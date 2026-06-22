На заводе Барзан в катарском Рас-Лаффане прогремел мощный взрыв, после чего предприятие было объято пламенем. Об этом сообщили МВД Катара и компания Qatar Energy.Рас-Лаффан - крупнейший в мире центр по производству и экспорту сжиженного природного газа, обеспечивающий около 20% мировых поставок. Завод Барзан специализируется на поставках газа для внутренних нужд Катара, а часть экспортирует в страны Европы.Отмечено, что взрыв был такой силы, что слышали его даже в соседнем Бахрейне.Причиной взрыва названа техническая неисправность во время запуска установок после предыдущих повреждений, связанных с иранскими ударами. Официальные власти в данном случае полностью исключили внешнее воздействие или теракт. Пожар оперативно локализовали силами гражданской обороны. Утечки газа, представляющей угрозу населению, как утверждается, не зафиксировано.По последним данным, более 50 человек получили ранения, хотя изначально сообщалось что жертв и пострадавших нет. Ближневосточные СМИ пишут, что не менее 12 человек на данный момент числятся пропавшими без вести.Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее МВД сообщало об отсутствии пострадавших, однако обновлённая информация показала более серьёзные последствия. Сведения об ущербе для оборудования и возможных сроках восстановления работы завода пока не раскрыты.Инцидент произошёл на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе после мартовских атак на Рас-Лаффан. Представители Qatar Energy подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Комментарий, который становится классикой дня сегодняшнего не только на Ближнем Востоке.

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