Враг угрожает ударом по Крымскому мосту

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Враг угрожает ударом по Крымскому мосту

После того как благодаря массовому применению американских БПЛА ВСУ удалось частично нарушить логистику на юге Запорожской и Херсонской областей, новые атаки украинских боевиков по Крымскому мосту являются вполне ожидаемым шагом.

Соответствующие заявления уже делал глава Минобороны Украины Федоров, пообещавший «превратить Крым в остров», кроме того, на возможные удары по Крымскому мосту недвусмысленно намекает официальный аккаунт Сил беспилотных систем ВСУ в одной из западных соцсетей.



Между нагрузка на Крымский мост в ближайшие месяцы явно будет нарастать по мере реализации противником стратегии по разрыву транспортного сообщения между Крымом и материковой частью России. При этом очевидно, что такой защищенный объект, как Крымский мост, повредить обычными дронами будет очень сложно. Однако в то же время ВСУ располагают БПЛА с усиленной боевой частью или с термобарическими зарядами, способными по меньшей мере на время вывести объект из строя.

Кроме того, как известно, у украинских боевиков есть ракеты «Нептун» с повышенной дальностью и боевой частью, которые периодически используются в массированных атаках на Россию, а также пресловутые «Фламинго», в производстве которых задействованы промышленные мощности значительной части Европы. С учетом возникших в результате атак ВСУ проблем с логистикой на полуострове было бы наивно не ожидать интенсификацию ударов украинских формирований. И к отражению этих атак следует тщательно готовиться уже сейчас...
78 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +29
    Вчера, 21:03
    Какая неожиданность,ну кто бы мог подумать.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Вчера, 22:09
      Тактика НАТОвского ЧВК ВСУ понятна, теперь они будут сосредотачиваться всеми имеющимися средствами на каждый отдельный регион по очереди.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Вчера, 22:48
        Цитата: Теренин
        Тактика НАТОвского ЧВК ВСУ понятна, теперь они будут сосредотачиваться всеми имеющимися средствами на каждый отдельный регион по очереди.

        сегодня 168 бпла сбили, цели рассредоточены по разным регионам, ИМХО с разведкой у нас не очень, в отличии от ВСУк
        1. Николай Иванов_5 Звание
          Николай Иванов_5
          0
          Вчера, 23:27
          Сейчас по системе оповещения прошла информация, что со стороны Чернигова летит большое количество беспилотников в сторону России. Почему наши не могут шарахнуть ЯО по Черниговской области откуда взлетели беспилотники??? Почему наши спят или только наблюдают за ударами по России???
          1. poquello Звание
            poquello
            +2
            Вчера, 23:39
            Цитата: Николай Иванов_5
            Сейчас по системе оповещения прошла информация, что со стороны Чернигова летит большое количество беспилотников в сторону России. Почему наши не могут шарахнуть ЯО по Черниговской области откуда взлетели беспилотники??? Почему наши спят или только наблюдают за ударами по России???

            Давайте как-нибудь без ЯО, если уж шарахать ЯО - так по основным союзникам укропов, и так чтобы в стекло.
            Летят - значит у Чернигова их уже нет, чего вы собрались там ловить? К тому моменту когда туда прилетит, там даже грузовиков не будет с которых эти беспилотники пускали.
          2. pin_code Звание
            pin_code
            0
            Сегодня, 00:34
            Потому что радиоактивнойе облако накроет Беларусь и РФ. Бить нужно по острову и сделать его необитаемым.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +24
    Вчера, 21:05
    То есть - ВСУ располагают БПЛА с усиленной боевой частью или с термобарическими зарядами, а ВС РФ - нет? Ну - раз все их обрыдлые уже мосты через Днепр на пятый год стоят целёхоньки?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 21:09
      paul3390 hi ,да не в наличии безпилотников или их отсутствие дело,дело в другом.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Вчера, 21:55
        Да это-то увы понятно... hi

        Такое ощущение - что за упоминание мостов через Днепр в статье или комментах пора банить. Потому что ничего окромя приступа острого раздражения это не вызывает. Пятый год об этом талдычит практически всё население России - и что? Ноль. Значит - и дальше так будет.. Чего тогда воздух сотрясать и расчёсывать себе психику?
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +11
          Вчера, 22:44
          А Ему по-боку, что талдычит вся Россия. И ничё, что в Крыму нет бензина, АЗС закрыты, уличное освещение не включают. Да что в Крыму, в Московском регионе (уж не в курсе как в других, теперь и новости просто так не узнать) большие проблемы заправить машину.
          Но у него всё по плану... И никаких решительных действий не предвидится, потому что всё хорошо.

