазии о допотопных технологиях.
              1. Гражданский Звание
                Гражданский
                -1
                23 июня 2026 12:51
                Цитата: Zoer
                Так вот больше Панцирей и дополнить объекты автоматическими турелями и есть годное решение. Но никак не фантазии о допотопных технологиях.

                Прошло достаточно времени, чтобы понять... на всех Панцирей не хватит и это точно, как и не будет автоматических турелей в обозримом будущем. Ну не рабочая у вас схема. Идея с Ла это попытка понять, что нужны истребители БПЛА, мобильные именно для тихоходных целей, а их абсолютное большинство. У нас нет технических возможностей создать беспилотный истребитель с техническими характеристиками условного Ла в связи с как минимум отсутствием надежной системы управления подобными ЛА. Нет времени заново изобретать винтовой истребитель. Но есть старые наработанные сведения и чертежи. Беспилотный истребитель БПЛА это то, что уже вчера нужно. А Панцири эскадрильями не летают, для защиты от налетов, там где это срочно необходимо.
                1. Zoer Звание
                  Zoer
                  +3
                  23 июня 2026 15:20
                  Цитата: Гражданский
                  Прошло достаточно времени, чтобы понять... на всех Панцирей не хватит и это точно, как и не будет автоматических турелей в обозримом будущем. Ну не рабочая у вас схема.

                  laughing Забавная у вас логика!) Панцырей на всех не хватит, а вот самолётов из прошлого года ВНЕЗАПНО хватит! При этом Панцири освоены в производстве, а Лавки нужно осваивать ЗАНОВО. Вы похоже вообще не представляете, что это такое, сколько стоит, сколько времени и средств требует. Даже если (что совсем нереально), сохранился полный комплект КД (конструкторской документации), то всё равно это займёт ГОДЫ при неимоверных вложениях и усилиях. Нужно наладить производство мотора, трансмисии, пушек, боеприпасов. А это нужны ЦЕЛЫЕ НОВЫЕ заводы под это, и таких ДЕСТКИ. Вы просто не понимаете совершенно, о чём рассуждаете. В спецификации такого изделия ТЫСЯЧИ деталей, сборок. Под каждую из них нужно освоить свой техпроцесс, поточную линию. это не делается ВДРУГ. Так вот все эти усилия и деньги дешевле, быстрее и выгоднее вложить в расширение производства тех же Панцирей и автоматических установок с программируемыми снарядами.
                  Прекращайте фантазировать. stop
                  1. Гражданский Звание
                    Гражданский
                    -3
                    23 июня 2026 15:43
                    Цитата: Zoer
                    Так вот все эти усилия и деньги дешевле, быстрее и выгоднее вложить в расширение производства тех же Панцирей

                    Что могли уже сделали... результат за окном. Невозможно ПВО только зенитными батареями и реактивными самолетами.
                    автоматических установок с программируемыми снарядами.

                    Как их не было в товарных количествах так и нет, а прошли годы.
                    Вы просто не понимаете совершенно, о чём рассуждаете. В спецификации такого изделия ТЫСЯЧИ деталей, сборок. Под каждую из них нужно освоить свой техпроцесс, поточную линию. это не делается ВДРУГ.

                    Это устаревший в 21 веке подход, КНР запускает автоматические заводы за месяцы, которые выпускают куда более сложные изделия. Потому и отставание - все хотите забюракратизировать и заоткатить.
                    1. Zoer Звание
                      Zoer
                      +1
                      23 июня 2026 21:26
                      Цитата: Гражданский
                      Что могли уже сделали... результат за окном. Невозможно ПВО только зенитными батареями и реактивными самолетами.

                      Это ваши личные фантазии. Никто и ничего не делал. Новых заводов нет. Деньги освоены на музеи, храмы и прочую туфту. Причем 90% этих денег просто разворовано.
                      Цитата: Гражданский
                      Невозможно ПВО только зенитными батареями и реактивными самолетами.

                      Фантазировать опять не нужно. А по факту, не существует ПВО, которое перехватит все 100% . Это все войны подтверждают. Только танки на взлетных площадках противника дают 100% результат. А ваши фантазии о Ла-7, это лютейшая дичь и фантастика.
                      Цитата: Гражданский
                      Это устаревший в 21 веке подход, КНР запускает автоматические заводы за месяцы, которые выпускают куда более сложные изделия. Потому и отставание - все хотите забюракратизировать и заоткатить.

                      laughing это опять же лютейший бред!!! Что бы запустить автоматический завод за месяц, нужно ГОДАМИ его разработать и создать для него станки, системы управления и т.д. Ничто не берется из ниоткуда. Ваши рассуждения на уровне магии хогвардса. Вы очень далеки от техники и технологий. Отсюда и бредовые фантазии.
              2. 2al Звание
                2al
                +3
                23 июня 2026 15:34
                Идея возрождения ИАПов возникла вначале, как носителя FPV перехватчиков. Но сейчас можно размещать на них "Ёлки" а целеуказание выводить на планшет в кабине лётчика используя данные с внешних радаров. Оснастить такие ИАПы конечно не Ла-11 а китайским клоном Ан-2 Y-5B/BG, который у китайцев летает и в беспилотном варианте - БПЛА FH-98. Для надёжного перекрытия вполне достаточно 500шт Y-5 (300тыс юаней за штуку) это в рублях будет 1,5млрд. ДОСААФ и сейчас может выставить столько пилотов а подготовить новых за 6месяцев
            2. futurohunter Звание
              futurohunter
              -2
              23 июня 2026 11:30
              Для Ла вполне пойдет
              Один банальный вопрос: сколько денег надо для возрождения производства поршневых истребителей неизвестной конструкции и двигателей неизвестной конструкции? Сколько человек надо для этих заводов? Сколько лётчиков испытателей убьётся при испытаниях? Сколько человек надо трудоустроить на производство никому не нужных реплик? Сколько сожгут бензина почём зря летающие экспонаты? И, наконец, как будут смеяться и радоваться враги, узнав про реализацию сей глупости?
              1. Гражданский Звание
                Гражданский
                -2
                23 июня 2026 12:58
                Цитата: futurohunter
                сколько денег надо для возрождения производства поршневых истребителей

                Это технологии 80 летней давности, пойдут самые дешевые станкис ЧПУ китайские. И вряд ли сильно дороже состояний которые изымают у коррупционеров, например за счет имущества Чубайса.
                неизвестной конструкции и двигателей неизвестной конструкции
                Почему неизвестной? Все в наличие, даже образцы.
                Сколько человек надо для этих заводов?

                Хватит ВАЗ и УАЗ... все есть.

                Цитата: futurohunter
                Сколько лётчиков испытателей убьётся при испытаниях?

                Цитата: futurohunter
                Сколько лётчиков испытателей убьётся при испытаниях?

                Сколько людей погибнет от ударов БПЛА?
                Сколько человек надо трудоустроить на производство никому не нужных реплик?

                Не нужных?
                Сколько сожгут бензина почём зря летающие экспонаты?

                А сколько сгорит НПЗ?
                Цитата: futurohunter
                И, наконец, как будут смеяться и радоваться враги, узнав про реализацию сей глупости?

                Пока что действующая система дает сбои. Никому не смешно.
                1. futurohunter Звание
                  futurohunter
                  0
                  23 июня 2026 13:46
                  Я вам уже предложил ознакомиться с альбомом конструкций поршневых самолётов 40-х годов. Ещё полюбопытствуйте насчёт лётных испытаний, системы ввода в эксплуатацию и т.д. Шапками закидывать горазды все неграмотные! А хотя бы Як-18Т, Цессну или Вильгу-35 вживую, рядом с собой видели?
                  Почему неизвестной?
                  Потому, что чертежи не равняются изделию, освоенному в производстве.
                  Хватит ВАЗ и УАЗ... все есть
                  Производство на этих заводах ведётся на подвесном конвейере, задающем ограничение на длину конечного изделия. Длина Лады Гранты - не более 4200. Длина УАЗ Патриот - не более 4800. Длина Ла-11 - около 9 метров! Как впихнёте в главный конвейер автозавода?! Кроме того, найдите фото производства хотя бы Ла-5. Оно построено совсем по другому принципу.
                  Современные автомобили собираются из стали, кузова - сварные. Все узлы, двери, колёса и т.д., навешиваются на всяком крепеже. Ла-9/11 собираются на клёпке. На автозаводах даже инструмента нет для клепки. Вы рассуждаете о том, о чём не имеете представления. И знаете вы о самолётах, не более, чем о дальней звезде на краю Вселенной.
                  Сколько людей погибнет от ударов БПЛА?
                  Вы хотите ещё больше? Глупостей не говорите!
                  Не нужных?
                  Вам уже писали, что крылатую ракету ваша реплика не догонит. Пока наладится производство, и пойдут серийные машины, пройдёт не менее 5 лет, у врага появятся новые вооружения, а у вас - куча летающих музейных экспонатов.
                  А сколько сгорит НПЗ?
                  Пока первые летающие анахронизмы взлетят с аэродромов, сгорит ещё больше... Если заниматься ерундой.
                  что действующая система дает сбои
                  Предложите реальное и эффективное решение, а не бесплодные фантазии по теме, и добейтесь его реализации! Топтать клавиатуру любой может...
                  1. Гражданский Звание
                    Гражданский
                    -2
                    23 июня 2026 14:03
                    Цитата: futurohunter
                    Предложите реальное и эффективное решение, а не бесплодные фантазии по теме

                    1. Вы мне напоминаете толпы комментаторов здесь на ВО, до СВО. Когда точно так же в безаппелляционной манере отрицали саму возможность вести боевые действие с помощью БПЛА, даже разведку... назвав это "кружком детского авиамоделизма", таких было абсолютное большинство. И все мои призывы, обращения с 2011 года неуклонно высмеивались или оставались без ответа. Итог был катастрофичен.
                    2. Реальное и главное эффективное это беспилотный истребитель БПЛА на винтах для медленных ударных БПЛА типа Лютый и уже истребители реактивные для быстрых типа Фламинго. НО у нас нет технологии связи для управления такими истребителями из бункера оператором. Именно по этому предлагаю воссоздать что-то из винтового прошлого. Что не потребует длительных разработок. Тот же планер с бензиновым двигателем как у Лютого, если убрать управление, тоже технологии 1 мировой. Пока их летят сотни, а когда их будет тысячи? Панцирь не летает.
                    1. futurohunter Звание
                      futurohunter
                      +3
                      23 июня 2026 15:17
                      Вы мне напоминаете толпы комментаторов здесь на ВО, до СВО
                      В отличие от них, я ещё иногда здесь статьи пишу laughing Про оборону от БПЛА тоже статья "на ходу" сейчас, с указанием конкретных работ. См., например, работу по РЛС "Репейник"...
                      все мои призывы, обращения с 2011
                      Вы с 2011 года предлагали Ла-9/11 запустить?
                      Реальное и главное эффективное это беспилотный истребитель
                      Идея хорошая, но не единственная. Нынешняя эволюция БПЛА идёт по тому же пути, что и эволюция пилотируемой авиации, точно так же эволюционирует и ПВО от БПЛА. И решения аналогичны.
                      "Быстрый БПЛА" - это уже крылатая ракета с соответствующими методами борьбы с ней, которые известны, как минимум, 30 лет.
                      у нас нет технологии связи для управления такими истребителями
                      Почему нет? В чём проблема? Если вы имеет в виду, использование нейронок для автономных БПЛА, это да, в ходе становления. Но то уже всё реализуется.
                      предлагаю воссоздать что-то из винтового прошлого. Что не потребует длительных разработок
                      Ещё раз: ваши представления об этом крайне далеки от реальности. Почитайте хотя бы, как разрабатывался и доводился до серии И-16, которые намного проще ваших "лавок". Все сложности и трудности на этом пути я вам описал, и даже в деталях. Вам что, описывать производство самолёта до каждой заклёпки?
                      Тот же планер с бензиновым двигателем как у Лютого
                      Не сравнивайте поделку, сделанную на коленке в гараже, с высокотехнологичным истребителем. Как минимум, он обладает электро-, радио-, пневмо-, топливной и гидросистемами. Вы про такие понятия слышали когда-нибудь? А ещё, любой истребитель, сам по себе - просто спортивный самолёт для развлечений. Работать он начинает только в системе. Суперсовременные МиГ-29 просто погибли в небе Югославии среди натовских армад, ибо не было такой системы. Ввод самолёта в эксплуатацию, даже после того, как он ОТЛАЖЕН В ПРОИЗВОДСТВЕ, требует кучи испытаний, проверок на соотвествие ТЗ и установленным требованиям, военной приёмки, системы транспортировки до аэродрома (можно и своим ходом, но тогда ресурс тратится), системы ремонта и обслуживания, концепции боевого применения, системы обучения и поддержания квалификации лётчиков и прочая, и прочая, и прочая - я не буду вам многотомные труды писать.
                      нет технологии связи для управления такими истребителями из бункера
                      Ещё раз: почему нет? И зачем оператору сидеть в бункере? Лучше ему быть мобильным.
                      тоже технологии 1 мировой
                      В "первую мировую" была фанера, рейки и тряпки. Ла-9/11 - клёпаный алюминий. Не говоря уже о том, что на бипланах "первой мировой" не было вышеупомянутых самолётных систем. В чём сходство?
                      Панцирь не летает
                      ... не даёт летать другим!
                      1. Гражданский Звание
                        Гражданский
                        -2
                        23 июня 2026 15:47
                        Ввод самолёта в эксплуатацию, даже после того, как он ОТЛАЖЕН В ПРОИЗВОДСТВЕ, требует кучи испытаний, проверок на соотвествие ТЗ и установленным требованиям, военной приёмки, системы транспортировки до аэродрома (можно и своим ходом, но тогда ресурс тратится), системы ремонта и обслуживания,

                        Так в 21 веке реплики техники середины 20-х не делают. Это все на другом уровне, по крайней мере в передовых странах как КНР, где заводы за месяцы возводят полностью автоматические с темными цехами. Еще раз - Панцирь свое отыграл, неплохой - но его мало.
                      2. futurohunter Звание
                        futurohunter
                        +2
                        23 июня 2026 16:11
                        Так в 21 веке реплики техники середины 20-х не делают
                        Поэтому вы предлагаете реплику середины 40-х? А вы слышали про такой самолёт, как Embraer Super Tucano? Хотя бы с ним ознакомьтесь, и забудете свои "лавки" в страшном сне!
                        А ещё живы L-39 Albatros! Да много разной авиатехники осталось.
                        КНР
                        У нас не КНР. Да и в КНР с авиапромом тоже ситуация оставляет желать лучшего... Свой ТРД сделать не могут. А лёгкие самолёты, вообще не выпускают.
                        Панцирь свое отыграл
                        Пока стреляет - не отыграл! До сих пор Стрелы-10 и Осы-АКМ работают
                  2. gsev Звание
                    gsev
                    -2
                    23 июня 2026 23:11
                    Цитата: futurohunter
                    Я вам уже предложил ознакомиться с альбомом конструкций поршневых самолётов 40-х годов.

                    Уже в середине 2022 года стало ясно, что проблемма Украины может быть решена только ударом 50 или 100 ядерных боеголовок по всем крупным городам Украины. Велик риск ядерной войны с Европой даже вместе с США. Но без этого Европа будет производить оружие для ВСУ и кормитьУкраину, а Зеленский мобилизует в ракетчики и операторы БПЛА все население Украины. Альтернативы ядерному удару по всем крупным городам Украины нет.
                    1. futurohunter Звание
                      futurohunter
                      +1
                      Вчера, 00:06
                      Вы предлагаете почти свою территорию превратить в радиоактивную пустыню? Террористическую войну фашистов это не остановит никак
                2. Zoer Звание
                  Zoer
                  +1
                  23 июня 2026 15:11
                  Цитата: Гражданский
                  Это технологии 80 летней давности, пойдут самые дешевые станкис ЧПУ китайские.

