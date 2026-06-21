Министр обороны Польши: напряжение между Варшавой и Киевом играет на руку врагу
2 38921
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя обострение отношений между Варшавой и Киевом, отметил, что в настоящее время многие поляки несколько изменили свое отношение к восточным соседям.
При этом, по словам главы польского Минобороны, это сделали и те, кто ранее полностью поддерживал киевский режим, так и те, кто с самого начала считал, что помогать Киеву военными поставками и принимать украинских беженцев нецелесообразно. Косиняк-Камыш считает, что «все идет в очень плохом направлении», а эскалация напряженности между Польшей и Украиной играет на руку только врагу.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск считает конфликт между Варшавой и Киевом «стратегической ошибкой», от которой могут пострадать обе стороны. Туск убежден, что в вопросах политики «ошибка хуже преступления», и обещает сделать все, чтобы минимизировать потери и снизить напряженность в отношениях между Польшей и Украиной.
Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига жалуется на резкий рост проявлений ксенофобии и антиукраинских настроений в Польше. По его словам, в Польше все чаще фиксируются нападения на украинцев и издевательства над детьми с Украины в польских школах. Сибига пригрозил Варшаве поднять этот вопрос по дипломатическим каналам и обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в недружелюбии и разрушении двусторонних отношений. Украинский МИД считает недопустимой ситуацию, при которой «президент другого государства пытается диктовать Киеву, как ему трактовать историю», и обещает предпринять «зеркальные шаги».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация