Глава Минфина США дал нелестную характеристику Зеленскому

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Глава Минфина США дал нелестную характеристику Зеленскому

Глава Минфина США Скотт Бессант ни во что не ставит Зеленского, но признает, что этот «мелкий засранец» имеет определенное влияние на европейских политиков. Об этом пишет западная пресса.

Глава Минфина США после встречи с Зеленским в Киеве дал ему полноценную характеристику, подтвердив, что киевский клоун является наркоманом. Кроме того, Бессант в своих заявлениях отмечал актерскую игру «нелегитимного», благодаря которой тот добивался расположения европейских политиков. Американский политик прямо называл киевского клоуна «мистером Бином под кайфом», «скользким типом» и «мелким засранцем».



Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя как мистер Бин под кайфом.

Как подчеркивает американская пресса, Бессант «испытывает неприязнь» к Зеленскому, и это пошло с первой поездки министра в Киев. После общения с «нелегитимным» глава Минфина порекомендовал Трампу вообще не иметь дела с Зеленским, кроме как только для подписания неких документов, выгодных США.

Трамп прислушался к мнению Бессанта и даже поскандалил с Зеленским в Белом доме. Но поддержку Украины не прекратил.
25 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    22 июня 2026 06:37
    ❝ Мелкий зacpaнeц ❞ —

    — А гадит по-большому ...
    1. andrewkor Звание
      andrewkor
      +2
      22 июня 2026 06:51
      " Он з...ец,но это наш з...ец": Теодор Рузвельт про Самосу,вечная истина!
      1. KCA Звание
        KCA
        +2
        22 июня 2026 07:38
        Тут другое дело, Самоса Рузвельту готов был зад лизать, а этот скулит и старается укусить, причём всех, кто его кормит
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        22 июня 2026 08:09
        Цитата: andrewkor
        " Он з...ец,но это наш з...ец": Теодор Рузвельт про Самосу,вечная истина!

        Теодор Рузвельт умер, когда Сомоса (старший) еще не родился. hi А эту фразу якобы сказал ФДР и там было: sonofabitch yes
        И таки да, самоса - это пирожки такие, с начинкой. У нас больше известны как самса.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      22 июня 2026 07:26
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:37
      — А гадит по-большому

      hi Сложности перевода не позволяют выдать более чёткое определение этой мерзкой пакости, по другим независимым источникам есть определение жыдонаркофюрера от главы минфина как мерзкий
      у@людок.
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      22 июня 2026 10:39
      Когда уже на говно изойдется в ноль.....
  2. Комментарий был удален.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    22 июня 2026 06:40
    Сёдни обозвал , а завтра будет в дёсна лобызатся.
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      0
      22 июня 2026 17:43
      а завтра будет в дёсна лобызатся.

      С учётом того, что Скотт гомосексуалист, он не только лобызаться может...
  4. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    22 июня 2026 06:52
    Только вот этому мелкому зацу и Штаты и ЕС и вообще все кто попало выделяют деньги тоннами , не говоря уже про вооружения.
    Так что Зеленский это переживёт , лишь бы и дальше финансирование не прекращалось...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      22 июня 2026 07:17
      "Зовете меня гадким? Да! И я готов на на гадости"
  5. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    0
    22 июня 2026 07:28
    Глава Минфина США дал нелестную характеристику Зеленскому
    но при этом, по поручению своего президента, от имени своего государства продолжал вести с ним дела !!!
    Лицедеи комнатные ...
    В своих деяниях такие же , - как и их характеристики ему !!!
    Можете им любоваться, словно собственным отражением по ту сторону зеркала.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июня 2026 07:39
    порекомендовал Трампу вообще не иметь дела с Зеленским
    Просто многие в Америке не знают что это такое wink
  7. solar Звание
    solar
    +4
    22 июня 2026 07:53
    Трамп прислушался к мнению Бессанта и даже поскандалил с Зеленским в Белом доме.

    Трампу с кем-то поскандалить, что дурному с горы скатиться...
  8. BAI Звание
    BAI
    +3
    22 июня 2026 08:26
    что киевский клоун является наркоманом.

    У Ленина - каждая кухарка может управлять государством, теперь - каждый клоун наркоман.
    Причем за скобками остается, что клоун-наркоман успешно противостоит 4 года мастеру многоходовых комбинаций, гроссмейстеру хитрых планов, человеку, ведущему ЗОЖ. И это все один человек, в компетентности которого в качестве руководителя государства никто не сомневается.
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      0
      22 июня 2026 17:41
      У Ленина - каждая кухарка может управлять государством

      Не надо перевирать классиков, я не поклонник вождя пролетариата, я против неточного цитирования
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      22 июня 2026 19:05
      У Ленина - каждая кухарка может управлять государством


      Не управлять, а влиять через выборную систему на управление государством.
    3. Михаил Б Звание
      Михаил Б
      0
      22 июня 2026 21:17
      Вот теперь уже непонятно, когда пишут что Зе наркоман - это выпад в его сторону, или в сторону тех, кто пятый год не может с ним ничего сделать
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    22 июня 2026 08:44
    А что нам с этой не лестной характеристикой делать ? Жан-Бедель Бокасса поедал своих политических противников и что ?
    Пока программа Украина не свернута ,Зе будут целовать ниже пояса ,давать деньги ,принимать в столицах, терпеть его задвиги !
  10. 123_123 Звание
    123_123
    0
    22 июня 2026 08:44
    Характеристика точная. Неужели именно такого президента или кто он сейчас, учитывая истекшие полномочия, заслуживает народ страны? Заставляет задуматься, что с украиной не так. Их бусифицируют на убой, коррупция бьет рекорды, от демократии страна далека также, как некоторые африканские диктатуры, но мозги украинцев настолько промыты, что они продолжают жить и воевать по приказам этого чучела, парадоксально.
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      22 июня 2026 09:07
      Цитата: 123_123
      ...коррупция бьет рекорды, от демократии страна далека также, как некоторые африканские диктатуры, ...
      хорошо, что в России не так всё плохо ... ?! wink
      lol
      1. 123_123 Звание
        123_123
        0
        22 июня 2026 09:12
        Саркастический посыл понятен, но граждан на улицах не вылавливают и на фронт не отправляют, разница огромна.
    2. ettore Звание
      ettore
      0
      22 июня 2026 18:01
      Цитата: 123_123
      Заставляет задуматься, что с украиной не так. Их бусифицируют на убой, коррупция бьет рекорды, от демократии страна далека также, как некоторые африканские диктатуры, но мозги украинцев настолько промыты, что они продолжают жить и воевать по приказам этого чучела, парадоксально.

      Просто xoxлы вернулись в своё естественное состояние. Большевики пытались их вывести в люди но не получилось, xoxлизм очень живуч.
  11. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    22 июня 2026 09:09
    Нелегитимный, просроченный, фашист, наркома ладно, ну если он ещё всего лишь мелкий заец , а Кремль с ним не может справиться пятый год , политически полностью проиграв, если оценивать по странам уровень поддержки, то что можно сказать о высоком интеллекте нашей власти...?
  12. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    22 июня 2026 18:55
    этот «мелкий заец» имеет определенное влияние на европейских политиков.


    Это означает, что европейские политики являются ещё более ""мелкими зацами". С нимми нельзя иметь никаких дел, а только сечь ремнем до просветления разума. Прав Сергей Караганов, что говорить и договариваться о чем либо в Европе сейчас не с кем.
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      22 июня 2026 19:00
      .......Звчем же корректировать слова из словаря русского языка.....