Взрыв на катарском заводе СПГ в Рас-Лаффане был слышен даже в соседнем Бахрейне

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Взрыв на катарском заводе СПГ в Рас-Лаффане был слышен даже в соседнем Бахрейне

На заводе Барзан в катарском Рас-Лаффане прогремел мощный взрыв, после чего предприятие было объято пламенем. Об этом сообщили МВД Катара и компания Qatar Energy.

Рас-Лаффан - крупнейший в мире центр по производству и экспорту сжиженного природного газа, обеспечивающий около 20% мировых поставок. Завод Барзан специализируется на поставках газа для внутренних нужд Катара, а часть экспортирует в страны Европы.



Отмечено, что взрыв был такой силы, что слышали его даже в соседнем Бахрейне.

Причиной взрыва названа техническая неисправность во время запуска установок после предыдущих повреждений, связанных с иранскими ударами. Официальные власти в данном случае полностью исключили внешнее воздействие или теракт. Пожар оперативно локализовали силами гражданской обороны. Утечки газа, представляющей угрозу населению, как утверждается, не зафиксировано.

По последним данным, более 50 человек получили ранения, хотя изначально сообщалось что жертв и пострадавших нет. Ближневосточные СМИ пишут, что не менее 12 человек на данный момент числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее МВД сообщало об отсутствии пострадавших, однако обновлённая информация показала более серьёзные последствия. Сведения об ущербе для оборудования и возможных сроках восстановления работы завода пока не раскрыты.

Инцидент произошёл на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе после мартовских атак на Рас-Лаффан. Представители Qatar Energy подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Комментарий, который становится классикой дня сегодняшнего не только на Ближнем Востоке.
10 комментариев
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  1. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +9
    22 июня 2026 06:25
    Управление отраслью осуществляет государственная компания QatarEnergy в партнерстве с транснациональными корпорациями, которым принадлежат миноритарные доли:T otalEnergies (Франция), ExxonMobil (США) Shell (Великобритания ),ConocoPhillips (США).
    Да горите вы синим пламенем.
    А между тем сборная Ирана сыграла вничью с Бельгией на ЧМ по футболу в США. Выше знамя (советского) иранского спорта товарищи персы.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    22 июня 2026 06:29
    Среди пострадавших и пропавших без вести скорее всего нет граждан Катара.
    Практически вся рабочая сила на производствах это иностранцы.
    По гражданам Катара наносятся, по сути, экономические удары. Например пенсия катарца, который поработал на каких либо госслужбах и т.п. составляет, в эквиваленте, около 500 тыс. руб.
    А иностранцы...
    Да кто ж их считает...
    Все равно приедут работать.
    Зарплаты там для иностранцеа, в сравнерии с другими странами, весьма высокие.
    А цены кстати вполне разумные.
    По крайней мере были.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +2
      22 июня 2026 07:29
      Среди пострадавших и пропавших без вести скорее всего нет граждан Катара.


      И что...? Вы не договариваете, что хотели сказать этим? Может нам надо подумать о такой практике и запустить работать на НПЗ индусов и афганцев? А когда их там накроет ракетой ВСУ, то будет не жалко... они же не люди? Вам захотелось стать катарцем, вы о чём, кому и зачем всё это написали здесь? Нам о прелестях заграничной жизни все уши прожужжали дерьмократы в 90-е и многие поверили... только страну потеряли. request
      1. Livonetc Звание
        Livonetc
        -3
        22 июня 2026 10:45
        Заканчивайте эмоционировать.
        Начинайте думать.
        Работайте.
    2. Z-1457
      Z-1457
      0
      22 июня 2026 10:57
      Хорош нести бред! Не выспался или не закусываешь? )
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    22 июня 2026 06:33
    Ничего , людей конечно жалко , если пострадали но Катар буквально купается в долларах , завод восстановят не напрягаясь
    1. Eranlake Звание
      Eranlake
      +1
      22 июня 2026 14:39
      Они пытались восстановить в кратчайшие сроки, что и привело к аварии и смертям рабочих.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    22 июня 2026 06:35
    Qatar Energy подчеркнули, что ситуация находится под контролем
    Желаю подобного контроля на нефтегазовых объектах соседних монархий.
  5. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    0
    22 июня 2026 08:25
    Представители Qatar Energy подчеркнули, что ситуация находится под контролем.
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    22 июня 2026 15:12
    Жаль весь не рванул, было бы лучше.