                  Вы не поверите, многие из тех технологий у нас уже давно утрачены. Создавать заново- это ГОДЫ. У нас ни специалистов, ни времени. И против БПЛА негодны истребители в принципе. Это уже все поняли, и мы и хихлы. Хватит бредить ерундой. Нужны масоовые дешовые назеные средства. Нужны здесь и сейчас.
                  Цитата: Гражданский
                  Хватит ВАЗ и УАЗ... все есть.

                  laughing Лучше не стоит. Они винты и крылья кривые делать изначально будут. Ну а если серьёзно, уже ни ВАЗ ни УАЗ не способны изготавливать автомобили по полному циклу на отечественных комплектующих. Там доля импортных деталей более 50%.
                  Цитата: Гражданский
                  Пока что действующая система дает сбои. Никому не смешно.

                  Это же не значит, что нужно делать ещё большие глупости? Или всё таки значит, по-вашему? what
                  1. Гражданский Звание
                    Гражданский
                    -2
                    23 июня 2026 15:50
                    Цитата: Zoer
                    Это же не значит, что нужно делать ещё большие глупости? Или всё таки значит, по-вашему?

                    Глупость - это отрицать очевидное. А очевидно, что новую революцию ударных БПЛА у хохов проспали. А в ответ, вместо новых идей - только хохот про "Лавочкин". Или детский лепет про эшелонированную ПВО. Видели, что ничем этот эшелонированный ПВО не помог Израилу, с его куда совершенным, чем у некоторых ПВО. В нашем случае, нечем сбивать рои медленных, пропеллерных БПЛА.
                    1. Zoer Звание
                      Zoer
                      +1
                      23 июня 2026 21:35
                      Цитата: Гражданский
                      Глупость - это отрицать очевидное. А очевидно, что новую революцию ударных БПЛА у хохов проспали.

                      Никакой там революции нет. Там просто гейропейцы наладили массовое производство дальних дронов. В этом они нас догоняли. Сейчас перегнали. Это не революция, а эволюция. То, что наши это всё профукали, как и всю СВО от самого начала- это очевидно. Но это не делает выши глупые фантазии о ДЛавочкиных более ценными. Это долго, дорого и бестолково. А новые технологии и средства нужно пускать на новые решения. Хотя бы на те же дроны перехватчики, лёгкие, дешевые, с ИИ. Например, как у Ирана, которыми они сбивали американские самолеты.
                      Цитата: Гражданский
                      Или детский лепет про эшелонированную ПВО. Видели, что ничем этот эшелонированный ПВО не помог Израилу, с его куда совершенным, чем у некоторых ПВО. В нашем случае, нечем сбивать рои медленных, пропеллерных БПЛА.

                      Детский лепет- это техника 80ти летней давности, это просто абсурд, вч даже не в состоянии понять насколько, в силу отдаленности от техники и технологий.
                      Эшелонированную ПВО вы даже и не видели нигде, уже рассуждаете.
          2. futurohunter Звание
            futurohunter
            -2
            23 июня 2026 11:26
            "Лавочкин" - просто диванный прожектёр, который видел эти Ла только на картинках. Панцирей недостаточно. Нужно комплексную и сложную систему ПВО, использующую разные средства. И сотовых операторов надо напрягать, для размещения сенсоров на их инфраструктуре.
            1. Гражданский Звание
              Гражданский
              0
              23 июня 2026 12:59
              Цитата: futurohunter
              "Лавочкин" - просто диванный прожектёр, который видел эти Ла только на картинках. Панцирей недостаточно. Нужно комплексную и сложную систему ПВО, использующую разные средства. И сотовых операторов надо напрягать, для размещения сенсоров на их инфраструктуре.

              Да? А где такую взять? Сколько Вам ЕЩЕ надо времени на раздумье? Панцири это условно зенитная батарея, которая не может заменить истребители ПВО.
              1. futurohunter Звание
                futurohunter
                -2
                23 июня 2026 13:51
                Вы меня спрашиваете? Я даже не начальник никого, кроме себя laughing Люди работают. Пояндексите работы на тему борьбы с БПЛА - найдёте там работающие решения. Единственное, в чём с вами соглашусь, что больше надо работать и делать. Но противодроновые истребители - это не то, что вы предлагаете. Вы бы ещё Т-34 на фронте предложили использовать
                1. Гражданский Звание
                  Гражданский
                  -1
                  23 июня 2026 14:25
                  Цитата: futurohunter
                  Вы бы ещё Т-34 на фронте предложили использовать

                  Уже... старые танки надо роботизировать и вперед на штурм, для выявления организации обороны.
                  1. futurohunter Звание
                    futurohunter
                    0
                    23 июня 2026 15:18
                    Вам надо на вражеских ресурсах публиковаться - там над вами смеятся будут am
          3. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            +1
            23 июня 2026 22:15
            Не целесообразнее ли сделать по-больше Панцирей и расставить их вдоль границы с хинзирами в два-три эшелона? У нас граница с ними 2000 км. Радиус Панциря 20 км.

            Вообще то наши желания и потребности должны совпадать с нашими возможностями. Есть технологические ограничения типа: станок может делать именно столько микросхем и не больше, а если больше, то брак. И вот таких микросхем именно столько и Панцирей будет не больше, а именно столько. И сколько тут деньгами не заливай, а толку от этого будет чуть-чуть.
            1. Zoer Звание
              Zoer
              0
              Вчера, 14:04
              Цитата: Алексей Лантух
              Есть технологические ограничения типа: станок может делать именно столько микросхем и не больше, а если больше, то брак. И вот таких микросхем именно столько и Панцирей будет не больше, а именно столько. И сколько тут деньгами не заливай, а толку от этого будет чуть-чуть.

              А второй станок поставить- это прямо такая невозможная невозможность. Угу-угу. Просто готовиться нужно было ЗАРАНЕЕ. И время на это было. Просто правители балду гоняли, вот и результат.
              А плохому танцору всегда что то не так...
              1. Алексей Лантух Звание
                Алексей Лантух
                0
                Вчера, 16:39
                А некоторые станки делают только в странах НАТО и приобрести их или очень сложно или даже невозможно, причем со времен СССР, Ну, и о балде вы также правы. Вместо олимпиад, чемпионатов мира и дорогих спортсооружений лучше занимались бы наукой и промышленностью. А то и сейчас никак не могут обойтись без ВСМ при катастрофе бюджета.
                1. Zoer Звание
                  Zoer
                  +1
                  Вчера, 20:29
                  Цитата: Алексей Лантух
                  А некоторые станки делают только в странах НАТО и приобрести их или очень сложно или даже невозможно, причем со времен СССР,

                  В СССР были свои литографы, они конечно уступали самым современным на тот момент западным, но ВПК этого вполне хватало. Сейчас у нас кроме советских литографов нет НИЧЕГО.
                  Цитата: Алексей Лантух
                  Вместо олимпиад, чемпионатов мира и дорогих спортсооружений лучше занимались бы наукой и промышленностью. А то и сейчас никак не могут обойтись без ВСМ при катастрофе бюджета.

                  Вот именно об этом и речь.
        6. futurohunter Звание
          futurohunter
          0
          23 июня 2026 11:17
          Не придумывайте. Вы слабо себе представляете производство истребителей времён войны и двигателей для них, а этим занимались целые заводы. У нас производство винтовых одномоторных самолётов и двигателей для них зарезано ещё в 60-х годах. Никто новые заводы строить не будет. Нужно использовать то, что под рукой, и выпускать то, что попроще. Вместо ваших чудо-истребителей вполне пойдут лёгкие вертолёты, которых хватает у разных ведомств.
          Сбивать дроны надо тем что есть, плюс, налаживать производство дронов перехватчиков.
          Ан-2 надо все сдавать в музеи. А современные самолёты местных авиалиний по всему миру летают исключительно на турбовинтовых двигателях
        7. Николай1971 Звание
          Николай1971
          0
          23 июня 2026 20:38
          Ну как мы можем перезапустить выпуск АШ82ФН,если не можем двигателей к Ан-2 перезапустить выпуск?У нас все(!) поршневые спортивные самолеты на иностранных движках.Мировое распределениее труда,интегрировались в систему,ёпт.
        8. Морозный Репей Звание
          Морозный Репей
          -1
          Вчера, 15:13
          Не зачем возрождать древние Ла-9 и прочее, когда есть ЯК-152 и бпла "Охотник".
          Просто нужно придумать, как дать руководству нашей страны волшебного пендаля ..., чтобы эти летательные аппараты приспособили для охоты на вражеские дроны и ракеты.
      2. Геннадий_но_не_крокодил Звание
        Геннадий_но_не_крокодил
        -1
        Вчера, 01:35
        Интересы российского народа и Отечества - пересидеть хоть одну мировую заворушку. Пока Китай и США мир делят - торговать с обоими и богатеть на этом. Мы так ненавидим американцев из-за такого, но чуть что - так мы первые мир спасать, а уж спасалка нынче не та, поберечь себя надо. 15 лет пожили в спокойствии и даже АвтоВАЗ начал делать автомобили, а не то что он обычно выпускает

        И руководство наше, обладая всеми ресурсами, должно (было) эти спокойные десятилетия нам обеспечить. Но не смогли - потеряли всех союзников, в заварушку полезли самые первые и с песней.
    2. futurohunter Звание
      futurohunter
      +1
      23 июня 2026 11:12
      У автора не было такой склейки, не придумывайте! Просто, когда гадины летят на региональный город, там вздрагивают местные власти, а когда на Москву - начинают уже шевелится все, и не только власти, но и СМИ, и вся информационная инфраструктура
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +31
    23 июня 2026 03:48
    Одни думают о миллиардах, о яхтах, о футбольных клубах с иностранными игроками, а другие просто выполняют их волю...
    Не было в стране единства народа (только объявленный День) и не будет, пока не будет единой цели...
    Москва стала для России воспалившимся аппендиксом, и плести и подводить под это какое-то «правильное толкование» совершенно не обязательно: жизни россиян одинаково ценны и в Москве, и в Севастополе, и в Белгороде, и в Старобельске, и в Воронеже...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      23 июня 2026 07:13
      Цитата: yuriy55
      Не было в стране единства народа (только объявленный День) и не будет, пока не будет единой цели...

      Была единая цель- но страны не стало.
      Так что "единая цель" - одно из сотен условий, не более....
      1. Zoer Звание
        Zoer
        +3
        23 июня 2026 10:13
        Цитата: свой1970
        Так что "единая цель" - одно из сотен условий, не более....

        А безопасность страны- это не единая цель? Хотя, вопрос конечно риторический.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -4
          23 июня 2026 10:52
          Цитата: Zoer
          А безопасность страны- это не единая цель?

          Повторюсь- вы не заметили
          Цитата: свой1970
          Была единая цель- но страны (СССР) не стало.

          И безопасность страны - тоже не единая цель
          1. Zoer Звание
            Zoer
            +1
            23 июня 2026 15:00
            Цитата: свой1970
            И безопасность страны - тоже не единая цель

            Конечно, если у тебя всё ТАМ. А здесь хороший бункер есть.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              23 июня 2026 21:15
              Цитата: Zoer
              Цитата: свой1970
              И безопасность страны - тоже не единая цель

              Конечно, если у тебя всё ТАМ. А здесь хороший бункер есть.

              У ЦК КПСС все было ЗДЕСЬ, и цель единая для всех провозглашалась, и идеология была, и безопасность страны блюлась, и олигархов не было.
              Но Страны - нет
              1. Zoer Звание
                Zoer
                +2
                23 июня 2026 21:42
                Цитата: свой1970
                У ЦК КПСС все было ЗДЕСЬ, и цель единая для всех провозглашалась, и идеология была, и безопасность страны блюлась, и олигархов не было.
                Но Страны - нет

                Так те, кто СССР рушил, все из КПСС, и все сейчас долларовые миллиардеры. Это называется ПРЕДАТЕЛЬСТВО
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  0
                  23 июня 2026 22:03
                  Цитата: Zoer
                  Цитата: свой1970
                  У ЦК КПСС все было ЗДЕСЬ, и цель единая для всех провозглашалась, и идеология была, и безопасность страны блюлась, и олигархов не было.
                  Но Страны - нет

                  Так те, кто СССР рушил, все из КПСС, и все сейчас долларовые миллиардеры. Это называется ПРЕДАТЕЛЬСТВО

                  Именно об этом я и писал
                  Цитата: свой1970
                  Цитата: yuriy55
                  Не было в стране единства народа (только объявленный День) и не будет, пока не будет единой цели...

                  Была единая цель- но страны не стало.
                  Так что "единая цель" - одно из сотен условий, не более                  ....
    2. Штрек Звание
      Штрек
      +16
      23 июня 2026 07:32
      Не было в стране единства народа (только объявленный День) и .....


      В Российской Федерации нет идеологического дня .....
      12 июня - день распада Советского Союза , день когда этнические русские сами "перерезали" горло собственной империи ...... а теперь его празднуют как "День России" ??! ....
      Это "странный" день .... учитывая ностальгию шовинистически настроенных граждан российской федерации по погибшей империи ....
      Это как сапогами "забил" родную маму , а потом отмечаешь этот день , как самый важный государственный праздник , и при этом с портретом "мамы" всё время носишься ....
      .... Ну так надо выбрать что-то одно : либо не пить .... либо не праздновать ....
    3. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      -3
      23 июня 2026 10:08
      Цитата: yuriy55
      Одни думают о миллиардах, о яхтах, о футбольных клубах с иностранными игроками, а другие просто выполняют их волю...
      Не было в стране единства народа (только объявленный День) и не будет, пока не будет единой цели...
      Москва стала для России воспалившимся аппендиксом, и плести и подводить под это какое-то «правильное толкование» совершенно не обязательно: жизни россиян одинаково ценны и в Москве, и в Севастополе, и в Белгороде, и в Старобельске, и в Воронеже...

      Только в Москве сосредоточена элита наша. Поэтому по Собянину защита столицы более приоритетна, как и развитие
    4. Zoer Звание
      Zoer
      +2
      23 июня 2026 10:12
      Цитата: yuriy55
      Одни думают о миллиардах, о яхтах, о футбольных клубах с иностранными игроками, а другие просто выполняют их волю...

      А зачем всё это, если "банальной" безопасности страны и её населения нет?
    5. futurohunter Звание
      futurohunter
      0
      23 июня 2026 11:31
      Ну да, ну да. А вот другие здесь мечтают о том, чтобы то, что они видели на исторических фотографиях в Интернете, поднялось в воздух...
  3. Xenon Звание
    Xenon
    +21
    23 июня 2026 04:04
    Цитата: yuriy55
    Москва стала для России воспалившимся аппендиксом
    И помпой, которая высасывает ресурсы из всех регионов нашей страны
  4. Андрей НМ Звание
    Андрей НМ
    +10
    23 июня 2026 04:13
    У нас военные эксперты в большинстве случаев - бывшие замполиты, выпускники политических училищ, журналисты, политологи и филологи. Они лучше всех разбираются в тактике и стратегии, системах вооружения. Начальники клубов вообще лучшие стратеги...
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +11
    23 июня 2026 04:29
    Хорошая статья, простая и понятная даже не специалисту ПВОшнику. Напрашивается об образовании рода войск ПВО и войск Гражданской обороны со своим ПВО и инженерными подразделениями по строительству укрытий и бомбоубежищ. Я уже писал в комментариях что имеющихся установок ПВО типа Панцирь, Бук, Оса в количестве 1120 штук это мизер на всю страну. Другой вопрос это руководящий ступор, создаётся впечатление что никто не знает что делать с воздушной угрозой. А ведь можно и нужно мобилизовать машиностроительные заводы на выпуск нужных ЗРК. Реально нужно увеличить их количество раз в десять.
    Все автозаводы ВАЗ, УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ могут их делать. Кроме гражданских аэропортов со своими локаторами как пишет автор, могут помочь и гражданские речные и морские суда по обнаружению особо низколетящих БПЛА. В зависимости от высоты мачты с локатором они видят по дальности до 30-50 км и высотах от 0 до200-300 м, и могут сообщать об опасности БПЛА войскам ПВО.
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      2. Велизарий Звание
        Велизарий
        +9
        23 июня 2026 07:05
        Цитата: михаил3
        Гениально! Донбасс не начинал никакой войны. А как прилетало и прилетает! Хорош врать то...

