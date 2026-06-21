В профильные службы «Азнефти» 19 июня поступила информация о следах нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и Дюбенди с помощью судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно.

После обнаружения повреждения начались ремонтно-восстановительные работы.

Благодаря диагностике, проведенной водолазной службой производственного объединения «Азнефть», была найдена причина нефтяного загрязнения каспийского побережья Азербайджана. Как оказалось, оно произошло из-за утечки нефти в результате повреждения подводного трубопровода.Об этом сообщили в пресс-службе Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, в структуру которой входит ПО «Азнефть».В сообщении сказано:Как только выявили повреждение трубы, прокачку нефти через нее немедленно остановили. Водолазы нашли следы механического повреждения нефтепровода. Предполагается, что трубу повредил якорь морского судна или другой массивный внешний предмет. В результате произошел разлив нефти и образование нефтяного пятна на пляже Дюбенди на Апшеронском полуострове в Азербайджане.В пресс-службе компании сообщили:И пока ремонт не завершится, данный участок трубопровода будет выведен из эксплуатации, чтобы нефть не загрязняла воду.Сотрудники компании не только ремонтируют магистраль, но также занимаются очисткой морской акватории и берега. В этом им помогает персонал местной службы МЧС.