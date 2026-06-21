Генерал Пентагона: продвинутая ИИ-модель взломала системы киберкомандования США

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Генерал Пентагона: продвинутая ИИ-модель взломала системы киберкомандования США

Внедрение искусственного интеллекта выливается в интересные «побочки». Так, генерал Джошуа Радд, возглавляющий Агентство национальной безопасности США и Киберкомандование Пентагона, сообщил, что продвинутая ИИ-модель Mythos компании Anthropic смогла проникнуть практически во все засекреченные системы ведомства всего за несколько часов.

Информацию опубликовало издание The Economist.



По словам источников, речь идёт о контролируемом тестировании, в ходе которого Mythos продемонстрировала исключительные способности по поиску и эксплуатации уязвимостей - с последующим взломом системы. Модель успешно преодолела защиту большинства проверенных классифицированных систем АНБ и Киберкомандования.

В ответ на растущие риски Белый дом ввёл жёсткие ограничения. Доступ к новейшим моделям Mythos 5 и Fable 5, как ранее уже сообщало ВО, запрещён для иностранцев, включая граждан ближайших союзников США по англосаксонскому альянсу «Пять глаз» (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Ограничения были введены в сжатые сроки и, по некоторым данным, связаны как с национальной безопасностью, так и с политическими разногласиями между администрацией и компанией Anthropic.

Mythos позиционируется как специализированная модель для киберзадач с повышенными возможностями. Anthropic ранее запустила программу Project Glasswing, в рамках которой ограниченный доступ к модели предоставляется только доверенным защитникам для поиска уязвимостей. Однако демонстрация её мощи вызвала серьёзную обеспокоенность в правительстве.

Эксперты отмечают, что инцидент подчёркивает двойственную природу ИИ: с одной стороны это мощный инструмент для укрепления киберобороны, с другой - потенциальная угроза, если модель попадёт в чужие руки. События вокруг Mythos и Fable 5 стали одним из самых ярких примеров напряжённости между технологическими гигантами и властями США в эпоху гонки вооружений искусственным интеллектом.
33 комментария
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  1. al3x Звание
    al3x
    -1
    Вчера, 20:39
    Хорошая штука, по всей видимости. Круг пользователей ограничен парой десятков профильных структур. Нам бы нечто подобное тоже пригодилось, вот только РКН любые начинания исследователей на корню порубит.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Вчера, 20:56
      Наши дорогие законодатели уже заявили о намерении упорядочить деятельность ИИ. Боюсь что тупо всё запретят,как с интернетом.Ничего же больше не умеют.Люди из прошлой эпохи боятся всего нового,продвинутого и с целью как бы чего не вышло пытаются всё и вся запретить,что ведёт просто к отставанию и деградации от ведущих держав мира,развивающих ИИ.По сути такие запреты это просто вредительство на государственном уровне.И запретить надо тех кто сами всё запрещают,чтобы освободить преграды в их лице для развития ИИ в стране и как следствие технологического развития страны.Проекты интересные имеются Их бы в жизнь воплотить,а не запрещать.

      .Сбербанк к осени 2026 года планирует выпустить линейку человекоподобных роботов «Грин», сообщил глава компании Герман Греф на форуме «Больше, чем менеджмент». Рост робота — 180 сантиметров, вес — 75 килограммов. В модель встроили физический искусственный интеллект, интегрированный с GigaChat.


      https://www1.ru/news/2026/06/21/sberbank-vypustit-180-santimetrovyx-robotov-gumanoidov-dlia-riteila-i-proizvodstva.html

      .Яндекс внедрил в чат с «Алисой AI» новую функцию — ИИ-персонажей. Как сообщили в компании, в отличие от обычного общения с нейросетью, где голосовой помощник решает повседневные задачи, персонажи наделены собственным характером и манерой общения. Один может выслушать и поддержать, другой — дать «стальной пинок» и советы по саморазвитию. ... Техническая фишка решения — долговременная память диалога. Персонаж запоминает, на чём остановились в прошлый раз, и может возвращаться к обсуждаемым темам. Если разговор зашёл не туда, достаточно начать диалог заново. Сейчас доступно более 30 готовых характеров — от популярного блогера до аниме-героини.


      https://www1.ru/news/2026/06/21/v-cate-s-alisoi-ai-teper-mozno-obshhatsia-s-ii-personazami-oni-zapominaiut-kontekst.html
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Вчера, 21:02
        В модель встроили физический искусственный интеллект, интегрированный с GigaChat


        В сравнении с описанным а статье ИИ, все эти гигачаты, Алисы и тп - это всё равно, что калькулятор против современного ПК.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +1
          Вчера, 21:31
          Цитата: al3x
          В модель встроили физический искусственный интеллект, интегрированный с GigaChat


          В сравнении с описанным а статье ИИ, все эти гигачаты, Алисы и тп - это всё равно, что калькулятор против современного ПК.


