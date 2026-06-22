Зеленский перешёл на открытые угрозы в адрес президента Польши

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Зеленский перешёл на открытые угрозы в адрес президента Польши

Отношения между Украиной и Польшей достигли новой точки напряжённости. Дошло до того, что Зеленский перешёл на личные угрозы польскому президенту Каролю Навроцкому.

Глава киевского режима в интервью украинскому телеканалу жёстко раскритиковал решение Навроцкого лишить его высшей государственной награды Польши - ордена Белого Орла. Поводом для демарша Варшавы, напомним, стал указ Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ «почётного» наименования «героев УПА» (*организация, запрещённая в РФ), а также его участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника. В Польше эти шаги восприняли как героизацию нацистских пособников, ответственных за массовые убийства десятков тысяч поляков в годы Второй мировой войны.

Зеленский, выступая с открытыми угрозами:

Навроцкий делает то же самое, что и Орбан, и это закончится плохо. Навроцкий пытается получить политические дивиденды, разжигая антиукраинские настроения.

По мнению Зеленского, польский президент решает собственные электоральные вопросы в ущерб двусторонним отношениям.

Демарш Варшавы и ответные шаги Киева вызвали неоднозначную реакцию в польском политикуме. Сам президент Навроцкий, комментируя своё решение, подчеркнул, что поляки не перестают поддерживать Украину в её войне против России, но «у них есть свой предел терпения, и этот предел превышен».

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением, что дальнейшая эскалация конфликта является стратегической ошибкой, которая «играет на руку России» и подрывает единство союзников. Глава украинского МИД Андрей Сибига, в свою очередь, назвал решение Навроцкого «стратегической ошибкой, которая выгодна только Москве».

На фоне дипломатического скандала от польских наград отказались три бывших президента Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко, а также глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов в РФ), министр иностранных дел и посол Украины в Варшаве. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично заметил, что Киеву следовало бы вернуть Варшаве не награды, а поставленную военную технику.
38 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    22 июня 2026 06:42
    Зегнида как шестёрка из подворотни , он кавкает что ему хозяин приказал.
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +4
      22 июня 2026 06:58
      Цитата: Ирек
      Зегнида как шестёрка из подворотни , он кавкает что ему хозяин приказал.


      И кто же ему приказал обострять отношения с Польшей? И почему?
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        22 июня 2026 09:15
        По мере продвижения российских войск, Запад начнет предпринимать меры для аннексии оставшейся части Украины. Это сейчас делается вид, что Запад помогает отстоять независимость Украины, защищает ее интересы. Но в голове держат сценарии Чехословакии, Польши во второй мировой.. Для этого нужны веские основания, чтобы подготовить свое население. А Польша - основной сосед с Запада. Хорошо вооружена, давно уже своя. Не знаю догадываются ли на Украине про это, но усиление ВПК на западе - это в первую очередь против Украины, чем против государства с ЯО.
        1. ростов-папа Звание
          ростов-папа
          0
          22 июня 2026 10:23
          то есть польша ссорится с зелей , объявляет войну , запад вспоминает что клоун не легитимный типа побеждают его , и вот войска нато в украине ? что то на это похоже
        2. newtc7 Звание
          newtc7
          -4
          22 июня 2026 12:01
          За 5 лет продвинулись на 50 км. О каком продвижении идет речь?
          1. bk316 Звание
            bk316
            +3
            22 июня 2026 13:18
            Россия на Украине понесла такие потери, что перенимать этот опыт никто не захочет.

            За пять лет освободили более 100000 квадратных километров.
            Это по площади больше Португалии дружок.
            И кстати это треть Польши.
            И Украинна уже всего с 14 года потеряла примерно треть своей площади.
            Так что раздел уже маячит.
        3. Eranlake Звание
          Eranlake
          +1
          22 июня 2026 14:37
          Не нужны Польше эти территории с отбитыми украинцами. Польша гораздо больше получает за счет иммиграции молодых украинцев, которые еще обучаемы. Они используются для латания демографической ямы.
      2. ДАА УЖ Звание
        ДАА УЖ
        0
        22 июня 2026 11:55
        Поляки много напредъявляли Германии последнее время и нарастает недовольство понаехавшими каклами и помощью 404.Поэтому вполне рисуется перспектива некого альянса мазепии и германцев против пшеков.Главное не мешать тем и другим.
  2. Orso Звание
    Orso
    +8
    22 июня 2026 06:42
    Милые бранятся, только тешатся. Русофобия сильнее, чем память предков.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      22 июня 2026 06:54
      Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично заметил, что Киеву следовало бы вернуть Варшаве не награды, а поставленную военную технику.

