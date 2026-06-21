Иранская делегация покинула переговорную площадку после новых угроз Трампа

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Иранская делегация покинула переговорную площадку после новых угроз Трампа

Источник, близкий к иранской переговорной команде, в интервью агентству Tasnim сообщил, что делегация Тегерана прервала консультации в Бюргенштоке (Швейцария) после новых агрессивных заявлений президента США Дональда Трампа. После угроз Трампа возобновить удары по Исламской Республике делегация Ирана покинула переговорную площадку, отметив, что никаких угроз не потерпит.

Иранскую сторону на переговорах представляли председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Напомним, что Трамп сегодня написал в соцсети заметку, где угрожал Ирану жёсткими военными мерами, включая возобновление ударов и возможный захват контроля над стратегически важным Ормузским проливом, если Тегеран не выполнит условия США или продолжит поддержку «Хизбаллы». По словам американского президента, в случае закрытия пролива «у Ирана не будет страны» и переговорщики «даже не доберутся обратно».

Иранские переговорщики расценили эти высказывания как прямое нарушение духа недавно подписанного рамочного меморандума и демонстрацию «отчаяния». Переговоры, на которых обсуждались ядерная программа, открытие Ормузского пролива, снятие санкций и прекращение огня в Ливане, были приостановлены.

Напомним, что ранее в Иране заявили, что одним из условий переговорного процесса должно стать полное прекращение Израилем огня в Ливане. В итоге Израиль и Трамп всё перевернули так, что это Иран должен остановить, как он выразился, ливанских прокси, которые «угрожают безопасности в регионе».
30 комментариев
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +7
    Вчера, 21:24
    Фьючерсы, нефтяные торговые площадки танцуют индийские танцы под иранскую музыку.
    По бумагам всё хорошо, на деле уравнение с кучей неизвестных и дефицитом реальной нефти.
    Рановато расслабились, господа капиталисты wassat
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +5
    Вчера, 21:26
    По словам американского президента, в случае закрытия пролива «у Ирана не будет страны» и переговорщики «даже не доберутся обратно».

    Старик вообще потерял разум. Публично так себя не ведут даже пираты и бандиты в авторитете.....
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Вчера, 22:34
      Цитата: alexputnik17
      Публично так себя не ведут даже пираты и бандиты в авторитете.....

      Сразу вспомнилось нетленное: " А вот плевать в хате нельзя. Это плевок на весь уклад жизни людей".( Крест. В миру Сергей Каюмович Шакуров).
      1. котик-русич Звание
        котик-русич
        +1
        Вчера, 23:27
        Цитата: михаилл

        Сразу вспомнилось нетленное: " А вот плевать в хате нельзя. Это плевок на весь уклад жизни людей".( Крест. В миру Сергей Каюмович Шакуров).
        Вспомнился другой классик.
        "Президент сша ведёт себя как опущенный авторитет на зоне."
        Задорнов (о Д. Буш).
        Вполне применимо и к Д. Трампу...
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Вчера, 23:55
          Цитата: котик-русич
          Задорнов (о Д. Буш).

          Задорнов это о старшем Д. Буше или о младшем? Они оба были президентами сша.
          Кстати да, вот оба два Д. Буша. 2007 год. Дух Анкориджа чувствуется через десятилетия.
  3. al3x Звание
    al3x
    +4
    Вчера, 21:32
    Ну, завтра заявит, что он опять победил Иран. Уже в 38й раз. Столько "побед" за пару месяцев не было ещё ни у одного лидера в истории человечества.
  4. ssg.spb
    ssg.spb
    +8
    Вчера, 21:34
    О чем можно договариваться с представителями Западной цивилизации в современном мире, если хозяин Белого дома так легко отказываются от договоров и договоренностей, а его вассалы и саттелиты смотрят и повторяют за хозяином
    1. solar Звание
      solar
      0
      Вчера, 23:06
      а его вассалы и саттелиты смотрят и повторяют за хозяином

