«Остановите свои прокси в Ливане»: Трамп нашёл повод для новых угроз Ирану

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«Остановите свои прокси в Ливане»: Трамп нашёл повод для новых угроз Ирану

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с очередными жёсткими угрозами в адрес Ирана. Теперь он потребовал от Тегерана немедленно прекратить поддержку своих «прокси» в Ливане.

В публикации в соцсети Трамп заявил:



Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если нет, то мы ударим по Ирану очень жёстко, как на прошлой неделе, только ещё сильнее.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров в Швейцарии между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и иранскими представителями по закреплению июньского меморандума о приостановке боевых действий после четырёхмесячной войны. Трамп связывает выполнение договорённостей с необходимостью обуздать ливанскую «Хизбаллу».

Критики отмечают, что подобные заявления фактически служат оправданием продолжающейся израильской оккупации юга Ливана и регулярных ударов ЦАХАЛ по ливанской территории. Несмотря на объявленные перемирия, израильские войска удерживают значительную «зону безопасности» в южных районах Ливана (до 10 км вглубь страны, включая районы у реки Литани), разрушили тысячи домов и не позволяют жителям вернуться. Нетаньяхе заявляет о долгосрочном присутствии «по соображениям безопасности».

Израильские удары по Ливану продолжаются, вызывая новые жертвы среди гражданского населения. Многие эксперты и ливанская сторона расценивают давление Вашингтона на Тегеран как попытку переложить ответственность за эскалацию на Иран, одновременно прикрывая действия израильских сил, которые расширили контроль над ливанской территорией после мартовского вторжения.

В Иране отвергают ультиматумы, подчёркивая, что стабильность в Ливане невозможна без полного вывода израильских войск и уважения суверенитета страны. Ситуация остаётся крайне напряжённой. После известий о новом перекрытии Ормузского пролива создаются все предпосылки для нового роста цен на нефть после значительного их снижения в течение последних нескольких суток.
25 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +11
    Вчера, 17:13
    «Остановите свои прокси в Ливане» Трамп, останови своих подопечных в Израиле, иначе война будет продолжаться бесконечно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 17:45
      Цитата: pyagomail.ru
      Трамп, останови своих подопечных в Израиле

      Ему не остановить закусивший удила Израиль, поэтому переключился на Иран и Хизбаллу - надо же виноватого в срыве переговоров найти.
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Вчера, 18:27
        Цитата: Монтесума
        Ему не остановить закусивший удила Израиль

        В Израиле есть и те кто не хочет войны, но для Биби остановка это конец.... в там уже шатается
        Абсолютное большинство жителей Израиля негативно оценили итоги последней войны с Ираном. Помимо 92%, которые считают, что Тегеран вышел победителем, 83% респондентов убеждены, что эта кампания ослабила долгосрочную безопасность Израиля», — сообщает Bild со ссылкой на опрос, проведенный Еврейским университетом Иерусалима совместно с институтом «Агам».
        https://eadaily.com/ru/news/2026/06/21/u-netanyahu-net-povoda-dlya-radosti-pochti-vse-izrailtyane-schitayut-chto-iran-vyigral

        опросы дело не благодарное, но...
  2. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Вчера, 17:23
    Обалдеть царь горы выискался! Не сдать ли Хезболле оружие еврейцам, не одеть ли наручники на белы рученьки?! Вместо того чтобы воспользоваться тем, что Трампу позволили выскользнуть из капкана, он решил продолжить войну. fool Слабоумие и деменция...
    1. bayard Звание
      bayard
      +2
      Вчера, 17:57
      Цитата: isv000
      Слабоумие и деменция...

      Да нет - Бизнес . Пробка в Ормузе нужна для контроля нефти на рынке (её слишком много) и её цены (она слишком низкая для успешного развития нефтяной отрасли США) . Поэтому всё будет как было - война за мир и нефть во всём Мире .
      Ну и конечно наказание биржевых спекулянтов играющих на понижение цены . За это надо КАРАТЬ , и Трамп карает . Но сам и его друзья при этом зарабатывает . США уже на первом месте по экспорту нефти (порядка 11 млн. баррелей в день) , причём по премиальной , самой высокой цене . Европы снова без нефти и СПГ , Китай вынужден закупать нефть задорого (но из Ирана нефть идёт по твёрдой контрактной цене ибо получена предоплата .
      И ведь красиво то как - Трамп обо всём договорился , меморандум подписал , а тут неистовый Нетаньяху всю красоту изгадил . И виновник есть , и Ормуз закрыт и Трамп на белом коне гарцует . А вот европам и англиям не до смеха .
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Вчера, 18:31
        Безусловно бизнес: именно он всегда помогает как можно дольше затягивать военные конфликты и зарабатывать на них.. Примеров хоть отбавляй.. Да тот же Израиль сколько существует - столько воюет с Палестиной. Но мне интересно тут другое: когда наконец все забудут, что Ормузский пролив был закрыт стараниями США и Израиля и во всех бедах начнут обвинять исключительно Иран? Информационная война начата, но.. идет она весьма коряво и все шитое белыми нитками на виду как бельмо на глазу.. Иран не представлял открытой угрозы для Израиля, но Израиль решился открыто угрожать Ирану и вот тут началось..
        1. bayard Звание
          bayard
          +1
          Вчера, 20:13
          Сейчас как ни странно все стрелки перевелись на Израиль - все его винят и даже в США , даже в политикуме и прессе всё больше неприкрытой ярости к Нетаньяху , Израилю и израильскому лобби в США . Это удивительно , такого никогда не было , но факт непреложен .
          1. Кмет Звание
            Кмет
            0
            Вчера, 20:31
            Да, читал совсем недавно и был немало удивлен.. Так-то Израиль и в ЕС уже в немилости.. санкции некоторые ничтожные ввели.. Начинается какая-то раскрутка непонятно чего.. Посмотрим - надолго ли.. В любом случае для своих евреев Зеленский приготовил новую "Землю обетованую" - вон уже их сколько в Умани, где они нормально освоились, правда для них Одессу и Херсон готовили, но там пока очень стреляют..
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Вчера, 20:39
              В Умани уже тоже стреляют , не далее как вчера что-то прилетало . Но исход из Палестины стали активно и на практике готовить ещё с лета 2014 г. - строили кибуцы для переселенцев , жилые кварталы , торговые комплексы . Одним словом готовили инфраструктуру . Об этом много днепропетровский телеканал "Яхад" показывал\рассказывал . Ну и Бер Кут конечно . Они кстати всю б\У собирались под Хазарию оприходовать и переименовать . Вот сейчас на практике создают условия для исхода евреев в Хазарию . Для того Трамп так активен в "остановке войны на уКраине" . Для него это уже семейное дело .
              Что думают и хотят в наших башнях неясно . Верней совершенно ясно что думают почти во всех башнях , но интригу держит башня арбитражная .
              А евреям снова надо стать гонимыми . Чтоб не мешали новое государство создавать - гораздо больше прежнего .
  3. алек Звание
    алек
    +5
    Вчера, 17:25
    Нагнули деда сионисты, он и поменял ориентацию.
    1. bayard Звание
      bayard
      +2
      Вчера, 17:59
      Поэтому в США теперь даже политики возненавидели Израиль . Дело невиданное но ... факт .
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Вчера, 18:19
      Цитата: алек
      Нагнули деда сионисты, он и поменял ориентацию.


