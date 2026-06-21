В США планируют построить крупнейший в мире радиотелескопический массив

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В США планируют построить крупнейший в мире радиотелескопический массив

В пустынной части американского штата Невада планируется построить один из самых больших и чувствительных в мире радиотелескопических массивов — Deep Synoptic Array. Выбор места в пустыне Невада обусловлен минимальным уровнем радиопомех.

Как сообщает NBC News, за реализацию проекта отвечает Калифорнийский технологический институт (Caltech). Непосредственно к строительству планируется перейти после того, как будут получены достаточные объемы финансирования. Предполагается, что комплекс будет включать 1650 отдельных радиотарелок, объединенных в единую систему наблюдения за космосом. Помимо прочего, установка будет использоваться для изучения сверхмассивных черных дыр, пульсаров — быстро вращающихся «мертвых» звезд — и быстрых радиовсплесков, представляющих собой краткие, но чрезвычайно мощные выбросы радиоволн.

При этом отмечается, что уникальность проекта заключается в беспрецедентном количестве антенн, благодаря чему система позволит сканировать космическое пространство примерно в 100 раз быстрее существующих телескопов и составлять радиокарты самого высокого качества. Ожидается, что уже за первые 24 часа работы система позволит удвоить число радиосигналов, получаемых человечеством из космоса.

Финансирование этого весьма амбициозного проекта осуществляется организацией Schmidt Sciences. В настоящее время проект находится на стадии согласований, начало строительства ожидается уже в следующем году. Завершение работ запланировано к 2029 году.
9 комментариев
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  1. tabex Звание
    tabex
    +6
    Вчера, 18:46
    Хм, странные люди эти Шмидты.. Нет чтоб яхту прикупить самую большую, остров там или клуб футбольный, эти же вкладывают деньги в заведомо неприбыльный проект.
    1. Arzt Звание
      Arzt
      +4
      Вчера, 18:59
      Хм, странные люди эти Шмидты.. Нет чтоб яхту прикупить самую большую, остров там или клуб футбольный, эти же вкладывают деньги в заведомо неприбыльный проект.

      Там небольшие деньги относительно, что-то около 200 миллионов. Зато в случае обнаружения внеземных….. wink проект отобьется моментально.
      А шансы такие есть, за всю историю радионаблюдений всеми радиотелескопами обнаружено 20 миллионов радиоисточников. Этот комплекс будет ловить столько за 2-е суток. fellow
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +2
        Вчера, 19:07
        Уважаемый редактор!
        Может, лучше — про реактор?
        Там, про любимый лунный трактор?
        Ведь нельзя же! — год подряд
        То тарелками пугают —
        Дескать, подлые, летают,
        То у вас собаки лают,
        То руины говорят!(с) ВСВ
        1. Tusv Звание
          Tusv
          0
          Вчера, 19:51
          [quote=alexboguslavsk]
          - Перестройка важный фактор.
          - Взорван атомный реактор
          - Утопили Пароход
          - И угнали самолет.
          Кратка история СССР от 1985 года.
          А теперь послушаем Доренко!
          Казалось бы, а причем здесь Лужков?
          Ну ребята. В названии спутника! Если этот Синопник, а Лужков чётко лобировал: "Точный прогноз погоды. Ибо не фиг"
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Вчера, 19:01
      Цитата: tabex
      , странные люди эти Шмидты..

      бывший председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Google.- так что у того же Шмидта кроме телескопа....
      телескоп, космос, НЛО, а в это время на земле
      Как пишет основатель Pento Portfolio Strategies Майкл Пенто в своей колонке для Kitco, совокупный государственный и частный долг США перевалил за 100 триллионов долларов, а с учётом нефинансируемых обязательств (соцобеспечение, медицинские программы) общая долговая конструкция приближается к 180 триллионам долларов при ВВП в 32 триллиона. "Это не долговая проблема. Это долговая сверхновая", – констатирует эксперт. https://gold.1prime.ru/20260529/krizis-1482011.html

  2. esoterica Звание
    esoterica
    -1
    Вчера, 19:04
    А ведь когда-то СССР тоже строи мощнейшие телескопы. Чего у нас, в России, не могли построить? И территория на Кавказе или Алтае как раз идеально подходит. И деньги были.
    1. Вол Димир Звание
      Вол Димир
      +1
      Вчера, 20:00
      Зачем? Лучше раздать пенсионерам и кормящим матерям. (с) Навальный и либерКо
      wink
      1. Слово Звание
        Слово
        -1
        Вчера, 20:38
        Вам бы не мешало просветиться, о раздаче мани пенсионерам. В некоторых странах Африки пенсия выше.
  3. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Вчера, 19:34
    Где Скалдер??! Малли??