          Большое начинается с малого.Развивать надо все направления.

          .Модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic смогла взломать почти все засекреченные ресурсы Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом в интервью изданию The Economist заявил сенатор Марк Уорнер.

          Ссылаясь на слова главы АНБ генерала Джошуа Радда, парламентарий рассказал, что нейросеть смогла взломать ресурсы разведорганизации всего за несколько часов.13 июня стало известно, что власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать иностранным пользователям доступ к своим самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. В компании заявили, что были вынуждены отключить от них всех пользователей.


          https://www.gazeta.ru/tech/news/2026/06/21/28732123.shtml

          Но своё надо развивать.Иначе в любой момент санкции,программные ограничения и всё.Пиши пропало.Каменный век.Ключевое событие — презентация GIGACHAT в апреле 2023 года. Изначально казалось, что это аналог западных моделей, но по сути — гораздо больше.

          . Несмотря на амбициозные заявления, отечественный ИИ сталкивается с реальностью. В тестах Яндекса на задачах по русскому языку (2023) GIGACHAT превзошел GPT-3.5, однако уступил GPT-4 и Claude 2. Это говорит о прогрессе, но и о том, что модель ещё не достигла западных стандартов по универсальности и точности на английском языке.

          Интересно, что на русскоязычных задачах GIGACHAT демонстрирует потрясающие результаты: лучше старых российских решений и близок по качеству к западным моделям. В то же время, при переходе на английский — заметны пробелы. Это отражает особенности обучения, выбор данных и приоритеты разработчиков.

          Другие отечественные разработки тоже показывают хороший уровень:

          YandexGPT 3 — представлен в ноябре 2024 года, по внутренним бенчмаркам превосходит GPT-3.5 на русскоязычных задачах.
          Тинькофф TigirGPT — узконаправленная модель для финансового консультирования, успешно интегрирована в системы банка.
          MTS AI — голосовые решения, которые позволяют автоматизировать работу колл-центров и повысить качество обслуживания.


          https://dzen.ru/a/ahNP0lU4_3gzTwTU
          1. al3x Звание
            al3x
            0
            Вчера, 22:41
            Фундамента у нас нет - своей микроэлектроники топового мирового уровня для построения вычислительных мощностей и постоянного их улучшения, не завися ни от кого. Всё, на чём строятся исследования, это то, что можно купить у кого-то. А значит, всегда на несколько шагов позади в этой теме.
          2. al3x Звание
            al3x
            -1
            Вчера, 22:54
            ИИ, описанный в статье, скорее всего уже использует квантовые процессы. Или близкое к этому.
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 21:36
        Цитата: Orange-Bigg
        Наши дорогие законодатели уже заявили о намерении упорядочить деятельность ИИ. Боюсь что тупо всё запретят,как с интернетом.Ничего же больше не умеют.Люди из прошлой эпохи боятся всего нового,продвинутого и с целью как бы чего не вышло пытаются всё и вся запретить,что ведёт просто к отставанию и деградации от ведущих держав мира,развивающих ИИ

        А ничо, что вы пишете это под новостью о том, как представители одной из ведущих держав мира по сути запретили доступ к ИИ-разаработке:
        В ответ на растущие риски Белый дом ввёл жёсткие ограничения. Доступ к новейшим моделям Mythos 5 и Fable 5 ... запрещён для иностранцев, включая граждан ближайших союзников США по англосаксонскому альянсу «Пять глаз» (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Ограничения были введены в сжатые сроки и, по некоторым данным, связаны как с национальной безопасностью, так и с политическими разногласиями между администрацией и компанией Anthropic.

        Исходя из контекста, скорее всего, речь идёт о представителях специальных служб, потому как простые граждане вряд ли имеют доступ к упомянутым к новейшим моделям Mythos 5 и Fable 5.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Вчера, 21:52
          Ну так понятное дело что доступ к полному функционалу западного продвинутого ИИ для всех желающих теперь прикрыт и чтобы не отстать надо создавать свой мощный ИИ,так как своими разработками западные партнёры пользоваться никому и так не дадут,уже не дают пользоваться.И кто там и что собирается упорядочивать,если доступа к западному ИИ и так не будет,так же как к западному ПО,западным процессорам.Доступ будет только к своим ИИ,ПО,процессорам.Технологическая независимость утопающих это дело рук самих утопающих перефразируя известную фразу можно так сказать.А чтобы это своё суверенное было не надо ставить никаких палок в колёса отечественным разработчикам со стороны законодателей и прочих желающих что то там отрегулировать.Правильно Дуров сказал,что своими запретами интернета законодатели отечественные заслужили награду от американцев за то что вынудили серьезных отечественных разработчиков ПО покинуть страну ,лишившихся доступа к профессиональным инструментам посредством блокирования интернета.Как бы законодатели и в случае с ИИ что-нибудь ни так не отрегулировать,а то окажемся с таким подходом к делу в каменном веке,пока все остальные страны будут развиваться.Вот в чём проблема.Свои решения нужны,а чтобы их создавать эти свои решения вместо западных надо не перестараться в регулировании,чтобы не уничтожить условия при которых отечественные решения в сфере ИИ можно было создавать.
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            0
            Вчера, 23:08
            чтобы это своё суверенное было не надо ставить никаких палок в колёса отечественным разработчикам со стороны законодателей и прочих желающих что то там отрегулировать

