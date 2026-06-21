Жителей Крыма призвали выключить кондиционеры и избыточные электроприборы

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Жителей Крыма призвали выключить кондиционеры и избыточные электроприборы

Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал обращение к жителям полуострова, в котором население призывают на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электроэнергии. В частности, жителей пострадавшего от атак украинских боевиков региона призывают выключить кондиционеры и избыточные электроприборы. В настоящее время в Севастополе, Алуште, Красноперекопске, Армянске и Новой Ялте фиксируются отключения электричества из-за повреждения электросетей.

Также сообщается, что после отключения электричества в Крыму оказались обесточенными водонасосные станции и прекращена подача воды в ряде населенных пунктов. «Вода Крыма» сообщает, что сейчас на полуострове идут работы по восстановлению подачи воды и электричества.



Между тем очевидно, что украинские формирования последовательно реализовывали стратегию блокирования полуострова с разных сторон. Еще с середины прошлого года ВСУ начали целенаправленную борьбу с сообщением Крыма и Краснодарского края по морю. Противник систематически наносил удары БПЛА и БЭК по инфраструктуре региона, пытаясь ослабить товаропоток и максимально осложнить судоходство в регионе. Одновременно с этим ВСУ методично били по нефтехранилищам и перевалочным базам в Крыму и на побережье Краснодарского края. Это привело к тому, что хранение топлива на полуострове стало практически невозможным из-за перманентной угрозы ударов, вследствие чего Крым стал чрезвычайно зависим от поставок из других регионов.
81 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +19
    Вчера, 14:56
    "...украинские формирования последовательно реализовывали стратегию блокирования полуострова с разных сторон".
    Хоть это непатриотично звучит, повреждение (уничтожение) Крымского моста это дело времени. Очень, очень бы хотелось, чтобы я ошибался...
    1. barclay Звание
      barclay
      +10
      Вчера, 14:59
      моста это дело времени. Очень, очень бы хотелось, чтобы я ошибался
      Если у какелов появится "баллистика", то вы не ошибаетесь, к сожалению...
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +8
        Вчера, 15:01
        Без сомнения, появится. Уверен, что уже есть. am
      2. poquello Звание
        poquello
        -13
        Вчера, 15:11
        Цитата: barclay
        Если у какелов появится "баллистика",

        баллистику не сбивают что ли?
        1. barclay Звание
          barclay
          +8
          Вчера, 15:16
          баллистику не сбивают что ли?

          Да сбивают, конечно, но реже и тяжелее.
          Если протети 2- 3 дрона с 30 кг взрывчатки, то и ущерб соответствующий. Ну а если 2-3 ракеты с 300 -500 кг, то сами понимаете...
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Вчера, 19:40
            Нашими ЗРК С-400 , "Бук-М3" , С-350 по баллистике работают очень хорошо . Расходуя на одну цель одну ЗУР , как правило . Баллистику очень хорошо и издалека видно , траектория хорошо просчитывается бортовым компьютером ЗРК .
      3. topol717 Звание
        topol717
        -5
        Вчера, 15:40
        Цитата: barclay
        Если у какелов появится "баллистика", то вы не ошибаетесь, к сожалению...

        Баллистику сбивать намного проще чем низколетящие КР. Пример тому Точка-У которых у какелов было очень много.
        1. x.andvlad Звание
          x.andvlad
          0
          Вчера, 18:35
          В сочетании с таким количеством дронов ПВО будет намного тяжелее. Но... ВВП говорит, что будем усиливать...
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Вчера, 18:46
            Баллистику и дроны сбивают разные системы ПВО.
      4. Гардамир Звание
        Гардамир
        -1
        Вчера, 16:03
        Не если, а когда они начнут применять.
    2. poquello Звание
      poquello
      -21
      Вчера, 15:09
      Цитата: Fachmann
      повреждение (уничтожение) Крымского моста это дело времени.

