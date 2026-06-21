Иранская делегация покинула переговорную площадку после новых угроз Трампа

Источник, близкий к иранской переговорной команде, в интервью агентству Tasnim сообщил, что делегация Тегерана прервала консультации в Бюргенштоке (Швейцария) после новых агрессивных заявлений президента США Дональда Трампа. После угроз Трампа возобновить удары по Исламской Республике делегация Ирана покинула переговорную площадку, отметив, что никаких угроз не потерпит.Иранскую сторону на переговорах представляли председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.Напомним, что Трамп сегодня написал в соцсети заметку, где угрожал Ирану жёсткими военными мерами, включая возобновление ударов и возможный захват контроля над стратегически важным Ормузским проливом, если Тегеран не выполнит условия США или продолжит поддержку «Хизбаллы». По словам американского президента, в случае закрытия пролива «у Ирана не будет страны» и переговорщики «даже не доберутся обратно».Иранские переговорщики расценили эти высказывания как прямое нарушение духа недавно подписанного рамочного меморандума и демонстрацию «отчаяния». Переговоры, на которых обсуждались ядерная программа, открытие Ормузского пролива, снятие санкций и прекращение огня в Ливане, были приостановлены.Напомним, что ранее в Иране заявили, что одним из условий переговорного процесса должно стать полное прекращение Израилем огня в Ливане. В итоге Израиль и Трамп всё перевернули так, что это Иран должен остановить, как он выразился, ливанских прокси, которые «угрожают безопасности в регионе».

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