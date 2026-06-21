Польша блокирует транзит транспорта «Укрпочты», перевозящей грузы для ВСУ

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Польша блокирует транзит транспорта «Укрпочты», перевозящей грузы для ВСУ

Уже два месяца через территорию Польши закрыт транзитный проезд грузового автотранспорта государственной логистической компании «Укрпочта». На такое решение властей соседнего государства пожаловался генеральный директор компании.

В результате в компании пересмотрели маршруты и все это время направляют транспорт в Европу и обратно через Венгрию и Словакию. Как известно, национальная почтовая компания Украины, как и ее конкурент коммерческая «Новая почта», активно используются для доставки грузов военного назначения.



Отношения Варшавы и Киева резко обострились после того, как Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ имя «героев УПА*» (* запрещенная в РФ экстремистская организация), что резко отрицательно восприняли поляки. Глава МИД Украины Сибига пожаловался, что в Польше увеличилось количество нападений на украинцев и травля детей в школах.

Почти 60% поляков считают, что Зеленский плохо относится к Польше. Осенью следующего года в стране пройдут парламентские выборы, политические партии вынуждены учитывать антиукраинские настроения поляков.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды своей страны — ордена Белого Орла. В ответ украинские чиновники стали отказываться от польских наград и титулов.

Кризис разразился всего за несколько дней до ежегодной конференции по восстановлению Украины. Это мероприятие, которое должно мобилизовать международную поддержку Киева и привлечь иностранных инвесторов. В этом году оно пройдет 25 — 26 июня в польском Гданьске. Впервые за все время проведения конференций на нее может не приехать Зеленский. Несколько украинских правительственных чиновников также могут отменить свои поездки.
25 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Вчера, 14:27
    и все это время направляют транспорт в Европу и обратно через Венгрию и Словакию.
    С Польшей поругались, а с этими нет ?!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Вчера, 14:31
      А эти - жополизы общеевропейские. Лишь бы самим хорошо
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      Вчера, 14:41
      Цитата: Uncle Lee
      С Польшей поругались, а с этими нет ?!

      тоже, что не мешает гнать на украину гсм, в и вт...
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +5
      Вчера, 14:46
      отношения ... .резко обострились ....

      Вот непонятно, Владимир Владимирович hi , шо за резкость вдруг? Сколько лет пшеки слушали вопли про Бандеру, видели флаги красно-черные и др нацистскую символику, видели героизацию ..... А теперь вдруг не стерпеть стало lol В бреду пшеки были или под наркозом, что столько лет целовались -обнимались, ордена давали . Вот так им всем и надо. Одумались? Сомнения --- надолго ли.
      1. bezmyatezhnost
        bezmyatezhnost
        +3
        Вчера, 15:12
        Все это показуха и театр. Нужно смотреть на реальные действия а не на балабольство и обмен орденами. США уже 2 года "выходят" с диалога и поддержки, все никак не выйдут, только ништяки подкидывают.
      2. uralex Звание
        uralex
        +1
        Вчера, 15:26
        Одумались?
        Скорее всего решили показать хохлам свое место...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Вчера, 16:15
          Цитата: uralex
          Одумались?
          Скорее всего решили показать хохлам свое место...
          то и смешно, что через столько лет.
      3. bayard Звание
        bayard
        0
        Вчера, 22:11
        Цитата: Reptiloid
        Одумались?

        Да нет - пора подумать о Восточных Кресах .
    4. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Вчера, 15:16
      Цитата: Uncle Lee
      С Польшей поругались,

      Милые бранятся только тешатся. Пошумят, пошумят и перестанут. Британцы с франками и германцами надавят и поляки успокоятся
  2. PASus Звание
    PASus
    +7
    Вчера, 14:29
    Может опять, очередной польский спектакль для электората, мол власть с народом, власть за народ, а по факту всё равно будет поддержка, против америкосцев и евроколхоза у поляков силенок не хватит пойти.
    Поэтому это так, небольшой семейный скандал.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Вчера, 14:31
    Когда наш МИД уже начнет подливать керосин в польско-украинские отношения?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 14:47
      Цитата: Schneeberg
      Когда наш МИД уже начнет подливать керосин в польско-украинские отношения?