      Ага, щас...
      Что хо хлам попало, то считай пропало! laughing
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        22 июня 2026 07:13
        Да большей частью и пропало. Вон, пусть по полям собирают останки
      2. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        22 июня 2026 07:16
        Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично заметил

        Как раз при этом бывшем премьере в лагерях Польше проходили обучение укробандерлоги.
  3. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +4
    22 июня 2026 06:56
    А вы зря все смеётесь!
    Гитлера тоже в карикатурах с хвостом и рогами рисовали
    А у зеленского фактически вся Европа в заложниках и боеспособнаявооруженная до зубов армия которая и на запад может двинуть
    И никто ей помешать в этом не способен
    А наши игры бесконечные в течении скоро уже пяти лет могут нам аукнуться как минимум экономическим кризисом из за огромных расходов и людских потерь
    Ядерной державе так себя вести недопустимо!
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      22 июня 2026 07:19
      Цитата: Вячеслав Болдырев
      А вы зря все смеётесь!
      Гитлера тоже в карикатурах с хвостом и рогами рисовали
      А у зеленского фактически вся Европа в заложниках и боеспособнаявооруженная до зубов армия которая и на запад может двинуть
      И никто ей помешать в этом не способен
      А наши игры бесконечные в течении скоро уже пяти лет могут нам аукнуться как минимум экономическим кризисом из за огромных расходов и людских потерь
      Ядерной державе так себя вести недопустимо!

      Как это ни кто Укре не может помешать, перестанут поставлять топливо, оружие и деньги, много они навоюют.
      1. Кмет Звание
        Кмет
        -1
        22 июня 2026 12:09
        Разве это можно даже предположить? Да они будут Украину снабжать до последнего украинца.. Пока не выбьют всех.. Это очень выгодные прокси-расходники.
  4. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +3
    22 июня 2026 07:01
    Жабогадюкинг...
    что тут ещё можно сказать?
  5. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    0
    22 июня 2026 07:18
    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично заметил, что Киеву следовало бы вернуть Варшаве не награды, а поставленную военную технику.
    ну а на эту фразу, никто и ухом не поведёт. Как-будто и не услышали этой фразы. Мол не было её ... no
    ...
    На фоне дипломатического скандала от польских наград отказались три бывших президента Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко, а также глава офиса Зеленского Кирилл Буданов
    этож как надо было патриотично родине служить, чтобы получать польские награды, а не своего отечества ?! winked
    Вот ведь как получается. Присягали вроде как народу Украины, и на библии клятвы давали, а действовали в интересах и за награды государства Польского ?! belay
  6. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +5
    22 июня 2026 07:21
    Цитата: Вячеслав Болдырев
    А у зеленского фактически вся Европа в заложниках и боеспособнаявооруженная до зубов армия которая и на запад может двинуть