      вы уж как-то определитесь, что вас больше обрадует
      Цитата: Fachmann
      Очень, очень бы хотелось, чтобы я ошибался...

      утю, а чего тогда пишете? показать какой вы прогнозист?
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +15
        Вчера, 15:12
        "...определитесь, что вас больше обрадует"
        То что в последние недели происходит в Крыму, да и по всей западной части России, это не подарки ко дню рождения, чтобы им радоваться.
        А писать разрешено то, что не выходит за рамки правил сайта.
        "Минус" не мой...
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Вчера, 22:18
          Цитата: Fachmann
          "...определитесь, что вас больше обрадует"
          То что в последние недели происходит в Крыму, да и по всей западной части России, это не подарки ко дню рождения, чтобы им радоваться.

          ну раз у вас день рождения, желаю чтобы наши отбились и мост остался рабочим
    3. kromer Звание
      kromer
      +7
      Вчера, 15:15
      Цитата: Fachmann
      повреждение (уничтожение) Крымского моста это дело времени.


      К сожалению это реально. У Украины это дело принципа. Казалось бы, что вынести Симферополь с его слабозащищенными объектами инфраструктуры куда проще, но тут у них дело принципа. И они будут бить до усрачки.
      1. barclay Звание
        barclay
        +9
        Вчера, 15:32
        . И они будут бить до усрачки.
        Именно так, к сожалению. Они в истерике из_за потери территорий, и готовы наносить максимум ущерба в ответ. Как там на западе говорят ,что они заставят заплатить цену? Так вот цену платим, и все больше...
        В прошлом году в Крыму с пляжей выгоняли изредка, ну а в этом там, видимо вообще делать нечего.
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 15:25
      Насчёт вероятности планируемого удара по Крымскому мосту также высказывается аналитический канал "Рыбарь". Это давнишняя мечта укронацистов, так что будут стараться навредить всеми способами.
      Массированный удар по Крыму

      В ночь на 21 июня украинские формирования предприняли очередной массированный налёт на Крым. Судя по характеру атаки, основной целью вновь стал Керченский транспортно-логистический узел — район Крымского моста, порта, переправы и прилегающей топливно-железнодорожной инфраструктуры.
       
      🔸На фоне сообщений о работе ПВО и взрывах в Керчи, Джанкое, Симферополе и других районах полуострова, движение по Крымскому мосту было перекрыто более чем на семь часов, а в восточной части Крыма фиксировались пожары и активная работа ПВО. По официальным данным, в результате налёта погибли четыре человека, ещё 28 получили ранения.
       
      🔸Удары пришлись и по паромному звену в районе Керченской переправы, которую противник рассматривает как один из резервных элементов снабжения полуострова. Помимо вышеперечисленных объектов – целями стала и энергетическая инфраструктура, есть сообщения о перебоях со светом в нескольких регионах, включая Севастополь и Симферополь.
       
      ❗️Противник продолжает кампанию по изоляции Крыма и разрушению его логистической устойчивости. Хотя ударов по самому Крымскому мосту пока нет, целями становится окружающая его инфраструктура — порты, переправы, терминалы, топливные объекты и подходы к Керченскому проливу.
       
      🔸Замысел здесь вполне прозрачен: не обязательно одномоментно обрушить пролёт — достаточно парализовать работу всего керченского узла, сорвать переброску грузов, техники и снабжения и тем самым осложнить обеспечение российской группировки на южном направлении.
       
      📌Как и предыдущие, нынешний налёт следует рассматривать не как отдельный эпизод, а как часть системного давления на транспортный каркас Крыма, где Крымский мост, паромная переправа и связанная с ними инфраструктура выступают взаимосвязанными целями.
       
