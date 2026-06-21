Видео: бензовоз увернулся от удара БПЛА Hornet на трассе в сторону Крыма

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Видео: бензовоз увернулся от удара БПЛА Hornet на трассе в сторону Крыма

Киевские националисты всеми силами стремятся реализовать логистическую блокаду Крымского полуострова. В Крыму и Севастополе уже ограничена продажа бензина и дизтоплива на всех АЗС. Исключения сделаны только для спецтранспорта.

Подвоз топлива на полуостров затруднен регулярными атаками с дистанционным минированием трассы Р-280 «Новороссия», которую теперь сравнивают с «Дорогой жизни», обеспечивавшей под ударами врага снабжение в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.

Враг в первую очередь ведет настоящую охоту как раз за грузовыми автомобилями, водители которых, презрев опасность, пытаются хоть как-то помочь крымчанам с решением топливного кризиса. Пожарные машины, кареты скорой помощи, коммунальная техника и другой спецтранспорт должны совершать выезды, от их работы зависит безопасность жителей российского региона.

Невероятный случай произошел на трассе «Новороссия». Водитель легкового автомобиля заснял момент атаки вражеского ударного беспилотника Hornet по едущему перед ним бензовозу, который направлялся в Крым. Дрон нацелился в лобовое стекло кабины, однако водитель проявил феноменальную реакцию и в последний момент сумел увести тяжелый бензовоз от удара.

Беспилотник пролетел мимо, грузовик продолжил движение. Остается надеяться, что вражеский дрон не зашел на повторную атаку и бензовоз благополучно достиг конечной точки своего маршрута.

Скорость, с которой ударный беспилотник американской разработки Hornet идет в атаку, может составлять от 200 до 300 км/час. Дрон оснащен ИИ и запрограммирован на автономный выбор объектов для атаки.

30 комментариев
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  1. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +8
    Вчера, 16:45
    . Видео: бензовоз увернулся от удара БПЛА Hornet на трассе в сторону Крыма
    После таких видео водителей для управления бензовозом будет найти трудно am
    Если серьёзно, то один водитель увернулся, а другой может и не успеть. Так как дроны Хорнет обучены продолжать поиск цели после промаха. Это русская рулетка доеду не доеду. Много бензина так не довезешь. Скоро в Крыму на лошадей в тележках перейдут, дожили.
    А ещё смеялись над ВСУ. Кто бы мог подумать, что так будет в начале СВО.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 17:17
      Александр Елизаров
      один водитель увернулся, а другой может и не успеть.

      Согласен, это будет продолжаться, пока нет гарантии безопасности движения по дорогам и жизни водителям.
      1. barclay Звание
        barclay
        +1
        Вчера, 17:38
        Это будет продолжаться др тех пор, пока идут поставки с Запада. А с этим , увы, мы ничего сделать не можем (или не хотим, или не знаем как)
        Тут уже безопасности нет не только на дорогах и не только водителям...
    2. sub307 Звание
      sub307
      +8
      Вчера, 17:58
      Цитата: Александр Елизаров
      Кто бы мог подумать, что так будет в начале СВО.

      И помниться...перед началом...,или в начале СВО президент Путин вальяжно говаривал: "нравиться не нравится, терпи моя красавица"..,имея виду конечно же Зеленского. И вот, пятый год идёт СВО...,а Зеленский, зараза, даже вроде не похудел. Да и Путин , вроде последнее время сам никак ситуацию не комментирует...,всё больше по "хозяйственным вопросам". "За державу обидно..." winked
      1. x.andvlad Звание
        x.andvlad
        +1
        Вчера, 18:24
        И вот, пятый год идёт СВО...,а Зеленский, зараза,

        Спасибо "гениям " из ГШ, которые спланировали СВО на коленке, и решили её проводить "малыми силами", ну и конечно "самому", который это утвердил.
        1. sub307 Звание
          sub307
          +1
          Вчера, 21:21
          Цитата: x.andvlad
          Спасибо "гениям " из ГШ, которые спланировали СВО

