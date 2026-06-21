Найдена причина нефтяного загрязнения каспийского побережья Азербайджана

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Найдена причина нефтяного загрязнения каспийского побережья Азербайджана


Благодаря диагностике, проведенной водолазной службой производственного объединения «Азнефть», была найдена причина нефтяного загрязнения каспийского побережья Азербайджана. Как оказалось, оно произошло из-за утечки нефти в результате повреждения подводного трубопровода.

Об этом сообщили в пресс-службе Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, в структуру которой входит ПО «Азнефть».

В сообщении сказано:

В профильные службы «Азнефти» 19 июня поступила информация о следах нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и Дюбенди с помощью судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно.

Как только выявили повреждение трубы, прокачку нефти через нее немедленно остановили. Водолазы нашли следы механического повреждения нефтепровода. Предполагается, что трубу повредил якорь морского судна или другой массивный внешний предмет. В результате произошел разлив нефти и образование нефтяного пятна на пляже Дюбенди на Апшеронском полуострове в Азербайджане.

В пресс-службе компании сообщили:

После обнаружения повреждения начались ремонтно-восстановительные работы.

И пока ремонт не завершится, данный участок трубопровода будет выведен из эксплуатации, чтобы нефть не загрязняла воду.

Сотрудники компании не только ремонтируют магистраль, но также занимаются очисткой морской акватории и берега. В этом им помогает персонал местной службы МЧС.
22 комментария
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  1. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    +4
    Вчера, 17:32
    Предполагается, что трубу повредил якорь морского судна или другой массивный внешний предмет
    Русский след найдут?
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Вчера, 17:36
      Само собой. Как же иначе?
    2. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Вчера, 17:37
      Цитата: ВСЗМК
      Предполагается, что трубу повредил якорь морского судна или другой массивный внешний предмет
      Русский след найдут?

      yes Пилотку дошивают, ищут пачку "Беломора"...
      1. helilelik Звание
        helilelik
        +7
        Вчера, 17:41
        Лапоть нашли,говорят. В водолазной,разумеется,модификации
      2. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Вчера, 17:46
        Цитата: isv000
        ищут пачку "Беломора"...

        Жестяную пусть берут, не размокнет )
        1. котик-русич Звание
          котик-русич
          0
          Вчера, 23:38
          Цитата: cpls22
          Цитата: isv000
          ищут пачку "Беломора"...

          Жестяную пусть берут, не размокнет )
          И такие есть...
          hi
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Вчера, 17:47
      Цитата: ВСЗМК
      Русский след найдут?

      Скорей армянский . В каждой стране свой любимый враг .
      1. ANB Звание
        ANB
        +1
        Вчера, 18:11
        . Скорей армянский

        У армян флота нет. Так что придётся нам отдуваться.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Вчера, 20:08
          Нам не привыкать , у нас в Донецке азербайджанских овощных и пр. торговых палаток уже не осталось .
    4. Tusv Звание
      Tusv
      -1
      Вчера, 18:15
      Цитата: ВСЗМК
      Русский след найдут?

      Мой след и сердце точно там!. После Каспия да в Чёрное?. Да ну его нафиг с его медузами,. К тому же выкопанные бандеровцами. Шутка
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Вчера, 17:41
    Да же не сомневаюсь, кого обвинят?
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 17:44
    Кто-то Иль.хаму решил подкузьмить.
  4. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Вчера, 18:13
    Когда то. Очень давно. На уроках географии мы учили про аральское море. Интересно, сейчас о нем вообще вспоминают?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Вчера, 18:22
      Говорят, казахи взялись за восстановление питания водой, и есть положительные сдвиги
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Вчера, 18:47
      Тут бы с Каспием разобраться
      Мелководье Каспия. Уровень моря упал до исторического минимума (-29 м). Суда в порту Актау физически не могут загружаться полностью. Планируемое дноуглубление — это лишь борьба с симптомами, а не решение проблемы.
      https://eadaily.com/ru/news/2026/06/15/transkaspiyskaya-mechta-kazahstana-razbilas-o-kaspiyskoe-melkovode
      Для экспорта той же казахской нефти это плохая новость
    3. Вол Димир Звание
      Вол Димир
      0
      Вчера, 19:53
      Когда-то давно смотрели фильм "Белое солнце пустыни", там Верещагин вёл баркас по Аральскому морю. wink
      1. ANB Звание
        ANB
        0
        Вчера, 20:14
        . Верещагин вёл баркас по Аральскому морю.

        Там был все таки Каспий.
    4. hiller Звание
      hiller
      0
      Вчера, 20:24
      Не поверите Аральское море видел собственными глазами по дороге в Ташкент.
  5. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    -1
    Вчера, 18:15
    Надеюсь бесплатную помощь оказывать не собираемся? А то своих проблем мало, надо срочно помогать беднягам.
  6. Малынец_ Звание
    Малынец_
    +3
    Вчера, 18:51
    Диагностику трубопроводов надо проводить своевременно...господа турецкие прокси
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Вчера, 19:36
    Как только ремонтники чопик деревянный забьют в место утечки нефти из трубы ,так тут же вновь начнут гнать по трубе нефть. . . hi
  8. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    0
    Вчера, 20:24
    Был в Баку в 2015 летом и осенью 2017. На приморский бульвар не выйти , при Южном ветре, запах нефти стоял мощный, и сколько хватало взгляда сплошное пятно нефти на акватории. На тот момент аварии на нефтепромыслах, построенных ещё при СССР, случались с пугающей периодичностью и разных масштабов, и с жертвами. У меня на памяти повреждение Нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и взрыв-пожар на месторождении Гюнешли. И там и там - человеческий фактор был. А сейчас по-любому Россия будет крайней! hi