В США ожидают провала переговоров с Ираном и возобновления боевых действий

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В США ожидают провала переговоров с Ираном и возобновления боевых действий

Сенатор-республиканец Линси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что, вероятнее всего, переговоры с Ираном провалятся и уже в ближайшее время на Ближнем Востоке возобновится вооруженное противостояние.

По словам Грэма*, он на протяжении 4,5 часов общался с Трампом о возможной «сделке» с Ираном и убедился, что «последняя попытка» дипломатического решения «иранского вопроса», вероятнее всего, провалится. Сенатор-экстремист считает, что после этого Трамп военным путем возьмет под контроль Ормузский пролив и США будут взимать плату со всех, кто проходит через него, чтобы покрыть расходы на эту операцию.



Между тем Трамп рассказал, что предупредил иранские власти о последствиях возможного закрытия Ормузского пролива и не исключил установления американского контроля над этим судоходным маршрутом. По информации американского телеканала Fox News, в ходе телефонного разговора с иранскими чиновниками Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику, если Ормузский пролив не будет открыт.

Президент США заявил, что он может стать «ангелом-хранителем» Ормузского пролива в обмен на 20% транспортируемой через него нефти. Трамп также пообещал ударить по Ирану, если «Хизбалла» будет «создавать проблемы». В то же время примечательно, что упрекнуть Израиль в нежелании остановить свою операцию в Южном Ливане Трамп, по всей видимости, не посчитал нужным.
19 комментариев
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  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 19:56
    Доня играет на бирже
    На этой недели он покупал, завтра начнет продавать
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Вчера, 22:19
      Сенатор-экстремист считает, что после этого Трамп военным путем возьмет под контроль Ормузский пролив и США будут взимать плату со всех,

      Вот благодаря таким ид.отам, как Грэм, Трам и увяз по самые гланды в Иране. Ждём когда флот США расставленый по Ормуз-проливу будет хорошей мишенью.
      Нам то от этого только плюсы, т.к. меньше вооружения попадёт на Украину.
  2. guest Звание
    guest
    +7
    Вчера, 19:56
    на Ближнем Востоке возобновится вооруженное противостояние.

    Звучит цинично, но тогда им хоть будет не до нас.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Вчера, 20:20
      Очень ошибаетесь, их прокси производят ракеты и беспилотники, и запускают убивая наше население.
      Уничтожить Иран не так просто как кажется, от США постоянно летят угрозы, но о договорняке, они заговорили. Взять под контроль пролив ну пусть тогда сразу весь флот туда гонят, на дне появится больше искусственных рифов.
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Вчера, 20:48
        Цитата: Mitos
        их прокси производят ракеты и беспилотники, и запускают убивая наше население.

        Прокси это одно, но если сами США опять присоединятся к войне против нас на полную, нам точно легче не станет.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Вчера, 20:22
      Цитата: guest
      на Ближнем Востоке возобновится вооруженное противостояние.

      Звучит цинично, но тогда им хоть будет не до нас.

      Скорее прагматично, чем цинично. Так и есть.
    3. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 00:10
      С другой стороны, если посмотреть на это со стороны, это наилучшая практика для Америки, позволяющая в будущем предпринять действия против такой цели, как Россия.
      Я имею в виду, что ядерные санкции против Ирана были хорошим образцом для последующих санкций против России. И этот тоже. (отбросим фантазии о ядерном оружии. Единственная причина, по которой НАТО не напало на Россию, — это страх перед вмешательством Китая).
  3. guest Звание
    guest
    +2
    Вчера, 19:56
    на Ближнем Востоке возобновится вооруженное противостояние.

    Звучит цинично, но тогда им хоть будет не до нас.
  4. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +4
    Вчера, 20:21
    Попутного ветра в попу Дони только могу пожелать.
  5. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    Вчера, 21:02
    Могу сразу сказать, никаких боевых действий со стороны Трампа не будет.
    Единственное, что может спасти ситуацию для американцев - вводить войска. Вот только желающих войти в коалицию с американцами нет от слова совсем. А для американцев это очередной Вьетнам или Афганистан.

    В общем, резюмирую: Путин и Трамп планировали очень схожие идеи.
    Один наивно думал, что устроив блицкриг, все украинцы с радостью побегут в объятия братского народа России, сметая на своём пути зеленского и бандер.
    Другой думал, что побомбив Иран и уничтожив всю её верхушку, иранцы с радостью побегут в объятия Америки.
    Единственное отличие, что Америка может помахать ручкой и уплыть далеко за океан. Путину отступать некуда.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Вчера, 22:29
      Цитата: esoterica
      Путину отступать некуда.