      А судя по тому, что противник уделяет немало внимания медийной составляющей в связки с тактической – по мере отрезания остальных путей снабжения вырастет вероятность более масштабной атаки на самый защищенный объект – как раз мост.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +5
        Вчера, 16:45
        Цитата: Монтесума
        🔸Удары пришлись и по паромному звену в районе Керченской переправы

        Оказывается поразили сразу три автомобильных парома. Теперь понятно, почему с сегодняшнего дня весь трафик по "сухопутному коридору"
    5. SUKRAM Звание
      SUKRAM
      +3
      Вчера, 15:26
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      a note should be handed to them personally saying if this happens, you your self will be targeted
      1. DrLivsi Звание
        DrLivsi
        0
        Вчера, 23:50
        Eugen, your thoughts are fully bourne out, as some uk /us politicians openly say this should be done, or ..we should have done this long ago
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    6. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -13
      Вчера, 15:47
      повреждение (уничтожение) Крымского моста это дело времени

      Значит и уничтожение Днепровских мостов также не за горами, возможно даже ядерными взрывами
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Вчера, 16:21
        Дай Бог, только желательно без ядерки, не хотелось бы джина из бутылки выпускать.
        Может Верховный уже решит отказаться от "мы ещё не начинали", силы и средства ведь имеются, я надеюсь...
      2. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        +2
        Вчера, 21:21
        уничтожение Днепровских мостов также не за горами

        Думаю враг быстрее Крымский мост завалит, чем мы хотя бы один Днепровский. У них гораздо больше желания это сделать, чем у нас. Тем более здесь регулярно стали появляться статьи, оправдывающие наше нежелание рушить мосты.
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          -1
          Вчера, 22:09
          На мой коммент сразу навалилось 14 минусантов-ципсошников. А раз враг так говорит, значить идея ядерного удара по Украине идея стоящая.
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +15
    Вчера, 14:57
    Да, попали те, кто приехали туда отдыхать на своей машине...
    1. wagner72 Звание
      wagner72
      +5
      Вчера, 16:01
      Не только на своей. Общественный транспорт (межгород) также не заправляют. Приказ Аксенова от сегодня 9-00 утра.
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    +29
    Вчера, 14:58
    Сейчас главное не кондиционеры, сейчас главное -выборы для утехи Дедушки. Все остальное- полная мелочь.
    1. esl462 Звание
      esl462
      +4
      Вчера, 15:05
      Какие проблемы с выборами ?Сколько скажут-столько и нарисуют.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +2
      Вчера, 15:06
      Юрий, а как Вы считайте, каков рейтинг ядра на данный момент?
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        +3
        Вчера, 15:22
        Сколько бюджетников в стране,таков и рейтинг
        1. Себенза Звание
          Себенза
          +3
          Вчера, 15:29
          Силовиков забыли и не осужденных.
          1. Себенза Звание
            Себенза
            -1
            Вчера, 15:37
            Минусатор видно не выдавал пачку примы за галочку в билютени.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +1
              Вчера, 15:43
              а вы судя по всему ни когда не голосовали, раз пишите чушь про приму и прочее
              1. Себенза Звание
                Себенза
                -2
                Вчера, 15:48
                Чушь ваша. Приму я скурил.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Вчера, 16:09
                  ну чести вам это не делает и гордиться тут особо нечем, но кто вам мешал проголосовать так как ВАМ нужно?
                  1. Себенза Звание
                    Себенза
                    -1
                    Вчера, 16:29
                    Так и не горжусь. Курить люблю. Маху тоже многие поставили не по воле. А вообще, мы с вами о выборе.
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      +2
                      Вчера, 16:37
                      нгу если о выборе, то он есть всегда
              2. Себенза Звание
                Себенза
                -1
                Вчера, 16:00
                НЕ-Ключевое слово. Несколько коробок на галёру и результат в подсчётах.
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Вчера, 19:47
          Я бюджетник, тем не менее, за список ЕР не голосовал на двух последних выборах, равно как и за кандидатов от ЕР в одномандатном округе. Хотя за Путина в 2012, 2028, 2024 голосовал.
          1. -Paul- Звание
            -Paul-
            +3
            Вчера, 20:29
            ...в 2012, 2028, 2024...

