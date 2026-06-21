«Партнёр» Эрдоган впервые передал боевой корабль турецкой постройки Румынии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция демонстрирует впечатляющие успехи в судостроении.
«Партнёр» Эрдоган:
Это заявлений турецкий президент сделал на церемонии передачи первого турецкого военного корабля стране-члену НАТО и ЕС, Речь о Румынии.
Это заявление отражает амбициозную программу развития турецких ВМС и оборонной промышленности Турции в целом. По данным на начало 2026 года, турецкие верфи одновременно ведут строительство десятков боевых единиц в рамках национальных проектов, включая MILGEM. Количество строящихся кораблей для собственных нужд ранее оценивалось в 31–39 единиц, а с учетом экспортных заказов превысило 50.
Ключевые проекты на стадии постройки: MUGEM - национальный авианосец (первый в истории Турции, длиной около 300 метров, строительство начато в январе 2025 года). TF-2000 - эсминцы ПВО-ПРО (головной TCG Kocatepe и серия до 8 единиц, первый металл порезан в январе 2025). Istanbul-class (I-class) - многоцелевые фрегаты (7–8 единиц для Турции + экспорт в Индонезию и другие страны). Hisar-class -патрульные корабли (10 единиц планируется, несколько уже строятся, включая для экспорта в Румынию). MILDEN (Atılay-class) - национальные подводные лодки (первая TCG Atılay, строительство начато в 2025 году на верфи Gölcük). Reis-class (Тип 214TN) - подводные лодки (несколько единиц в постройке и испытаниях.
Также ведётся строительство десантных кораблей, минных тральщиков, скоростных ударных катеров и вспомогательных судов. Экспортные заказы включают корветы и фрегаты MILGEM для Пакистана, Индонезии, Украины (в прошлом) и новые - для Румынии и других партнеров.
Развитие собственного судостроения позволяет Турции не только укреплять флот, но и занимать ведущие позиции в мировом экспорте вооружений (11-е место). Эрдоган подчеркнул, что цель теперь - полная независимость в обороне. Турецкие верфи, такие как Istanbul Naval Shipyard, Gölcük и частные предприятия, работают с высокой загрузкой, демонстрируя технологические успехи. Передача боевых кораблей Румынии позиционируется как «стратегия безопасности на Чёрном море».
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