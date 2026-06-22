ФАБы летят: ВКС РФ нанесли удары по целям в Запорожской и Харьковской областях
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ВКС России участили бомбардировки объектов противника в Днепропетровской и оккупированной ВСУ части Запорожской областей. В результате ударов уничтожены склады с БПЛА и позиции дроноводов украинской армии в районе Орехова, а также близ села Любицкое, которое находится у автомобильной дороги, соединяющей Орехов с Днепропетровщиной. Напомним, что восточная часть Любицкого уже контролируется российскими войсками.
Помимо ФАБ с УМПК по целям в Запорожской области, включая и непосредственно областной центр, прилетали дроны типа «Герань». Нанесено огневое поражение позициям дроноводов ВСУ, которые терроризировали Запорожскую АЭС, расположенную в Энергодаре.
Удары ФАБами с УМПК, а также «Геранями», нанесены и по целям в Харьковской области. Пожар в результате прилётов вспыхнул в городе Балаклея, с логистикой противника в которой, вплоть до Изюма, создают всё больше проблем наши войска.
Пожары в результате прилётов фиксируются в Черниговской, Сумской и Одесской областях. Противник утверждает, что российский «Искандер» под Одессой ударил по «сельхозпредприятию». В результате этого прилёта были уничтожены крупные объёмы горюче-смазочных материалов и складское помещение с комплектующими и техникой. Очередное логово украинских дроноводов снова «ничто не выдавало»… Как и в недавнем случае с крыльями БПЛА на киностудии Довженко в Киеве. Напомним, что тогда украинский канал сам показал кадры, на которых были комплектующие к дронам, потом спешно их удалил, но «интернет помнит всё».
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