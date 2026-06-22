В День памяти и скорби противник проводит атаки БПЛА на Москву
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Российская столица подвергается очередной массированной атаке вражеских дронов. Противник решил таким образом «отметить» День памяти и скорби. Напомним, что ровно 85 лет назад нацистская Германия, фактически объединив под своими коричневыми знамёнами всю «прогрессивную» Европу, напала на нашу страну. Киевский режим следует историческим аллюзиям.
По данным мэра Москвы, к настоящему моменту противник направил на столицу несколько десятков дронов. Порядка 60 БПЛА были перехвачены. ПВО продолжает интенсивно работать, так как атаки не прекращаются.
Все московские аэропорты работают со значительными ограничениями в связи с атаками БПЛА.
Одновременно с этим враг бьёт по югу России. Ранним утром пришли сообщения об очередном перекрытии движения по Крымскому мосту.
В течение всей ночи продолжал действовать режим беспилотной опасности в Воронежской области. А накануне вечером в ряде муниципалитетов вводился режим ракетной опасности. На экране ТВ федеральные каналы выводили сообщение о воздушной тревоге.
Атаковал противник дронами и Ростовскую область. Сообщается о нескольких перехватах, в том числе в районе города Гуково.
Противник старается ударами вглубь России добиться успеха и сместить акцент внимания с происходящего на фронте, где российская армия продолжает продвижение сразу на нескольких направлениях: Добропольском, Ореховском, Великобурлукском, Краснолиманском, Константиновском.
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