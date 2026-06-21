«Остановите свои прокси в Ливане»: Трамп нашёл повод для новых угроз Ирану
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Президент США Дональд Трамп вновь выступил с очередными жёсткими угрозами в адрес Ирана. Теперь он потребовал от Тегерана немедленно прекратить поддержку своих «прокси» в Ливане.
В публикации в соцсети Трамп заявил:
Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если нет, то мы ударим по Ирану очень жёстко, как на прошлой неделе, только ещё сильнее.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров в Швейцарии между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и иранскими представителями по закреплению июньского меморандума о приостановке боевых действий после четырёхмесячной войны. Трамп связывает выполнение договорённостей с необходимостью обуздать ливанскую «Хизбаллу».
Критики отмечают, что подобные заявления фактически служат оправданием продолжающейся израильской оккупации юга Ливана и регулярных ударов ЦАХАЛ по ливанской территории. Несмотря на объявленные перемирия, израильские войска удерживают значительную «зону безопасности» в южных районах Ливана (до 10 км вглубь страны, включая районы у реки Литани), разрушили тысячи домов и не позволяют жителям вернуться. Нетаньяхе заявляет о долгосрочном присутствии «по соображениям безопасности».
Израильские удары по Ливану продолжаются, вызывая новые жертвы среди гражданского населения. Многие эксперты и ливанская сторона расценивают давление Вашингтона на Тегеран как попытку переложить ответственность за эскалацию на Иран, одновременно прикрывая действия израильских сил, которые расширили контроль над ливанской территорией после мартовского вторжения.
В Иране отвергают ультиматумы, подчёркивая, что стабильность в Ливане невозможна без полного вывода израильских войск и уважения суверенитета страны. Ситуация остаётся крайне напряжённой. После известий о новом перекрытии Ормузского пролива создаются все предпосылки для нового роста цен на нефть после значительного их снижения в течение последних нескольких суток.
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