Министр обороны Польши: напряжение между Варшавой и Киевом играет на руку врагу

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Министр обороны Польши: напряжение между Варшавой и Киевом играет на руку врагу

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя обострение отношений между Варшавой и Киевом, отметил, что в настоящее время многие поляки несколько изменили свое отношение к восточным соседям.

При этом, по словам главы польского Минобороны, это сделали и те, кто ранее полностью поддерживал киевский режим, так и те, кто с самого начала считал, что помогать Киеву военными поставками и принимать украинских беженцев нецелесообразно. Косиняк-Камыш считает, что «все идет в очень плохом направлении», а эскалация напряженности между Польшей и Украиной играет на руку только врагу.



В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск считает конфликт между Варшавой и Киевом «стратегической ошибкой», от которой могут пострадать обе стороны. Туск убежден, что в вопросах политики «ошибка хуже преступления», и обещает сделать все, чтобы минимизировать потери и снизить напряженность в отношениях между Польшей и Украиной.

Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига жалуется на резкий рост проявлений ксенофобии и антиукраинских настроений в Польше. По его словам, в Польше все чаще фиксируются нападения на украинцев и издевательства над детьми с Украины в польских школах. Сибига пригрозил Варшаве поднять этот вопрос по дипломатическим каналам и обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в недружелюбии и разрушении двусторонних отношений. Украинский МИД считает недопустимой ситуацию, при которой «президент другого государства пытается диктовать Киеву, как ему трактовать историю», и обещает предпринять «зеркальные шаги».
21 комментарий
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Вчера, 19:41
    Даа, "ангелы, сошедшие с небес" что не нравится? Батька ваш Бандера, тфу!
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Вчера, 20:18
      Fachmann
      Батька ваш Бандера, тфу!

      Его рожа (Бандеры) реально похожа на дeбилa.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Вчера, 20:44
        Бандера и был дебилом.
        России реально на руку "тёрки" между ними. hi
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Вчера, 20:28
      Не удивлюсь, если через определенное время скажут, что в "Волынской резне" виноват СССР.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Вчера, 20:40
        Это в работе. Если бы не было СССР, который постепенно переламывал хребет фашистам, то они бы, фашисты, не способствовали созданию УПА, которые в свою очередь вырезали поляков.
        Значит во всём виноваты русские! fool
  2. Жнец Звание
    Жнец
    +5
    Вчера, 19:52
    Косиняк-Камыш считает, что «все идет в очень плохом направлении», а эскалация напряженности между Польшей и Украиной играет на руку только врагу.

    Поляки с трибалтами давно нас считают настоящими врагами, почему с ними дип отношения до сих пор не разорваны?
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      -1
      Вчера, 20:12
      Цитата: Жнец
      Косиняк-Камыш считает, что «все идет в очень плохом направлении», а эскалация напряженности между Польшей и Украиной играет на руку только врагу.

      Поляки с трибалтами давно нас считают настоящими врагами, почему с ними дип отношения до сих пор не разорваны?


      Так там и разрывать то и нечего.Невозможно разорвать то,чего и так нет.Ну какие у нас с ними отношения?Абсолютно никаких.Я бы поставил вопрос несколько иначе.А какое им вообще дело до нас?Общей границы ,за исключением Калининградского анклава,как и общих интересов и забот у нас с ними нет.А если бы не Калининградская область,то и предмета разговора вообще бы и не было.Просто не о чем говорить.Какие то далёкие непонятные страны чем то недовольные и называющие нас врагами. Простите если делать им нефига,то чем бы дитя не тешилось.Так что же им от нас надо,что забыли у нас?Или дяда Сэм приказал,они и делают то, что им сказали?
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Вчера, 20:22
        Так они всю свою историю так себя ведут. Горбатого как говориться, только могила исправит.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          -1
          Вчера, 20:44
          Цитата: Mitos
          Так они всю свою историю так себя ведут. Горбатого как говориться, только могила исправит.