      Не очень-то Европа за ним повторяет. У них те же проблемы с Трампом. Недавно сорвались переговоры с Италией из-за хамства Трампа.
  5. gmss Звание
    gmss
    +3
    Вчера, 22:13
    дорвался мужик до власти под сраку лет, чудит за все пропущенные годы ))) радует что не скрывает свою полную неадекватность.
    но в кремле все уперлись в придуманный ими самими некий дух анкориджа wassat
    трумп уже забыл что встречался с кем то на аляске...
    зато некий дмитриев уже собрался туннель рыть... скажите мне пожалуйста откуда вылез это дмитриев ? что это за персонаж ?
    1. Nord11 Звание
      Nord11
      +2
      Вчера, 22:20
      Туннель вещь нужная, можно непосильно наворованное в страну счастливой старости грузовиками возить..
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +1
        Вчера, 22:33
        Цитата: Nord11
        Туннель вещь нужная, можно непосильно наворованное в страну счастливой старости грузовиками возить..


        Ну хоть ждем рывков и прорывов в логистике Дальнего Востока хотя бы? wassat
      2. ssg.spb
        ssg.spb
        +1
        Вчера, 22:34
        Тоннель позволит зарабатывать на транзите китайских товаров в Северную Америку.
        Плюс это мощный толчок развития регионов
    2. al3x Звание
      al3x
      +1
      Вчера, 22:28
      Адекватный или нет, вопрос спорный. Рынки он и его команда качают успешнее, кого либо на планете в данный момент. До конца его срока ещё есть время, он и на нашей СВО ещё раскачает, вот увидите. Запах Анкориджа заиграет новыми красками очень скоро.
  6. Nord11 Звание
    Nord11
    +2
    Вчера, 22:18
    Что-то мне сдается, что прощелыга Трамп такими заявлениями манипулирует рынком в шкурных интересах. В теорию что он лопух агрессивный , как-то не хочется верить..
  7. Lako Звание
    Lako
    +1
    Вчера, 22:19
    Да вообще, кто подписал этого деда, на социальные сети? Если бы он поменьше уделял им внимания, то только а Белом доме знали бы что он наглый идиот. А так, об этом знает весь мир.
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    +3
    Вчера, 22:26
    Трамп не сможет договориться с Ираном, в ближайшие месяцы точно.) Не думаю, что конфликт так быстро закончится, заморозкой притом ( как хотели бы приостановить его сейчас, штаты), сионские элиты не дадут. Израиль сам уже не остановится, Трамп сионистам не указ. А Иран не пойдет на официальную сделку, пока Израиль не прекратит свою агрессию против Ливана.., а может и Палестины, тоже. И, если у мудрого иранского руководства, закончится терпение, а Израиль так и будет бомбить Ливан, то, скорее всего, Иран долбанет по Израилю, понятное дело, сначала предупредительно. Израиль естественно, не угомонится, ответит и начнется опять горячая, разрушительная фаза ближневосточного конфликта. Сша, естественно обязаны будут и впишутся за Израиль, тоже станут бомбить Иранские объекты. Ну и короче, начнется вторая часть заварушки...
    Израиль просто обязан понести справедливое наказание за свои страшные, античеловечные грехи, агрессивное, жестокое поведение. Уверена так просто, как сейчас они хотят - заморозить конфликт, а потом, естественно, лучше подготовится, раз не вышло и опять напасть у них уже не получится ..
    И что интересно, Израиль просто прет ( ведомый страшной кармой, походу ) к своему самоуничтожению...))) Могли бы остановиться, сделать правильные выводы, после последней своей крайне неудачной и разрушительной для Израиля операции против Ирана. Но эти вообще страх потеряли от вседозволенности и безнаказанности, прут напролом везде, куда способны переть.., убивая и изгоняя коренных жителей со своих исторических мест проживания, оккупируя земли их и тд.
    А бешенную собаку, кусающую всех вокруг и угрожающую стабильности и даже нормальному существованию странам БВ (в том числе, от вполне возможного ядерного заражения как самых негативных последствий) - иначе не остановить и не вылечить, увы, как только пристрелить...
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Вчера, 22:55
      Цитата: Десница ока
      не остановить и не вылечить, увы, как только пристрелить..