          Наверно....Шойгу с Герасимовым всё "красиво расписали", авторитетно так,..,пообещали" чего то...,но -"гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Да и уверенность была почему то, что "партнёры" не рискнут "красные линии" в хлам порвать....Припоминаем как начиналось...,осторожненько так...- "нелетальное"барахло" побаивались отправлять..., что происходило дальше, и происходит..., нет смысла повторять. Что имеем, то имеем....И вопросов...увы больше, чем ответов.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 23:51
            План такой написали - танки отправим и там все сдадутся, всё! Выписали себе премии за гениальность и пошли обмывать медали с орденами, полученными за один абзац текста
    3. bayard Звание
      bayard
      +2
      Вчера, 18:03
      Цитата: Александр Елизаров
      После таких видео водителей для управления бензовозом будет найти трудно

      В Крыму уже свободная продажа бензина и дизеля прекращена , население просят экономить электроэнергию . Этой безшумной дряни становится всё больше , на Донецк такое тоже летит всё больше . ПВО работает а треска оппозитного двигателя не слышно . Сегодня тоже прилетали уже несколько раз .
    4. Репортёр Звание
      Репортёр
      +1
      Вчера, 20:31
      водитель увернулся

      Водитель увернулся, но дрон то остался!
      После промоха он снова набирает высоту, разворачивается, и атакует цель.
      Так что этот бензовоз скорее всего сгорел, просто позже
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 16:49
    Вчера разбирали статью про этот случай.

    https://topwar.ru/284913-rossijskij-benzovoz-sumel-uvernutsja-ot-lobovoj-ataki-ukrainskogo-bespilotnika.html

    Автор Владимир Лыткин
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    А вот этому водителю тоже повезло остаться в живых, он сумел избежать прямого попадания в кабину и своей гибели, но грузовик получил повреждения.

    Удар наносился дроном-камикадзе Darts на трассе под Новоайдаром в ЛНР на расстоянии 90 км от линии фронта.
  3. Dead
    Dead
    -4
    Вчера, 17:00
    Белорусские войска помогут убрать украинский мусор.
    1. bayard Звание
      bayard
      +1
      Вчера, 18:05
      А сколько у Белоруссии этих войск ?
      И пока они будут убирать мусор , кто будет держать границу с НАТО на западе и севере ?
  4. Eranlake Звание
    Eranlake
    0
    Вчера, 17:01
    Что мешает сделать грузовики-приманки с доп защитой и автопилотом или с оператором за броней (или оператор может быть в легковом автомобиле в паре сотен метров от грузовика), чтобы впитывать дроны?
    На такие еще можно поставить активную защиту по типу Арены для дистанционного подрыва дрона. Кроме того еще есть варианты с использованием лазера для уничтожения не самого дрона, а матриц видеокамеры, без которой дрон не сможет наводиться. Для уничтожения камеры не нужна большая мощность и фокусорвка, соотв проще навестись.
    1. bezmyatezhnost
      bezmyatezhnost
      +3
      Вчера, 17:06
      Потому что описанный вами грузовик с вундервафлями будет стоить дороже дрона, который его сожжет.
      На такие еще можно поставить активную защиту по типу Арены для дистанционного подрыва дрона.

      Все это осталось в мечтах 22 года:
      "Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.
      Первый признак— отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике — любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.
      Второй — полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО — радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".
      Третий — отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия — от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" — на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.
      Четвертый — невозможно использовать дроны-безпилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов.
      Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои безпилотники. Русские модернизировали снаряды, они теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
    2. poquello Звание
      poquello
      -1
      Вчера, 17:07
      Цитата: Eranlake
      Что мешает сделать грузовики-приманки с доп защитой и автопилотом или с оператором за броней

      это не поможет, всё равно здесь будут орать что всё пропало )))))))))))) ,
      Рубикон уже прикрывает трассы, и благополучно сбивает основную массу хорнетов итп, ВСУки всё больше пытаются мины кидать, свободно уже не поохотишься
      1. spirit Звание
        spirit
        +4
        Вчера, 17:37
        здесь будут орать что всё пропало ))))
        Оптимист,Вперёд за баранку бензовоза)будете нам слать с трассы видео,как там все прикрывают,а мы вас тут в комментариях все поддержим hi
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          +4
          Вчера, 18:19
          Оптимист,Вперёд за баранку бензовоза)

          Зачем ему, он вон сидит перед монитором денежку за свое гнилое "ура" получает и счастлив, ибо знает если даже мобилизация пропогандон войска не призовут на передовую
      2. Eranlake Звание
        Eranlake
        0
        Вчера, 18:21
        Сбивают, но далеко не все. А потенциал ложных целей не используется.
        1. poquello Звание
          poquello
          -3
          Вчера, 18:37
          Цитата: Eranlake
          Сбивают, но далеко не все.

