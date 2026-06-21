В США планируют построить крупнейший в мире радиотелескопический массив
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В пустынной части американского штата Невада планируется построить один из самых больших и чувствительных в мире радиотелескопических массивов — Deep Synoptic Array. Выбор места в пустыне Невада обусловлен минимальным уровнем радиопомех.
Как сообщает NBC News, за реализацию проекта отвечает Калифорнийский технологический институт (Caltech). Непосредственно к строительству планируется перейти после того, как будут получены достаточные объемы финансирования. Предполагается, что комплекс будет включать 1650 отдельных радиотарелок, объединенных в единую систему наблюдения за космосом. Помимо прочего, установка будет использоваться для изучения сверхмассивных черных дыр, пульсаров — быстро вращающихся «мертвых» звезд — и быстрых радиовсплесков, представляющих собой краткие, но чрезвычайно мощные выбросы радиоволн.
При этом отмечается, что уникальность проекта заключается в беспрецедентном количестве антенн, благодаря чему система позволит сканировать космическое пространство примерно в 100 раз быстрее существующих телескопов и составлять радиокарты самого высокого качества. Ожидается, что уже за первые 24 часа работы система позволит удвоить число радиосигналов, получаемых человечеством из космоса.
Финансирование этого весьма амбициозного проекта осуществляется организацией Schmidt Sciences. В настоящее время проект находится на стадии согласований, начало строительства ожидается уже в следующем году. Завершение работ запланировано к 2029 году.
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