          Получается, что кто-то доводит россиян до белого каления, зная, что любому терпению есть предел.
          И к чему мы придем? К февралю 1917?
          1. kit88 Звание
            kit88
            +3
            Сегодня, 00:23
            Мне вот стало интересно.
            А как ЕР объяснит свою будущую подавляющую победу на предстоящих выборах в ГД?
            Если за них никто голосовать не планирует.
            А?
          2. pin_code Звание
            pin_code
            -5
            Сегодня, 00:36
            А что было в феврале 1917го?
            1. kit88 Звание
              kit88
              +4
              Сегодня, 00:53
              А ты погугли........................................................
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Вчера, 22:03
      Как заслуженный стекольщик,категорически против повреждения мостов. Я за полное остекление куева! А мосты,что мосты,они тихонько сползут в лощину,где когда-то протекал Днепр.
      Тюмень уже бомбят, а мы всё соплю жуём. Прав Медведев,прав!
    3. x.andvlad Звание
      x.andvlad
      +6
      Вчера, 22:05
      Однако в то же время ВСУ располагают БПЛА с усиленной боевой частью или с термобарическими зарядами, способными по меньшей мере на время вывести объект из строя.
      Вообще-то у термобарических боеприпасов другое предназначение (автор наверно не в курсе)
      Термобарический снаряд при детонации уничтожает всё живое вокруг, что особенно эффективно для применения в замкнутых пространствах, и создаёт стену огня с температурой до трёх тысяч градусов Цельсия.
      Для подрыва моста нужны просто мощные фугасы с проникающим действием. А для этого подойдут мощные крылатые или баллистические ракеты в большом количестве.
    4. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 22:06
      ВСУ располагают БПЛА с усиленной боевой частью .... способными по меньшей мере на время вывести объект из строя.

      А у нас похоже таких зарядов нет, чтобы сложить мосты через Днепр.
    5. helilelik Звание
      helilelik
      +6
      Вчера, 22:18
      Это другие мосты. Неубиваемые. Да и смысла в их уничтожении нет. И боеприпасов нужных нет. И дорого это.
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +7
        Вчера, 23:05
        А вот на фига СВО было начинать, если у нас ничего нужного для неё не было? Вот только совсем непонятно: почему это нужное так и не появилось на пятом году её проведения?!
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +3
          Вчера, 23:27
          Цитата: УАЗ 452
          А вот на фига СВО было начинать,

          Так они думали так, как думал Хитлер в июне 41 г.Блицкриг и все дела. А напоролись на русских по кличке украинец. И все пошло наперекосяк.
      2. Франк Мюллер Звание
        Франк Мюллер
        0
        Сегодня, 00:50
        Да и жалко, говорят, трудов праведных: а вдруг восстанавливать потом заставят? И за чей счет этот банкет станет, а вдруг за кошт российских олигархов? tongue
    6. DBR Звание
      DBR
      0
      Вчера, 23:40
      Цитата: paul3390
      Ну - раз все их обрыдлые уже мосты через Днепр на пятый год стоят целёхоньки?

      Вчера наши ВКС нанесли удары полутонными а/б по мостам в Запорожье, включая ДнепроГЭС. Плюс удар по ж-д ст. Запорожье-1. Движение полностью остановлено, враг это подтверждает.

      А неподалеку от Одессы наш БЭК атаковал сухогруз. Военные делом доказали, что могут выносить стратегическую логистику врага. Но нам годами врали в глаза, что это невозможно. И писали кляузы на тех, кто утверждал обратное.
      1. DBR Звание
        DBR
        +3
        Вчера, 23:55
        Цитата: DBR
        И писали кляузы на тех, кто утверждал обратное.

        .

        " Меня удивляет почему мы массированно в ответ не сносим мосты на территории противника . "

        Мне за этот текст сразу влепили минусы

        Интересно посмотреть на этих , кто это сделал .
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +5
    Вчера, 21:10
    С учетом возникших в результате атак ВСУ проблем с логистикой на полуострове было бы наивно не ожидать интенсификацию ударов украинских формирований. И к отражению этих атак следует тщательно готовиться уже сейчас..