        Не совсем понял Вас . При чем здесь вообще Донбасс ? И что Вы понимаете под этим термином ?Если Вы про события 2014 года,то напомню ,что власти РФ признали выборы на Украине 25 мая 2014 года,и признавали юрисдикцию Украины и над Донецкой и над Луганской областью. То есть,даже с точки зрения властей РФ это были чисто внутриукраинские разборки.
        С точки же зрения Украины это было вторжение на ее территорию.
        1. михаил3 Звание
          михаил3
          -3
          23 июня 2026 07:53
          Я про снаряды и бомбы, сыплющиеся на Донбасс с 14 года непрерывно. красивые обьяснения не воскресят убитых и не излечат раненых. Заключение мира с Киевом невозможно, обстрелы с обвинением "русские сами себя обстреливают" будут продолжаться, пока на свете существует Зеленский и его банда. Все это знают и понимают. Вы тоже...
          1. Константин Трафлялин Звание
            Константин Трафлялин
            +1
            23 июня 2026 09:03
            Так Зеленского и "его банду" никто и не трогает. Спокойно гуляют по Киеву, саммита проводят, раскатывают по миру. Гробят только простых мужиков, в мясных лобовых штурмах.
            1. михаил3 Звание
              михаил3
              -8
              23 июня 2026 11:04
              Разумеется, никто его не трогает. Потому что убей его, и появится какой-нибудь Оранжевский. Эти ребята - просто этикетка на западном проекте. Необходимо сделать так, чтобы рассыпался сам проект. Тогда его убьют его хозяева. А сейчас - только дроны переводить.
              1. futurohunter Звание
                futurohunter
                0
                23 июня 2026 12:50
                Идея разумная и правильная, только как это сделан? Надо не лечить симптомы, а бороться с возбудителями болезни. Но, опять же, как?
          2. futurohunter Звание
            futurohunter
            -4
            23 июня 2026 11:46
            Все эти диванные сдавальщики просто не видели, как украинские самолёты высыпали бомбы на мирных жителей ещё в 2014 году. Предлагаю не дискутировать с негодяями
            1. михаил3 Звание
              михаил3
              -2
              23 июня 2026 12:36
              Ну, они за деньги стараются. С ними самими дискутировать, конечно, бессмысленно. Но сайт читают не только они. Люди читают, некоторые думают, сопоставляют...
              1. futurohunter Звание
                futurohunter
                0
                23 июня 2026 12:48
                Хорошо, если так... Хорошо, если так...
                1. михаил3 Звание
                  михаил3
                  0
                  23 июня 2026 14:21
                  Ну, я стараюсь. Что еще можно поделать?
          3. Велизарий Звание
            Велизарий
            0
            23 июня 2026 14:21
            [quote=михаил3]Я про снаряды и бомбы, сыплющиеся на Донбасс с 14 года непрерывно. красивые обьяснения не воскресят убитых и не излечат раненых[/quote]
            И какая тут взаимосвязь с войной начатой в 2022 против Украины если это,как я уже написал,с точки зрения властей РФ внутриукраинский конфликт ? И это не "красивые объяснения" это политико-юридический факт. Ведь мы обсуждаем (если Вы еще не забыли) дроны атакующие территорию РФ,а это следствие войны начатой в 2022 году.

            [quote=михаил3] Заключение мира с Киевом невозможно, обстрелы с обвинением "русские сами себя обстреливают" будут продолжаться [ /quote]

            Падали или дроны и ракеты на территорию РФ до 2022 года ? Нет. И раз уж Вас так волнуют украинские дела,падали бомбы и ракеты на территорию Донецкой и Луганской области до начала всей "движухи" в 2014 ? Тоже нет. И это факт. Как и факт в том,что в результате всей этой "движухи" Донбасс уничтожен и разрушен. Так что Ваш тезис полностью неверен.
            P.S Но Вы по видимому подумали,что это лично я, за прекращение войны. Это вовсе не так. Прекращение войны это простейший способ прекращения атак на РФ,о чем я и написал.
            Лично же я строго за продолжение СВО. Поскольку меня в отличие от Вас волнуют не украинские.а наши российские дела. А у нас тут в России главная беда-антинародный режим Ельцина и его преемников. Лучший же способ его ликвидации это продолжение войны. Так что даешь "войну до победного конца".
            1. futurohunter Звание
              futurohunter
              0
              23 июня 2026 18:59
              Телефонные мошенники на какой территории сидят? И кому звонят? Кто совершал теракты на территории России?
        2. futurohunter Звание
          futurohunter
          -6
          23 июня 2026 11:50
          Велизарий
          Ещё раз: ЦИПСО?
          Государство Украина стало незаконным в 2014 году, после свержения законно избранного президента. Не говоря уже о том, что сам факт отрыва от России самой богатой и экономически развитой её части был незаконным. Украина - историческая и неотъемлемая часть России, в которую веками вкладывались огромные ресурсы и деньги.
          Если говорить про события 2022 года, то за 2 дня до начала СВО произошёл артобстрел российской территории украинскими войсками, и затем вторжение украинских войск. Есть украинское видео об этом, в свободном доступе. Так что, если вы не признаёте Новороссию, то факта вооружённой агрессии со стороны бывшей территории России достаточно для восстановления конституционного порядка на ней
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
      3. mann Звание
        mann
        +8
        23 июня 2026 08:24
        Цитата: михаил3
        Гениально! Донбасс не начинал никакой войны. А как прилетало и прилетает! Хорош врать то...

        Вы не поверите, но это действительно так. Я хорошо помню, как Стрелков-Гиркин жаловался в интервью "Комломолке", что дончане не хотят воевать за русский мир. Наберите в поисковике, убедитесь сами
        1. михаил3 Звание
          михаил3
          -9
          23 июня 2026 11:04
          Цитата: mann
          Я хорошо помню, как Стрелков-Гиркин

          Тот еще источник правдивой информации)
          1. Велизарий Звание
            Велизарий
            +2
            23 июня 2026 14:53
            Цитата: михаил3
            Тот еще источник правдивой информации)

            То есть застрельщик Русской весны,человек просто до неприличия прямой и честный ( за что и страдает),для Вас не "источник". Человек прямо сказал- А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд., но мы его слушать не будем ...
            Вы ,конечно,можете отрицать реальность,это Ваше право,но реальностью это быть не перестанет.
            1. futurohunter Звание
              futurohunter
              -1
              23 июня 2026 19:00
              застрельщик Русской весны
              Самозванец. Припёрся, когда всё сделали. Вы поинтересуйтесь, как к нему на Донбассе относятся. А ещё сдал нацистам Славянск и Краматорск.
              можете отрицать реальность
              Не приписывайте это занятие другим, им до вас далеко... am
              1. михаил3 Звание
                михаил3
                +1
                Вчера, 07:40
                Кажется этот ТС как то лично заинтересован в "Стрелкове". Если это не он сам)
                1. futurohunter Звание
                  futurohunter
                  +1
                  Вчера, 11:35
                  Это точно! Это точно! Это точно!
            2. mann Звание
              mann
              0
              Вчера, 19:28
              Цитата: Велизарий
              застрельщик Русской весны,человек просто до неприличия прямой и честный

              Мне он тоже нравится... как человек... но как подумаю, сколько погибло людей... наших и украинцев... из-за того, что он ослушался приказа уходить... у меня возникает к нему резкая неприязнь...
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      23 июня 2026 07:17
      Цитата: Велизарий
      Если ты начал войну и не можешь ее выиграть ( а стратегически давно проиграл), то ее следует просто прекратить. И налеты прекратятся в тот же день, и всем будет лучше ,включая тебя же.

      Мысль крайне оригинальная - но технически невыполнимая. Условия Украины - вывод войск РФ за пределы Украины.
      Можете придумать что делать с Крымом и ЛДНР в этой ситуации?
      1. Репортёр Звание
        Репортёр
        -4
        23 июня 2026 08:43
        Условия Украины - вывод войск РФ за пределы Украины.

        Вы же сами пишите, что делать. Дак зачем переспрашиваете??
      2. futurohunter Звание
        futurohunter
        -3
        23 июня 2026 11:44
        Ну да, ну да... А потом расчленение России, разграбление её остатков и превращение того, что было когда-то великой страной, в бельгийское конго с отрубленными руками за недостаточную выработку
        1. Александр_85 Звание
          Александр_85
          -1
          23 июня 2026 12:18
          Великая страна была до 91 года, дальше - ее обломки, которые решили вместо сосуществования, отобрать у соседа то, что еще стоит хоть чего-либо.
          1. futurohunter Звание
            futurohunter
            -2
            23 июня 2026 12:46
            То, что до запятой, верно. Дальше - бессмысленный обрывок фразы. Обломки, которые по команде хозяев решили воевать против другого обломка, ценой собственной жизни. Под синюшно-жёлтушной тряпкой
      3. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    3. mann Звание
      mann
      -3
      23 июня 2026 07:41
      Цитата: Велизарий
      Если ты начал войну и не можешь ее выиграть ( а стратегически давно проиграл), то ее следует просто прекратить.

      Лично я был бы в полном восторге... но, к глубокому сожалению, не все так просто... и главное препятствие это Зеленский, его война очень даже устраивает...
      Что вы скажете, если он выдвинет заведомо неприемлемые для нас условия, гигантскую контрибуцию, например?
      1. Репортёр Звание
        Репортёр
        -2
        23 июня 2026 08:45
        гигантскую контрибуцию,

        Как говорят евреи, если проблему можно решить при помощи денег, то это не проблема а расходы.
        Вы эти деньги всё равно потратите, в виде оружия, техники и разбомбленных заводов. Плюс людские потери
        1. mann Звание
          mann
          -4
          23 июня 2026 09:04
          Цитата: Репортёр
          гигантскую контрибуцию,

          Как говорят евреи, если проблему можно решить при помощи денег, то это не проблема а расходы.
          Вы эти деньги всё равно потратите, в виде оружия, техники и разбомбленных заводов. Плюс людские потери

          Вы не поняли. Поскольку Зеленский заинтересован в продолжении войны, он специально выдвинет невозможные требования, чтобы как можно дольше остаться у власти. К примеру, сотни триллионов евро.
          Эту проблему необходимо решить, уже младенцы в яслях знают, что при Зеленском мира не будет
          1. solar Звание
            solar
            0
            23 июня 2026 10:03
            Поскольку Зеленский заинтересован в продолжении войны

            Еще больше он заинтересован в таком мире, который поставят ему в заслугу.
            1. futurohunter Звание
              futurohunter
              -4
              23 июня 2026 11:41
              Единственное, в чём он заинтересован - чтобы к нему продолжал идти поток денег и его не убили. Остальное для него не важно... И не надо болтать глупостей
              1. solar Звание
                solar
                +3
                23 июня 2026 12:36
                Единственное, в чём он заинтересован - чтобы к нему продолжал идти поток денег и его не убили.

                Банальность. В этом все заинтересованы.
                И не надо болтать глупостей
                1. futurohunter Звание
                  futurohunter
                  -3
                  23 июня 2026 12:48
                  Кого-то не убьют. А зелёного убьют в любом случае, не одни, так и другие. Вот и он и оттягивает свой конец
            2. mann Звание
              mann
              0
              Вчера, 18:53
              Цитата: solar
              Поскольку Зеленский заинтересован в продолжении войны

              Еще больше он заинтересован в таком мире, который поставят ему в заслугу.

              Полагаю, что он очень тщеславен, а кому он будет нужен, когда/если будет мир? Кто ему позволит вертеть на мужском половом органе почти всю Европу?
              1. solar Звание
                solar
                +1
                Вчера, 19:16
                Смотря какой мир. Мир миру рознь...
          2. Развед Звание
            Развед
            +3
            23 июня 2026 11:31
            Цитата: mann
            Вы не поняли. Поскольку Зеленский заинтересован в продолжении войны, он специально выдвинет невозможные требования, чтобы как можно дольше остаться у власти

            Похоже, это вы чего-то не понимаете и выстраиваете заведомо ложную логическую цепочку.
            Если Зеленскому удастся остановить войну, его рейтинг взлетит до небес не только среди украинцев, но и во всем мире. Вот тогда точно его власти ничего не будет угрожать.
            1. Panin (michman) Звание
              Panin (michman)
              0
              23 июня 2026 15:27
              Цитата: Развед
              Если Зеленскому удастся остановить войну, его рейтинг взлетит до небес не только среди украинцев, но и во всем мире

              Не взлетит.Не может взлететь то,по вине чего погибло столько людей.Другое дело,если он добьется остановки войны на своих условиях.Но Путин пока не готов радикально спускать свой рейтинг в унитаз
              1. Развед Звание
                Развед
                0
                23 июня 2026 16:47
                Цитата: Panin (michman)
                людей.Другое дело,если он добьется остановки войны на своих условиях

                Именно это я и имел в виду.
                А вы, судя по всему, подобный вариант отбрасываете начисто?
          3. futurohunter Звание
            futurohunter
            -3
            23 июня 2026 11:42
            Ну да, пока идёт война, кровавый клоун жив... При её окончании он больше не нужен будет своим хозяевам...
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        23 июня 2026 10:47
        Цитата: mann
        Что вы скажете, если он выдвинет заведомо неприемлемые для нас условия, гигантскую контрибуцию, например?
        - он уже их выдвинул - "границы Украины 1991 года"
      3. futurohunter Звание
        futurohunter
        -3
        23 июня 2026 11:43
        Главное препятствие - зачинщики этой войны. А вы их даже не знаете...
      4. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    4. жучок120560 Звание
      жучок120560
      +1
      23 июня 2026 07:58
      Велизарий вопрос по теме вашего комментария. Предположим власти РФ приняли решение о немедленной остановке боевых действий и согласились вывести войска, а дальше то что? С каких территорий войска выводить, до границ 1991г.?
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +4
        23 июня 2026 08:40
        Я не Велизарий, но отвечу - в настоящий момент Зеленский не требует границ 1991 года и вывода войск, а предлагает переговоры и подтверждает своё согласие на заморозку по ЛБС.
        Он (да и все) отлично понимают, что ВСУ не в состоянии достичь классической военной победы, разгромить ВС РФ и откинуть их на границы 1991 года. И проблем у Украины выше крыши, главная из которых - недостаток людей. Несмотря на то, что прогнозы не оправдались, украинская армия не разбежалась, этот ресурс не бесконечен, и если армия не разбежалась до сегодняшнего дня, то это не значит, что проблема не станет критической в будущем.
        То же самое касается и других аспектов войны, например, российских ударов по украинским электростанциям, каждая зима даётся Украине всё тяжелее. Украина даже согласна на воздушное перемирие, хотя кажется, что сейчас оно им не очень выгодно.
        Так что в настоящий момент Украина требует от России не вывода войск, ни границ 1991 года, ни контрибуций, а только остановки войны по линии фронта. Украинская власть даже не скрывает, что боится того что следующая зима может стать самой тяжёлой из-за накопленного эффекта прошлых ударов
        1. Константин Трафлялин Звание
          Константин Трафлялин
          +3
          23 июня 2026 09:06
          Это всё работает в обе стороны.
          1. Розмари Звание
            Розмари
            +2
            23 июня 2026 09:14
            Да все в войне работает в обе стороны.
            Но если Зеленский осознает, что требования о выводе войск, границах 1991 года и контрибуций нереалистичны и не соответствуют реальным возможностям украинской армии, то Путин продолжает настаивать на своих максималистских и нереалистичных требованиях
            1. Panin (michman) Звание
              Panin (michman)
              0
              23 июня 2026 10:13
              Цитата: Розмари
              Да все в войне работает в обе стороны.
              Но если Зеленский осознает, что требования о выводе войск, границах 1991 года и контрибуций нереалистичны и не соответствуют реальным возможностям украинской армии, то Путин продолжает настаивать на своих максималистских и нереалистичных требованиях

