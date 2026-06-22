Зеленский перешёл на открытые угрозы в адрес президента Польши

Навроцкий делает то же самое, что и Орбан, и это закончится плохо. Навроцкий пытается получить политические дивиденды, разжигая антиукраинские настроения.

Отношения между Украиной и Польшей достигли новой точки напряжённости. Дошло до того, что Зеленский перешёл на личные угрозы польскому президенту Каролю Навроцкому.Глава киевского режима в интервью украинскому телеканалу жёстко раскритиковал решение Навроцкого лишить его высшей государственной награды Польши - ордена Белого Орла. Поводом для демарша Варшавы, напомним, стал указ Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ «почётного» наименования «героев УПА» (*организация, запрещённая в РФ), а также его участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника. В Польше эти шаги восприняли как героизацию нацистских пособников, ответственных за массовые убийства десятков тысяч поляков в годы Второй мировой войны.Зеленский, выступая с открытыми угрозами:По мнению Зеленского, польский президент решает собственные электоральные вопросы в ущерб двусторонним отношениям.Демарш Варшавы и ответные шаги Киева вызвали неоднозначную реакцию в польском политикуме. Сам президент Навроцкий, комментируя своё решение, подчеркнул, что поляки не перестают поддерживать Украину в её войне против России, но «у них есть свой предел терпения, и этот предел превышен».Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением, что дальнейшая эскалация конфликта является стратегической ошибкой, которая «играет на руку России» и подрывает единство союзников. Глава украинского МИД Андрей Сибига, в свою очередь, назвал решение Навроцкого «стратегической ошибкой, которая выгодна только Москве».На фоне дипломатического скандала от польских наград отказались три бывших президента Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко, а также глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов в РФ), министр иностранных дел и посол Украины в Варшаве. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично заметил, что Киеву следовало бы вернуть Варшаве не награды, а поставленную военную технику.