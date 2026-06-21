Главы МИД и МВД Британии призвали Стармера уйти в отставку

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Главы МИД и МВД Британии призвали Стармера уйти в отставку

В Британии нарастает политический кризис, вызванный историческим падением рейтингов поддержки премьер-министра Кира Стармера, всего правительства, а следом и пока что считающейся правящей лейбористской партии. При этом глава кабмина упрямится и цепляется за кресло, несмотря на то, что правительство один за другим покидают министры. Другие ключевые чиновники кабмина призывают Стармера самому подать в отставку, дабы не доводить ситуацию до роспуска парламента.

Министр иностранных дел Британии Иветт Купер даже не попросила, как это она делала недавно, а на этот раз потребовала от Стармера наконец решиться и покинуть свой пост. Разговор состоялся сегодня, сообщают со ссылкой на источники британские СМИ.

Главу британского МИД поддержала и министр внутренних дел Шабана Махмуд. Среди однопартийцев Стармера уже более 100 депутатов парламента призывают его к добровольной отставке.

Однако сам Стармер, судя по всему, не собирается покидать свой пост 22 июня. Ранее о том, что уже завтра он объявит о таком решении, писали некоторые британские СМИ. Слухи о возможной отставке опроверг министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл в интервью британскому новостному каналу Sky News.

Я вижу много слухов. Единственное, что я могу сказать с уверенностью — премьер-министр усердно работает, как и каждый день.

Кайл не согласился с тем, что британский премьер утратил способность эффективно руководить правительством — кабинет министров продолжает работать в условиях политических вызовов, а Стармер сохраняет авторитет как внутри страны, так и на международной арене.
10 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +6
    Вчера, 15:48
    . Главы МИД и МВД Британии призвали Стармера уйти в отставку


    Стармер не уходи.Не слушай их.Пусть сами в отставку уходят.Надо дотянуть хотя бы до 2 лет на посту Премьер-министра,то есть до 5 июля сего года.А то как то не солидно будет.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 15:50
    По ходу Стармера из Кабмина будут выносить вперед ногами. laughing По другому не получается. Власть и деньги делают своë дело!
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +3
      Вчера, 15:52
      У Зеленского наверное научился,тот вообще панует даже после истечения срока своих полномочий и не парится,а тут Стармера посреди срока полномочий хотят снять.И вообще после того, как Стармера выгонят с должности, страна получит седьмого лидера за 10 лет.Ну что за дела?
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 15:59
      Да и вообще у них там хрен редьки не слаще. Все одним миром мазаны эти британские премьеры.

      . Стармер возглавил страну в июле 2024 года после победы лейбористской партии на парламентских выборах. Однако уже через месяц рейтинги партии и лично нового премьера резко пошли в низ. Избиратели к совему удивлению обнаружили, что поменялось лишь название правящей партии, а не ее политика.Сейчас рейтинги Стармера колеблются в диапазоне 15-20%. Он уже превратился в одного из самых непопулярных премьеров современности наряду с Лиз Трасс. Как и его предшественники, Стармер предпочел не заниматься многочисленными внутренними британскими проблемами, а сосредоточиться на громкой теме противостояния России. Как можно легко понять, соотечественникам Стармера глубоко плевать на далекую Украину, зато их очень заботит наплыв мигрантов, растущая стоимость жизни и кризис европейской модели жизни, который только усиливается последние пять лет. ... Скорее всего, это будет мэр большого Манчестера Энди Бёрнем. Это самый популярный политик Лейбористской партии прямо сейчас.Объявлять досрочные выборы лейбористы не хотят. Это просто приведет к утрате власти. Поэтому решено сделать рокировку премьера. Впрочем, проблем это все равно не решит, считают эксперты.
      «Бёрнем, если станет премьером, уже к весне 2027 года будет таким же непопулярным, как сейчас Стармер, — говорит политолог Малек Дудаков. — Миграционный кризис и расовые войны распаляются, ситуация в экономике Британии остаётся стабильно плачевной. Бёрнем ещё хочет отправить "миротворцев" на Украину в случае перемирия, но вряд ли он на этом сможет заработать какие-то политические очки».


      https://dzen.ru/a/ajexJfOqTyVchGF1
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Вчера, 16:02
    Кот Ларри тоже просил эту гниду сдристнуть из его дома.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 16:17
    Стармер не сдавайся ,баррикадируйся на даунинг стрит 10 .Хочу штурма - так не интересно ,скучно как прежние уходили .
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 16:21
    Цитата: Ирек
    Кот Ларри тоже просил эту гниду сдристнуть из его дома.

    Ирек .Этот кошак сколько уже премьеров выпровадил из своего вольера?
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Вчера, 16:29
    Руки прочь от Кимушки Стармера! Дайте политику завести Британию в состояние майдана и кастрюлей на головах. Есть тут у нас один народец, который знает, как пользоваться кастрюлями, сковородками, дуршлаками и салатницами. "Мудрый" народец! И "братский"...)))
  7. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Вчера, 16:32
    Для России ровным счётом ничего не поменяется. Британия рулят не премьер министр, а элиты. Политики - это их пешки, которые должны выполнять их чаяния. Вот если Россия начнёт наносить удары по бизнесу этих британских элит, война быстро закончится.
  8. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Вчера, 20:38
    Жаль расставаться с такими деятелями, как в свое время с Урсулкой, в бытность которой министром обороны ФРГ ни один немецкий танк не ездил. Наверное, двинут на повышение, там такие ценятся, с органчиком в голове вместо мозгов, как у известного персонажа Салтыкова-Щедрина.