          этт вам spirit прям с баранки бензовоза написал? )))))))))) , прорываются единицы - и тут рраз прям в этом месте в это время ложный цел использует свой потенциал, ну в общем оно может и пригодилось бы в первые недели когда ВСУки трассу кошмарить начали
          1. Eranlake Звание
            Eranlake
            +1
            Вчера, 19:13
            Да,да, тупые коклы, давайте посмеемся над ними, они ведь нам ничего не могут сделать, ха-ха-ха.
            Судя по видео с их стороны, в день поражается больше 30 грузовиков.
            1. poquello Звание
              poquello
              0
              Вчера, 22:23
              Цитата: Eranlake
              Судя по видео с их стороны, в день поражается больше 30 грузовиков.

              самому то не смешно? может в какой день по началу такое и было, это бпла - это уничтожается когда подтягивают пво
    3. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 17:22
      Цитата: Eranlake
      Кроме того еще есть варианты с использованием лазера для уничтожения не самого дрона, а матриц видеокамеры
      Вы лазером в сам дрон не попадете, не говоря уже про камеру.
      Лучшее ПВО это танки на аэродроме противника. Быть может надо сделать новую попытку Атаки на Киев например через Беларусь. Или изобразить подготовку к атаке.
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        +1
        Вчера, 17:32
        Где вы видели аэродром для БПЛА? Где вы видели армады танков на СВО? Вы или болтаете глупости или постите на пользу ВСУ. Зачем вам атака на Киев из Беларуси?
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Вчера, 17:50
          Цитата: Юрась_Беларусь
          Где вы видели аэродром для БПЛА? Где вы видели армады танков на СВО?
          Это старая поговорка, И вам выпал шанс подумать, и может быть поймете что она означает.
          Цитата: Юрась_Беларусь
          Зачем вам атака на Киев из Беларуси?
          Днепр не надо штурмовать и от границы до Куева там всего 100 км.
  5. nazgul-ishe Звание
    nazgul-ishe
    0
    Вчера, 17:04
    Закрыть небо над трассой трудно и дорого, но это престиж РФ.
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -1
    Вчера, 17:06
    Цитата: Александр Елизаров
    После таких видео водителей для управления бензовозом будет найти трудно

    Гражданских, да, трудно. А вот военные, куда деваться, прикажут и поедут.

    .
    Цитата: Александр Елизаров
    Скоро в Крыму на лошадей в тележках перейдут, дожили.

    Это наверное и есть ХПП.
  7. Eranlake Звание
    Eranlake
    +1
    Вчера, 17:26
    Цитата: bezmyatezhnost
    Потому что описанный вами грузовик с вундервафлями будет стоить дороже дрона, который его сожжет.

    С чего это? Я на коленке могу собрать систему из одноплатника на rk3576 и нескольких камер и микрофонов за 300 баксов, останется только добавить что-то вроде мин МОН-50.

    Вместо 20 тонн груза - дополнительная броня для защиты ключевых элементов, чтобы в случае поражения можно было использовать повторно.

    Этого уже достаточно для уменьшения потерь. Но, конечно же, лучше, если дроны будут впитываться мясными с ценным грузом)
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 18:08
      Цитата: Eranlake
      останется только добавить что-то вроде мин МОН-50.
      Вы считаете взрывать мину над федеральной трассой хорошая идея? Надо уничтожать тех кто запускает эти дроны. Или в момент поставки этих дронов в 404.
      1. Eranlake Звание
        Eranlake
        +1
        Вчера, 18:18
        Ага, надо уничтожать в момент появления идеи присоединиться к армии /смешно, очень смешно
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -3
    Вчера, 18:06
    А вот этот хлопчик не увернулся, потому как не бензовоз. И ружжо модное не спасло, булл-пап называется.