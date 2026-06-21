Зеленский пожаловался на массированные удары ВС РФ и запросил ракеты ПВО
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Нелегитимный глава украинского государства разразился очередным жалобным постом, явно адресованным западным союзникам. Зеленский подсчитал количество атак, проведенных ВС России на нынешней неделе с применением дальнобойных средств поражения.
Утверждает, что всего с понедельника по сегодняшний день российская армия выпустила по тыловым территориям Украины около 2200 ударных беспилотников, более 1800 управляемых авиационных бомб (ФАБ с УМПК) и 87 ракет разных типов. В среднем получается более 350 дронов, 300 фугасных авиабомб и примерно 15 ракет в сутки.
Выкатив статистику, глава киевской хунты поблагодарил иностранных союзников за недавние решения о выделении новых миллиардов на закупку вооружений для ВСУ. Традиционно запросил как можно быстрее и побольше поставить противоракет к системам противовоздушной обороны.
Я благодарен партнёрам за единство. Теперь не менее важно быстро всё реализовать, прежде всего поставки ракет ПВО, чтобы новые взносы обеспечили реальную защиту от постоянных российских ударов.
Причем Зеленский явно нарочно завысил количество дальнобойных средств поражения, применяемых ВС РФ в период с 15 июня по сегодняшний день. Согласно данным Воздушных сил Украины, за это время было задействовано в общей сложности чуть менее 1500 дронов различного типа. Почти все сбиты, даже в понедельник, когда была самая массированная атака на этой неделе в количестве 681 БПЛА, из которых силы ПВО ВСУ сумели перехватить 632. Количество ракет в статистике Зеленского вообще завышено в разы в сравнении с данными ВС Украины.
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