              Как раз Зеленский тоже ничего не осознает. У обеих сторон невыполнимые хотелки.
            2. futurohunter Звание
              futurohunter
              0
              23 июня 2026 11:37
              Единственное, что зелень осознаёт, что у него нет дороги назад, и ему придётся бусифицировать всех украинцев под рукой, иначе похоронят его самого
        2. futurohunter Звание
          futurohunter
          -2
          23 июня 2026 11:40
          Когда я читаю всякого рода подобные рассуждения, возникает единственный вопрос: А что с интеллектом у их авторов?
          Зелень - просто шут, клоун и наёмник. Он присосался к кормушке, и, по большому счёту его интересует только сосать оттуда, пока сосётся... Или пока его не убьют. Вряд ли ему грозит другой исход... А болтовня для него дело привычное. Он же не сам башку под пули подставляет... да и не мерзнет он и не голодает
          1. Panin (michman) Звание
            Panin (michman)
            +3
            23 июня 2026 15:30
            Цитата: futurohunter
            Зелень - просто шут, клоун и наёмник. Он присосался к кормушке, и, по большому счёту его интересует только сосать оттуда, пока сосётся

            Тем не менее он не сломался.Неплохой характер у шута.
            1. futurohunter Звание
              futurohunter
              0
              23 июня 2026 15:53
              А ему деваться некуда. Или кровавый клоун, или труп на безымянной могиле
            2. Виктор Ленинградец Звание
              Виктор Ленинградец
              0
              23 июня 2026 16:16
              Не дал ему сломаться лондонский парняга Боря Иванов. А что если попробовать просто воевать сказал он - и понеслось...
              И оба они ни разу не герои, но народу в результате полегло - немерено.
              1. Panin (michman) Звание
                Panin (michman)
                +2
                23 июня 2026 17:08
                Цитата: Виктор Ленинградец
                Не дал ему сломаться лондонский парняга Боря Иванов. А что если попробовать просто воевать сказал он - и понеслось...
                И оба они ни разу не герои, но народу в результате полегло - немерено.

                То есть вы серьезно считаете,что какая то страна должна пойти на уступки,потому что кто то что-то захотел?СССР должен был пойти на уступки Германии?
                Любая страна борется,пока есть надежда и воля к победе.
                1. Виктор Ленинградец Звание
                  Виктор Ленинградец
                  -1
                  23 июня 2026 18:34
                  Любая страна борется, пока есть надежда и воля к победе

                  Неа, не всякая. И Зеленский вполне так струсил. Но Борис воодушевил украинского лидера на борьбу (они любят прокси-войны и прекрасно осведомлены о качестве нашей компрадорской верхушке). Вот и вышла тяжёлая война вместо триумфальной прогулки.
                  1. Panin (michman) Звание
                    Panin (michman)
                    +2
                    23 июня 2026 19:43
                    Цитата: Виктор Ленинградец
                    И Зеленский вполне так струсил

                    СССР тоже зондировал почву на предмет условий,на которых немцы прекратили бы войну.
        3. жучок120560 Звание
          жучок120560
          +1
          23 июня 2026 15:54
          Розмари, а вы не задавались вопросом - зачем? Или вы настолько наивны что полагаете что с остановкой боевых действий по ЛБС все закончится?
      2. futurohunter Звание
        futurohunter
        +1
        23 июня 2026 11:35
        Подобное решение характеризуется одной простой фразой: ПРИЗНАЛИ СВОЁ ПОРАЖЕНИЕ И СДАЛИСЬ НА МИЛОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ.
        На сём предлагаю закончить глупое обсуждение
      3. Велизарий Звание
        Велизарий
        +1
        23 июня 2026 15:50
        Цитата: жучок120560
        Велизарий вопрос по теме вашего комментария. Предположим власти РФ приняли решение о немедленной остановке боевых действий и согласились вывести войска, а дальше то что? С каких территорий войска выводить, до границ 1991г.?

        Ответил выше.но повторю. Остановка боевых действий неравнозначна выводу войск,это только начало для переговоров (войска же вообще ниоткуда не надо выводить). И это позволит резко облегчить проблемы с бюджетом и прекратить удары по РФ. Но это,конечно,не решит всех проблем Это только их немного облегчит и отсрочит.
        Если же Вы о мирном договоре (который,конечно, крайне желателен), то это будет уже не при Путине. И там в лучшем случае удастся сохранить Крым.
        1. жучок120560 Звание
          жучок120560
          +2
          23 июня 2026 16:19
          Велизарий это только "очень одаренный и умный" человек (такой как вы) готов натворить кучу ошибок чтобы потом было на чем учится, просто умные(способные хотя бы отдаленно представить возможные последствия в будущем) предпочитают использовать чужой опыт. Посмотрите на "мирный" процесс Иран - США. И еще вам, такому умному - любое решение которое не уничтожит бандеровский режим на Украине - это капитуляция "сегодня" и война, отложенная на "завтра". Вы готовы завтра пойти сами или послать своих детей? Тот кто говорит или считает что у России нет возможности уничтожить нацистский режим на Украине просто лжец, у России есть все.
          "Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, — должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая". Генералиссимус Александр Суворов.
          1. Panin (michman) Звание
            Panin (michman)
            +1
            23 июня 2026 17:11
            Цитата: жучок120560
            у России есть все

            Есть,но в недостаточных количествах.
            Для успешной войны необхидимо несколько факторов-устойчивая экономика,мобилизационный ресурс,поддержка населения.Союзники наконец.
            Российская экономика протянет еще 10 лет?
          2. Велизарий Звание
            Велизарий
            +2
            23 июня 2026 18:36
            Цитата: жучок120560
            И еще вам, такому умному - любое решение которое не уничтожит бандеровский режим на Украине - это капитуляция "сегодня" и война, отложенная на "завтра". Вы готовы завтра пойти сами или послать своих детей?

            Опять двадцать пять.Лично я за продолжение СВО до победного конца .Более того в отличии от Путина и к я очень четко представляю в чем этот победный конец будет заключаться......
            Что касается Ваших слов о том,что перемирие это отложенная война-это правда.Конечно нужен мирный договор. Просто лично Путину уже деваться некуда,а вот его преемники этот договор мгновенно заключат.
            Цитата: жучок120560
            Тот кто говорит или считает что у России нет возможности уничтожить нацистский режим на Украине просто лжец, у России есть все.

            Верно и прекрасно сказано. Все есть. В абстрактной теории. А на практике с этой властью-ничего нет. И не будет.
            Вот смотрите в 2014 весной было миллион способом решить украинскую проблему. Причем совершенно законным способом. Результат-выбрали единственный способ чтобы все профукать.
            Далее- после 25 мая 2014 года и до сентября 2014 с законностью все стало плохо,но фактически войну можно было выиграть крайне легко. Итог- выбрали единственный способ все профукать.
            Далее в 2022 году была масса способом сделать все хотя бы так ,чтобы не стать прямыми агрессорами и ,выиграть войну ,хотя это уже было в 100 раз труднее сделать чем в 2014-м. Итог опять тот же-выбрали единственный способ все профукать. И так продолжается до сих пор. Сейчас ситуация уже настолько плоха,что выиграть войну уже действительно трудно,но еще можно. В теории, но к практической реальности это отношения не имеет.
          3. futurohunter Звание
            futurohunter
            -2
            23 июня 2026 19:10
            Зачем вы спорите с украинским агентом?
        2. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          +1
          23 июня 2026 16:22
          Не будьте столь наивны, Кесарь.
          Закон Джунглей (у фарисеев - Международное Право) гласит - падающего да подтолкни. Так что при революционной смене власти не будет никакого мира, а будет некая война за Русское Наследство (делёж России между победителями). В результате не останется ни маленького лягушонка, ни старого Как.
          1. Велизарий Звание
            Велизарий
            +2
            23 июня 2026 18:47
            Цитата: Виктор Ленинградец
            Так что при революционной смене власти не будет никакого мира, а будет некая война за Русское Наследство

            Откуда такой алармизм ? Вот Китай совершил агрессию против Вьетнама в 1979, но быстро понял что не вывозит (СССР помог ему это понять), и отступил назад. И что ? Небо упало на землю ? Началась война за Китайское наследство ? Нисколько ,КНР превосходно себя чувствует.Разве что вьетнамцы их не очень любят.Такие примеры я могу умножать и умножать...Наши воры-геополитики ,конечно, за эти годы натворили таких делов ,что их так просто не отпустят. Но фантастические сценарии полной катастрофы вследствие отступлении к международно признанным границам крайне преувеличены.
            Другое дело,что сам режим Ельцина и его преемников ведет России к катастрофе. Будет ли она сейчас или чуть попозже это уже вопрос второстепенный.
            И мир с Украиной будет как раз при эволюционной смене власти (преемники Путина). Им весь этот геморой абсолютно без надобности.Это только будет еще один этап в агонии России.
            А вот при революционной как раз появиться шанс . Шанс для России.
            1. strannik1985 Звание
              strannik1985
              0
              23 июня 2026 18:51
              Вот Китай совершил агрессию против Вьетнама в 1979, но быстро понял что не вывозит (СССР помог ему это понять), и отступил назад.

              Не подскажите какие действия совершил СССР как союзник Вьетнама?
              1. Велизарий Звание
                Велизарий
                +3
                23 июня 2026 19:12
                Цитата: strannik1985
                Не подскажите какие действия совершил СССР как союзник Вьетнама?

                Учения начала 1979 на Дальнем Востоке.
                https://www.bmwclub.ru/threads/kak-v-1979-godu-sssr-ostanovil-napadenie-kitaja-na-vetnam-istoricheskie-uroki.120334/
                Вот статья Саморокова на Воздушно-Космической обороне для знакомства с темой.
                1. strannik1985 Звание
                  strannik1985
                  +1
                  23 июня 2026 19:30
                  Учения начала 1979 на Дальнем Востоке.

                  Прекрасно. Параллельно Вьетнам совершал террористические акты против китайских чиновников? Может быть обстреливал китайскую или находящуюся под китайским протекторатом территорию? Забрасывал ДРГ в Китай? Катался на БМП через китайскую границу?
            2. futurohunter Звание
              futurohunter
              -2
              23 июня 2026 19:09
              мир с Украиной будет как раз
              при полной интеграции Украины в состав России, как её исторической и законной территории
      4. futurohunter Звание
        futurohunter
        -1
        23 июня 2026 19:07
        Вам не надоело отвечать украинскому агенту?
    5. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +2
      23 июня 2026 10:11
      Цитата: Велизарий
      Ну на исходный вопрос-как прекратить налеты, ответить очень просто. Если ты начал войну и не можешь ее выиграть ( а стратегически давно проиграл), то ее следует просто прекратить. И налеты прекратятся в тот же день, и всем будет лучше ,включая тебя же.
      Но вследствие "особого состояние ума верховных геополитиков" это простая мысль у них в голове не появляется...Даже и не знаю на пользу,в конечном счете, это нам (гражданам России) будет или во вред...
      Автор же предусмотрительно в этот вопрос не лезет и рассматривает проблему с чисто военно-технической составляющей. И тут он совершено прав. Все те "эксперты" наперебой несущие околесицу , и даже честные люди которые пытаются ее решить просто не могут сказать ничего реально разумного -поскольку нет достоверной информации.
      Единственное о чем не пишет автор-это то, что ее нет и у тех у кого она быть должна -у военного и политического руководства. Поскольку если ты строишь королевство кривых зеркал-ты сам в него и попадаешь.......

      Окончание войны не означает решения проблемы борьбы с дронами. Более того, только во время бд можно отработать и испытать средства борьбы.
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        23 июня 2026 14:58
        Цитата: Panin (michman)
        Окончание войны не означает решения проблемы борьбы с дронами. Более того, только во время бд можно отработать и испытать средства борьбы.

        Это,конечно,факт.Вы правы. Но что касается чисто военной проблемы-борьбы с дронами,защититься полностью от них сейчас не сможет никто. Тут нужно сначала думать,потом работать. Но для этого (и тут прав автор статьи) нужно
        а) Желание б) Достоверная информация
    6. Eugen Alpine Звание
      Eugen Alpine
      +2
      23 июня 2026 10:16
      Какой-либо мирный договор или переговоры с нацистами бессмысленны по определению, так как партнёров по переговорам они не рассматривают как равных себе. Соответственно принятые на себя обязательства ничтожны со всеми вытекающими для договаривающейся стороны последствиями. Вы же не будете на полном серьёзе договариваться с собакой или табуреткой.
    7. Zoer Звание
      Zoer
      +1
      23 июня 2026 10:43
      Цитата: Велизарий
      Ну на исходный вопрос-как прекратить налеты, ответить очень просто. Если ты начал войну и не можешь ее выиграть ( а стратегически давно проиграл), то ее следует просто прекратить. И налеты прекратятся в тот же день, и всем будет лучше ,включая тебя же.

      Хэх, да кто ж нам даст теперь "прекратить"? Мы не США в Иране. Мы не за океаном сидим от Европы и укрии. КАК это всё прекратить? Вернуться к границам 1991 года?
      В том то и дело, что без сокрушительного поражения противника этот конфликт никак не закончить. На мой взгляд это вполне возможно. Но для этого нужно наконец то делать больно европейским мешкам. Перестать продавать им наши ресурсы. Устроить тотальную диверсионную войну на морских коммуникациях. Топить ИХ газовозы и танкеры. Как только они почувствуют примерно то же самое, что и мы, бросят они этих отмороженных укров на произвол судьбы. Но наши элиты просто не готовы бить по морде европейцам. У них там ВСЁ, дети, жёны, яхты, виллы, счета...
    8. futurohunter Звание
      futurohunter
      -3
      23 июня 2026 11:34
      ВелизарийЦИПСО? Сдавшихся добивают! Вы не знаете этого? А потом ещё на парадах в золотых кандалах водят в знак позора и затем убивают окончательно. И так было всегда
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        0
        23 июня 2026 15:37
        Цитата: futurohunter
        ВелизарийЦИПСО? Сдавшихся добивают! Вы не знаете этого? А потом ещё на парадах в золотых кандалах водят в знак позора и затем убивают окончательно. И так было всегда

        Что-то в Германии после ПМВ никого в кандалах не водили.даже кайзера на суд не выдали.После ВМВ осудили самую одиозную группу лиц,назначенных козлами отпущения.США после Вьетнама вообще ничего не потеряли.
        Зато в Аргентине режим,начавший Фолклендскую войну был смещен.Как и в Греции после войны за Кипр.
        У нас сейчас население зомбировано идеями борьбы против "фашистов" и пока не начнет думать адекватно,будет страдать.
        1. futurohunter Звание
          futurohunter
          +2
          23 июня 2026 16:04
          Что-то в Германии после ПМВ... После ВМВ...
          А знаете, почему? Потому, что тогда разбили и судили "своих", таких же европейцев. Как исключение - после ВМВ были Нюрнбергский и Токийский трибуналы, ибо главным победителем был СССР, а он уже диктовал свои правила. И Россия "там" никогда не будет своей... А россиян европейцы будут считать равными, если только россияне разобьют европейцев, как уже бывало в XVIII-XIX веках...
          США после Вьетнама вообще ничего не потеряли
          А США просто вывели свои войска из Вьетнама и скинули всё на южновьетнамских вассалов, которым досталось по полной. И вы умышленно умалчиваете, как американцы бежали из Сайгона? А почему они бежали, а?
          Зато в Аргентине режим
          Любите вы врать и передёргивать. Этот режим как раз войну проиграл из-за своей трусости и поддержки Великобритании американцами. Потому и был смещён.
          Как и в Греции после войны за Кипр
          Эту войну начали турки. Историю учить надо!
          идеями борьбы против "фашистов"
          А кто они? Как назвать людей, у которых существуют "сверхчеловеки" и "недочеловеки"? Разве это в России придумали?
          зомбировано
          Что-то сюда зомбированных недобитых нацистов понабежало! А ну, гэть отсюда!
          1. Panin (michman) Звание
            Panin (michman)
            +1
            23 июня 2026 16:57
            Цитата: futurohunter
            Эту войну начали турки. Историю учить надо!

