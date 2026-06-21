Видео: бензовоз увернулся от удара БПЛА Hornet на трассе в сторону Крыма
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Киевские националисты всеми силами стремятся реализовать логистическую блокаду Крымского полуострова. В Крыму и Севастополе уже ограничена продажа бензина и дизтоплива на всех АЗС. Исключения сделаны только для спецтранспорта.
Подвоз топлива на полуостров затруднен регулярными атаками с дистанционным минированием трассы Р-280 «Новороссия», которую теперь сравнивают с «Дорогой жизни», обеспечивавшей под ударами врага снабжение в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.
Враг в первую очередь ведет настоящую охоту как раз за грузовыми автомобилями, водители которых, презрев опасность, пытаются хоть как-то помочь крымчанам с решением топливного кризиса. Пожарные машины, кареты скорой помощи, коммунальная техника и другой спецтранспорт должны совершать выезды, от их работы зависит безопасность жителей российского региона.
Невероятный случай произошел на трассе «Новороссия». Водитель легкового автомобиля заснял момент атаки вражеского ударного беспилотника Hornet по едущему перед ним бензовозу, который направлялся в Крым. Дрон нацелился в лобовое стекло кабины, однако водитель проявил феноменальную реакцию и в последний момент сумел увести тяжелый бензовоз от удара.
Беспилотник пролетел мимо, грузовик продолжил движение. Остается надеяться, что вражеский дрон не зашел на повторную атаку и бензовоз благополучно достиг конечной точки своего маршрута.
Скорость, с которой ударный беспилотник американской разработки Hornet идет в атаку, может составлять от 200 до 300 км/час. Дрон оснащен ИИ и запрограммирован на автономный выбор объектов для атаки.
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