            Ну и как там, в 28-м?! СВО закончилось?
            1. Sergej1972 Звание
              Sergej1972
              0
              Вчера, 20:38
              Опечатка. Естественно, в 2018 году.
          2. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Вчера, 22:13
            Аналогично, хотя и не бюджетник. Правда, за Путина последний раз не голосовал и не потому, что противник Путина, а потому что выборы .... .... .
      2. ANB Звание
        ANB
        0
        Вчера, 15:26
        . каков рейтинг ядра на данный момент

        Да хоть отрицательный. Альтернатива то только не ходить на выборы. Другой нет.
        КПРФ - отдел ЕР. ЛДПР после смерти Жириновского - аналогично. Эсеры? Не смешите мои тапки. Остальное - мелочь или совсем маргиналы.
        Новых партий к сентябрю не будет.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          -1
          Вчера, 15:41
          Не создашь- не будет. Вроде форум держится на патриотах, радеющих за интересы Родины.
          1. ANB Звание
            ANB
            +1
            Вчера, 18:13
            . Не создашь- не будет

            К сентябрю уже никак не успеть.
        2. Туре-Собака Звание
          Туре-Собака
          +4
          Вчера, 17:08
          ЛДПР и при Жириновском была именно отделением ЕРа. yes
        3. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          +1
          Вчера, 17:51
          Цитата: ANB
          . каков рейтинг ядра на данный момент

          Да хоть отрицательный. Альтернатива то только не ходить на выборы. Другой нет.
          КПРФ - отдел ЕР. ЛДПР после смерти Жириновского - аналогично. Эсеры? Не смешите мои тапки. Остальное - мелочь или совсем маргиналы.
          Новых партий к сентябрю не будет.

          Хожу регулярно. Рисую всякую хрень в квадратиках.
          Примитивно? А как ещё? - бюллетень недействителен!
          Хотя бы не приплюснут к кому хотели бы... (((
          1. ANB Звание
            ANB
            +2
            Вчера, 18:15
            . Хотя бы не приплюснут

            Тоже вариант. Но почти такой-же, как совсем не ходить. Ну, только что бюллетень уже никто не использует. Хотя пустых всё равно остаётся много.
            1. A.A.G. Звание
              A.A.G.
              0
              Вчера, 18:20
              Цитата: ANB
              . Хотя бы не приплюснут

              Тоже вариант. Но почти такой-же, как совсем не ходить. Ну, только что бюллетень уже никто не использует. Хотя пустых всё равно остаётся много.

              Но хоть так...
              Предложите более действенный вариант.
              Ага! И без "экстремизма"! hi
              1. ANB Звание
                ANB
                0
                Вчера, 19:49
                . Предложите более действенный вариант.

                Нету. Могу только плюс комментарию поставить :)
                1. Fan-Fan Звание
                  Fan-Fan
                  0
                  Вчера, 21:26
                  Навальный предлагал в своё время "умное голосование" и оно сработало бы, может и поэтому Навального нет больше.
    3. Vadim Isaev Звание
      Vadim Isaev
      +1
      Вчера, 16:33
      Ну зачем так обижать доброе понятие "дедушка", не все же такие.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Вчера, 14:59
    Вот те бабушка и "Юрьев" день.
  5. Normann Звание
    Normann
    +2
    Вчера, 15:04
    А кушать не надо перестать? Может пора уже наносить удары не по сараям.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +8
      Вчера, 15:06
      Normann hi , имеем что имеем,не тратьте нервы,нас все равно никто не слышит. И это не правильно.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Вчера, 15:24
        Прошу прощения, то есть все комментарии пишутся патриотично настроенными в пустоту, крик их никто не услышит? Ну так к чему тогда обсуждать происходящее, графоманией попахивает.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Вчера, 18:53
          Себенза hi , именно так ,те от кого зависят принятие решения не услышат,а писать друг другу ну так чисто для дискуссии и не более.
          1. Fan-Fan Звание
            Fan-Fan
            +1
            Вчера, 21:28
            Ошибаетесь, товарищ майор читает. Социальные сети все мониторятся.
    2. Shuman Звание
      Shuman
      +5
      Вчера, 15:18
      Надо вновь озабоченность выразить, очень глубокую. Говорят, на сто первый раз иногда доходит (но это не точно). Что-то мне подсказывает, что некоторые последние решения, особенно по Крыму, попахивают прямым предательством.
  6. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +11
    Вчера, 15:04
    Жителей Крыма призвали выключить кондиционеры и избыточные электроприборы

