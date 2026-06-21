Главы МИД и МВД Британии призвали Стармера уйти в отставку
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В Британии нарастает политический кризис, вызванный историческим падением рейтингов поддержки премьер-министра Кира Стармера, всего правительства, а следом и пока что считающейся правящей лейбористской партии. При этом глава кабмина упрямится и цепляется за кресло, несмотря на то, что правительство один за другим покидают министры. Другие ключевые чиновники кабмина призывают Стармера самому подать в отставку, дабы не доводить ситуацию до роспуска парламента.
Министр иностранных дел Британии Иветт Купер даже не попросила, как это она делала недавно, а на этот раз потребовала от Стармера наконец решиться и покинуть свой пост. Разговор состоялся сегодня, сообщают со ссылкой на источники британские СМИ.
Главу британского МИД поддержала и министр внутренних дел Шабана Махмуд. Среди однопартийцев Стармера уже более 100 депутатов парламента призывают его к добровольной отставке.
Однако сам Стармер, судя по всему, не собирается покидать свой пост 22 июня. Ранее о том, что уже завтра он объявит о таком решении, писали некоторые британские СМИ. Слухи о возможной отставке опроверг министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл в интервью британскому новостному каналу Sky News.
Я вижу много слухов. Единственное, что я могу сказать с уверенностью — премьер-министр усердно работает, как и каждый день.
Кайл не согласился с тем, что британский премьер утратил способность эффективно руководить правительством — кабинет министров продолжает работать в условиях политических вызовов, а Стармер сохраняет авторитет как внутри страны, так и на международной арене.
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