            Серьезно?А кто Кипр обьявил территорией Греции?
            15 июля 1974 года на Кипре произошёл военный переворот — против президента архиепископа Макариоса выступила Кипрская национальная гвардия, и Макариосу пришлось бежать в Лондон. Контроль над островом перешёл к группе радикалов, возглавляемых Никосом Сампсоном ― представителем греческой подпольной организации ЭОКА-Б, декларировавшей своей целью присоединение Кипра к Греции (энозис), известной своим экстремизмом и антитурецкой активностью в прошлом.
            Я не говорил ,кто начал войну.Я говорил про ее итог.
            Цитата: futurohunter
            Любите вы врать и передёргивать

            Что не так про режим в Аргентине?Не он войну начал?
            Изучайте историю.И посты,на которые отвечаете.
            1. futurohunter Звание
              futurohunter
              -1
              23 июня 2026 18:49
              Почему ТУРКИ ВТОРГЛИСЬ НА КИПР?! Более того, и сейчас они считают Кипр частью своей территории!
              декларировавшей своей целью присоединение Кипра к Греции
              Ну и как? Присоединили? И какой итог? Куда делась целая половина Кипра? Да, и какова судьба генерала Гриваса? Неужто он плохо кончил, если верить вашей теории?
              За войной в Аргентине я следил чуть ли не в реальном времени. А ваша теория выведена на основе пары совпадений. Притянута за уши
              1. Panin (michman) Звание
                Panin (michman)
                0
                23 июня 2026 19:37
                Цитата: futurohunter
                Почему ТУРКИ ВТОРГЛИСЬ НА КИПР?! Более того, и сейчас они считают Кипр частью своей территории!
                декларировавшей своей целью присоединение Кипра к Греции
                Ну и как? Присоединили? И какой итог? Куда делась целая половина Кипра? Да, и какова судьба генерала Гриваса? Неужто он плохо кончил, если верить вашей теории?
                За войной в Аргентине я следил чуть ли не в реальном времени. А ваша теория выведена на основе пары совпадений. Притянута за уши

                Еще раз.Медленно.
                Кто начал войну за Фолкленды?
                Куда девался аргентинский режим?
                Кто начал бузу на Кипре?
                Куда девался греческий режим?
                Два простых вопроса,которые я задал в своем первом посте.
                Вместо этого вы начали приплетать Гриваса и американцев,которые помогали англичанам.
                Да,можете еще Ирак вспомнить,когда он Кувейт захватил.
                Кстати американцы то и свалили из Вьетнама,потому что им партизаны наваляли,как и нам в Афганистане.Народная война,она такая.
                1. futurohunter Звание
                  futurohunter
                  -1
                  23 июня 2026 20:25
                  Вот! Медленно! КТО ВЫСАДИЛ ДЕСАНТ НА КИПРЕ И ЗАХВАТИЛ ПОЛОВИНУ ОСТРОВА?
                  Куда девался греческий режим?
                  Какое он имеет отношение к Кипру? И к вашей теории?
                  можете еще Ирак вспомнить
                  Он нападал на США?
                  А вот после его проигрыша его казнили! Точно так же, как убили Каддафи и многих других! А сколько стран развалили предметы вашего обожания?!
                  Ещё раз: какие доказательства вашей надуманной теории?
        2. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          23 июня 2026 16:24
          А как последует за подобными мальчиками с дудочкой, так страдать и перестанет - мёртвым не больно.
    9. Festus Звание
      Festus
      0
      23 июня 2026 13:51
      Если ты начал войну и не можешь ее выиграть ( а стратегически давно проиграл), то ее следует просто прекратить. И налеты прекратятся в тот же день, и всем будет лучше ,включая тебя же.

      Вы действительно в это верите ?! К сожалению, я должен вас разочаровать. Вы вернетесь в 90-е годы, на стероидах!

      Россия снова превратилась бы в "заправочную станцию". С парой коррумпированных олигархов в качестве винтиков в механизме грабежа. Лучшее, на что вы могли бы надеяться для своих детей, - это "работа заправщиком". За Blackrock и Vanguard и за то, как их всех зовут.

      И не забывайте о "деколонизации" - Россия расчленяется как государство, и разрушается как нация. Вы в это не верите? Тогда продолжайте мечтать.

      У России есть все, что ей нужно - люди, сырье, энергия, капитал, все остальное - это организация. И если Россия хочет выжить как нация, она должна решить свои проблемы и победить.

      Простите за русский от переводчика. Работайте, братья!
      1. futurohunter Звание
        futurohunter
        +1
        23 июня 2026 20:26
        Зачем вы спорите с украинским агентом?
  7. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +5
    23 июня 2026 05:13
    При сохранении советских зональных ПВО у нас проблем бы было значительно меньше.Но что случилось,то случилось.
  8. Xenon Звание
    Xenon
    +16
    23 июня 2026 05:59
    Цитата: Николай Малюгин
    При сохранении советских зональных ПВО у нас проблем бы было значительно меньше
    А при сохранении Советского Союза их не было бы совсем
    1. mann Звание
      mann
      +6
      23 июня 2026 07:53
      Гибель СССР - трагедия для всего человечества, не только для нас... sad теперь это стало очевидно...
      1. viktor_47 Звание
        viktor_47
        +2
        23 июня 2026 08:54
        Мне удивительно, когда преступление называют трагедией, тогда, вроде как и виновных нет...
        1. mann Звание
          mann
          +1
          23 июня 2026 09:11
          Цитата: viktor_47
          Мне удивительно, когда преступление называют трагедией, тогда, вроде как и виновных нет...

          Это тот случай, когда преступление и наивность одних обернулось трагедией для подавляющего большинства... sad
      2. Дедок Звание
        Дедок
        0
        23 июня 2026 09:55
        гибель СССР - трагедия для всего человечества, не только для нас.

        оно - об этом не знает, более того - оно хорошо живет из-за этого: как минимум - сократились затраты на ВПК, появился доступ к новому "рынку" сбыта и т.д.
        1. mann Звание
          mann
          0
          Вчера, 18:46
          Не везде, а главное, это ненадолго...
    2. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +1
      23 июня 2026 10:14
      Цитата: Xenon
      Цитата: Николай Малюгин
      При сохранении советских зональных ПВО у нас проблем бы было значительно меньше
      А при сохранении Советского Союза их не было бы совсем

      Проблем не было бы при наличии адекватного руководителя
  9. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    23 июня 2026 06:37
    мой предшествующий опыт изобретательства сугубо негативный. Все, мной предложенное, было отвергнуто и оплевано. Потому — воздержусь, ибо наизобретался.

    Есть способ) Нужно просто отдать свои идеи, не настаивая ни на авторстве, ни на вознаграждении. Тогда их используют) Ну, если смогут. Мой опыт говорит, что это возможно, в случае, если весь профит достается не тебе. Плохо лишь то, что исполнители у тех людей, которые забирают все плюшки, очень низкого качества. Настоящие профи с этим... гм... добром не работают. Вернулось к нам из СССР казалось бы забытое - "да я лучше кочегаром буду пахать..."
    1. mann Звание
      mann
      +1
      23 июня 2026 08:14
      Цитата: михаил3
      Нужно просто отдать свои идеи, не настаивая ни на авторстве, ни на вознаграждении. Тогда их используют) Ну, если смогут. Мой опыт говорит, что это возможно, в случае, если весь профит достается не тебе.

      Даже в СССР в 80-х существовала эта проблема, которая легко решалась включением в список авторов руководства предприятия. Ничего страшного, зато руководители пробивали внедрение, а за это полагалось очень приличное вознаграждение. Правда, иногда "забывали" включить в список самого изобретателя, но очень редко. Со мной такое было только один раз и то главный руководитель был как раз не при чем, он вообще тогда еще не подозревал о моем существовании smile
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +1
        23 июня 2026 11:08
        Сейчас все иначе) Кстати, в СССР можно было обойтись и без соавторов, если изобретение бывало оценено например военными как полезное. Правда, никому из изобретателей не платили сколько полагается и в этом случае. Последние честные авторские выдавали при Сталине.
        А сейчас авторам вообще ничего не положено, кроме головняка. Весь вопрос в размерах прибыли и ее дележе. И тут автор совсем никем не учитывается. Скрипач не нужен)
        1. mann Звание
          mann
          0
          Вчера, 19:51
          Цитата: михаил3
          А сейчас авторам вообще ничего не положено, кроме головняка. Весь вопрос в размерах прибыли и ее дележе. И тут автор совсем никем не учитывается. Скрипач не нужен)

          Знаю ... наткнулся как-то в инете...грустно... sad
          И я уже давно не Скрипач sad
  10. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    23 июня 2026 06:37
    "Выражение интеллектуальной незрелости общества,"
    Это норма любого общества.
    И структура государства призвана, в том числе, эту незрелость компенсировать.
    В отдельные эпохи это выходит более менее, в отдельные из рук вон плохо.
    Сегодня на троечку.
    С минусом или плюсом каждый решит для себя.
  11. igorra Звание
    igorra
    +15
    23 июня 2026 06:38
    И это время правления Брежнева называют застоем? Такой разгул бюрократии и воровства чиновников был в последний раз в Российской Империи. Пятый год воюем, а у нас до сих пор операция и страна гуляет, веселится. Путин решил драться, не спросив нас, одной левой, по яйцам и голове не бить. В итоге наши дети так и бьются одной рукой, но противостоит им многорукое существо, неограниченное ни какими правилами. Вчера по Первому мельком смотрел, как Сталина в грязь в очередной раз втаптывают, на этот раз внучок Молотова, показывая, как Сталин впал в прострацию 22 июня, хотя журнал посещений показывает другое. Сильна сейчас, как никогда пятая колонна в стране. В ряды идеологических противников влились сторонники меркантильных интересов, а про компрадорскую буржуазию и говорить нечего. И на фоне всего этого, Кремль жуёт сопли, ну или усы альтернативноодаренного Пескова.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      23 июня 2026 07:25
      Цитата: igorra
      Пятый год воюем, а у нас до сих пор операция и страна гуляет, веселится.

      В 120 км от фронта в Москве работали рестораны, а единственный театр не эвакуированный из блокадного Ленинграда - Театр оперетты. Не академический или драмы, а самый весёлый....

      Цитата: igorra
      внучок Молотова, показывая, как Сталин впал в прострацию 22 июня, хотя журнал посещений показывает другое.
      а внучок Молотова транслирует баранов из ГЛАВПУРА и и долбоклюев Суслова - все 1960-70е жевавших сопли про "прострацию Сталина".
      Забыли уже советские учебники истории?
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        23 июня 2026 12:07
        а единственный театр не эвакуированный из блокадного Ленинграда - Театр оперетты

        Мать вместе с другими военнослужащими один раз там была в блокаду. Считайте - просто фронтовой театр.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          23 июня 2026 12:59
          Цитата: Виктор Ленинградец
          Считайте - просто фронтовой театр.

          Не вопрос. Просто фронтовой Театр оперетты.
          Это был ответ оппоненту-
          Цитата: igorra
          страна гуляет, веселится

          Человек должен отключаться от ужаса войны непрерывного - иначе просто сойдёт с ума или потеряет совсем инстинкт самосохранения.
          Именно поэтому оставили в Блокаде именно Театр оперетты, именно поэтому ездили фронтовые бригады и работали рестораны в Москве( ну там ещё и бюджетная составляющая была некислая)..
  12. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    0
    23 июня 2026 07:33
    Как бороться с комарами, пардон, БПЛА. Остаётся только мечтать о создании сплошной зоны турбулентности на вероятных направлениях.
  13. жучок120560 Звание
    жучок120560
    +6
    23 июня 2026 07:40
    Статья просто превосходная, коротко, просто и аргументировано. Очень давно не было на ВО ничего подобного по этой теме. Спасибо Автору за достоверный анализ причин провального технического состояния системы ПВО, в сфере борьбы с БПЛА. Жалко только что не назван "главный конструктор", ответственный за это.
    1. Million Звание
      Million
      +2
      23 июня 2026 08:41
      Ни в одной статье за все время имен и фамилий виноватых написано не было.
      1. Шарнхорст Звание
        Шарнхорст
        0
        23 июня 2026 09:13
        Кажется главкома ВКС в тихую всё-таки "ушли"!
      2. Zoer Звание
        Zoer
        +1
        23 июня 2026 10:53
        Цитата: Million
        Ни в одной статье за все время имен и фамилий виноватых написано не было.

        Я думаю такую статью даже не пропустят к публикации. Но в общем то всем и так всё понятно.
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        23 июня 2026 10:57
        Цитата: Million
        Ни в одной статье за все время имен и фамилий виноватых написано не было.

        Ни в одной статье не названы главные виновные разгрома 1941 года -
        Цитата: Million
        авторы,видимо, побаиваются репрессий.
    2. mann Звание
      mann
      0
      23 июня 2026 08:45
      Цитата: жучок120560
      Жалко только что не назван "главный конструктор", ответственный за это.

      А то вы сами не догадаться не можете
      1. Million Звание
        Million
        +2
        23 июня 2026 09:15
        Я могу, авторы,видимо, побаиваются репрессий.
      2. жучок120560 Звание
        жучок120560
        +1
        23 июня 2026 15:58
        mann, я не догадываюсь, я знаю наверняка.
        1. mann Звание
          mann
          0
          Вчера, 18:42
          Цитата: жучок120560
          mann, я не догадываюсь, я знаю наверняка.

          Только не вздумайте с кем-нибудь поделиться своим знанием smile
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      23 июня 2026 10:55
      Цитата: жучок120560
      Жалко только что не назван "главный конструктор", ответственный за это.

      За 85 лет были названы главные виновные провала 1941?
  14. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    23 июня 2026 07:49
    Цитата: Велизарий
    Ну на исходный вопрос-как прекратить налеты, ответить очень просто. Если ты начал войну и не можешь ее выиграть ( а стратегически давно проиграл), то ее следует просто прекратить. И налеты прекратятся в тот же день, и всем будет лучше ,включая тебя же.

    ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ это как!? Т.е. надо ПРОСТО вывести войска со всех занимаемых территорий, включая Донбасс, Крым , Луганск, ПРОСТО отказаться от "вновь приобретённых территорий", ПРОСТО выплатить компенсацию за снесённые с карты города и т.п., и ПРОСТО платить контрибуцию?... Что я ещё забыл?
    1. Zoer Звание
      Zoer
      -5
      23 июня 2026 08:53
      Цитата: Chack Wessel
      ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ это как!? Т.е. надо ПРОСТО вывести войска со всех занимаемых территорий, включая Донбасс, Крым , Луганск, ПРОСТО отказаться от "вновь приобретённых территорий", ПРОСТО выплатить компенсацию за снесённые с карты города и т.п., и ПРОСТО платить контрибуцию?

      Ну да, что то типа того, как бы противно это не было. Нужно признать, что наш ГВК завёл Россию в ситуацию после Цусимы и сдаче порт-Артура. И сейчас нужно либо крайне жёстко и агрессивно действовать, на опережение, на уничтожение противника, его правителей, инфраструктуры, логистики и т.д. и т.п. Особое внимание приграничным с западом укр территорий и логистики. Других вариантов я просто не вижу. Вот так сидеть и терпеть медленное удушение России ни к чему хорошему не приведёт.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      23 июня 2026 10:47
      Что я ещё забыл?
      Извиниться laughing
    3. futurohunter Звание
      futurohunter
      -2
      23 июня 2026 11:55
      А зачем вы спорите с "засланцем"?
    4. Велизарий Звание
      Велизарий
      0
      23 июня 2026 16:40
      Цитата: Chack Wessel
      ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ это как!?

      1) Вы путаете- способ прекращения налетов ( остановка войны) с моим мнением по поводу целесообразности войны. Мое мнение-СВО надо продолжать. Режим Ельцина-Путина сам себя не свергнет.Так что-больше ада. Как там говорилось "операция идет по плану и даже с опережением графика"
      2) А если мы думаем не в рамках того,что режим Ельцина и его преемников абсолютное зло и главное это отправка его в историческое небытие, то просто прекратить,это просто прекратить. Перестать массово убивать людей без всякого смысла и цели. И начать переговоры.
      Если мы хотим сохранить де-факто все что взяли силой-пожалуйста. Можно попробовать. Хотим мирный договор -да,нужно будет все, кроме Крыма, отдать.
      Цитата: Chack Wessel
      ПРОСТО отказаться от "вновь приобретённых территорий", ПРОСТО выплатить компенсацию за снесённые с карты города

      Вы я вижу большой гуманист. Вот я ворвался в Ваш дом, сжег его наполовину, убил половину членов Вашей семьи,пару комнат прихватил себе . И что же ,мне теперь ПРОСТО от всего этого отказаться ? Что я зря что-ли ураганил ? Я что и отвественнность за это должен какую-то иметь ? Нет,на это я не согласный !!!
      1. futurohunter Звание
        futurohunter
        -1
        23 июня 2026 20:28
        Абсолютное зло - это ваши хозяева. Вы - чуть меньше зло, но лучше от этого не становитесь
  15. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -1
    23 июня 2026 07:50
    Цитата: Велизарий
    С точки же зрения Украины это было вторжение на ее территорию.

    Вторжение кого?
    1. solar Звание
      solar
      +2
      23 июня 2026 09:40
      Вторжение кого?

      Того, кого нельзя называть.
      hi
  16. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    +1
    23 июня 2026 08:08
    Почти во всём согласен с автором... Но, по моему, самое главное в любом деле после определения задач- наличие ВОЛИ для их выполнения! Непреклонной воли... ,а вот с этим у нас проблемы- мы типа играем в благородство. А на деле- сопли жуем
  17. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    23 июня 2026 08:18
    Цитата: Гражданский
    Может пора достать чертежи Ла-9 или Ла-11? НУ чтобы цельнометаллические без "дельта-древесины".

    У нас даже кукурузник создать не могут 😂
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      23 июня 2026 09:58
      У нас даже кукурузник создать не могут

      воспроизвести тот, что был
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -2
        23 июня 2026 11:01
        Цитата: Дедок
        У нас даже кукурузник создать не могут

        воспроизвести тот, что был

        Воспроизводить бессмысленно - экспортного потенциала не будет. А только он может удешевить серию.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          23 июня 2026 11:07
          экспортного потенциала не будет. А только он может удешевить серию.

          причем здесь экспорт? - если не закрыты потребности в нем в внутри страны?
          экспорт - для каких целей??
          а про серийность, мелкосерийность или массовость - это в учебниках, в жизни бывает по другому
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            23 июня 2026 11:43
            Цитата: Дедок
            причем здесь экспорт? - если не закрыты потребности в нем в внутри страны?
            экспорт - для каких целей??

            При нынешней стоимости - без продажи на экспорт - он будет дорог для авиакомпаний.
            А ещё страховки, авиатопливо и прочее.
            Они поднимут ценники и летать станет некому.
            Государство сейчас не может дотировать эти перевозки - СВО.
            Поэтому и вязнет все.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              +1
              23 июня 2026 14:08
              При нынешней стоимости - без продажи на экспорт - он будет дорог для авиакомпаний.
              А ещё страховки, авиатопливо и прочее.
              Они поднимут ценники и летать станет некому.
              Государство сейчас не может дотировать эти перевозки - СВО.
              Поэтому и вязнет все.

              вы - про басню Крылова: "Лебедь рак и щука"???
      2. futurohunter Звание
        futurohunter
        0
        23 июня 2026 11:56
        Зачем? Зачем? Зачем? Зачем?
  18. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    23 июня 2026 08:39
    Нужна, прежде всего, политическая воля. А когда чиновники кладут "болт" на Указы президента... Когда гарант мяго высказывается "я попрошу"...
    Если Сталин давал указания, за их саботаж могла, в лучшем случае, последовать ссылка руководить канализацией в условном Мухоске. А ныне, когда все знают, что лично приятственным человечкам не будет ровным счётом ничего за любые провалы, никто и пальцем не шевельнет.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      23 июня 2026 11:07
      Цитата: ТанкоистребительСУ-100
      Если Сталин давал указания, за их саботаж могла, в лучшем случае, последовать ссылка руководить канализацией в условном Мухоске

      Жигарев- вравший в глаза, не?
      Зальцман клавший мужское достоинство (в прямом смысле) на указания Москвы?
      Ворошилов разваливший РККА в лоскуты к маю 1940го( акт приема Наркомата от 07.05.1940)?
      1. ТанкоистребительСУ-100 Звание
        ТанкоистребительСУ-100
        +1
        23 июня 2026 16:01
        Жигарев был сослан далеко на Восток за свое вранье.
        Зальцману тоже прилетело по полной программе. Хотя, может быть, вы просветите, что Зальцману не выполнил? Может быть выпуск Т-34 сорвал, или отказался ИС-2 на производство ставить? Или не выполнил указание ГКО в месячный срок создать 152-мм САУ?
        Ворошилов что не выполнял? Конкретно, какие указания не выполнил?
        То, что контроль не наладил и корки-яаиры-егоровы неблаговидные доклады о своих косяка в обучении войск лакировали - это да. А чтобы саботаж был указаний Сталина, это уж извините, такого не было.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          23 июня 2026 21:49
          Цитата: ТанкоистребительСУ-100
          Ворошилов что не выполнял?
          только за это предложение Ворошилову надо было отрубить руки и ноги посадить на цепь у входа в Кремль и периодически бить электротоком-
          "1. Точно установленной фактической численности Красной Армии в момент приема Наркомат не имеет. Учет личного состава по вине Главного Управления Красной Армии находится в исключительно запущенном состоянии."
          Одно это хоронило ВСЕ планирование и открывало широчайшее поле для воровства
          Делается элементарно - за 2 суток-...
          В акте приема Наркомата от 07.05.1940 подробно описаны все причины разгрома 1941.

          Цитата: ТанкоистребительСУ-100
          Жигарев был сослан далеко на Восток за свое вранье.

          Через полгода генералом на ДВ - за срыв поставок на фронт 702 самолётов осенью 1941.
          Да он должен был бежать в атаку рядовым радостно и фашистским танкам стволы орудий на бантик завязывать!!!
          702 самолёта - не попали на фронт осенью 1941....
          А у него карьера Залужного- повоевал малеха и в Лондон/ на ДВ...


          Цитата: ТанкоистребительСУ-100
          Зальцману тоже прилетело по полной программе.

          Прилетело. Потом. Через 2 года....
    2. alex_410 Звание
      alex_410
      +1
      23 июня 2026 13:37
      Вот это,кстати,просто убивает наповал-прошу вас то-то и то-то... Это что за постановка задачи? И это говорит не интеллигент-ботаник , а бывший офицер спецслужбы и ныне ВГК. Можно ли представить,что в армии командир ставит так задачу-прошу вас и т.д.... Плевали чиновники и генералы на,,прошу вас" c высокой колокольни. Отсюда и результаты.Один раз правда Мантурова чётко встряхнул и поставил на место.
  19. Million Звание
    Million
    0
    23 июня 2026 08:40
    было выяснено — почему это произошло?

    Нет,конечно.Иначе бы подобные случаи не происходили.
    Девиз нынешней власти - "Можно,а зачем?"
  20. BAI Звание
    BAI
    +1
    23 июня 2026 08:42
    карьерная линия может внезапно окончиться отставкой и пенсией, хорошо, если с мундиром.

    Ничего подобного. Всех переведут на новые дрлжности для дальнейшего прохождения службы. Никого не уволят.
    Самый яркий пример ( 80е годы) - начальника военной кафедры МИФИ перевели на должность начальника военно-дирижерского факультета Московской консерватории.
  21. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    +5
    23 июня 2026 08:44
    Система выстроена не на быстрое реагирование угрозам, а на многолетнее пожирание бюджета. В этом коренная проблема.
    Более того, если появляется кто-то, кто в считанные месяцы может дать результат, система с остервенением набрасывается на него, чтобы растоптать и уничтожить.
    Так что, увы, предположу, что так и будут лететь БЛА укро-вермахта, так и будут гибнут люди. Ибо никто не понесёт никакой ответственности за ьездействие. Система своих не сдаёт, даже если их бездействие граничит с госизменой.
  22. Zoer Звание
    Zoer
    0
    23 июня 2026 08:44
    То же и в ВПК. Специалист или руководитель производства устаревшего и ставшего ненужным или оказавшегося неэффективным вооружения легко и быстро может потерять и влияние, и положение, и работу.

    Это что за глупости? belay Какие "старые специалисты" станут вдруг ненужными? Токари, фрезеровщики, слесари сборщики, инженеры технологи? Если нуны новые технические средства, то МО заказывает ОКР или НИОКР, а это заказы для профильных НИИ и КБ. Если эти НИИ и КБ до этого занимальсь делом и имеют компетентные кадры, то им в общем то всё равно, какой ОКР/НИОКР проводить. Какие кадры здесь могут пострадать от новых заказов? Наоборот только набор дополнительных кадров могут открыть. А вот есть ли такие компетентные, вот это большой вопрос. Обучать после ВУЗов- дело хорошее, но требует времени. А это всё нужно уже вчера. Но наши правители даже и не чешутся.
  23. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    0
    23 июня 2026 08:47
    где ЗУшки - Карл!?
    посему на минисамлолётики тратят зенитные ракеты!?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      23 июня 2026 11:10
      Дальнобойность помните? Полетят выше 2 км и все равно придеться тратить ракеты
      Цитата: Виктор Ясный
      где ЗУшки - Карл!?
      посему на минисамлолётики тратят зенитные ракеты!?
    2. futurohunter Звание
      futurohunter
      0
      23 июня 2026 11:57
      У Зушек дальность и точность меньше, чем у ракет
      1. Виктор Ясный Звание
        Виктор Ясный
        0
        23 июня 2026 16:13
        ну так не основа же, а перекрытие слепых зон.
        подстрахуй на случай перезаряда или удачного моневрирования цели.
  24. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    0
    23 июня 2026 08:58
    и еще: получается (как с ПВО так и много ещё с чем) прикрытие важных обьектов без перекрытия соседних огневых точек, что и позволяет маневрировать.
    тут конечно у геймеров большое преимущество, особенно когда есть возможность почти бесконечных рестартов, в виде средств и относительной безопасности запуска.

    на мой взгляд самой большой проблемой является отсутствие возможности отслеживать пуски.

    хотя судя по количеству данных объективного контроля - всё ясно.
  25. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    23 июня 2026 09:02
    Война всегда была катализатором необходимых перемен, сменится власть, изменятся и политическая, и социально-экономическая системы, жизнь заставит. Как поколение, пережившее первую мировую, гражданскую, поняло, как надо все изменить в стране, и насколько глубокими должны быть перемены, и прошли этот путь в межвоенный период, и победили, вот так и теперь. Все это ещё впереди.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      23 июня 2026 11:15
      Цитата: gribanow.c
      Война всегда была катализатором необходимых перемен, сменится власть, изменятся и политическая, и социально-экономическая системы, жизнь заставит. Как поколение, пережившее первую мировую, гражданскую, поняло, как надо все изменить в стране, и насколько глубокими должны быть перемены, и прошли этот путь в межвоенный период, и победили, вот так и теперь. Все это ещё впереди.

      Не забывайте один нюанс - при смене строя рухнет экономика.
      Как было в 1918 и 1992.
      И население крайне сильно удивиться куда девалась в стране еда, авто и гаджеты.
      И да - при социализме тратить валюту на закупку гаджетов/ авто/ прочего для граждан государство не будет- а своего не будет ещё долго
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        23 июня 2026 16:18
        Не забывайте один нюанс - при смене строя рухнет экономика.

        К сожалению, а тут уж ничего не поделаешь ))) знаете, как бывает, что-то делаешь, делаешь, а потом это изделие приставишь на место - оказывается, криво, косо, не подходит - все разрезать и переделывать! Вот так и наша страна последние лет 25, не туда развивались, не туда шли, отставали, вместо критически необходимой модернизации и ликвидации отставания строили бюрократическую отсталую деградирующую квази-монархию с отрицательным отбором, непотизмом, компрадорской олигархией, потеряли 25 лет исторического развития, отстали от развитых стран, и чем дальше будем откладывать модернизацию, тем будет потом труднее догонять. А если не догонять, нас таки сомнут, и другого шанса уже не дадут. Придется вернуться в 2000 г., или в 1993 г., где мы свернули не туда, и начинать все сначала.
  26. Zoer Звание
    Zoer
    +2
    23 июня 2026 09:04
    То же и среди военных экспертов. На мой взгляд, значительная часть их не является военными экспертами по существу, а раскручиваются в СМИ для публичного, но непрямого выражения мнения тех или иных военно-промышленных кругов. Фамилии многих экспертов мне совершенно неизвестны, хотя я интересуюсь вопросом более четверти века, и совершенно неизвестны их достижения, обосновывающие их статус эксперта. Лично знакомые мне Коротченко, Леонков, Сивков и некоторые другие — это вовсе не теоретики, а рупоры по озвучиванию мнения. Так вот, если пропагандируемые ими средства и методы оказались неэффективными, устаревшими и ненужными, то они исчезают с экранов почти что по щелчку пальцев.

    Поэтому причина подхода типа «чтобы ничего не менялось» весьма веская. В известной степени это вытекает из нашего подхода, в котором ошибившийся человек — преступник, который подвергается гражданской казни.