      Вмешательство российского МИД, наоборот, снизит накал страстей - конфликтующие стороны могут увидеть повод сбавить обороты на почве объединяющей их русофобии. Миссию "подливания керосинчику" будут осуществлять (и наверняка осуществляют) спецы по информационным операциям.
      1. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        -4
        Вчера, 16:15
        Слишком хорошего мнения вы об наших спецах. Может вам и наши военные спецы нравятся? А может в правительстве нашем высокие специалисты?
        Нет у нас спецов, нигде нет, об этом говорит положение страны: экономика не развивается, СВО буксует пятый год и союзники от нас разбежались.
  4. роман66 Звание
    роман66
    0
    Вчера, 14:32
    «героев УПА*» (

    Интересно - перечень героев и подвигов.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +2
      Вчера, 15:12
      В бытность президентом Вити Рябого была издана книжка "100 наипереможнейших битв УПА". Думаю, там все написано и про хероев, и про хероические подвиги
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Вчера, 15:12
      Информация для любителей Бендеры и Шухевича!

      135 методов пыток и зверств, которые "герои" ОУН — УПА применяли к мирному населению

      Без содрогания читать нельзя !
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Вчера, 15:33
        Цитата: Uncle Lee
        Информация для любителей Бендеры и Шухевича!

        135 методов пыток и зверств, которые "герои" ОУН — УПА применяли к мирному населению

        Без содрогания читать нельзя !

        Совершенно верно.
        Мало того, в этой книге, особенной смачностью описывает как зверство украински-бандеровки над пленными советских солдат и офицеров.
        Я дальше не смог читать, просто моя Душа не выдерживает таких зверств, как делают бандеровцы. И книгу я просто сжёг. am
  5. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +3
    Вчера, 14:40
    На этапе усиления военного давления России конфликт киевской хунты с Польшей вполне предсказуем. Для ВСУ нужен формальный повод для нападения на Польшу как на страну НАТО. Дальше будет отступление или бегство ВСУк с минимальным ущербом, который СМИ конечно раздуют до катастрофы. В результате Польша вместе с некоторыми странами НАТО введет свои миротворческие силы на территорию западной Украины. Затем, аналогичным образом, поступит и Румыния. В результате с Россией предложат провести переговоры аналогичные пакту Молотова-Риббентропа, только уже с разделом Украины и перекладываниям на нашу страну ряда украинских кредитных обязательств перед МВФ.
    1. bezmyatezhnost
      bezmyatezhnost
      -4
      Вчера, 15:13
      Столько слов и все мимо.
    2. bezmyatezhnost
      bezmyatezhnost
      -4
      Вчера, 15:26
      Xoxлы вернули пшекам медаль с картофеля, а ты уже пакты Молотова-Риббентропа подписываешь, странно что Ла-Маншу еще судьбу не определил.
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +2
        Вчера, 16:39
        Цитата: bezmyatezhnost
        а ты уже пакты

        Приятно осознавать что попал ЦИПсУке не бровь а в глаз am
        Будь уверен, на всякую бандеровскую хитрожопость найдется болт с нужной резьбой.
        1. bezmyatezhnost
          bezmyatezhnost
          -2
          Вчера, 16:48
          попал ЦИПсУке

          Пакт подписывай, не отвлекайся.
          И чини детектор, весь мир ЦИПСО, один ты Иван Говнов.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 14:49
    Цитата: Монтесума
    Миссию "подливания керосинчику" будут осуществлять (и наверняка осуществляют) спецы по информационным операциям.

    Увы, но это незаметно
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 15:06
    В результате в компании пересмотрели маршруты и все это время направляют транспорт в Европу и обратно через Венгрию и Словакию

    А венгры и словаки все порешали с украми насчет транзита нефти? Если да, зачем мы продаем нефть венграм если взамен получаем транзит оружия? belay
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Вчера, 15:13
      Барыжий интернационал в полной красе.