ВС РФ взяли под контроль юго-восток Новоданиловки - пригорода Орехова

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ВС РФ взяли под контроль юго-восток Новоданиловки - пригорода Орехова

Российские Вооружённые силы продолжили наступление в Запорожской области. Приходит информация о продвижении армии России на Ореховском направлении.

По последним данным, ВС РФ перевели под контроль порядка 5 квадратных километров территории, в которые входит и юго-восточная часть села Новоданиловка. Примечательно это село тем, что оно является южным пригородом Орехова, превращённого противником в мощный укрепрайон.



Город служит воротами, прикрывающим направление на Запорожье. Украинские подразделения на данный момент вынуждены с потерями пятиться в северную часть Новоданиловки. При этом российские войска методично работают по опорным пунктам украинских дроноводов, в том числе и с применением собственных дронов, а также посредством бомбардировок ФАБами с УМПК.

Тактика ВСУ остаётся прежней: маневренная оборона, контрбатарейная борьба, FPV-дроны, по возможности - артиллерия. Но как только звено, основанное на БПЛА, начинает выпадать, обороны противника начинает испытывать значительные проблемы. Похожее развитие событий в этом плане - на Константиновском и Краснолиманском направлениях в Донецкой Народной Республике.
7 комментариев
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  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 15:52
    Отличная новость! Молодцы парни! Берегите себя!
    Эх, если бы наверху ещё так жестковатенько с оппонентами было. crying
  2. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    +2
    Вчера, 15:56
    Удивительная война получилась вопреки всем прежним канонам с окружением городов, а не лобовыми штурмами. Но здесь, как повелось ещё с Артёмовска, так и продолжается с каждым последующим городком, когда не получается взять его в окружение и происходит банальное выдавливание врага в городских боях с зачисткой каждого дома и подвала. Похоже это свидетельство отсутствия у нас большого преимущества в живой силе, которая требуется для окружения города и удержания кольца. И проще забрасывать врага железом в лоб, которого у нас надеюсь больше. request
    1. Виктор Чужой Звание
      Виктор Чужой
      0
      Вчера, 22:14
      То есть то что президент говорит что на ЛБС в 2000 км у нас всего 700.000 человек вы ни разу не слышали ?! Или забыли ?! У нас СВО идет по сути как в Чечне - фронт вроде есть, но не сплошной. Боевики что чеченцы что украинцы теракты совершают по всей России. Маштаб просто кратно больше в каком то смысле. По жертвам если примерно и те и те сравнимы, а вот на экономике сказывается куда больше. Хотя бы потому что бизнес начал страдать куда больше и от всех сразу и от терактов и от налогов. Про железо - если не в курсе о количетве производства снарядов у нас и сразу во всем НАТО - ищите инфу сами. Все упирается в логистику и экономику. Маховичок хаоса похоже выходит на финишную прямую.
  3. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +2
    Вчера, 16:00
    А вот и пресловутая Малая Токмачка, которой скорее всего недолго осталось быть мемом.
  4. Слово Звание
    Слово
    +1
    Вчера, 16:08
    Орехов, с этого направления давненько не было положительных вестей.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 16:10
      Не в лоб же его штурмовать.Ждут когда зайдут с тыла и обрежут логистику ВСУ в Орехове.Тогда и можно будет приступать к освобождению Орехова.
  5. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Вчера, 17:21
    надеюсь что такие не большие продвижения сохраняют здоровье и жизни наших воинов