            Палки будут, потому что у нас во власти те же компродоры, которых привели в 90-х, которые сдали и продолжают сдавать страну...
        2. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Вчера, 21:58
          А своим ИИ Запад и так не даст пользоваться,я имею ввиду по-настоящему чем то серьезным.Так что только самим это что то серьезное нам и прийдётся создавать ,но для этого нужны условия и так чтобы законодатели не уничтожили своими инициативами всё на корню.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Вчера, 22:03
            Цитата: Orange-Bigg
            А своим ИИ Запад и так не даст пользоваться,я имею ввиду по-настоящему чем то серьезным

            Судя по статье чем-то серьёзным Запад и своим пользоваться не даст, а только избранным.
            1. Orange-Bigg Звание
              Orange-Bigg
              +1
              Вчера, 22:12
              Правильно,только спецслужбы.Обычным гражданам предоставлять доступ рисковано.Вдруг кто то из них окажется нелояльным или шпионом и сможет навредить.Или допустим эмигрантом из враждебной Западу страны,из того же Китая,а он получит доступ к мощному ИИ и сможет действовать во вред.Вот и прикрыли лавочку.Хотите мощный ИИ ?Создавайте сами.Хотите мощное ПО?Сами.Процессоры для избранных?Тоже сами.Это называется технологический суверинетет.И создать это всё намного сложнее,чем тупо всё запретить или вырубить интернет.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 00:31
                Цитата: Orange-Bigg
                Правильно,только спецслужбы

                Об чём и речь. То есть по сути запретили. И с вашей точки зрения, это правильно. Что выглядит, как некоторый когнитивный диссонанс, не?
        3. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 00:18
          Цитата: nik-mazur
          А ничо, что вы пишете это под новостью о том, как представители одной из ведущих держав мира по сути запретили доступ к ИИ-разаработке:

          Не обращайте внимания - тут половина комментаторов не читая статью - вкладывает в нее свой смысл и потом сильно удивляеться....
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 00:34
            Цитата: свой1970
            тут половина комментаторов не читая статью - вкладывает в нее свой смысл и потом сильно удивляеться

            Если бы удивлялись, а то ведь настаивают, что они всё понимают единственно правильным образом. А кто понял иначе, тот в лучшем случае дypaк, но скорее – предатель, бандеровец и просто сволочь.
    2. Десница ока Звание
      Десница ока
      -2
      Вчера, 20:57
      С чего это? РКН блокирует только антироссийские сайты, в основном - политической направленности....
      Не думаю, что такие начинания у нас заблокировали бы.)
      1. Володин Звание
        Володин
        +6
        Вчера, 21:08
        Цитата: Десница ока
        С чего это? РКН блокирует только антироссийские сайты, в основном - политической направленности....

        Приведу один пример: сайт Speedtest. А всего заблокировано 4,2 млн (!) сайтов. Неужели все антироссийские и политические.
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          0
          Вчера, 21:30
          Ну, если честно, я мало интересуюсь этой темой - сколько сайтов и каких, блокирует РКН.., и все те что известны мне , именно тех направленностей, о которых написала...
          Ну хорошо, буду знать...)))
        2. al3x Звание
          al3x
          0
          Вчера, 21:53
          Неужели все антироссийские и политические


          РКН айпи серверов просто диапазонами блочит без разбора. От сих до сих. Поэтому и такой у них "шикарный" результат их "продуктивной" работы по блокировкам нежелательных ресурсов. По факту там 90+% просто дружественным огнём накрыло.
        3. lubesky Звание
          lubesky
          +1
          Вчера, 22:38
          Цитата: Володин
          Приведу один пример: сайт Speedtest


          Неужели этот коварный вражеский ресурс вскрыл профанацию естественных монополий по скорости интернета??? wassat
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 21:05
      Вот ещё один пример внедрения новых технологий.В Московском физико-техническом институте к работе приёмной комиссии подключили гуманоидного робота-ассистента.

