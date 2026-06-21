Найдена причина нефтяного загрязнения каспийского побережья Азербайджана
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Благодаря диагностике, проведенной водолазной службой производственного объединения «Азнефть», была найдена причина нефтяного загрязнения каспийского побережья Азербайджана. Как оказалось, оно произошло из-за утечки нефти в результате повреждения подводного трубопровода.
Об этом сообщили в пресс-службе Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, в структуру которой входит ПО «Азнефть».
В сообщении сказано:
В профильные службы «Азнефти» 19 июня поступила информация о следах нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и Дюбенди с помощью судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно.
Как только выявили повреждение трубы, прокачку нефти через нее немедленно остановили. Водолазы нашли следы механического повреждения нефтепровода. Предполагается, что трубу повредил якорь морского судна или другой массивный внешний предмет. В результате произошел разлив нефти и образование нефтяного пятна на пляже Дюбенди на Апшеронском полуострове в Азербайджане.
В пресс-службе компании сообщили:
После обнаружения повреждения начались ремонтно-восстановительные работы.
И пока ремонт не завершится, данный участок трубопровода будет выведен из эксплуатации, чтобы нефть не загрязняла воду.
Сотрудники компании не только ремонтируют магистраль, но также занимаются очисткой морской акватории и берега. В этом им помогает персонал местной службы МЧС.
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