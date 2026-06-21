Чрезвычайное положение в Боливии: власть выступила против народа

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Чрезвычайное положение в Боливии: власть выступила против народа


В субботу политическая обстановка в Боливии достигла точки кипения. Президент страны, консерватор Родриго Пас, предпринял решительный шаг для подавления массовых антиправительственных протестов, объявив о введении 90-дневного чрезвычайного положения и санкционировав применение Вооруженных сил внутри страны. Этот беспрецедентный акт был направлен на восстановление контроля над дорожной сетью, парализованной бастующими.

Более полутора месяцев профсоюзы, крестьянские общины и представители коренных народов ведут активную борьбу с действующей властью. Их методы – многодневные марши по городам и полная блокада транспортных артерий. Дороги завалены щебнем, бревнами и мусором, что привело к коллапсу логистики. Крупнейшие города столкнулись с острой нехваткой топлива, продовольствия и жизненно важных медикаментов. По оценкам экспертов, экономика уже потеряла миллиарды долларов, а сами протесты представляют экзистенциальную угрозу для первого за двадцать лет несоциалистического правительства Боливии.

В своем телеобращении к нации президент Пас занял жесткую позицию. Он предупредил манифестантов, что они столкнутся с «полной силой закона», подчеркнув намерение положить конец затянувшемуся кризису. Глава государства заявил, что боливийцы не могут оставаться заложниками блокады, которая лишает их возможности работать, учиться и получать медицинскую помощь. Согласно его заявлению, цель чрезвычайного положения – не нарушить нормальную жизнь, а восстановить ее.

Сразу после выступления президента на улицы вышли колонны солдат и вооруженной полиции. В городе Эль-Альто репортеры стали свидетелями того, как бульдозеры под прикрытием силовиков начали методично расчищать дорожные заграждения. Реакция жителей была неоднозначной: одни аплодировали проезжающим военным, видя в них надежду на возвращение стабильности, другие оставались верны протестному движению. Для многих местных предпринимателей, таких как владелица магазина Карла Бутрон, окончание блокады стало настоящим облегчением после более чем пятидесяти дней лишений.

Требования оппозиции остаются неизменными: отказ либеральных экономических реформ и немедленная отставка президента, который находится у власти менее года. Несмотря на то, что ранее на этой неделе Пас заключил сделку с Центральным профсоюзом рабочих, пообещав не приватизировать госкомпании, значительная часть протестующих, включая лидеров коренного населения, намерена продолжать борьбу до полного выполнения своих условий.
14 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +1
    Вчера, 14:43
    .В своем телеобращении к нации президент Пас занял жесткую позицию. Он предупредил манифестантов, что они столкнутся с «полной силой закона», подчеркнув намерение положить конец затянувшемуся кризису. Глава государства заявил, что боливийцы не могут оставаться заложниками блокады, которая лишает их возможности работать, учиться и получать медицинскую помощь. Согласно его заявлению, цель чрезвычайного положения – не нарушить нормальную жизнь, а восстановить ее.

    Сразу после выступления президента на улицы вышли колонны солдат и вооруженной полиции.


    Всё как в Грузии при Саакашвили.Эво Моралес недавно заявил агентству AFP, что боливийцы восстают против консервативного правительства, которое “полностью подчиняется” Соединенным Штатам.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +3
      Вчера, 15:10
      Цитата: Orange-Bigg
      Всё как в Грузии при Саакашвили

      Как в любой другой стране. Власть всегда делает то, что считает нужным и никогда не считается с желаниями народа.
    2. solar Звание
      solar
      -3
      Вчера, 16:14
      Эво Моралес недавно заявил ...

      При формальном ограничении в два срока президетства умудрился выставиться в четвертый раз, и даже завить о своей победе вопреки результатам общенационального референдума. И только когда в стране началось восстание, сбежал в Мексику....
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Вчера, 14:46
    Классическая ситуация по Марксу. smile
  3. Earl Звание
    Earl
    +9
    Вчера, 14:51
    Пас заключил сделку с Центральным профсоюзом рабочих, пообещав не приватизировать госкомпании
    Похоже, жители Боливии не хотят чубайсовщины.
  4. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    0
    Вчера, 15:01
    Есть ли вообще на свете страна, где власти не использовали армию против своего народа ради сохранения власти?
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 17:35
      Цитата: Stalingrad2010
      Есть ли вообще на свете страна, где власти не использовали армию против своего народа ради сохранения власти?

      Есть. Ватикан.
      1. Stalingrad2010 Звание
        Stalingrad2010
        0
        Вчера, 20:16
        Действительно. Папский квартал со священнослужителями в славном городе Риме). Епископы народ тихий и послушный, тем более добрую четверть народонаселения составляют швейцарские гвардейцы и ватиканская жандармерия. Да и Папское кормление/жалованье наверняка хорошее.
  5. Normann Звание
    Normann
    -1
    Вчера, 15:02
    Проблемы туземцев шерифа не ....., больше слушать надо большого брата.
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Вчера, 15:33
    Народу Боливии остается пожелать стойкости, и непоколебимой веры.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -2
      Вчера, 17:34
      Цитата: Дед-дилетант
      Народу Боливии остается пожелать стойкости, и непоколебимой веры.

      Разгонят водомётами под свист пуль. Коли власть там улеглась под ковбойцев то другого не жди.Самый крайний случай если военные возьмут власть, но это вряд ли, потому как осёл, нагруженный золотом, возьмёт любую крепость...
  7. Есаул Звание
    Есаул
    +3
    Вчера, 15:36
    Боливийцы молодцы, не стали десятилетия терпеть антинародную власть, а начали сразу протестовать.
  8. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 17:30
    А что, в Боливии тоже худо с демократией и всё покрылось коростой коррупции?
    "...Боливия обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, особенно в сфере минерально-сырьевых ресурсов..."
    А-а-а, так вот в чём дело... winked
  9. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    -1
    Вчера, 18:18
    Где ещё в мире нестабильно?
    Медиа, ТВ, РФ упираются доказывая что все пучком! Пляшут, фестиваля, форумчат...
    Т. е., - везде всё плохо, - а мы... в шоколаде...
    ТВ крутит фильмы о ВОВ, Ушакове, и т. п., - включили "патриотизм".(не помню авторства: "... если власть вспомнила про патриотизм, - значит проворовалась... "). В нашем случае, ИМХО, - всё гораздо хуже...