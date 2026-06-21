После того как благодаря массовому применению американских БПЛА ВСУ удалось частично нарушить логистику на юге Запорожской и Херсонской областей, новые атаки украинских боевиков по Крымскому мосту являются вполне ожидаемым шагом.
Соответствующие заявления уже делал глава Минобороны Украины Федоров, пообещавший «превратить Крым в остров», кроме того, на возможные удары по Крымскому мосту недвусмысленно намекает официальный аккаунт Сил беспилотных систем ВСУ в одной из западных соцсетей.
Между нагрузка на Крымский мост в ближайшие месяцы явно будет нарастать по мере реализации противником стратегии по разрыву транспортного сообщения между Крымом и материковой частью России. При этом очевидно, что такой защищенный объект, как Крымский мост, повредить обычными дронами будет очень сложно. Однако в то же время ВСУ располагают БПЛА с усиленной боевой частью или с термобарическими зарядами, способными по меньшей мере на время вывести объект из строя.
Кроме того, как известно, у украинских боевиков есть ракеты «Нептун» с повышенной дальностью и боевой частью, которые периодически используются в массированных атаках на Россию, а также пресловутые «Фламинго», в производстве которых задействованы промышленные мощности значительной части Европы. С учетом возникших в результате атак ВСУ проблем с логистикой на полуострове было бы наивно не ожидать интенсификацию ударов украинских формирований. И к отражению этих атак следует тщательно готовиться уже сейчас...
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