    Да, уверена в том, что в ближайшее время, может пару недель.., укры планируют такие удары, эффективные, по крымскому мосту... Им же еще курортный сезон сорвать нужно, в Крыму, а на поездах, через мост в основном, курортники и добираются, со всей страны.
    1. Каz Звание
      Каz
      +17
      Вчера, 21:18
      Курортный сезон уже сорван, судя по последним тревожным новостям
      1. frruc Звание
        frruc
        +4
        Вчера, 22:17
        Десница ока
        курортный сезон сорвать нужно, в Крыму

        Сезон уже сорван, и в Крыму, и в Краснодарском крае. Люди отказываются от брони и сдают проездные билеты.
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        -10
        Вчера, 22:24
        Курортный сезон уже сорван, судя по последним тревожным новостям

        Вообще то от срыва сезона в Крыму страна не пострадает, пострадают владельцы гостиниц, ресторанов и прочих связанных с отдыхом заведений. А заводы, как работали так и будут работать.
        1. УАЗ 452 Звание
          УАЗ 452
          +4
          Вчера, 23:07
          В Крыму заводы будут работать? Без ГСМ, без электроэнергии, с перерезанными логистическими путями?! Ну вы и сказочник, однако!
  4. bulbash70 Звание
    bulbash70
    -6
    Вчера, 21:16
    пусть сначала мелков красных в Кремль завезут.
  5. БойКот Звание
    БойКот
    -2
    Вчера, 21:17
    к отражению этих атак следует тщательно готовиться уже сейчас...
    Не открою Америки сказав, что профилактика всегда и везде была, есть и будет эффективнее. В академии генштаба этому не учат?
  6. gmss Звание
    gmss
    +8
    Вчера, 21:17
    как я понял начать нам мешают разные саммиты, форумы, соревнования и праздники
    по тель-а-визору в последнюю неделю кто то с кем то встречается, кто то кого то с чем то поздравляет и тд и тп. про мнпз ничего даже не говорили, более того даже оповещения по смс про атаки для москвы никто не высылает ( НИ ОДИН ОПЕРАТОР СВЯЗИ ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ!!!), звукового оповещения в москве никогда не было и не будет, все укрытия и бомбоубежища только в фантазиях.
    позорища расчехляйте орешник, требуется ответка по сараям - так можно пар спустить на пару дней hi
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Вчера, 22:36
      Цитата: gmss
      все укрытия и бомбоубежища только в фантазиях

      не, укрытия в домах имеются, в моем доме есть, табличку обновили. Не знаю что там внутри, наверно дворники-таджики обитают и свой скарб хранят
      А мешают еще отпуска, важные люди не могут собраться и принять важные решения
  7. Ivan F Звание
    Ivan F
    +5
    Вчера, 21:17
    Сейчас бриты ракет подкинут, амеры с немцами дронов и укры начнут лупить всем чем можно. Для них этот мост дело принципа, они никогда с ним не успокоятся.
    1. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +8
      Вчера, 21:38
      ПАРТНЁРЫ! Правильно говорить - УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ, а не "бриты", "пин... амеры", "фрицы"...
  8. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    -10
    Вчера, 21:19
    Как и говорил ранее, в Крым нужен резервный второй мост, прямиком в Керчь, на месте паромной переправы.
    Там где смыло мост в 40-ые годы.
    Под существующим мостом надо засыпать всё пространство, которое для этого доступно. Построенную в середине прошлого века косу Тузла следует возобновить. Нет никаких проблем в том, чтобы приступить к проекту опреснения Азовского моря, путём построения дамбы.
    1. Грац Звание
      Грац
      +6
      Вчера, 21:34
      чего уж там, пора на Марс лететь яблони сажать
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -9
    Вчера, 21:26
    Враг угрожает ударом по Крымскому мосту

    Мне одно непонятно – какой в этом смысл? Что укростратеги и укровласти надеются этим добиться?
    Штурмовать Крым бессмысленно – нет вна Украине таких возможностей. Остановить наше продвижение на Донбассе, на харьковщине, в Запорожье блокада Крыма никак не поможет (даже если представить, что блокада у них получится, что сомнительно).
    Остаётся только виртуальная перемога в интернетах, как это уже бывало. Но это так себе результат. Вна Украине уж два раза радовались взрывам моста, но по сути это им ничего не дало, кроме фоточек на фоне гигантской марки.
    1. Комментарий был удален.
    2. N-W Звание
      N-W
      +6
      Вчера, 21:49
      Мне одно непонятно – какой в этом смысл?

