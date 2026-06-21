Зеленский пожаловался на массированные удары ВС РФ и запросил ракеты ПВО

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Зеленский пожаловался на массированные удары ВС РФ и запросил ракеты ПВО

Нелегитимный глава украинского государства разразился очередным жалобным постом, явно адресованным западным союзникам. Зеленский подсчитал количество атак, проведенных ВС России на нынешней неделе с применением дальнобойных средств поражения.

Утверждает, что всего с понедельника по сегодняшний день российская армия выпустила по тыловым территориям Украины около 2200 ударных беспилотников, более 1800 управляемых авиационных бомб (ФАБ с УМПК) и 87 ракет разных типов. В среднем получается более 350 дронов, 300 фугасных авиабомб и примерно 15 ракет в сутки.

Выкатив статистику, глава киевской хунты поблагодарил иностранных союзников за недавние решения о выделении новых миллиардов на закупку вооружений для ВСУ. Традиционно запросил как можно быстрее и побольше поставить противоракет к системам противовоздушной обороны.

Я благодарен партнёрам за единство. Теперь не менее важно быстро всё реализовать, прежде всего поставки ракет ПВО, чтобы новые взносы обеспечили реальную защиту от постоянных российских ударов.

Причем Зеленский явно нарочно завысил количество дальнобойных средств поражения, применяемых ВС РФ в период с 15 июня по сегодняшний день. Согласно данным Воздушных сил Украины, за это время было задействовано в общей сложности чуть менее 1500 дронов различного типа. Почти все сбиты, даже в понедельник, когда была самая массированная атака на этой неделе в количестве 681 БПЛА, из которых силы ПВО ВСУ сумели перехватить 632. Количество ракет в статистике Зеленского вообще завышено в разы в сравнении с данными ВС Украины.
19 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Вчера, 15:11
    Зеленский пожаловался на массированные удары ВС РФ и запросил ракеты ПВО.

    А когда-нибудь было по-другому? smile
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +9
      Вчера, 15:18
      Нелегитимный глава украинского государства разразился очередным жалобным постом,
      Пожалеет его только петля на шее !
    2. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Вчера, 15:40
      "У вас талант к нищенству заложен с детства".
      1. hiller Звание
        hiller
        +2
        Вчера, 16:11
        Бессмертные Ильф и Петров good
    3. Обычный Звание
      Обычный
      +3
      Вчера, 17:21
      Это интересней будет на мой взгляд, фотка просто огонь)) Приветствую мой друг! hi
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Вчера, 17:36
        Цитата: Обычный
        Это интересней будет на мой взгляд, фотка просто огонь))

        Петух с пейсами?🤔 Действительно, необычное зрелище. request lol

        Взаимно приветствую! hi
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +2
        Вчера, 22:11
        Хорошо смотрится. Но с пулей в башке смотрелся бы куда лучше wassat
        1. Napayz Звание
          Napayz
          0
          Вчера, 22:22
          C отметкой зелёнкой на лбу.
          1. pudelartemon Звание
            pudelartemon
            0
            Сегодня, 00:31
            Надеюсь зелёнка понадобится для надписи "200"
  2. Last centurion Звание
    Last centurion
    +2
    Вчера, 15:24
    Чтоб сами ЕС ему оплатили, сами изготовили и сами остались потом ни с чем :) и с поражением.
    Похоже на план :)
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 15:26
    Проявил селюковскую благодарность и попросил добавки. Умничка! laughing
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Вчера, 15:35
    Зеленский пожаловался на массированные удары ВС РФ и запросил ракеты ПВО

    Тебя Зеля не ракеты давать, а место в ад отправлять! am
  5. 22 dmdc Звание
    22 dmdc
    +7
    Вчера, 15:36
    Он ещё не представляет что будет когда нашим военным дадут добро применить всю сил
  6. bbb Звание
    bbb
    +4
    Вчера, 15:45
    Каклятам вообще верить нельзя...
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Вчера, 16:04
    Сами себя украинцы взрывают , чтобы у хозяина деньги клянчить.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 20:07
    Если "все сбиты", то на что поциент жаловается?
  9. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Вчера, 21:21
    Зеленский должен быть убит.
  10. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Вчера, 21:30
    Доведенная до совершенства исполнения криворожским субъектом роль: спровоцировать, получить ответ, заскулить, как побитый пес и выклянчить у хозяев очередные подачки, чтобы еще какое-то время дерьму оставаться на плаву.
  11. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Вчера, 22:12
    Le solite chiacchiere di un drogato in crisi di droga.Bisogna ucciderlo subito senza perdere altro tempo.