ФАБы летят: ВКС РФ нанесли удары по целям в Запорожской и Харьковской областях

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ФАБы летят: ВКС РФ нанесли удары по целям в Запорожской и Харьковской областях

ВКС России участили бомбардировки объектов противника в Днепропетровской и оккупированной ВСУ части Запорожской областей. В результате ударов уничтожены склады с БПЛА и позиции дроноводов украинской армии в районе Орехова, а также близ села Любицкое, которое находится у автомобильной дороги, соединяющей Орехов с Днепропетровщиной. Напомним, что восточная часть Любицкого уже контролируется российскими войсками.

Помимо ФАБ с УМПК по целям в Запорожской области, включая и непосредственно областной центр, прилетали дроны типа «Герань». Нанесено огневое поражение позициям дроноводов ВСУ, которые терроризировали Запорожскую АЭС, расположенную в Энергодаре.



Удары ФАБами с УМПК, а также «Геранями», нанесены и по целям в Харьковской области. Пожар в результате прилётов вспыхнул в городе Балаклея, с логистикой противника в которой, вплоть до Изюма, создают всё больше проблем наши войска.

Пожары в результате прилётов фиксируются в Черниговской, Сумской и Одесской областях. Противник утверждает, что российский «Искандер» под Одессой ударил по «сельхозпредприятию». В результате этого прилёта были уничтожены крупные объёмы горюче-смазочных материалов и складское помещение с комплектующими и техникой. Очередное логово украинских дроноводов снова «ничто не выдавало»… Как и в недавнем случае с крыльями БПЛА на киностудии Довженко в Киеве. Напомним, что тогда украинский канал сам показал кадры, на которых были комплектующие к дронам, потом спешно их удалил, но «интернет помнит всё».
5 комментариев
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  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +4
    22 июня 2026 06:17
    Любое предприятие на территориях бывшей УССР законная цель.
    Особенно связанное с гсм и какой либо техникой.
    А на обьектах, связанных с военным производством, целями должны стать не только лишь склады, цеха и оборудование, но и работники этих предприятий.
    Взял в руии оружие, встал за производство военной продукции для нацистов - сопротивляешься денацификации - подлежишь денацификации и демилитаризации.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      22 июня 2026 07:41
      Livonetc
      Сегодня, 06:17

      hi На исконно русской земле остались только упоротые хуторяне, все остальные разъехались за кружевными труселями в гейропу.
      Выбор они сделали сами.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    22 июня 2026 06:29
    Интересно,что останется от этой быдловатой " нЭзалЭжной" Украины? Только население...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    22 июня 2026 06:44
    Это называется декоммунизация, селюки же за это скакали.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июня 2026 07:42
    Цитата: Ирек
    Это называется декоммунизация, селюки же за это скакали.
    Надо бы ещё Западную ДУкраину декоммунизировать в пользу Польши и Румынии wink