      Помимо всего прочего Крымский мост - это символ. "95-ый квартал" такими вещами не пренебрегает. И правильно делает. К сожалению. А мы тётку в центре Киева спихнуть стесняемся, не говоря уже о том, чтобы шугануть эти бесконечные делегации врагов. А зря.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -7
        Вчера, 22:04
        Цитата: N-W
        Крымский мост - это символ. "95-ый квартал" такими вещами не пренебрегает. И правильно делает

        И в чём правильность? Что этот символизм даёт на практике?

        Цитата: N-W
        мы тётку в центре Киева спихнуть стесняемся

        А что нам это даст, кроме хайпа в интернетах?
        1. kromer Звание
          kromer
          +4
          Вчера, 22:09
          Цитата: nik-mazur
          Что этот символизм даёт на практике?


          Более мощные поставки со стороны Запада для нанесения еще большего вреда России.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -2
            Сегодня, 00:15
            Цитата: kromer
            Более мощные поставки со стороны Запада

            Вы в самом деле думаете, что решения Запада зависят от медийных укроперемог?
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 00:20
              Цитата: nik-mazur
              Вы в самом деле думаете, что решения Запада зависят от медийных укроперемог?


              Я не думаю, а знаю. Я знаю предмет История. А исторически это всегда одно и тоже.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 00:28
                Цитата: kromer
                Я не думаю, а знаю

                Надеюсь, не затруднит проиллюстрировать конкретными примерами.

                Цитата: kromer
                Я знаю предмет История

                Да, я тоже имею некоторое представление об этом предмете. Однако, текущая война историей пока не стала.
                1. kromer Звание
                  kromer
                  0
                  Сегодня, 00:36
                  Цитата: nik-mazur
                  Надеюсь, не затруднит проиллюстрировать конкретными примерами.


                  Ну, тут нужно общеизвестные примеры, т.к. мой комментарий не один вы читаете. К примеру посмотрите динамику увеличения поставок по ленд-лизу в Великую отечественную по отношению к успехам Красной армии.

                  Цитата: nik-mazur
                  Однако, текущая война историей пока не стала.


                  Это вы зря так думаете. То, что было вчера это уже история.
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    0
                    Сегодня, 00:48
                    Цитата: kromer
                    посмотрите динамику увеличения поставок по ленд-лизу

                    Я имел в виду более близкие примеры – начиная примерно с февраля двадцать второго.

                    Цитата: kromer
                    То, что было вчера это уже история

                    Не совсем так:
                    События становятся историей, когда проходит достаточно времени, чтобы можно было отстраниться от сиюминутных эмоций, политических конъюнктур и субъективных оценок, и начать изучать их как объективный факт прошлого.
                    1. kromer Звание
                      kromer
                      0
                      Сегодня, 00:59
                      Цитата: nik-mazur
                      Я имел в виду более близкие примеры – начиная примерно с февраля двадцать второго.


                      А я вам про исторически сложившуюся параллель. Не думаю, что с 22-го года что то поменялось.

                      Цитата: nik-mazur
                      Не совсем так:


                      Это субъективное мнение, которое тоже имеет право на жизнь, но увы, к истории отношения не имеющее.
        2. N-W Звание
          N-W
          +8
          Вчера, 23:07
          Цитата: nik-mazur
          И в чём правильность? Что этот символизм даёт на практике?

          Это воодушевляет, т.е. сообщает энергию. Причём надолго. Как бомбардировка Берлина в 1941 и взятие его в 1945. Как парад победы. Как полёт Гагарина. Как многие другие необязательные и даже очень затратные вещи.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 00:21
            Цитата: N-W
            Это воодушевляет, т.е. сообщает энергию. Причём надолго

            И что с того? Какими-то фактическими примерами можете подтвердить, что после медийных укроперемог где-то появляется какая-то энергия и что с неё есть какой-то практический результат?

