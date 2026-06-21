МГБ Китая: иностранные разведки используют всплывающую рекламу для сбора данных

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МГБ Китая: иностранные разведки используют всплывающую рекламу для сбора данных


Иностранный разведки используют всплывающую рекламу для незаконных целей, в том числе для сбора секретных данных и внедрения в организации. Это является угрозой для национальной безопасности КНР.

Такое заявление сделала пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая.

Как сообщили в ведомстве, там приняли меры против подобных угроз. С этой целью китайским операторам онлайн-платформ запретили оказывать рекламные и промоутерские услуги зарубежным ресурсам. Они должны немедленно прекратить их предоставление, чтобы оперативно блокировать распространение потенциальных угроз.

Как пояснили в силовой структуре, зачастую пользователю бывает сложно закрыть навязчивую всплывающую рекламу. Обычно она всплывает, когда он открывает страницу в сети или запускает приложение. И если случайно нажать на иконку или окно, происходит переход на другую страницу, чем и пользуются злоумышленники.

При этом так называемые персонализированные рекламные рекомендации могут стать инструментом для несанкционированного получения персональных данных пользователя.

Обычно это делается в коммерческих целях, но недавно сотрудники МГБ Китая выяснили, что иностранные спецслужбы вступили в сговор с рядом рекламных компаний, чтобы создать платформы для слежки. С их помощью можно определять точное местоположение конкретных лиц, их место работы, распорядок дня. Помимо этого, такой инструмент позволяет составить подробный профиль человека и разработать индивидуальную стратегию воздействия на него.
14 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Вчера, 16:40
    Яндекс вообще оборозел bully ведёт себя как вражий ресурс ,поисковик отправляет на вражьи сайты.На враньё сайте погоды до сих пор работает камера он- лайн в Туапсе и так по всем стране ,а на Украине на этом сайте пусто / пусто . am
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Вчера, 17:41
      Цитата: tralflot1832
      Яндекс вообще оборозел ведёт себя как вражий ресурс ,поисковик отправляет на вражьи сайты.

      Переходи на другой браузер.
    2. Мрачный Жнец Звание
      Мрачный Жнец
      +3
      Вчера, 18:19
      Да меня тож эта всплывающая реклама задолбала. То таблетки от давления подсовывают, то (стоило один раз поинтересоватья) шуруповерты с болгарками .
      А ведь говорят, есть нормальная реклама с девками и сиськами.
      :)
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Вчера, 16:43
    Вот то ли дело ТИКТОК. Абсолютно "ненавязчивый и безопасный". Правда? Я не в курсе, полосатики его уже отжали у китайцев?
    А на поверку все хороши. Все пасут друг-друга.
    Китайцы хоть предупредили. Спасибо им.
  3. esoterica Звание
    esoterica
    +4
    Вчера, 16:45
    В любом случае в браузерах надо отключать опции, где сайты могут собирать нужную им информацию чтобы предоставлять таргетированную рекламу.
    Ну и конечно пользоваться банерорезкой, желательно не как аддон у браузера, а отдельной программой как Adguard
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Вчера, 18:54
      Adguard

      Много лет пользуюсь. Всем рекомендую.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Вчера, 16:45
    недавно сотрудники МГБ Китая выяснили, что иностранные спецслужбы вступили в сговор с рядом рекламных компаний, чтобы создать платформы для слежки

    Почему же только иностранные...помимо спецслужб есть банки со своими спецами, различные хакеры, антивирусники отличные шпионы, обновления, гаджеты и прочая, прочая, прочая.
    Инет насквозь пронизан шпионами сверху донизу. smile
    Имейте это в виду граждане.
    Хорошо бы это все систематизировать и класифицировать по степени опасности для простых граждан, и выдать в виде простой методички как вести себя на этом минном поле.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Вчера, 19:12
      Уже делается, даже новый термин для этого придумали: Цифровая гигиена. Вкратце - все программы и приложения загружать только из доверенных источников, например, Гугл плэй. Всё скачанное на компьютер сначала проверять на вирусы, а потом рассматривать. Доп.меры предосторожности при работе с Госуслугами и банковскими сайтами, особенно если на счетах много денег. Разные пароли от разных сайтов, длинные, пароли не хранить в компьютере или телефоне. Не выкладывать в соцсети информацию для воров. Ценную информацию периодически копировать на внешний жесткий диск, или в облако, а лучше на DVD. Не вступать а переписку и в разговоры с незнакомыми абонентами, даже если они говорят голосом близких, а сейчас и видео можно сгенерировать. Для конфиденциальной информации - особые условия хранения и передачи.
  5. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    -2
    Вчера, 17:04
    Так а граждане КНР имеют прямой доступ к глобальному инету?
    Разве окно всплывающей рекламы поможет китайцу случайно перейти на вражеский/мошеннический иностранный ресурс?
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Вчера, 17:08
      С этой целью китайским операторам онлайн-платформам запретили оказывать рекламные и промоутерские услуги неизбежным зарубежным ресурсам. Они должные немедленно прекратить их предоставление, чтобы оперативно блокировать распространение потенциальных угроз.
    2. Соколов_Владимир Звание
      Соколов_Владимир
      0
      Вчера, 17:42
      Так и в электронной почте полно разных баннеров
  6. MaikCG Звание
    MaikCG
    0
    Вчера, 19:17
    Я понимаю, что собирают данные для показа рекламы (и собирая шпионят). Но как собирать данные показывая рекламу? Иностранные разведки машину времени изобрели и нарушают причинно-следственную связь.
  7. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Вчера, 19:57
    Не везёт этому министерству, находится в тени Министерства общественной безопасности.) И оба Министерства заметно уступают по влиянию Политуправлению НОАК. В отличие от СССР и РФ, в КНР органам Министерства общественной безопасности и Министерства госбезопасности запрещено вести работу в вооружённых силах. Аналоги наших особых отделов в КНР подчиняются политорганам. Внутренняя безопасность в НОАК, контрразведка, дисциплина, военные суды и прокуратура - всё подчиняется Главному политическому управлению НОАК. И есть своя разведка - Главное разведывательное управление Генштаба НОАК.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Вчера, 20:04
      Поэтому ни при Мао, ни при его преемниках спецслужбы никогда не возвышались над армией, армия всегда была выше.