    Не много ли вы даете авансов этому крысиному клоунчику ? Если не его атаки еродронами, евроракетами,танками и прочим,то успехи "вооруженной до зубов боеспособной" совсем не велики.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    22 июня 2026 07:34
    Цитата: 1976AG
    И кто же ему приказал обострять отношения с Польшей?
    Никто не приказывал. Это его собственная глупость
  8. Earl Звание
    Earl
    0
    22 июня 2026 07:34
    Наверное, ради таких вот моментов криворожского нарика до сих пор оставляют в живых. Также хочется верить, что в живых его оставляют, чтобы слишком легко не отделался: эту гниду не взорвать и не повесить, а в выгребной яме утопить бы.
  9. drags33 Звание
    drags33
    +1
    22 июня 2026 07:53
    У этой Зегниды мания величия (психическое заболевание, между прочим) просто зашкаливает... Польше он угрожает, Белоруссии диктует, что им делать... Да что там - он всей гейропе начал диктовать и угрожать...В общем, гейропа вырастила гомункула, и теперь не знает, что с этим делать...
  10. _DD_ Звание
    _DD_
    +2
    22 июня 2026 08:02
    Больше всего в этой истории поражает несознанка властей Польши, что в течении 5 лет помогали нацисткой хунте делая вид что они не нацисты
  11. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    +1
    22 июня 2026 08:10
    И где тут угрозы? Ворон ворону глаз не выклюет
  12. APASUS Звание
    APASUS
    0
    22 июня 2026 08:35
    Черти грызутся в райском саду ,медали не поделили. На сколько скудный политический мир в Европе. Сейчас начнут друг друга обзывать ?
  13. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    0
    22 июня 2026 08:44
    да ещё Жириновский предвидил что УК распилят, и основная часть вернётся в родную Польшу.
    вот оно и началось.
    верхнее организуется.
    сейчас в Варшаве ТЯО матрасников осядет, а Ф16 уже там, и много чего там.
    кстати поэтому (моё мнение) просроченый и не реализовал договор по дронам.
    хочет иметь козырь.
    ибо по РФ может быть ещё есть варианты чем-то жмакнуть, (полякам) а по своей же территории, которую потом восстанавливать и ждать распада радиации нет не малейшего желания.
    1. Prometey Звание
      Prometey
      0
      Сегодня, 10:51
      Цитата: Виктор Ясный
      да ещё Жириновский предвидил что УК распилят, и основная часть вернётся в родную Польшу.
      вот оно и началось.

      ВСУ в реальном столкновении от поляков камня на камне не оставят. Самая боеспособная армия мира на сегодняшний день.
  14. carpenter Звание
    carpenter
    0
    22 июня 2026 09:01
    дальнейшая эскалация конфликта является стратегической ошибкой, которая «играет на руку России» и подрывает единство союзников.
    С каких это пор холопы, стали союзниками панам. Раб должен знать своё место.
  15. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    -1
    22 июня 2026 09:04
    Зеленский мне напоминает главаря бандитов из фильма "Железный человек 1"
  16. uralex Звание
    uralex
    +1
    22 июня 2026 09:25
    поляки не перестают поддерживать Украину в её войне против России, но «у них есть свой предел терпения, и этот предел превышен
    ...и по этому поляки и дальше будут поддерживать Украину.
  17. alanery Звание
    alanery
    +1
    22 июня 2026 09:55
    пригрели гадину... :-)
  18. newtc7 Звание
    newtc7
    -1
    22 июня 2026 11:59
    Весь этот сюр происходящий на территории бывшей украины можно прекратить ликвидацией зели и его подельников. Ну у кое кого нет ни мозгов, ни яиц, ни воли, ничего чтобы сделать это. А самое главное что есть - это полная тупость и уверенность в правильности своих действий.
  19. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    22 июня 2026 12:07
    Польша русофобская страна и придётся любить Клоуна хочешь не хочешь!
  20. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    22 июня 2026 12:51
    Пусть грызутся,на здоровье. Скоро храмадян пинками,выгонят обратно,на нЭзалЭжную.
  21. pin_code Звание
    pin_code
    0
    22 июня 2026 13:27
    Зеленский довыпендривается, охоту объявят и ваши и наши.
  22. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    0
    Вчера, 07:22
    Наступил момент когда нужно повернуть ВСУ на запад
    А как это сделать -а очень просто
    Нужен мощный удар по Украине чтобы там все горело тотально и тогда остатки войска зеленского двинут на запад где сопротивляться некому
    Не упустить момент!
    Нужна только отмашка военным а они все сделают все в лучшем виде
    А гуманизм для своих граждан россиян!
  23. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 10:13
    Даже в серпентарии таких вместе не содержат. Но с географией не поспоришь. Если у них дойдет до конфликта на земле, то искренне буду болеть за обе стороны.
  24. ΣergΣy Звание
    ΣergΣy
    0
    Сегодня, 10:27
    Польша - главный союзник США в европе. Как я понимаю, ЕС пытается и будет пытаться приструнить Польшу руками Украины. Возможно у них дойдёт дело даже до военного столкновения в будущем.
  25. Prometey Звание
    Prometey
    0
    Сегодня, 10:49
    Сидит бешенная собака, на всех кидается. Но всех при этом устраивает, в том числе "мочителя в сартирах".