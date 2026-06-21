Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если нет, то мы ударим по Ирану очень жёстко, как на прошлой неделе, только ещё сильнее.

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с очередными жёсткими угрозами в адрес Ирана. Теперь он потребовал от Тегерана немедленно прекратить поддержку своих «прокси» в Ливане.В публикации в соцсети Трамп заявил:Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров в Швейцарии между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и иранскими представителями по закреплению июньского меморандума о приостановке боевых действий после четырёхмесячной войны. Трамп связывает выполнение договорённостей с необходимостью обуздать ливанскую «Хизбаллу».Критики отмечают, что подобные заявления фактически служат оправданием продолжающейся израильской оккупации юга Ливана и регулярных ударов ЦАХАЛ по ливанской территории. Несмотря на объявленные перемирия, израильские войска удерживают значительную «зону безопасности» в южных районах Ливана (до 10 км вглубь страны, включая районы у реки Литани), разрушили тысячи домов и не позволяют жителям вернуться. Нетаньяхе заявляет о долгосрочном присутствии «по соображениям безопасности».Израильские удары по Ливану продолжаются, вызывая новые жертвы среди гражданского населения. Многие эксперты и ливанская сторона расценивают давление Вашингтона на Тегеран как попытку переложить ответственность за эскалацию на Иран, одновременно прикрывая действия израильских сил, которые расширили контроль над ливанской территорией после мартовского вторжения.В Иране отвергают ультиматумы, подчёркивая, что стабильность в Ливане невозможна без полного вывода израильских войск и уважения суверенитета страны. Ситуация остаётся крайне напряжённой. После известий о новом перекрытии Ормузского пролива создаются все предпосылки для нового роста цен на нефть после значительного их снижения в течение последних нескольких суток.