      Тогда нужно наступать всем что имеется. Сейчас ситуация, как по Ленину "Шаг вперед, два шага назад". Там меньшевики воду мутили, а тут либералы - прозападники.
      Историю нужно помнить.
  6. Кмет Звание
    Кмет
    +3
    Вчера, 21:04
    Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику, если Ормузский пролив не будет открыт

    Ну тут Трамп сразу открыто нарушил международное право и целый ряд достигнутых соглашений:
    1. Пункт 4 статьи 2 Устава ООН "Воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства"
    2. Согласно Главы VII Устава ООН, Совет Безопасности уполномочен квалифицировать подобные заявления как "угрозу миру". Само упоминание о возможном военном захвате Ормузского пролива и взимании "платы за проход" создает прямую угрозу глобальной энергетической безопасности и свободе судоходства, что расценивается как угроза международному миру и безопасности.
    3. В международном праве "агрессия" определяется как применение силы государством против суверенитета другого государства в соответствии с Резолюцией ГА ООН 3314. Угроза силой, которая является явной и серьезной, может квалифицироваться как акт агрессии, особенно если за ней следуют конкретные действия (например, угроза уничтожения другой страны или установление контроля над проливом).
    4. В международном уголовном праве "преступление против мира" (планирование или ведение агрессивной войны) является преступлением согласно Уставу Нюрнбергского трибунала и Римскому статуту МУС. Прямая угроза уничтожения государства с требованием уступок может рассматриваться как принуждение и запугивание, что является составной частью подготовки к агрессивным действиям.
    5. Статья 51 "Самооборона" не применима в данном случае т.к. предусматривает только в ответ на вооруженное нападение. Закрытие пролива Ираном не является вооруженным нападением на США, поэтому данный пункт неприменим.
    6. Санкция Совета Безопасности ООН применяется только по решению СБ ООН для поддержания мира. Односторонних угроз со стороны отдельного государства это не допускает.
    7. Расширительные доктрины США (превентивная самооборона) не имеют универсального признания в международном праве и к рассмотрению не принимаются.
    Высказывание является незаконным с точки зрения международного права, представляет собой акт запугивания суверенного государства и требует реакции со стороны международного сообщества, в первую очередь - Совета Безопасности ООН.

    ПС: ООН организация бесполезная т.к. уже не имеет влияния на международное сообщество и об нее ноги не вытер только ленивый, однако законы и международное право все еще не отменено и может быть применимо с квалификацией действий.
    Президент США заявил, что он может стать «ангелом-хранителем» Ормузского пролива в обмен на 20% транспортируемой через него нефти.

    Этот "ангел-хранитель" по международной квалификации должен сидеть в тюрьме, как это не странно.. Вот такие "ангелы" сейчас заправляют миром.. Дайте ему уже премию - пусть успокоится! Ах да.. забыл.. тут же нефть.. это другое....
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 22:08
      А где все эти пункты напечатаны? На туалетной бумаге в сортирах ООН?
      Всё это,увы,не работает сегодня. В поисках международного права уместнее читать боевые уставы больших батальонов.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Вчера, 22:31
        Цитата: pudelartemon
        В поисках международного права уместнее читать боевые уставы больших батальонов.

        Или менять ядерную доктрину.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Вчера, 22:43
          Цитата: Теренин
          Или менять ядерную доктрину.


          Да её сколько не меняй, а случись чего действовать будут по ситуации.

          Здравствуйте Геннадий hi
        2. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          0
          Сегодня, 00:16
          Так это же одно и то же ,не так ли?
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Вчера, 23:54
      Цитата: Кмет
      законы и международное право все еще не отменено и может быть применимо с квалификацией действий.

      Просветите, пожалуйста, каким образом может быть применено международное право в отношении США (за любое их незаконное действие)?
      И насчет "не отменено". Именно, что отменено. Весь "Запад" давным-давно живет и действует по "порядку, основанному на правилах", т.е. по уголовным понятиям.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 21:54
    Сенатор-экстремист считает, что после этого Трамп военным путем возьмет под контроль Ормузский пролив и США будут взимать плату со всех, кто проходит через него, чтобы покрыть расходы на эту операцию.

    Когда же наконец этот воинственный педик уже сдохнет. Там в одном месте ему уже самая жаркая сковорода заготовлена.
  8. Yur Nic Звание
    Yur Nic
    0
    Сегодня, 00:04
    Спятили там все. Окончательно.