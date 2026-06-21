Иран отказывается продолжать переговоры с США, пока продолжается война в Ливане

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Иран отказывается продолжать переговоры с США, пока продолжается война в Ливане

Иран продолжает требовать от США обеспечить остановку боевых действий в Ливане в качестве условия продвижения по прочим пунктам возможных мирных соглашений. В преддверии переговоров в Швейцарии представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что, пока не будет установлено перемирие в Ливане, Тегеран не будет переходить к новому этапу переговоров с Вашингтоном.

Багаи также отметил, что встреча в Швейцарии посвящена контролю за выполнением положений подписанного ранее Меморандума о взаимопонимании по окончанию войны. Без полного выполнения всех положений этого документа, особенно статьи, согласно которой предполагается окончание боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, переход к следующему этапу переговоров невозможен.

Тем временем перед встречей с пакистанской делегацией во главе с премьером страны Шехбазом Шарифом вице-президент США Джеймс Вэнс проигнорировал вопрос журналистов о том, есть ли у него послание Нетаньяху относительно прекращения военных операций в Ливане.

Ранее иранское издание Tasnim сообщило, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока не будет установлено перемирие в Ливане и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти. Также руководство Ирана сообщило, что ситуация в Ормузском проливе больше не вернется к тому состоянию, которое существовало до американо-израильской агрессии, а США придется принять, что Исламская Республика никогда не откажется от гражданской ядерной программы и обогащения урана в интересах мирного атома.
30 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    -2
    Вчера, 16:03
    В общем, Восток - дело тонкое: на колу - мочало, начинай сначала. laughing
    1. isv000 Звание
      isv000
      +6
      Вчера, 16:36
      Цитата: Pharmacist
      В общем, Восток - дело тонкое: на колу - мочало, начинай сначала. laughing

      Ибо сказано в писании: полное прекращение БД в Ливане! Сначала миру-мир потом остальные 13 пунктов, включая бабки на стол, а там как хотите их обзовите - помощь, фонд восстановления Ирана но $300 ярдов на бочку! иначе никто никуда не едут, поезда не ходют, корабли - на яшку...
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Вчера, 18:08
        Цитата: isv000
        никто никуда не едут, поезда не ходют, корабли - на яшку...

        Ну иранский спикер сейчас уже в Швейцарию прилетел , на переговоры .
        И сказал что выйдет оттуда с высоко поднятой головой .
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Вчера, 18:16
        Цитата: isv000
        корабли - на яшку...

        Папочка уже ценник выкатил
        Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон в будущем может взимать плату за проход через Ормузский пролив, а также забирать 20% перевозимой по нему нефти. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст на основании интервью с Трампом. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27829249
    2. Mitos Звание
      Mitos
      +4
      Вчера, 16:39
      Иран отказывается продолжать переговоры с США, пока продолжается война в Ливане

      А че так можно что ли? Пусть научат некоторых как действовать с позиции силы. А то анкориджем попахивает и это не в плюс.
    3. Наган Звание
      Наган
      0
      Вчера, 20:15
      Цитата: Pharmacist
      на колу - мочало, начинай сначала

      Именно.
      Иран отказывается вести переговоры пока Израиль атакует Хезболлу.
      Хезболла отказывается прекращать стрельбу по Израилю пока Израиль оккупирует арабские земли.
      Израиль отказывается прекращать атаки пока Хезболла стреляет по Израилю.
      Решения, устраивающего всех, нет и быть не может.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Вчера, 16:03
    Лохматый как об этом узнает , будет слюнями брызгать дальше чем видит.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Вчера, 16:16
      Ирек hi ,да,да, возможно опять Нетаньяху обзовет нецензурной бранью laughing
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 16:17
      Цитата: Ирек
      Лохматый как об этом узнает , будет слюнями брызгать дальше чем видит.

      Ему не привыкать - первый раз, что ли.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Вчера, 16:40
        Цитата: Монтесума
        Ему не привыкать - первый раз, что ли.

        yes Одной рукой оботрётся а другой откроет верхний ящик стола - а там положено! wink
    3. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      -1
      Вчера, 18:50
      Уже стрелки перевел на Иран—мол,угомоните Хезбаллу
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +9
    Вчера, 16:05
    Позиция руководства Ирана сейчас больше раздражает власть в России чем в США,потому что граждане России сравнивают действия власти Ирана и власти нашей страны и это сравнение точно не в пользу Кремля.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -7
      Вчера, 16:14
      Цитата: taiga2018
      Позиция руководства Ирана сейчас больше раздражает власть в России чем в США

      Это точные данные? Не поделитесь ссылочкой на надёжный источник? Хотелось бы увидеть подтверждение вашим словам, именно подтверждение, а не обычное минусование вместо ответа.
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Вчера, 16:49
      Цитата: taiga2018
      Позиция руководства Ирана сейчас больше раздражает власть в России чем в США,потому что граждане России сравнивают действия власти Ирана и власти нашей страны и это сравнение точно не в пользу Кремля.