    Это позор, вторая Цусима. am
    Пора уже верховному главнокомандующему выступить с обращением к избирателям ( ведь мы его избрали верно?) и объяснить почему такое происходит и как исправить ситуацию.
    Граждане хотят видеть своего президента в Капотне а не на питерском экономическом форуме.
    PS 92 бензина в Москве на заправке Тебойл рядом с метро Текстильщики нет.
    1. Никита Че Звание
      Никита Че
      +18
      Вчера, 15:07
      Когда дела плохи,данный товарищ прячется в бункере.А хотя что он может сказать? Очередные лозунги и речовки как обычный заштатный пропагандист
    2. al3x Звание
      al3x
      +18
      Вчера, 15:10
      Единственное, что он может сделать, чтобы сохранить лицо - это честно признаться, что ситуация уже давно вышла из под контроля и, если у него есть хоть капля совести, сложить свои полномочия досрочно, передав власть кризисному комитету для принятия экстренных мер. Он уже ничего не вывозит, реально только по балам катается последние годы.
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        +9
        Вчера, 15:52
        Цитата: al3x
        сложить свои полномочия досрочно,

        У него в планах досидеть до 2042 г. От такой кормушки, которую себе и своим устроил, добровольно не отказываются.
    3. Развед Звание
      Развед
      +10
      Вчера, 16:13
      Цитата: Александр Елизаров
      Пора уже верховному главнокомандующему выступить с обращением к избирателям

      Предлагаете еще раз услышать от него, что все идет по плану?
    4. ergh081 Звание
      ergh081
      +4
      Вчера, 18:11
      Про Цусиму не согласен, и про Президента на НПЗ - тоже не очень. На все 100 согласен с тем, что во время войны надо завязывать со всякими посиделками типа форумов, приёмов, ассамблей. Президенту воюющей страны надо лично заниматься войной и экономикой страны, вооружениями и военными разработками. До сих пор не создан ГКО, значит - сам работай, и принимай решения.
    5. Есаул Звание
      Есаул
      0
      Вчера, 23:23
      За деда уже давно говорят кремлёвские пропагандисты, а он только из бункера раз в месяц на какой-нибудь форум вылезет, скажет очередную какую-нибудь пургу и на этом всё.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +6
    Вчера, 15:09
    Читаешь как какую то страшную фантастику. Сюрреализм какой то. am
  8. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +14
    Вчера, 15:12
    "Всё идёт по плану", " Мы ещё не начинали", "Мы умрём героями, а они просто сдохнут".... не забывайте это " духоподьемное" повторять по вечерам, перед сном.. говорят-помогает в моральной устойчивости. yes
  9. Ivan F Звание
    Ivan F
    +8
    Вчера, 15:23
    Сейчас выйдет Песков и скажет что это все неправда и паника. И что народ запасет электричество в прок, как гречку и соль. А на деле проблем нет . laughing
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +7
      Вчера, 15:40
      Не смешно. Особенно в городе. У нас тут Северная страна, солнечные панели не помогут, ветер бывает не всегда.
      Дорабатывать дачи до круглогодичного проживания на дровах и угле, закупать консервы и макарошки впрок? А что если тепла в городе не будет при минус 30? Пять лет назад я бы не поверил про 20 литров в руки и регион страны с веерными... Теперь во что угодно уже готов...
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +5
        Вчера, 15:51
        "Не смешно." - ну так скажите это тем, кто наверху. Это их слова про панику и гречку были, когда в Крыму уже были большие проблемы. Или вы только проснулись..