      Да ладно. Для России как был ********* по первому сроку, таким и остался и по второму (писать не буду, тут некоторые модераторы к Трампу с придыханием относятся).

      И прошу не отождествлять всю Россию с пахнущими духом Анкориджа.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 17:30
    Раньше может Лохматый свою еврейскую родню кинуть.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Вчера, 17:42
      Цитата: Ирек
      Раньше может Лохматый свою еврейскую родню кинуть.

      А ведь коренной дойч, породистый! Рыжий, долговязый и такой же наглый. Матка! Яйко, млеко, курка неси!
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Вчера, 18:29
        Цитата: isv000
        А ведь коренной дойч,

        Да какой он коренной, если родился в Нью-Йорке. Его дед и бабка были иммигрантами из Германии.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 19:29
      "Я, как пришел, еврей... типичный блондинистый еврей"!
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 17:31
    Теперь он потребовал от Тегерана немедленно прекратить поддержку своих «прокси» в Ливане.

    Вообще то из последних новостей, Хизбалла, обороняясь, 6 раз насовала сионистам, куда можно насовать.
    И куда там Хизбаллу останавливать, если они воюют на своей территории, а ХАМАСу нужна очередная чужая речка. laughing
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Вчера, 17:32
    "Утром деньги - днём стулья" ©
    Сначала сионисты из Ливана, потом остановка прокси. Всё просто.
  7. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Вчера, 17:37
    Ничего в Ливане не остановится. Израильская армия, ко всем её достоинствам, столкнулась ровно с тем же самым, с чем столкнулась армия России. Раньше всё было просто и понятно, а всё дело решала большая авиация и бронетехника. Но с развитием дронов теперь даже мощная израильская армия очень уязвима. И никто не может дать ответ на вопрос: как защититься от дронов?
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 17:46
      Цитата: esoterica
      Но с развитием дронов теперь даже мощная израильская армия очень уязвима.

      Тут не в мощи дело. Бог лишает евреев ума, медленно но верно. Шесть раз лезть на господствующую высоту с маниакальным упорством, причём колоннами пехтуры и бронетехникой кучными стадами - как пить дать в армии Израиля появился свой Сырский...
      1. esoterica Звание
        esoterica
        +1
        Вчера, 18:25
        Шесть раз лезть на господствующую высоту с маниакальным упорством, причём колоннами пехтуры и бронетехникой кучными стадами - как пить дать в армии Израиля появился свой Сырский


        Где вы такого начитались? У них даже гибель одного солдата, чуть ли не трагедия на всю страну, которую обсасывать вся пресса. Они-то точно умеют беречь жизнь своих солдат, в отличие от наших генералов. Война в газе это хорошо показала.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 18:06
    А что израильские войска делают в Ливане? Разве министр обороны Израиля не пояснил недавно?
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 18:24
    Переговоры по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии приостановлены после 80 минут консультаций, сообщило агентство Fars.
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Вчера, 18:59
    Какие нибудь наши специалисты изучают метод переговоров Трампа?
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 20:14
    Цитата: isv000
    Тут не в мощи дело. Бог лишает евреев ума, медленно но верно.

    good Круто. Верно. Полностью согласен.
    Только не евреев, а израильтян.
    Давно где то вычитал мысль, что есть Бог что то дает, то что то забирает.
    С созданием Израиля и поддерживаемые амерами жители постепенно почувствовали себя Богоизбранными и начали лезть ко всем соседям. Тут вода хорошая, тут поля пригодные, здесь отодвинет, потому что стратегические высоты, Газу теперь восстановить нельзя, пока не пригодна для жилья и так далее. Соответственно, разум стал постепенно потухать, когда такая корона на голове. Как то так. Нормально для них это вряд ли кончится жалко арабы не особо воинственные, в большинстве.