      Граждане России ведутся порой на всякую фигню. В нашем городе есть свой НПЗ, да, прилетает по нему регулярно, с переменным результатом, но работает. На днях начались перебои, очереди, в сети пишут ересь всякую про очереди и дороговизну. Сел в машину, проехался: люд человеческий заливается как не в себя, в канистры, чуть не в карманы. На заправках с зажигалкой есть перебои но туда возят топливо из другого региона, цены на месте. На луковых АЗС только 92-й но есть и по 70 руб. Частные заправки, в основном, обсохли, причину не знаю. Думаю, если поехать попозже то заправится можно без проблем. Сами себе проблемы создаём...
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Вчера, 16:06
    Что тут сказать...иранцы научились наконец вести переговоры на своих условиях...молодцы!
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +10
      Вчера, 16:11
      Самое интересное здесь то, что Иран не требует ничего лишнего от США, о чем бы они не договаривались.. Самый первый пункт (по словам прессы) меморандума уже нарушается со стороны США.. И в чем Иран можно упрекнуть?)) Конечно это красиво - когда мышь берет кота за усы и водит мордой по тарелке..
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Вчера, 16:51
        Цитата: Кмет
        Конечно это красиво - когда мышь берет кота за усы и водит мордой по тарелке..

        "Том и Джерри", кот при хозяйке под угрозой провести остаток жизни на помойке... wink
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Вчера, 16:12
    Персы - стойкие ребята! laughing Поехать на переговоры во враждебную страну лишь для того, чтобы лишний раз повозить матрасов лицом по столу и донести, что либо на персидских условиях, либо никак. Это очень сильно. good
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 16:12
    Простой вопрос... а дальше то что?
    Кто под кого прогнутся или пойдут на компромисс, когда не довольны ВСЁ, но по другому уже никак?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Вчера, 16:56
      Цитата: rocket757
      Простой вопрос... а дальше то что?
      Кто под кого прогнутся или пойдут на компромисс, когда не довольны ВСЁ, но по другому уже никак?

      Дальше всё просто: Иран уже в авторитете в регионе, в настоящее время ведёт работы по перевооружению и увеличению арсенала и, что-то мне подсказывает, форсирует работы по созданию ЯО, может быть даже и не на своей территории. Меморандумы хорошее дело но! Когда имеешь дело с шакалами надо держать ушки на макушке. Сразу как Трамп поставил свой автограф м-р Вэнс рассмеялся и сказал что от мёртвого осла уши Ирану а не деньги.
      С Потомака выдачи нет...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 16:14
    Иран ведёт себя нагло ,без уважения к Трампу.Какой у них козырь ? wassat
    1. guga Звание
      guga
      +2
      Вчера, 16:27
      Какой у них козырь ?

      Ормуз
      Подземные заводы
      Туннели и баллистика
      Но наличие козырей ещё не гарантирует выигрыш в партии
      А кто как умеет играть узнаем в конце игры
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +8
      Вчера, 16:30
      Цитата: tralflot1832
      Иран ведёт себя нагло ,без уважения к Трампу.Какой у них козырь ?

      У них два козыря - твёрдая решимость отстоять свой суверенитет и ключик от Ормузского пролива. И оба козыря Трампу перебить никак не удаётся.
    3. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Вчера, 16:49
      Цитата: tralflot1832
      Какой у них козырь ?

      Козырь у них один - история! Персы, закаленные тысячелетиями, вертели на одном месте 250 летнюю нацию сброда со всего мира.
    4. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Вчера, 17:03
      Цитата: tralflot1832
      Иран ведёт себя нагло ,без уважения к Трампу.Какой у них козырь ? wassat

      Персы ведут себя достойно. Там, где многие страны спасовали бы, они вступили в смертельную схватку. Козыря? Ормуз, Оманский залив, Баб-эль-Мандеб. Везде не только фарватеры но и подводные кабеля разного пошиба. Ну и, наконец, дух и воля народа, подвергшегося прямой агрессии с целью уничтожения Ирана как государства. В конце концов Персии 3500 лет, а "государству" бандитов Штатам - всего 250 годиков, недоросли... hi
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -3
    Вчера, 16:22
    Цитата: tralflot1832
    Какой у них козырь ?

    Наглость...второе счастье. smile
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Вчера, 16:25
    Их не обманешь. В них есть и разум, воля и государственная мудрость..
  10. arhitroll Звание
    arhitroll
    -1
    Вчера, 16:46
    Надо отправить им красных маркеров и научить пользоваться...
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 16:46
    Цитата: Монтесума
    Цитата: tralflot1832
    Иран ведёт себя нагло ,без уважения к Трампу.Какой у них козырь ?

    У них два козыря - твёрдая решимость отстоять свой суверенитет и ключик от Ормузского пролива. И оба козыря Трампу перебить никак не удаётся.

    Александр ,читал их меморандум такое впечатление - написано под чью то диктовку .Китайцы ,нееее?
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 17:01
    Пожелаем Иранским Львам победы на чемпионате мира по футболу в Америке.Играют против Бельгии .Иранские Львы перед этим играли с Новой Зеландией - 2:2.Значит знают как попопадать в ворота.Матчу Иран - США быть ,есть шанс .Играют сегодня 22 : 00 мск .