        И да - про северную страну можете им не говорить, их дети и семьи живут в теплых странах, у морей и океанов. А на вас им с высокой колокольни.
      2. Ivan F Звание
        Ivan F
        +2
        Вчера, 15:56
        "Теперь во что угодно уже готов" - поздравляю вас с прозрением. wink Жаль что так поздно.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +7
    Вчера, 15:32
    Цитата: Monster_Fat
    "Всё идёт по плану", " Мы ещё не начинали", "Мы умрём героями, а они просто сдохнут".... не забывайте это " духоподьемное" повторять по вечерам

    Никак не пойму, если Гарант и прочие называют ЭТО террористическим режимом, почему руководство ЭТИХ усиленно не мочится в сортирах. Изначально был против устранения нарика, но сейчас это перешло все границы.
  11. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +4
    Вчера, 15:34
    До СВО в окрестностях Севастополя туристам показывали оборудованные в скалах хранилища топлива ЧФ. Где они? Чьи они сейчас?
    1. wagner72 Звание
      wagner72
      +2
      Вчера, 15:55
      Заброшки и помойки. Гулял там в прошлом году, все разворовано на металлолом. Для восстановления необходимы годы работы.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +6
        Вчера, 16:13
        21 июня. В Крыму военспецы восстановили уникальное советское хранилище ГСМ для вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
        https://neftegaz.ru/news/petroleum-products/512749-v-krymu-vosstanovili-unikalnoe-sovetskoe-khranilishche-topliva/
    2. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Вчера, 16:09
      Подземное хранилище ГСМ все там же - в скальном массиве Мекензиевых гор возле Севастополя. Недавно сообщалось, что его восстановили.
      Только как его заполнить? Поезда доходят только до Керчи, дальше пассажиры добираются до Севастополя на автобусах. Да и запрещено ГСМ через Керченский мост перевозить. А танкер ВСУ в Севастополь не пустят - затопят сразу
  12. Nubia2 Звание
    Nubia2
    +3
    Вчера, 15:35
    Есть еще красные фломастеры?
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +5
      Вчера, 15:43
      Фломастеры? Их не подвезли наверное так как бензина нет
  13. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Вчера, 15:47
    Цитата: Никита Че
    А хотя что он может сказать?

    Как обычно : Обещаю обещать обещанное.
  14. wagner72 Звание
    wagner72
    +12
    Вчера, 15:52
    Если в ближайшие дни не будет предпринято что либо координально меняющее ситуацию, нам в Крыму станет совсем грустно. С сегодняшнего дня гсм вообще не продается частникам, никак. Постоянные отключения электроэнергии и связи. Остановка паромной переправы, как будет работать военная логистика не совсем понятно. Бпла в небе практически постоянно, взрывы по ночам уже не будят. По поводу "надо начинать воевать по настоящему" ныть не стану, бесполезно.
    1. Есаул Звание
      Есаул
      0
      Вчера, 23:32
      У нас, к сожалению, ничего кардинально не поменяется, фронт будет двигаться микроскопическими шагами ценой огромных потерь, а атаки на российские регионы будут только нарастать. Для кардинального решения нужна воля, а у власти её нет, либо у них совсем другая цель, о которой нам не рассказывают.
      Для начала нужно уничтожить обычным оружием какой-нибудь один объект из списка МО, который производит БПЛА для лохлов в какой-нибудь европейской стране. Если не поймут, то уничтожить все заводы из списка, но уже с помощью ТЯО. Если и этого не поймут и захотят ответить, то уничтожить мелкобританию, стерев с лица Земли для примера. Иначе нам хана, потому что из этого тупика, в который нас завела безвольная, лживая, безответственная, некомпетентная и воровская власть, другой дороги уже нет...