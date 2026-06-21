Новые удары по энергетике: ВС РФ поразили АЗС в Запорожье и ТЭЦ в Харькове

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Новые удары по энергетике: ВС РФ поразили АЗС в Запорожье и ТЭЦ в Харькове

Российские войска продолжают кампанию по методичному уничтожению объектов украинской энергетической инфраструктуры, АЗС, логистических центров и нефтебаз. Нанесена очередная серия ударов по целям в оккупированной ВСУ части Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Украинские ресурсы показали кадры последствий удара по очередной АЗС в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Как можно увидеть, наши дневные «Герани» по крайней мере на продолжительное время вывели из строя этот объект. В общей сложности в результате дневной атаки были поражены по меньшей мере четыре АЗС в оккупированном Украиной Запорожье.

Кроме того, в результате поражения бомбовыми ударами ТЭЦ-5, расположенной на западной окраине Харькова, между Песочином и Подворками, оказались обесточены некоторые районы областного центра. Также сообщается о поражении БПЛА семейства «Герань» очередной электроподстанции 110 кВ в районе города Кривой Рог Днепропетровской области.

Таким образом, можно отметить, что АЗС — это не просто коммерческие объекты. От их работы зависят поставки товаров, работа коммунальных служб, общественного транспорта и т.д. В результате последовательного уничтожения АЗС можно в том числе практически полностью парализовать функционирование ключевых тыловых объектов противника, поддерживающих боеспособность ВСУ на фронте.

24 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 17:05
    Украинский обслуживающий персонал АЗС успевает убежать или к " бандере" ?
    1. poquello Звание
      poquello
      -1
      Вчера, 17:14
      Цитата: tralflot1832
      Украинский обслуживающий персонал АЗС успевает убежать или к " бандере" ?

      а много персонала? сколько помню на АЗС кассир и шланговставляльшик, ну магазины ещё бывает и прочие оказии
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +6
        Вчера, 17:20
        Цитата: poquello
        много персонала

        Вообще надо переходить на дневные удары - чтобы 404 ые шли на работу как на " праздник" .
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Вчера, 17:33
          Цитата: tralflot1832
          Вообще надо переходить на дневные удары

          на лостармор посмотрел, укропам круглосуточно летит
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Вчера, 18:15
        Цитата: poquello
        а много персонала? сколько помню на АЗС кассир и шланговставляльшик, ну магазины ещё бывает и прочие оказии
        Проблема в том, что сами бочки с топливом не повреждены. А качать топливо можно и в ручную. Да и аккумуляторных насосов сейчас много. Да для населения выбитая АЗС это проблема, но войска она не остановит. Хотя за Крым отвечать надо. И лучше это в Киеве делать.
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Вчера, 18:24
          Цитата: topol717
          Проблема в том, что сами бочки с топливом не повреждены.

          какие бочки? на АЗС ёмкость обычно прикопанная в стороне
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Вчера, 18:46
            Вот эти самый цистерны которые прикопаны и надо выводить из строя.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Вчера, 17:16
      Русские начали выдавать "чаевые" украинским заправкам ?Давно пора .
    3. trromar Звание
      trromar
      +1
      Вчера, 17:18
      Вряд ли успеешь убежать, если заранее не знаешь об ударе.
    4. Обычный Звание
      Обычный
      +1
      Вчера, 17:26
      Не успеют, Димон не даст)))
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 17:28
      Цитата: tralflot1832
      Украинский обслуживающий персонал АЗС успевает убежать или к " бандере" ?

      Подробностей пока не нашёл, зато увидел очень краткое и ёмкое сообщение о прилётах на инфоканале Харькова. Снял копию, прошу прощения за выражения на французском, не виноватая я! request
      [21.06.2026 15:19] Хуйовий Харків 🇺🇦 Хуевый Харьков: ПИЗДОНУЛО
      [21.06.2026 15:19] Хуйовий Харків 🇺🇦 Хуевый Харьков: ЩЕ БЛИЯТЬ
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 17:25
    Цитата: tralflot1832
    Вообще надо переходить на дневные удары - чтобы 404 ые шли на работу как на " праздник" .

    Давно пора. По крайней мере по производствам, ТЭЦам и всё что связано, хоть как то с военной логистикой. Чтобы народ по домам сидел и ждал освобождения Российской армией.
  3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Вчера, 17:44
    Дак посмели то. Просто ужас.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Вчера, 17:48
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Дак посмели то. Просто ужас.

      В результате последовательного уничтожения АЗС

      Ага. Они у нас по НПЗ, мы у них по АЗС!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Вчера, 18:03
        Ну так у них АЗС потребляют нашу нефть за границей, потому дважды нельзя. Зато мы всякие тростянцы без бензина оставим, страшная месть за Крым! angry
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Вчера, 18:08
          Цитата: alexoff
          страшная месть за Крым!

          В Крыму страшно, это точно!
        2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          0
          Вчера, 21:09
          Ну Вы такими темпами и до Европы доберетесь?))) Товарисчь Ка-Ка Вас отшлепает. )))
      2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        0
        Вчера, 21:03
        Согласен. Счет не в нашу пользу. Но это вопрос к политикам. Где мосты через Днепр и т.п.?
  4. sub307 Звание
    sub307
    +3
    Вчера, 18:05
    "Таким образом, можно отметить, что АЗС — это не просто коммерческие объекты. " ... " "В результате последовательного уничтожения АЗС можно в том числе практически полностью парализовать функционирование ключевых тыловых объектов противника, поддерживающих боеспособность ВСУ на фронте".
    Таким образом, понадобилось 4,5 года чтобы это осознать...? winked
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 18:21
      Цитата: sub307
      В результате последовательного уничтожения АЗС можно в том числе практически полностью парализовать функционирование ключевых тыловых объектов противника,
      Цистерны остаются целыми. вот если бы в цистерну ухнуло, то да. Хотя это лучше чем ничего. Но АЗС для вояк скорее всего продолжит работу.
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Вчера, 21:02
        Да понятно это - боевую технику как правило не на АЗС общего пользования заправляют, в "спецтрансе", думается, у них проблем особых нет, так как поставки с Запада, очевидно, по какой то причине не "отрублены" (а почему - отдельная тема).
  5. ANB Звание
    ANB
    -2
    Вчера, 18:19
    . В результате последовательного уничтожения АЗС можно в том числе практически полностью парализовать функционирование ключевых тыловых объектов

    Если само топливо есть, то его можно хоть напрямую с бензовоза разливать потребителям.
  6. Кмет Звание
    Кмет
    +3
    Вчера, 19:11
    Надо уже методично выкашивать всю энергоструктуру, начиная от НПЗ, ТЭЦ и заканчивая ЦПП и собственными нуждами АЭС. Хватит уже жалеть "своих людей", там их нет давным давно. И долбить эти объекты во все сезоны, не давая перерывов на ремонт. Хотят по-взрослому - пора по-взрослому. И все въездные пути и сообщения с сопредельными дружественными Украине государствами вывести из строя и чтобы надолго, а не временно. Ну и до кучи аэропорты и морские порты - в ноль. Боятся применять ТЯО, ну так конвенциональным тоже можно хорошо все устроить... Не хуже.. Вооружения есть - нужна только твердая воля.
  7. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +3
    Вчера, 19:14
    азс это конечно круто, похоже на слова Трампа про Иран, мы там всё уже разбили, целей больше нет. Мож за 4 года СВО пора по логистике Украины с западом бить, а не по азс?