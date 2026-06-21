«Партнёр» Эрдоган впервые передал боевой корабль турецкой постройки Румынии

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«Партнёр» Эрдоган впервые передал боевой корабль турецкой постройки Румынии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция демонстрирует впечатляющие успехи в судостроении.

«Партнёр» Эрдоган:



Мы среди стран, способных одновременно строить наибольшее количество военных кораблей. В настоящее время мы строим более 50 военных кораблей, из которых более 15 предназначены для экспорта в дружественные и союзные страны.

Это заявлений турецкий президент сделал на церемонии передачи первого турецкого военного корабля стране-члену НАТО и ЕС, Речь о Румынии.

Это заявление отражает амбициозную программу развития турецких ВМС и оборонной промышленности Турции в целом. По данным на начало 2026 года, турецкие верфи одновременно ведут строительство десятков боевых единиц в рамках национальных проектов, включая MILGEM. Количество строящихся кораблей для собственных нужд ранее оценивалось в 31–39 единиц, а с учетом экспортных заказов превысило 50.

Ключевые проекты на стадии постройки: MUGEM - национальный авианосец (первый в истории Турции, длиной около 300 метров, строительство начато в январе 2025 года). TF-2000 - эсминцы ПВО-ПРО (головной TCG Kocatepe и серия до 8 единиц, первый металл порезан в январе 2025). Istanbul-class (I-class) - многоцелевые фрегаты (7–8 единиц для Турции + экспорт в Индонезию и другие страны). Hisar-class -патрульные корабли (10 единиц планируется, несколько уже строятся, включая для экспорта в Румынию). MILDEN (Atılay-class) - национальные подводные лодки (первая TCG Atılay, строительство начато в 2025 году на верфи Gölcük). Reis-class (Тип 214TN) - подводные лодки (несколько единиц в постройке и испытаниях.

Также ведётся строительство десантных кораблей, минных тральщиков, скоростных ударных катеров и вспомогательных судов. Экспортные заказы включают корветы и фрегаты MILGEM для Пакистана, Индонезии, Украины (в прошлом) и новые - для Румынии и других партнеров.

Развитие собственного судостроения позволяет Турции не только укреплять флот, но и занимать ведущие позиции в мировом экспорте вооружений (11-е место). Эрдоган подчеркнул, что цель теперь - полная независимость в обороне. Турецкие верфи, такие как Istanbul Naval Shipyard, Gölcük и частные предприятия, работают с высокой загрузкой, демонстрируя технологические успехи. Передача боевых кораблей Румынии позиционируется как «стратегия безопасности на Чёрном море».
12 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 18:52
    Ну что сказать? Работают турки. И позавидовать слегка. Всё-таки АПЛ им построить слабо.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Вчера, 19:15
      Они не только строят новые но и модернизируют старые. Причем оборудование и вооружение на 100% турецкое.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +3
        Вчера, 19:28
        Цитата: knn54
        Они не только строят новые но и модернизируют старые. Причем оборудование и вооружение на 100% турецкое.


        Ну так кто хочет,тот и может.Поставили перед собой цель и идут к ней.Турецкая торпеда AKYA не ищет шум — она ищет «борозду» в воде. Эту область невозможно замаскировать или имитировать с помощью простого генератора шума. Торпеда, захватив кильватер, следует по нему, даже если цель меняет курс. Это делает ее крайне устойчивой к противоторпедным средствам РЭБ.Эксперты ставят AKYA в один ряд с лучшими мировыми тяжелыми торпедами: американской Mark 48, немецкой DM2A4 и итальянской Black Shark. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на вторую половину текущего года.

        .Турция успешно испытала первую в стране тяжелую торпеду национального производства AKYA. Пуск был произведен с подводной лодки класса Preveze TCG Sakarya в ходе учений Denizkurdu II в Восточном Средиземноморье. Целью стал списанный учебный корабль TCG Sokullu Mehmet Paşa. Торпеда захватила, отследила и поразила цель, разломив корабль на две части.AKYA имеет диаметр 21 дюйм (533 мм), заявленную дальность 27 морских миль (50 км) и скорость около 45 узлов (83 км/ч). Привод — электрический. Система наведения комбинирует активный и пассивный гидролокатор, а также уникальную возможность отслеживания по кильватерному следу (wake homing), которая позволяет торпеде следовать за возмущениями воды, оставляемыми движущимся кораблем, что делает ее устойчивой к ложным целям.

        Опционально доступно волоконно-оптическое наведение (можно менять цель аппарата с подводной лодки в реальном времени). Торпеда интегрирована с национальной системой управления боем подводных лодок MUREN (CMS), которая ранее разрабатывалась для снижения зависимости от иностранных поставщиков. В рамках тех же учений, была успешно испытана противокорабельная ракета ATMACA, запущенная с корвета TCG Kınalıada. Турция последовательно замещает импортные немецкие и американские системы отечественными аналогами.


        https://dzen.ru/a/ai_9ZoO-Zyx4j4hH
      2. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Вчера, 19:47
        Корвет Cam Roman.

