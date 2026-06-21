В Константиновке ВС РФ за сутки освободили более сотни зданий

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В Константиновке ВС РФ за сутки освободили более сотни зданий


В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Юг» продолжают активное наступление на позиции ВСУ. В населённом пункте Константиновка продолжается зачистка. За сутки здесь освобождено 104 здания. Враг цепляется за каждый дом, но наши штурмовые группы в ходе уличных боёв методично выдавливают его с занятых позиций.



Потери противника внушительные. До 85 военнослужащих убитыми и ранеными. Ликвидированы боевая бронированная машина, 16 легковых автомобилей, орудие полевой артиллерии, а также 24 наземных единиц робототехники.



Особенно показательно то, что ликвидировано 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Противник активно использует дроны для разведки и корректировки огня.

Освобождение Константиновки – важный этап на пути к полному освобождению Донбасса. Этот населённый пункт является одним из ключевых звеньев в обороне противника под Краматорском и Славянском.

Хорошие новости есть и из другой точки ДНР. В Красном Лимане российские войска также продвигаются в северо-западной части города. Здесь за последние сутки отбито 12 опорных пунктов врага, очищено 53 здания и уничтожено более 30 украинских военных.
8 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Вчера, 14:29
    А зачем опорники отбивать? По 500 на каждый с умпк - и мимо пройти
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -3
      Вчера, 14:34
      В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Юг» продолжают активное наступление на позиции ВСУ.
      В этом бойцы - молодцы !
      «Есть погибшие и много раненых»: ВСУ атаковали паром на Керченской переправе и нефтяной терминал на Кубани- а тут швах....
    2. olezenka1 Звание
      olezenka1
      0
      Вчера, 14:41
      А, может быть, с помощью бомб (не отягощённых двумя высшими образованиями) с УМПК и отбили....
    3. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 15:23
      Цитата: роман66
      А зачем опорники отбивать? По 500 на каждый с умпк - и мимо пройти
      Так и делают, но где самим штурмовикам укрываться от ВСУшных квадриков?
    4. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +1
      Вчера, 21:38
      со слов корреспондентов с мест - там весь прорыв\обвал обороны случился тогда, когда наши отбомбили и накрыли местных урко-дроноводов. А без их кошмарящих птичек в небе , оказалось, что там воевать некому и здания стали браться за зданием.
      Т.е. вся "оборона" держалась на том, что в небе господство дроноводов вражеских было, а как его не стало - нашим легче стало .
  2. МЮД Звание
    МЮД
    -2
    Вчера, 15:37
    Раз заговорили о цифрах, нужно указывать сколько еще надо освободить, что бы было понятно есть хороший темп продвижения или топтание на одном месте.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 16:26
    Молодцы парни! good
    Если бы в тылу РФ было также, как парни на ЛБС чудеса творят. Мечты, мечты.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 16:27
    Если не ошибаюсь в окружении в Константиновке части " Герои заднего прохода " 28 бригада из Одессы.Мочи этих гадов .