      .Новый сотрудник пока не консультирует абитуриентов — его задача помогать специалистам с физической работой. Как отметили в вузе, передача роботу функций, которые раньше выполнял человек, потребовала серьёзной подготовки со стороны программистов лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ. Они разработали алгоритмы физического искусственного интеллекта.

      Движения робота-ассистента максимально приближены к человеческой биомеханике. Он уже способен ориентироваться в пространстве, считывать обстановку с помощью лидара и компьютерного зрения, безопасно взаимодействовать с людьми, самостоятельно пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты по электронному пропуску.


      https://www1.ru/news/2026/06/21/gumanoidnyi-robot-assistent-nacal-rabotat-v-priemnoi-komissii-mfti.html
    4. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 21:57
      Цитата: al3x
      РКН любые начинания исследователей на корню порубит.

      Ну так они вместе с ЦБ стоят на страже интересов запада.
  2. Попандос Звание
    Попандос
    0
    Вчера, 20:53
    Всё-таки умные предки были, народная мудрость - у каждой палки два конца.
    Вот теперь и жди с какой стороны прилетит what
  3. Тополь Звание
    Тополь
    +2
    Вчера, 20:56
    Если эта хреновина взломала пиндocoвскую защиту, то может и нашу наверное взломать. Как-то тревожно.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Вчера, 20:59
      Да, я тоже так сразу подумала...))
      И, думаю, они намеренно нас пугают сливом такой инфы...
    2. al3x Звание
      al3x
      0
      Вчера, 21:06
      Если эта хреновина взломала пиндocoвскую защиту, то может и нашу наверное взломать


      А может уже инфу потягивает, и никто этого не видит. Ведь в этом и есть смысл несанкционированного доступа.
    3. ANB Звание
      ANB
      +1
      Вчера, 21:06
      . то может и нашу наверное взломать

      Конечно, сможет. Если внутрь сети попадёт.
      Изначально у нас особо важные сети не имели связи с интернетом.
      Ну, если эффективные манагеры не поработали.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 21:40
        Цитата: ANB
        Изначально у нас особо важные сети не имели связи с интернетом

        Более того, по неподтверждённым анонимным слухам, у нас до сих некоторые документы печатаются на механических печатных машинках, с последующим сжиганием копирки и раздачей нумерованных экземпляров под персональную роспись.
    4. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 21:11
      Цитата: Тополь
      Если эта хреновина взломала пиндocoвскую защиту, то может и нашу наверное взломать. Как-то тревожно.


      У продвинутых законодателей уже есть ответ на эту проблему.Тупо вырубить интернет и тогда никакой ИИ не страшен.По крайней мере чтобы ничего не взломали.Но это такое себе решение.По типу. Проблемы с компом?Тупо сломай его и не будет проблем.Не будет компа,не будет и проблем.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        +1
        Вчера, 23:52
        Тополь
        Если эта хреновина взломала пиндocoвскую защиту, то может и нашу наверное взломать

        Нашу не может: военные сети в изолированном фрагменте, без физической или любой другой связи с интернетом. Кроме того, важные сети имеют протоколы отличные от гражданских, это не tcp/ip, там даже сетевые карты собственного изготовления, особые. Ну и наконец, повальное шифрование где паранойя это минимальное требование. То есть даже если враги смогут подключиться к нужному проводу и выделить нужный канал, то нет никакой возможности различить компьютерную передачу данных от разговора по ЗАС. Ну и есть еще кое-какие фишки, которые делают невозможным взлом базы данных даже теоретически, даже если ИИ или разработчики подключатся внутрь локалки, минуя вышеназванные системы защиты.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 00:25
          Цитата: Александр_K
          Ну и есть еще кое-какие фишки, которые делают невозможным взлом базы данных даже теоретически, даже если ИИ или разработчики подключатся внутрь локалки, минуя вышеназванные системы защиты.

          Вам в статье указали что защита не сработала:
          "Модель успешно преодолела защиту большинства ПРОВЕРЕННЫХ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ СИСТЕМ АНБ и Киберкомандования."
          Или вы думаете что там совсем лохи следят?
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 00:22
        Цитата: Orange-Bigg
        У продвинутых законодателей уже есть ответ на эту проблему.Тупо вырубить интернет и тогда никакой ИИ не страшен.По крайней мере чтобы ничего не взломали.Но это такое себе решение.По типу. Проблемы с компом?Тупо сломай его и не будет проблем.Не будет компа,не будет и проблем.

        Вы сейчас описываете историю советской множительной техники? Когда "А вдруг листовки антисоветские напечатает???"(С)????
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Вчера, 23:21
    Стратосферные генераторы электромагнитного импульса с термоядерной накачкой обнуляют не только ИИ, но и любую радиосвязь. Надеюсь их оставили аналоговыми, а термоядерные фугасы с кобальтовой обкладкой все так же под Уральским Хребтом лелеют староверы.