Польша блокирует транзит транспорта «Укрпочты», перевозящей грузы для ВСУ

Уже два месяца через территорию Польши закрыт транзитный проезд грузового автотранспорта государственной логистической компании «Укрпочта». На такое решение властей соседнего государства пожаловался генеральный директор компании.В результате в компании пересмотрели маршруты и все это время направляют транспорт в Европу и обратно через Венгрию и Словакию. Как известно, национальная почтовая компания Украины, как и ее конкурент коммерческая «Новая почта», активно используются для доставки грузов военного назначения.Отношения Варшавы и Киева резко обострились после того, как Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ имя «героев УПА*» (* запрещенная в РФ экстремистская организация), что резко отрицательно восприняли поляки. Глава МИД Украины Сибига пожаловался, что в Польше увеличилось количество нападений на украинцев и травля детей в школах.Почти 60% поляков считают, что Зеленский плохо относится к Польше. Осенью следующего года в стране пройдут парламентские выборы, политические партии вынуждены учитывать антиукраинские настроения поляков.Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды своей страны — ордена Белого Орла. В ответ украинские чиновники стали отказываться от польских наград и титулов.Кризис разразился всего за несколько дней до ежегодной конференции по восстановлению Украины. Это мероприятие, которое должно мобилизовать международную поддержку Киева и привлечь иностранных инвесторов. В этом году оно пройдет 25 — 26 июня в польском Гданьске. Впервые за все время проведения конференций на нее может не приехать Зеленский. Несколько украинских правительственных чиновников также могут отменить свои поездки.

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