            Цитата: N-W
            бомбардировка Берлина в 1941 и взятие его в 1945

            Бомбардировка Берлина в сорок первом никакого практического результата не имела. Особенно на фоне наших потерь.
            Взятие Берлина – это вполне себе реальное окончание войны, а не какой-то там символизм.
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 00:42
              Берлин взяли 9 мая, а Прагу 10 мая, на день позже. Так что Берлин это символизм в чистом виде.
    3. kromer Звание
      kromer
      +1
      Вчера, 22:07
      Цитата: nik-mazur
      Мне одно непонятно – какой в этом смысл?


      Исключительно информационный. Об этом можно громко заявить на весь мир. А за заявлением и поставки ударных систем на Украину увеличатся.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -2
        Сегодня, 00:12
        Цитата: kromer
        А за заявлением и поставки ударных систем на Украину увеличатся

        А без заявлений уменьшатся, что ли? Как будто поставки оружия как-то зависят от Украины.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 00:17
          Цитата: nik-mazur
          Как будто поставки оружия как-то зависят от Украины.


          Зависят от эффективности применения Украиной напрямую. Больше эффективность применения - больше поставок.

          Минус не мой, мой плюс.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 00:25
            Цитата: kromer
            Зависят от эффективности применения Украиной напрямую

            Не заметил такой зависимости. Заметил, что если Запад договаривается внутри себя о финансировании, то поставки оружия есть, если с финансами проблемы, то поставки тормозятся. Украина на это вообще никак не влияет.
            1. kromer Звание
              kromer
              0
              Сегодня, 00:31
              Цитата: nik-mazur
              Не заметил такой зависимости.


              Для того, чтобы дать украине больше, западным лидерам нужно что то дать электорату. Лозунг "хлеба и зрелищ" не сегодня родился.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 00:42
                Цитата: kromer
                Для того, чтобы дать украине больше, западным лидерам нужно что то дать электорату

                Теоретически так. Но в реальности это такая призрачная зависимость. Особенно, когда финансовые вопросы решаются на уровне евроруководства, которое никто не избирает.
    4. Панадол Звание
      Панадол
      +2
      Вчера, 22:13
      Они заблокировали весь юг, практически. Мы наступает на севере, а они на юге, получается.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 00:13
        Цитата: Панадол
        Мы наступает на севере, а они на юге, получается

        Мы-то на севере наступаем, а вот укронаступления на юге как-то не просматривается. Потому что удары дронами – это не наступление.
  10. Грац Звание
    Грац
    +6
    Вчера, 21:33
    Зеленского и всю их верхушку давно пора ликвидировать и не смотреть на сопутствующий ущерб
    когда уже это дойдет до Путина, отлавливайте и выкрадывайте родственников киевской верхушки из других стран и отправляйте на севера, сколько можно сюсюкаться
  11. drags33 Звание
    drags33
    +6
    Вчера, 21:51
    Нам же уже 5-й год расссказывают "эксперты", как трудно разрушить укропские мосты... Ну а наши мосты видимо могут быть разрушены с помощью какой-то укропской секретной технологии, известной им еще с каменного века... В общем, противно и горько слушать все эти глупости с нашей стороны... Сколько это будет еще продолжаться???
  12. Комментарий был удален.
  13. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +4
    Вчера, 22:03
    Есть Бэскид, Верховна Рада, ГЭС... Тоже есть чему угрожать в "ответку"....Или "разлука" с Трампом окончательно ввела в ступор элитку РФ??
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Вчера, 22:15
      Цитата: samarin1969
      окончательно ввела в ступор элитку РФ?

      Чёрт опять ругнулся и сказал, и там не тот товарищ правит бал! winked
      В.Высоцкий
    2. Панадол Звание
      Панадол
      +3
      Вчера, 22:17
      Ещё заминировать подходы к Одессе и Николаеву. Хоть что то наш ЧФ должен делать ! А то возникает мысль о целесообразности вообще иметь флот на Черном море. Что в Великую Отечественую , что в Первую мировую , что в Крымскую. Нет эффективного результата
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Вчера, 22:34
        Интересно что у ЧФ было противоатомное укрытие в Балаклаве, можно было бы оттуда выплывать подлодками на операции и прятаться. Но видимо права собственности у кого-то другого, более важного
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        +3
        Вчера, 22:44
        Цитата: Панадол
        о целесообразности вообще иметь флот на Черном море. Что в Великую Отечественую