      Смысла нет. На его место придет еще более блудливая собака.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Вчера, 23:14
        Нет, более кровожадному и разрушительному, аналогичному раковой опухоли на БВ образованию, на месте Ираиля, точно знаю уже не возникнуть...
  9. Dead
    Dead
    +1
    Вчера, 22:31
    Почему российское правительство не оказывает помощь своим друзьям?
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Вчера, 22:57
      Цитата: Dead
      Почему российское правительство не оказывает помощь своим друзьям?


      В политике не бывает друзей, есть только попутчики. Кстати, попутчикам оказывается вся возможная помощь со стороны РФ.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Вчера, 23:29
        Цитата: kromer
        Кстати, попутчикам оказывается вся возможная помощь со стороны РФ.

        хм, прям так и вся? чет не видел я у Ирана торпеды Шквал
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Вчера, 23:53
          Цитата: poquello
          хм, прям так и вся? чет не видел я у Ирана торпеды Шквал


          Я же по моему четко написал: вся возможная помощь.
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 00:36
            Цитата: kromer
            Цитата: poquello
            хм, прям так и вся? чет не видел я у Ирана торпеды Шквал


            Я же по моему четко написал: вся возможная помощь.

            границы "возможного" ИМХО определяются с оглядкой на США, американцам стоит это понимать
  10. esoterica Звание
    esoterica
    -1
    Вчера, 22:39
    Тут тот самый классический случай, когда всё зависит от прихотей иранского руководства, а Америка ничего поделать с этим не может. Максимум, может опять лупануть бомбами, но это ровным счётом ничего не изменит, а только ещё более усугубит.
  11. Severok Звание
    Severok
    +3
    Вчера, 22:54
    Иран показывает образец действительно суверенного государства, в отличие от протухшего аляскинского духа и красных линий, он ведет себя так, как должно.
  12. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Вчера, 22:57
    Цитата: ssg.spb
    Тоннель позволит зарабатывать на транзите китайских товаров в Северную Америку

    Морской транспорт несопоставимо дешевле сухопутного.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 23:09
    Цитата: al3x
    Адекватный или нет, вопрос спорный. Рынки он и его команда качают успешнее, кого либо на планете в данный момент.

    Да по моему, это и есть главное в его движухах. Покупаем, продаем и так далее. Вся семья и приближённые, наверное с бирж не вылезают.
    Конечно, сейчас многие, типо политики в неадеквате, но Трамп вообще уником.
    И ощущение, что он над этим и не парится, а тупо зарабатывает деньги своим поведением. Политик он никакой, а комерс гениальный.
    Вспомнилось, когда Ходорковского приняли, также ЮКОС качали... Выходит высокий политик: "Будем банкротить, продавать с молотка".
    Потом второй, через день: "Нет не будем".
    А индекс акций скачет, как бешеный.
    А этот целый мир прокачивает на ценник нефтегазудобрения и прочая. Как то так.
  14. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Вчера, 23:32
    С Трампом вроде всё понятно - он себе не изменяет, а вот то что Иран идет на сделку и всякие договоренности, особенно после того как он публично признал бессмысленность любых договоров с США, говорит о том, что перед гегемоном заискивают даже те кого он бомбит и убивает. Сегодня сделка сорвалась из-за явного хамства, попробуют через месяц, постараются подгадать под хорошее настроение папочки. Мир стал однополярным, к сожалению.
  15. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Вчера, 23:58
    Престарелых ковбой прекрасно знает что делает,почему и зачем. У него самого и сша всё прекрасно,как надо. Навёл порядок в миграционной политике,подсадил Европу на свой спг,ввел пошлины,поднял рейтинг качества жизни сша с 20 на 17 место. Такому можно лишь позавидовать😏. Думаю,что не сынуля бы Трамп к Ирану,если бы не Израиль. Теперь и сам не рад видимо,но что делать просто не знает.
  16. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 00:21
    Несмотря на вызывающую грубость и беспардонность Трамповича (которой он, похоже, на международном уровне уже давно переплюнул Никиту – «Путешественника»), персы отдают отчет, что победить заокеанцев они не смогут, а заокеанцы соображают, что разгромить Иран «до основанья», скорее всего, не удастся. Значит, искать консенсус опять придется. Пусть и скрепя зубы, пусть и через последующие блокировки/разблокировки Ормуза, очередные взаимные ракетные удары и обстрелы, протоколы и меморандумы, обиды и примирения. request