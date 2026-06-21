В Константиновке ВС РФ за сутки освободили более сотни зданий
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В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Юг» продолжают активное наступление на позиции ВСУ. В населённом пункте Константиновка продолжается зачистка. За сутки здесь освобождено 104 здания. Враг цепляется за каждый дом, но наши штурмовые группы в ходе уличных боёв методично выдавливают его с занятых позиций.
Потери противника внушительные. До 85 военнослужащих убитыми и ранеными. Ликвидированы боевая бронированная машина, 16 легковых автомобилей, орудие полевой артиллерии, а также 24 наземных единиц робототехники.
Особенно показательно то, что ликвидировано 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Противник активно использует дроны для разведки и корректировки огня.
Освобождение Константиновки – важный этап на пути к полному освобождению Донбасса. Этот населённый пункт является одним из ключевых звеньев в обороне противника под Краматорском и Славянском.
Хорошие новости есть и из другой точки ДНР. В Красном Лимане российские войска также продвигаются в северо-западной части города. Здесь за последние сутки отбито 12 опорных пунктов врага, очищено 53 здания и уничтожено более 30 украинских военных.
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