        А Великую Отечественную КЧФ играл активная роль. Он обеспечивал оборону побережья (Одесса, Севастополь, Новороссийск). Поддержка сухопутных войск и крупные морские десантны. А также нарушение коммуникаций противника и эвакуация наших войск и населения.
  14. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +6
    Вчера, 22:14
    И к отражению этих атак следует тщательно готовиться уже сейчас

    Дедушка старый, ему всё равно.
  15. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +5
    Вчера, 22:18
    Цитата: Грац
    Зеленского и всю их верхушку давно пора ликвидировать

    Тогда и Путина с верхушкой РФ тоже будут ликвидировать.
    Цитата: Грац
    сколько можно сюсюкаться

    Пока действует пакт о ненападении между элитами.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +7
      Вчера, 22:32
      Цитата: Scientist_
      Тогда и Путина с верхушкой РФ тоже будут ликвидировать

      ну пример Ирана показывает что обновление элит может быть на пользу
  16. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +3
    Вчера, 22:21
    Плоды свадебных генералов - 5-й год договорняка не разрушать мосты у фашистов...
  17. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 22:32
    А чего они прям по логистике постоянно бьют? Ведь всем известно что самые гениальные стратеги из ГШ РФ считают что надо постоянно бить по разным типов объектов - разик по мосту, потом по сараям, потом по трансформаторным будкам, потом по автозаправкам, немного по портовым складам, а потом самым маленьким дрончиком по уже разгрузившемуся в порту судну. А эти прям бьют в одно и то же место, это ж не по современному, надо ж в договорнячки играть, а не воевать!
  18. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Вчера, 22:35
    Цитата: alexoff

    ну пример Ирана показывает что обновление элит может быть на пользу

    Путин то не считает что его ликвидация будет на пользу, поэтому не пытается ликвидировать зеленского.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 23:33
      И видимо не считает что ФСО его убережет, сам же набирал персонал из тех, кто денежки любит, а у врагов денежек больше
  19. Garris199 Звание
    Garris199
    +1
    Вчера, 22:37
    Мост - это большая красная линия, поэтому не ударят.
    А если серьезно, то если ударят, валить центры принятия решений наглухо и массово. Почему этот нюхач еще бегает по земле, честно говоря не понятно.
  20. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 22:42
    Враг угрожает ударом по Крымскому мосту

    А чего не исключено, что завтра ровно в 4 часа они действительно ударят, да ещё с применением какого то немецкого оружия, клоун там любит символизм.
  21. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Вчера, 22:44
    «Сейчас мы начали резать логистику в Крыму и трассу Ростов-Симферополь, начался геноцид их логистики. Прям такая истерика, а мы ещё не начинали. Они преждевременно начали верещать, сейчас будет самое классное, сейчас будет наше лето в Крыму. Дальше будет хуже. Россия устала. Верещать начнут, когда будет всё по-настоящему. Будет в три раза хуже», – заявил главарь запрещенной в РФ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась.
  22. pexotinec Звание
    pexotinec
    +4
    Вчера, 22:55
    А если что потом наши мудрые вожди скажут: всё хорошо мы новый построим. Эти всу гаденыши уже анонсировали удары до 3000км. В Тюмень уже прилетело. Нашим вождям этого мало. Уже напрашивается вывод что наши вожди это хомяки загнанные в клетку.
  23. Astra55 Звание
    Astra55
    +1
    Вчера, 23:24
    Если враг угрожает.
    Значит враг должен быть уничтожен.
    Или я чего-то не понимаю?
  24. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Вчера, 23:48
    Цитата: alexoff
    И видимо не считает что ФСО его убережет, сам же набирал персонал из тех, кто денежки любит, а у врагов денежек больше

    Изменивший присяге окружили себя такими же как он сам, по другому он не может. Так что да, "дискобомбулятор" и до него может легко добраться.
  25. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 00:20
    Посмотрим, как Кремль действовать будет и какие упреждающие удары нанесет по киевскому режиму и, возможно, не только по нему! Ну или не как тогда, я даже хз.
  26. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    -1
    Сегодня, 00:26
    Помнится как президент В. Путин 15 мая 2018г., принял участие в церемонии открытия Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью России. Он проехал по мосту за рулем КамАЗа во главе ​колонны грузовых автомобилей, которые использовались при строительстве моста. ​После поездки в ответ на вопрос корреспондента РБК, какие у него впечатления, он сказал «Супер!».

    А сейчас он поедет по мосту в Крым?
    Его поддержка населению очень нужна