    Мне вот интересно, а когда вот эта публика псевдо экспертов вообще на что то влияла, кроме как на мнение домохозяек? К чему вообще о них писать? Какую роль в военном деле они вообще играют?
    Всё на самом деле гораздо проще, и сложнее одновременно. Всё решает высшее руководство страны, опираясь на нужды и видения правящего класса (у нас это к сожалению олигархия). Вот они и принимают решения, что и как делать. Дальше, если мы про военное дело говорим, задача спускается в минобороны, а там уже непосредственно занимаются решением этой задачи. Дают заказы (обязательно вместе с ТТЗ) в ВПК страны. Строят Армию и Флот, оснащают их по своему усмотрению, комплектуют личным составом. ВСЁ. Остальное всё вторично. Исходя из всей этой логики я вижу, что с 2014 года у высшего руководства страны не было и нет до сих пор цели сокрушить бандеровский режим в укрорейхе. Не напугать, а потом договориться на своих условиях (именно так я вижу себе задумку правителей всего этого СВО), а именно сокрушить, уничтожить и заменить своими протеже. В 2014-2015 это можно было сделать вообще малой кровью, а наших военных во многих областях Украины действительно встречали бы с цветами. Раз уж вы тянули до 2022, нужно было готовится к серьёзной войне, до победного конца. Вместо этого наши правители занимались чёрти чем, а на СВО выделили заведомо недостаточное количество сил и средств.
    А по поводу что то поменять не меняя, таки да, не поменяв олигархат на более национально ориентированную элиту, ничего в стране и в СВО уже не поменяется в лучшую сторону. Будет только хуже и хуже.
  27. 2al Звание
    2al
    0
    23 июня 2026 09:13
    Вывод из этой статьи в общем понятный - возрождение войск МПВО(местной противовоздушной обороны), поскольку уж и сейчас бпла запускаются из стран по которым нынешняя РФ(в своём политическом устройстве) никогда не насёт ответный удар.
  28. Пахарь Звание
    Пахарь
    +1
    23 июня 2026 09:13
    Автор призывает, глубоко все проанализировать и обдумать и пока не не делать. А с кого спросить, почему в войска ПВО мало, или очень мало поступает новых изделий. Засиделись в баньках наши генералы.
  29. viktor_47 Звание
    viktor_47
    +2
    23 июня 2026 09:18
    Цель западной политики - свободный, без вороватых посредников, доступ к природным ресурсам России, путём расчленение России на отдельные управляемые извне территории. Способ реализации - принуждение к ползучей капитуляции путём наращивания военно-политического давления и спекуляции на личных интересах отдельных представителей власти и бизнеса. Для сохранения российского государства и противодействия планам врагов России необходима мобилизация системы управления, экономики и научно-технического потенциала страны, так, как это имело место во времена ВОВ.
    1. VIK1711 Звание
      VIK1711
      0
      23 июня 2026 10:28
      Для сохранения российского государства и противодействия планам врагов России необходима мобилизация системы управления, экономики и научно-технического потенциала страны, так, как это имело место во времена ВОВ.

      Для этого надо организовать прилет не по НПЗ, а по месту отдыха рукамиводятлов... и не один!
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      23 июня 2026 11:19
      Цитата: viktor_47
      необходима мобилизация системы управления, экономики и научно-технического потенциала страны, так, как это имело место во времена ВОВ.

      Но есть нюанс - всех гавкающих против власти в ВОВ стреляли.И это было с первого дня - в первую очередь.
  30. Филин Звание
    Филин
    +1
    23 июня 2026 09:21
    МОГи в центральных районах не могут поражать цели, так как высота пролёта самолётных БПЛА около 2000 м, никакой ПК - не поразит, БПЛА снижаются перед целью, перейдя под контроль оператора, и набирают скорость. На предприятиях ТЭК у владельцев нет желания окружать ёмкости и оборудование металлическими конструкциями с сетью (как в Саудовской Аравии) для восприпятсвования их поражению БПЛА самолётного типа.
  31. Zoer Звание
    Zoer
    +2
    23 июня 2026 09:22
    Кстати говоря, по той же причине «чтобы ничего не менялось» у нас крайне не любят изобретателей и вообще людей с необычным мышлением. К ним применяется подход — ударить по шапке так, чтоб не высовывался. Потому что авторов успешных изобретений нужно вознаграждать и социально продвигать, в том числе и на руководящие посты. А они все заняты, а они все расписаны вперед — кому что положено. Появление на что-то претендующих изобретателей вызывает гнев и ненависть у сторонников такого рода «социальной справедливости». Поэтому у нас и возобладал подход своих изобретателей давить, все свои изобретения заранее оплевывать, а если что надо, то купить за границей, потому что зарубежный продавец не претендует на должность и место в иерархии.

    По поводу задвигания изобретений у нас, наверное так и есть во многих местах. Знаменитое :"Можно, а зачем?" конечно присутствует. Но это опять же вторично. А вторично потому, что высшему руководству страны ну вот совсем не нужна реиндустриализация в стране. Не нужна им независимая от "своих" людей экономика. А высокотехнологичная экономика другой быть не может. невозможно контролировать тысячи и десятки тысяч НИИ, КБ, заводов и фабрик. Другое дело нефтяные и газовые месторождения. Поэтому и возникает пародокс, когда вертикальные жутко хотят иметь свои авиалайнеры, микросхемы и т.д. и т.п., но ничего внятного и действенного для развития всего этого делать не хотят. Их уровень- это загнать всё под налоги, под контроль государства и потом угодным раздавать субсидии на разработки и производство. Как это работает с АвтоВАЗом мы все прекрасно видим.
    У меня, конечно, есть идеи насчет борьбы с БПЛА, но мой предшествующий опыт изобретательства сугубо негативный. Все, мной предложенное, было отвергнуто и оплевано. Потому — воздержусь, ибо наизобретался.
    У меня есть успешные изобретения, получившие патент и пошедшие в серию. Были заказы и потребности в этом, было сделано. Сейчас новых заказов в фирме нет- новых разработок тоже нет. Всё просто. request
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      23 июня 2026 11:23
      Цитата: Zoer
      А высокотехнологичная экономика другой быть не может. невозможно контролировать тысячи и десятки тысяч НИИ, КБ, заводов и фабрик

      Мммм, СССР имел низко технологичную экономики- раз ухитрялся контролировать ВСЕ( КБ, НИИ, заводы, фабрики и далее по списку)?
      Даже я так не говорю- вам вообще грех
      1. Zoer Звание
        Zoer
        +1
        23 июня 2026 15:02
        Цитата: свой1970
        Мммм, СССР имел низко технологичную экономики- раз ухитрялся контролировать ВСЕ( КБ, НИИ, заводы, фабрики и далее по списку)?

        В СССР была СИСТЕМА управления, плановая экономика называется. А ещё идеология и много ещё чего. Сейчас вы наблюдаете что то подобное? Правители хотят всё держать под своим РУЧНЫМ контролем, что бы вдруг не было чего...
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          23 июня 2026 21:17
          Цитата: Zoer
          В СССР была СИСТЕМА управления, плановая экономика называется.

          Исходя из Вашего посыла либо была низко технологичная экономика либо не мог контролировать тысячи заводов.
          1. Zoer Звание
            Zoer
            0
            23 июня 2026 21:45
            Цитата: свой1970
            Исходя из Вашего посыла либо была низко технологичная экономика либо не мог контролировать тысячи заводов.

            Ну, в Китае как то же оно работает. Там конечно комбинированная экономика. Но дело даже не в этом.
  32. Zoer Звание
    Zoer
    0
    23 июня 2026 09:32
    Теv, кто сейчас будет бить себя кулаком в грудь и говорить: «Вот у нас есть “Панцирь-С1/С2”», надо сначала выяснить, сколько их.The Military Balance говорит, что по состоянию на 2024 год их было на вооружении армии и флота 80 комплексов, с учетом возможного производства и поставок — около сотни. Их слишком мало

    belay Ёшкин КОТ!!! Я думал их минимум сотни три! Это просто уму не постижимо! Шойгу с дочей на ТРК Остров Фортов в Кронштадте (по личному указанию ГВК) освоили 20 млрд. рублей с 2018 по 2024 гг. Экспортная цена одного Панциря с полным БК 12 млн. долларом, это приблизительно миллиард рублей.
    20!!! ДВАДЦАТЬ Панцирей можно было сделать вместо одного торгово-развлекательного комплекса. И это только в одном Кронштадте. А ведь всех этих парков Патриот, храмов и прочего во всей стране на сотни миллиардов. О чём здесь ещё можно говорить?
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +3
      23 июня 2026 10:45
      Завод по производству Панцирей пашет в 3 смены, деньгами больше не построишь, к сожалению. В армии есть Тунгуски, Шилки, просто зенитные пушечные установки, куча стрел, Игл, в конце концов можно слепить системы из 3-4 крупнокалиберных пулеметов или даже обычных, для прикрытия НПЗ. Пора армию использовать по назначению, благо дураков напасть на Россию сейчас не наблюдается.
      1. Zoer Звание
        Zoer
        0
        23 июня 2026 11:56
        Цитата: Виктор Сергеев
        Завод по производству Панцирей пашет в 3 смены, деньгами больше не построишь, к сожалению.

        Деньгами нужно было производственные мощности расширять. Тогда и на выходе серия совсем другая была бы.

        Цитата: Виктор Сергеев
        В армии есть Тунгуски, Шилки, просто зенитные пушечные установки, куча стрел, Игл

        Это всё крайне не эффективно.
        Цитата: Виктор Сергеев
        в конце концов можно слепить системы из 3-4 крупнокалиберных пулеметов или даже обычных, для прикрытия НПЗ.

        Как показал опыт, даже просто взвод автоматчиков способен сбить эти дроны. Но по взводу автоматчиков, а то и по несколько, у каждого завода/НПЗ/терминала не поставишь.
        Цитата: Виктор Сергеев
        Пора армию использовать по назначению

        А она есть та армия? Всё, что могли бросили на СВО. Тылы и так меньше минимума обеспечиваются. Марш Пригожина это хорошо показал.
        Цитата: Виктор Сергеев
        Завод по производству Панцирей пашет в 3 смены, деньгами больше не построишь, к сожалению. В армии есть Тунгуски, Шилки, просто зенитные пушечные установки, куча стрел, Игл, в конце концов можно слепить системы из 3-4 крупнокалиберных пулеметов или даже обычных, для прикрытия НПЗ. Пора армию использовать по назначению, благо дураков напасть на Россию сейчас не наблюдается.

        А и не надо. Если и дальше так будет продолжаться- стране кердык. А я думаю, что дальше будет только хуже.
        1. futurohunter Звание
          futurohunter
          0
          23 июня 2026 14:11
          даже просто взвод автоматчиков способен сбить эти дроны
          Ага, особенно если они летят на высоте около 3 км. Да и падающий на цель небольшой самолёт (а именно такие атакуют наши города и НПЗ) вам даже рота автоматчиков не успеет сбить до момента его падения на цель
          1. Zoer Звание
            Zoer
            0
            23 июня 2026 14:59
            Цитата: futurohunter
            Ага, особенно если они летят на высоте около 3 км. Да и падающий на цель небольшой самолёт (а именно такие атакуют наши города и НПЗ) вам даже рота автоматчиков не успеет сбить до момента его падения на цель

            Да-да, расскажите мне... Летят они низко над деревьями, а потом низко над крышами. Я это видел лично из окна. Так же видел/слышал успешную работу МОГ именно стрелковкой. Над моим городом сбили ДВА БПЛА на пролёте. Это то, что лично я видел. Еще про завод рассказывали, что там уже при заходе на цель личный состав лодки отбил три беспилотника FP-2. Лодку спасли.
            Цитата: futurohunter
            небольшой самолёт (а именно такие атакуют наши города и НПЗ)

            Сложо попасть в цель, размером в автомобиль из автоматического оружия?
            Цитата: futurohunter
            вам даже рота автоматчиков не успеет сбить до момента его падения на цель

            Это ваше личное заблуждение, далёкое от действительности. Собьют, более того сбивали.
            А вот то, что у каждого НПЗ не поставишь круглосуточно по взводу автоматчиков- это да.
            1. futurohunter Звание
              futurohunter
              0
              23 июня 2026 15:52
              БПЛА очень разные и летают на разных высотах. Когда у меня над дачей пролетали, их только слышно, но не видно было. Сушка, которая их сбила, тоже достаточно высоко летела.
              МОГи могут сбить только то, что летает низко, но не всегда так. Могут и пикировать с большой высоты. При большей высоте и дальность полёта больше.
              Сложо попасть в цель, размером в автомобиль из автоматического оружия
              Зенитная стрельба не так проста, как кажется. И даже попадание в цель не обозначает сбития. Не все дроны "размером с автомобиль", есть и существенно меньше. А "размером с автомобиль", типа UJ-22 Airborn, или Аэропракт-22, недостаточно одного, или даже нескольких попаданий. Даже с дырявым планером аппарат может долететь до цели. надо попасть в бензобак, аппаратуру управления, или заряд взрывчатки, и не одной пулей.
              Я хорошо помню, как сбитый над дачей дрон упал в поле и взорвался. Даже сбитие не означает, что он не нанесёт ушерба. Сложная это задача.
              каждого НПЗ не поставишь круглосуточно по взводу автоматчиков
              Можно одну-две машины с расчётом с пулемётом и ПЗРК
              1. Zoer Звание
                Zoer
                0
                23 июня 2026 21:40
                Цитата: futurohunter
                МОГи могут сбить только то, что летает низко, но не всегда так. Могут и пикировать с большой высоты. При большей высоте и дальность полёта больше.

                Я говорю не о перехвате на маршруте, а об объектовом перекрытии. На объекте по периметру ставить огневые точки. Это реально работает. Но нужно много людей с автоматами. Экипаж подводной лодки смог отбить налёт. Правда это было в светлое время суток.
                1. futurohunter Звание
                  futurohunter
                  0
                  Вчера, 00:04
                  Один пулемётчик заменяет 2-3 автоматчиков. Да и дальность стрельбы у него больше. ПЗРК - тоже неплохой вариант. Чтобы по периметру не ставить, огневому расчёту лучше передвигаться на автомобиле
                  1. Zoer Звание
                    Zoer
                    0
                    Вчера, 14:05
                    Цитата: futurohunter
                    Чтобы по периметру не ставить, огневому расчёту лучше передвигаться на автомобиле

                    Так тоже делают. Но не всегда помогает. При одновременном заходе дронов с разных сторон это не работает.
  33. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    23 июня 2026 09:33
    Противовоздушная оборона: так, чтобы ничего не менялось

    Как то читал в журнале "Эксперт" что ПВО страны это много эшелонированная система обнаружения, наведения, уничтожения. Эта система у нас в стране существует?
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      -1
      23 июня 2026 10:51
      Объясняю для профана: цель летящая на высоте 30-50 метров, да еще и слепленное не из металла обнаруживается на расстоянии 5-10 км, если очень сильно повезет. Поставить комплексы через 10 км не способна ни одна страна в мире. Эшелонированной системы ПВО (без перехватчиков) у России нет и быть не может, у СССР была и то по высоколетящим целям и стратегам. В случае войны да, врага сначала встречают истребители, затем С300/400, потом С250, Бук, ну, а Торы, Панцири и прочая мелочь защищают комплексы ПВО дальнего действия или конкретные объекты или войска. Это и называется эшелонированная оборона и даже она не дает 100% вероятности уничтожения ракет и самолетов, 70% уже считается хорошо, 90% великолепно.
      1. futurohunter Звание
        futurohunter
        0
        23 июня 2026 14:09
        У нас уже есть такой ресурс, как натыканные везде вышки сотовой связи. Уже есть научные работы, как использовать отражённые от БПЛА микроволны для обнаружения БПЛА. Причём, даже полноценный радар не нужен, достаточно приёмника с направленной антенной, сканирующей свой сектор. На тех же вышках можно поставить ваши любимые звуковые обнаружители, а также камеры видимого и инфракрасного диапазона. Также можно поставить антенны, улавливающие боковые лепестки Старлинков. А уже существующий на вышке канал связи позволит объединить сенсоры в централизованную сеть, и обрабатывать информацию о небе по всей территории. Кстати, укры подобную идею уже реализовали.
        Также сотовые операторы могут не глушить мобильный интернет и геолокацию, а использовать собственные алгоритмы для обнаружения движущихся носителей 3G/4G-модемов на определённой высоте.
        Те же вышки могут использоваться, как пусковые для таранных дронов-перехватчиков, аналогичных "ёлкам" - как раз хватит их радиуса действий, да и таранного удара таких перехватчиков хватит. Боезапас перехватчиков может пополняться при обслуживании вышек - всё равно на них регулярно лазят.
        Для обнаружения могут использоваться сенсоры на привязных аэростатах. Наконец, обнаружением могут заниматься воздушные патрули на пилотируемых самолётах и вертолётах и БПЛА. Эти же ЛА могут использоваться, как перехватчики, при установке на них стрелкового вооружения, или тех же БПЛА-перехватчиков.
        Необходимые простые в реализации и недорогие решения
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      23 июня 2026 11:27
      Цитата: Холостой_пистон
      Эта система у нас в стране существует?