          Имеют на то причины.И Польша и Прибалтика в своё время входили в состав Российской Империи и СССР.Поляки не входили в состав СССР,но были в советской орбите влияния,через Варшавский договор.Просто они сейчас в другой орбите влияния и делают то что от них хотят новые смотрящие,ну и без удовольствия навредить России,укусить её за старые обиды. Совмещают приятное для себя с полезным,с тем за что их Запад и содержит.Тем же полякам должно быть обидно,что ранее совершали походы на Москву,а затем стали вассалами России,это бьёт по их самолюбию,этот факт.Пытаются отомстить или взять реванш при случае,попытаться реализовать свои амбиции по возможности.Но тут Украина им одновременно и попутчик и конкурент за сферу влияния,отсюда и ссоры Польши и Украины,так как по факту они конкуренты на одном политическом поле,вот и грызутся.Могут быть антироссийские и союзниками,но временными, ситуативными,так как основополагающие противоречия между ними никуда не денутся.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Вчера, 20:21
      Жнец
      почему с ними дип отношения до сих пор не разорваны?

      Это надо было сделать давно или наши деятели-бугры еще на что-то надеятся.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 21:05
      В прибалтике немало наших уважаемых людей неплохо устроились, да и дипкорпус куда девать? Это же тоже уважаемые люди
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Вчера, 19:58
    Если ничего экстраординарного не произойдёт побрешут и снова "задружатся" им не впервой.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      -1
      Вчера, 20:13
      Вряд-ли произойдет. Слишком далеко всё зашло. Панове и так сболтнули лишнего, когда откровенно признались, что их "помощь" чисто бизнес и они страстно желают вернуть бабки с хорошим наваром.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 21:06
        Да там такое постоянно, из-за лужи цыкнут и сразу забудут
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Вчера, 20:15
    Поляк - это профессия..., профессионального ненавистника России. Так называемые "украинцы" для поляка - быдло.
    Это две стороны одной политической медали, называмой "злотый".
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      -1
      Вчера, 20:20
      Ну так им за это и платят те же англосаксы.А если есть спрос на такое их поведение,то будут и те кто будет рад удовлетворить этот спрос англосаксов своим предложением услуг, своими услугами.Вот они громко и лают,потому что для них это прибыльное дело.Хозяин за ухом почешет,да косточку сладкую даст за это.И всех всё устраивает.И политическое украинство взрощено во многом на примере политического, профессионального польского панства. Взяли за основу во всяком случае как пример.
  5. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +2
    Вчера, 20:20
    Поменьше надо было сюсюкать с разной киевской и криворожской мразью, теперь они, поверив в себя, окончательно обнаглели. А теперь слышится ваше удивленное инфантильное кудахтание, "как же так получилось".
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      -1
      Вчера, 20:31
      Цитата: Диvannый анаlitик
      Поменьше надо было сюсюкать с разной киевской и криворожской мразью, теперь они, поверив в себя, окончательно обнаглели. А теперь слышится ваше удивленное инфантильное кудахтание, "как же так получилось".


      Так это уже системное поведение по выращиванию врагов за свой счёт.Пашинян как яркий тому пример.Просто политику надо уметь вести и понимать что и зачем делаем в данный момент времени,а что на будущее,понимания нету,а не думать что раз кому то что то запошляли,то всё друзья и союзники на веке.Таким нашим подходом будут просто временно пользоваться.А почему же не взять если дают думают как бы хотели У нас думать что"союзники".У тех же американцев неплохо было поучиться как они ведут свою политику.Там никто просто так средства не раздает,и потом не удивляется ,а почему же так.Потому что их модель построения общества,американская что бы не говорили привлекательна для всех,они ориентир.А у нас даже телепередачи и фильмы передраны с американских аналогов,а не наоборот.У нас революция даже в 90-ых была с целью,чтобы было как на Западе.А копия как известно всегда будет хуже оригинала.Вот и проигрываем конкуренцию.Своих идей и своего оригинального проекта ведь нету,есть только калька с американской мечты образца 90-ых годов в постсоветских реалиях скажем так.
  6. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Вчера, 20:28
    Ага , Свинятник и Курвятник успешно резали друг-друга а "враг" Россия ..
  7. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    0
    Вчера, 21:34
    у Польши есть враг? озвучьте, кто это?
  8. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Вчера, 22:07
    Министр обороны Польши: напряжение между Варшавой и Киевом играет на руку врагу

    Ты даже не представляешь какая от этого у меня на руке благодать fellow