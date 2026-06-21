Чрезвычайное положение в Боливии: власть выступила против народа

В субботу политическая обстановка в Боливии достигла точки кипения. Президент страны, консерватор Родриго Пас, предпринял решительный шаг для подавления массовых антиправительственных протестов, объявив о введении 90-дневного чрезвычайного положения и санкционировав применение Вооруженных сил внутри страны. Этот беспрецедентный акт был направлен на восстановление контроля над дорожной сетью, парализованной бастующими.Более полутора месяцев профсоюзы, крестьянские общины и представители коренных народов ведут активную борьбу с действующей властью. Их методы – многодневные марши по городам и полная блокада транспортных артерий. Дороги завалены щебнем, бревнами и мусором, что привело к коллапсу логистики. Крупнейшие города столкнулись с острой нехваткой топлива, продовольствия и жизненно важных медикаментов. По оценкам экспертов, экономика уже потеряла миллиарды долларов, а сами протесты представляют экзистенциальную угрозу для первого за двадцать лет несоциалистического правительства Боливии.В своем телеобращении к нации президент Пас занял жесткую позицию. Он предупредил манифестантов, что они столкнутся с «полной силой закона», подчеркнув намерение положить конец затянувшемуся кризису. Глава государства заявил, что боливийцы не могут оставаться заложниками блокады, которая лишает их возможности работать, учиться и получать медицинскую помощь. Согласно его заявлению, цель чрезвычайного положения – не нарушить нормальную жизнь, а восстановить ее.Сразу после выступления президента на улицы вышли колонны солдат и вооруженной полиции. В городе Эль-Альто репортеры стали свидетелями того, как бульдозеры под прикрытием силовиков начали методично расчищать дорожные заграждения. Реакция жителей была неоднозначной: одни аплодировали проезжающим военным, видя в них надежду на возвращение стабильности, другие оставались верны протестному движению. Для многих местных предпринимателей, таких как владелица магазина Карла Бутрон, окончание блокады стало настоящим облегчением после более чем пятидесяти дней лишений.Требования оппозиции остаются неизменными: отказ либеральных экономических реформ и немедленная отставка президента, который находится у власти менее года. Несмотря на то, что ранее на этой неделе Пас заключил сделку с Центральным профсоюзом рабочих, пообещав не приватизировать госкомпании, значительная часть протестующих, включая лидеров коренного населения, намерена продолжать борьбу до полного выполнения своих условий.

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