      В том виде и объеме который требуется сейчас - ее не существовало никогда.
      Потому что например мостов и путепроводов в стране 42 000.
    3. Zoer Звание
      Zoer
      0
      23 июня 2026 11:56
      Цитата: Холостой_пистон
      Как то читал в журнале "Эксперт" что ПВО страны это много эшелонированная система обнаружения, наведения, уничтожения. Эта система у нас в стране существует?

      Существует, но только в путинской стране розовых единорогов.
  34. Михаил_125 Звание
    Михаил_125
    +1
    23 июня 2026 09:52
    К сожалению, надо констатировать, что в игре от обороны войну за малое небо не выиграть. нужна стратегическая инициатива. Ей в данное время владеет Украина, тем более учитывая разницу в экономических и индустриальных ресурсах России и Запада. В конечном итоге нас просто завалят дронами. Оборона от дронов конечно нужна, но нужно искать внешнее решение данной проблемы.
  35. Михаил_125 Звание
    Михаил_125
    +9
    23 июня 2026 10:01
    Вся эта война по сути - это война молодых наркоманов со старыми алкоголиками. Наркоманы гиперактивны, агрессивны, их прет, фонтанируют идеями. Алкаши тупые, ленивые, ссыкливые и плаксивые.
  36. Михаил_125 Звание
    Михаил_125
    +1
    23 июня 2026 10:03
    На чем там вся кремниевая долина сидит, Илон Маск и Алекс Карп, Палантир который. На кетамине? Надо наше политическое и военное руководство на кетамин и хороший кокс переводить.
    1. futurohunter Звание
      futurohunter
      -2
      23 июня 2026 12:06
      Благодарю за свежую мысль, но видит ли, дедушке нынешних наркоманов, некоему австрийскому художнику, его ядрёна химия никак не помогла против русских 100 грамм...
  37. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    23 июня 2026 10:33
    ПВО по факту нету.. Нужно строить сеть подземных баз, а не высокоскоростные железные дороги, чья инфраструктура станет легкой добычей для украинских ракет и дронов!
  38. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    23 июня 2026 10:37
    Чья то преступная халатность привела к дефициту средств ПВО...Ну а Палантир готовит новые масштабные атаки на Москву и другие города! Никто там на западе сдаваться не собирается!
  39. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    23 июня 2026 10:41
    Радар, тем более гражданский, очень ограничен при работе по беспилотникам, дальность обнаружения километры, тем более при прорыве БПЛА снижается до минимальной высоты, а всю территорию не прикроешь. Укры прекрасно знают где стоят мощные радары и обходят их спокойно за десятки километров. Нужна система обнаружения по звуку (километров за 5-10 может и обнаружат), высокомобильная и очень быстрая система реакции (от момента обнаружения до момента возможного обстрела всего минуты 3-5), но это скорее для объектов типа НПЗ и то чем дальше от него, тем больше нужно постов, даже на наиболее опасных направлениях, а ведь БПЛА может делать крюк.
    1. futurohunter Звание
      futurohunter
      -2
      23 июня 2026 12:53
      Ну, не только. Не только по звуку. Необходима комплексная система обнаружения, маскировки, дезинформации и поражения. Включая работу контрразведки для выявления наводчиков, и вовлечение всего общества
      1. futurohunter Звание
        futurohunter
        -1
        23 июня 2026 13:57
        О, засланцы сразу себя обозначили, заминусовали. Ибо в открытую уже боятся дискутировать, только гадить горазды
  40. futurohunter Звание
    futurohunter
    -6
    23 июня 2026 12:52
    Как появилась актуальная тема, так сразу ЦИПСОшники, всепропальщики и прожектёры набежали. Минусуйте! Только личико своё смело покажите, и честно напишите, за что минус поставили?
    1. Константин Трафлялин Звание
      Константин Трафлялин
      +2
      23 июня 2026 14:19
      Поставил минус, за то что сразу навесилили ярлыки на всех, несогласных с генеральной линией партии.
      1. futurohunter Звание
        futurohunter
        0
        23 июня 2026 15:00
        Причём тут генеральная линия? Сдать на милость врага - это что за линия? Это только недалёкий человек или явный агент врага может предложить!
  41. Vik66 Звание
    Vik66
    0
    23 июня 2026 13:15
    Мы пытаемся бороться (с разной степенью успеха) со следствием (дронами), а не с причиной. Лучшая ПВО - танки (Кинжалы, ФАБы и вся номенклатура подходящих боеприпасов) на путях транспортировки, сборки и запуска этой летающей дряни. Когда массовый запуск с той стороны перевалит за 1000 хвостов, ни одна ПВО не справится. И сейчас уже не справляется, хотя до тысячи хвостов ещё не дошло, но это пока... Бить надо по голове, а не по хвостам.
    1. futurohunter Звание
      futurohunter
      -1
      23 июня 2026 13:55
      Надо бить не только логистику, но и сжигать заводы, выпускающие комплектующие далеко за пределами 404. Что мешает заплатить местному криминалу, чтобы он сжёг хоть один завод? Можно даже целую мафию купить, продав дворцы посаженных проворовавшихся чиновников. И не мешало устранить "некоторых лиц", как когда-то устранили бандеру
  42. Prometey Звание
    Prometey
    0
    23 июня 2026 13:55
    Против дронов можно спокойно использовать вполне относительно дешевые пассивные средства - дирижабли с тросами и сетями между ними. Но российский чиновник - это особый вид тугодума.
    1. промсоль Звание
      промсоль
      -1
      23 июня 2026 16:46
      давай на свои средства сделай, обкатай, получи результат - и только потом голоси (если будет про что)
      1. Prometey Звание
        Prometey
        0
        23 июня 2026 18:39
        Цитата: промсоль
        давай на свои средства сделай, обкатай, получи результат - и только потом голоси

        иногда лучше жевать, чем говорить
  43. РМТ Звание
    РМТ
    +1
    23 июня 2026 13:58
    "ствольная объектовая ПВО должна быть намного проще и дешевле, чтобы ее можно было изготовить тысячами штук за короткое время и снабдить боеприпасами"
    Вспомнился анекдот о советах мудрого филина мышатам: Станьте сильными и никто вас не обидит...
  44. kamakama Звание
    kamakama
    0
    23 июня 2026 15:34
    Советую почитать. Вдумчиво. Как к этому вопросу подходили 80 лет назад и не у нас

    https://web.archive.org/web/20240621201518/http://saper.isnet.ru/fort/zenit-basni.html
  45. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    23 июня 2026 16:04
    Цитата: alex_410
    Вот это,кстати,просто убивает наповал-прошу вас то-то и то-то... Это что за постановка задачи? И это говорит не интеллигент-ботаник , а бывший офицер спецслужбы и ныне ВГК. Можно ли представить,что в армии командир ставит так задачу-прошу вас и т.д.... Плевали чиновники и генералы на,,прошу вас" c высокой колокольни. Отсюда и результаты.Один раз правда Мантурова чётко встряхнул и поставил на место.

    Цитата: alex_410
    Вот это,кстати,просто убивает наповал-прошу вас то-то и то-то... Это что за постановка задачи? И это говорит не интеллигент-ботаник , а бывший офицер спецслужбы и ныне ВГК. Можно ли представить,что в армии командир ставит так задачу-прошу вас и т.д.... Плевали чиновники и генералы на,,прошу вас" c высокой колокольни. Отсюда и результаты.Один раз правда Мантурова чётко встряхнул и поставил на место.

    Именно так... "попрошу вас... ", а просьбу можно-то и не выполнять.
  46. промсоль Звание
    промсоль
    0
    23 июня 2026 16:42
    ...Ну, нет значит нет. Секретно, «не положено», «кому надо — тот знает»: конкретные отговорки и обоснования не интересны. Отсутствие информации полностью блокирует разрешение этого вопроса... - а что, теперь вынь/положь и доложи писателям? координаты свои в пространстве не перепутали?
  47. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    23 июня 2026 17:03
    Самое лучшее ПВО это наши танки на аэродроме противника. В нашем случае пара ударов по реальным целям ,для начала в конвенциональной исполнении,откуда родом и званием запускающие и наводящие высокоточные системы поражения по нашей территории. И где собираются и поставляются на окраину БПЛА. А нарик и его гопа вообще не должны из бункера вылезать и трястись от страха ,что вот это точно сейчас попадет и заглубившись рванёт .
    Что тезис про танки иих аэродромы ни как не отменят. Территорию надо освобождать,а не топтаться годами на месте.
  48. Vent Звание
    Vent
    +1
    23 июня 2026 18:23
    Проблему налетов на нашу страну ПВО решить не может. Могут только в целом вооружённые силы, разгромив противника и заставив подписать капитуляцию.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      23 июня 2026 18:40
      Запад никакой капитуляции не подпишет, да и подписи нонче дешевле бумаги, которую испачкали. Так что противника в современной войне просто уничтожают.
      1. futurohunter Звание
        futurohunter
        +1
        23 июня 2026 20:30
        Наконец-то здравое мнение среди "кацев, призывающих сдаться"
  49. сергей фонов Звание
    сергей фонов
    0
    23 июня 2026 18:48
    У нас, как писали в СМИ, разработали и вроде поставили в войска "ЗУБР" с 4-х ствольным пулемётом ГШГ - 7,62 мм, скорострельность до 6000 т выстрелов в мин. Американцы используют свой 6 ствольный "миниган" в качестве зенитных орудий.
  50. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    23 июня 2026 18:48
    Если противник моделирует наше ПВО для поиска брешей, то моделирум ли мы своё ПВО, для устранения этих брешей. Скорее всего не моделируем. Увы.
    1. futurohunter Звание
      futurohunter
      0
      23 июня 2026 20:30
      Не моделирует. А просто бьёт дерзко и нагло
  51. Лелик2026 Звание
    Лелик2026
    0
    23 июня 2026 21:10
    Когда в 2014 году был сбит Боинг MH17, то наши ответственные лица вместо данных объективного контроля устроили танцы с бубном и гадание на кофейной гуще. Это был позор и унижение, то ли укро Су-25, то ли ракета, каждый день придумывали новые версии. Единственный источник информации -диспетчерская рлс ростовского аэропорта. Прошло 12 лет и ничего не изменилось. Такие же танцы с бубном и гадания, откуда запускают дроны, один нагадал Харьковскую область, другой Сумскую. Безнадега, в которой Ваши самолеты, аэростаты и Ваши мысли никому не нужны. Враг уже почувствовал слабость в нашем руководстве и он будет дальше выбирать слабину.
  52. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    23 июня 2026 23:15
    Цитата: futurohunter
    Не моделирует. А просто бьёт дерзко и нагло

    Если дроны идут по максимально безопасным для себя маршрутам , то это значит, что зная расположения объектов ПВО с учетом рельефа можно найти такие маршруты дронов. Это делается в не вручную. Это и есть моделирование.
  53. moneron Звание
    moneron
    0
    Вчера, 00:37
    все всё понимают....понимают и почему это происходит. комментировать и давать советы бессмысленно.
    интересные детальки по беспилотникам всплывают....
    1. украинец или не он разработал для своего народа простенькую программку на смартофон. увидел беспилотник....нажал на кнопочку....и оповещение мгновенно отразилось на центральном мониторе. отличная возможность отслеживания маршрутов движения бпла с помощью селюков из любой деревни.
    2.украинцы внедряют опцию управления бпла из любой точки мира. лс подразделения лишь разбрасывает бпла у себя в ближнем тылу подключая к сети....а зареганные пользователи по всему миру как как компьютерных играх ведут свои аппараты ...при уничтожении цели материальный бонус.
    а мы уговариваем студентов идти в войска бпла, клянясь мамой , что они не попадут в штурма по дури отдельных командиров.
    и что там с компанией 1440?....16 спутников ...кошкины слёзы. спутниковая связь нужна как воздух....уже подгорать начало.
    1. futurohunter Звание
      futurohunter
      0
      Вчера, 13:03
      Не гоните почём зря.
      1. У нас тоже такие приложения есть. Ищите на мобильных маркетах радары или БПЛА-радары
      2. Такого нет, чтобы из любой точки
      Молодежь и так дронами увлекается, и даже чрезмерно. Лично знаю таких, кто прошёл курсы дронщиков и ушёл на фронт. И есть "Рубикон"
  54. seacap Звание
    seacap
    0
    Вчера, 11:53
    В Союзе была построена лучшая в мире СИСТЕМА ПВО, что в определяющей мере наряду с ЯО не позволяло осуществлять планы агрессии Запада, с его доктринами, опирающиеся на на СВКН. С 90-х при выполнении директив для колониальной армии заокеанских хозяев по уничтожению ВС СССР и перспектив их восстановления, колониальная администрация в нашей стране в первую очередь в кураже услужливости уничтожила ПВО как род войск и старейшие научно- учебные заведения с НИИ, делая, практически, невозможным возрождения этого сверх высокотехнологического и высокоинтеллектуального рода войск. Эксперимент объединения ПВО и ВВС уже проводился в начале 80-х на базе ПриКВО, быстро был свернут как неперспективный и не эффективный, а вредоносный. В нулевые, приводя т.н. реформы (уничтожение потенциала) ВС РФ по инструкциям и голливуду тех же хозяев, остатки ПВО с "мультитулом" 6 в 1 (одним училищем и академией всего и вся ПВО СВ) "свалили в общую кучу" передали в ведение ВВС. Как вишенка на торте, чтобы добить до конца, поставили рулить этим "франкиштейном", в духе нашей кадровой политики на грани идиотии, армейского пехотного генерала, да еще и "новой формации". После таких саботажных действий, проведенных по инструкциям и контролем врагов нашей страны, сложно ожидать какого либо положительного результата. Имена и должности людей уничтожавших достижения наших великих предков известны, все эти люди при власти в своих креслах, мягко спят и сладко жрут. Ковыряясь в зубах после сытного обеда и подсчитывая бабло на своих зарубежных счетах, с интересом наблюдают, как парни по всей стране силами и средствами середины прошлого века, каки их деды в 41-м, пытаются защищать наше небо. Перспективы, на мой взгляд, очень печальны, когда верхи, уровня и менталитета базарных торгашей из 90-х, бесталанны, не хотят, не способны решать проблемы сегодняшнего дня и зависимы от внешнего управления, т.б. от врагов.
  55. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Вчера, 17:06
    Для обнаружения малоразмерных и низколетящих целей можно и нужно использовать небольшие РЛС с магнетроном, такие как устанавливаются на яхты и корабли, вряд ли ими можно увидеть ФПВ, но вот "лютый" с размахом крыла 6 метров точно увидит, при этом малый угол места судовых РЛС не такой уж недостаток - так как дроны летят низко