        .Cam Roman — бывший турецкий патрульный корвет класса «Хисар» (TCG Akhisar), контракт на продажу которого был подписан в декабре 2025 года с государственным оборонным концерном ASFAT. Румыния стала первым государством — членом ЕС и НАТО, закупившим боевой корабль турецкого производства.


        https://www.trtrussian.com/article/6a2b24ad7a0c

        . АНКАРА, 20 июня. /ТАСС/. Турция впервые экспортировала корабль для ВМС страны НАТО, передав Румынии корвет Cam. Roman. На прошедшей в Стамбуле церемонии присутствовали президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и румынский лидер Никушор Дан.

        "Сегодня мы собрались в Стамбуле, чтобы вновь подтвердить достижения нашей морской отрасли, нашего инженерного мастерства и дружбы между Турцией и Румынией. Мы делаем еще один шаг навстречу давней дружбе между Турцией и Румынией и с гордостью передаем румынскому флоту корвет Cam. Roman. Это первая в нашей истории поставка военного корабля в страну, являющуюся членом НАТО и Европейского союза", - сказал Эрдоган.


        https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27824165
    2. next322 Звание
      next322
      0
      Вчера, 19:42
      Они строят прекрасно то ,что,реально востребовано, а кому нужны эти АПЛ.? 5 лет идет война,какая польза от них ?Они не способны защитить даже танкер на балтике........Кому нужны эти мультики про буревестники,посейдоны, которые никогда не будут применяться?Только для распила бабла и обогащения россолигархов
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Вчера, 18:53
    Он очень точно начертал национальную стратегию и реализует ее с амбициями "вновь сделать Турцию великой" (MTGA).
  3. Dead
    Dead
    -8
    Вчера, 19:00
    Беларусь сильнее, неудивительно, что большинство европейцев едут туда.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 19:29
    Обычная история,один строит,возводит,делает страну процветающей и великой,затем приходит какой-нибудь комбайнёр, контуженный родинкой на всю башку и всё разваливает и уничтожает. . . request
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Вчера, 19:38
      Цикл такой.Кто то строит,начинает новый проект, идёт развитие,проект достигает своего пика ,наивысшей точки развития, потом вниз по нисходящей,кризис,так как своей цели проект ранее уже достиг и как следствие демонтаж проекта развития.А далее всё по новой.Начало нового проекта.Начало,развитие,вершина/предел развития,далее кризис и последующий демонтаж.Кто то приходит с миссией построить,а кто то с миссией разрушить и освободить место для нового проекта на новом уровне развития.
  5. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    0
    Вчера, 19:40
    на деньги любителей отдохнуть и пожрать до отвала, а то дома то не кормят...
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 19:58
      Цитата: Виктор Ясный
      на деньги любителей отдохнуть и пожрать до отвала, а то дома то не кормят...


      Крым имеете ввиду что ли в его нынешнем состоянии?Хотите отдохнуть в нынешнем Крыму,где проблемы с бензином и светом?Не будем задавать вопрос кто там всё довел до нынешнего состояния и почему что то не предусмотрели.Видать привычка договориться и выйти на договорняк не всегда хороша.Почитайте отзывы россиян об отдыхе в том же Краснодарском крае,какие там цены и качество обслуживания.Может сначало надо дома сделать,чтобы не хуже чем в Турции было,а потом уже спрашивать почему все в Турцию отдыхать едут.Потому что работать надо над своей конкурентоспособностью.А наше чиновничество привыкло только деньги грести лопатой,устраивать всевозможные запреты и по возможности ничего не делать.Вот вам и итог такого подхода.Вот вам и результат.Конечно сервис на южных курортах России не как в Абхазии,но близко к тому,а не к уровню Турции.Потому что работать надо,а чтобы работать так нужно чтобы в голове что то поменялось.Бытие определяет сознание.К сожалению нынешнее бытие, позднесоветские догмы определяют сознание подавляющего числа нынешних чиновников.Должно смениться поколение чиновников,чтобы пришли люди со свежим взглядом на вещи и что то реально изменилось в лучшую сторону.А то постсоветские установки во многих головах укоренились и вот их результат.
  6. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +1
    Вчера, 20:19
    «Партнёр» Эрдоган впервые передал боевой корабль турецкой постройки Румынии

    И что не так?
    Турция в НАТО, Румыния в НАТО. Какие вопросы?
    Каких "партнеров" хотят в РФ после сдачи ОВД, СЭВ и принятия декларации о "независимости" от собственных республик? belay