Глава Минфина США дал нелестную характеристику Зеленскому
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Глава Минфина США Скотт Бессант ни во что не ставит Зеленского, но признает, что этот «мелкий засранец» имеет определенное влияние на европейских политиков. Об этом пишет западная пресса.
Глава Минфина США после встречи с Зеленским в Киеве дал ему полноценную характеристику, подтвердив, что киевский клоун является наркоманом. Кроме того, Бессант в своих заявлениях отмечал актерскую игру «нелегитимного», благодаря которой тот добивался расположения европейских политиков. Американский политик прямо называл киевского клоуна «мистером Бином под кайфом», «скользким типом» и «мелким засранцем».
Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя как мистер Бин под кайфом.
Как подчеркивает американская пресса, Бессант «испытывает неприязнь» к Зеленскому, и это пошло с первой поездки министра в Киев. После общения с «нелегитимным» глава Минфина порекомендовал Трампу вообще не иметь дела с Зеленским, кроме как только для подписания неких документов, выгодных США.
Трамп прислушался к мнению Бессанта и даже поскандалил с Зеленским в Белом доме. Но поддержку Украины не прекратил.
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