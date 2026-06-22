В День памяти и скорби противник проводит атаки БПЛА на Москву

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В День памяти и скорби противник проводит атаки БПЛА на Москву

Российская столица подвергается очередной массированной атаке вражеских дронов. Противник решил таким образом «отметить» День памяти и скорби. Напомним, что ровно 85 лет назад нацистская Германия, фактически объединив под своими коричневыми знамёнами всю «прогрессивную» Европу, напала на нашу страну. Киевский режим следует историческим аллюзиям.

По данным мэра Москвы, к настоящему моменту противник направил на столицу несколько десятков дронов. Порядка 60 БПЛА были перехвачены. ПВО продолжает интенсивно работать, так как атаки не прекращаются.



Все московские аэропорты работают со значительными ограничениями в связи с атаками БПЛА.

Одновременно с этим враг бьёт по югу России. Ранним утром пришли сообщения об очередном перекрытии движения по Крымскому мосту.

В течение всей ночи продолжал действовать режим беспилотной опасности в Воронежской области. А накануне вечером в ряде муниципалитетов вводился режим ракетной опасности. На экране ТВ федеральные каналы выводили сообщение о воздушной тревоге.

Атаковал противник дронами и Ростовскую область. Сообщается о нескольких перехватах, в том числе в районе города Гуково.

Противник старается ударами вглубь России добиться успеха и сместить акцент внимания с происходящего на фронте, где российская армия продолжает продвижение сразу на нескольких направлениях: Добропольском, Ореховском, Великобурлукском, Краснолиманском, Константиновском.
40 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    22 июня 2026 07:06
    Нацистская ввиде бандэрлогов опять подняла свою кастрюлеголовую башку , мы её и отрубим.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    22 июня 2026 07:08
    ❝ Противник решил таким образом «отметить» День памяти и скорби. Напомним, что ровно 85 лет назад нацистская Германия, фактически объединив под своими коричневыми знамёнами всю «прогрессивную» Европу, напала на нашу страну ❞ —

    — И сейчас «вся прогрессивная Европа» со свидомыми неонацистами ...
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    +8
    22 июня 2026 07:09
    Смерть нацистским оккупантам территорий бывшей УССР.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      22 июня 2026 07:19
      Вот, как бы это ловчее организовать....
      1. Mister X Звание
        Mister X
        +2
        22 июня 2026 09:38
        Цитата: роман66
        Вот, как бы это ловчее организовать

        Разработать софт, который будет возвращать дроны к месту старта.
        Бумерангом по операторам
  4. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +15
    22 июня 2026 07:11
    Противник старается ударами вглубь России добиться успеха и сместить акцент внимания с происходящего на фронте, где российская армия продолжает продвижение сразу на нескольких направлениях: Добропольском, Ореховском, Великобурлукском, Краснолиманском, Константиновском.


    Размен нескольких разбитых в хлам донбасских деревень на российские НПЗ, вплоть до Омска, вполне в интересах ВСУ. Чем Крым обеспечивать? Рапортами о продвижении на Ореховском направлении?
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      -8
      22 июня 2026 07:27
      Топливо есть. На заправках подъезжают машины, их заправляют. Понятно, что только госорганы и критически важные организации. Может и не только. Но бензин и дизель есть.
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        +7
        22 июня 2026 07:43
        Напоминает выдачу спецпайков в СССР. Выдают колбасу, масло, сыр но только по спецталонам, а может и нет. Но масло, сыр и колбаса есть. У нас так-то доставка хлеба, молока, больных людей до больницы на такси на топливо завязаны.
      2. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +1
        22 июня 2026 10:55
        Топорно работаете..вот ваш колега тралфлот, написал бы типа, "вчера моя бабушка заправилась без проблем, потом позвонила и просила не поддаваться на провокации врагов"
        1. Victor19 Звание
          Victor19
          0
          22 июня 2026 16:57
          Михаил, бабущки у меня давно нет. Я просто вижу сам, когда прохожу мимо ближайшей заправки. Что какие-то машины иногда подьезжают и их заправляют. А просто так топливо не продают.
  5. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +4
    22 июня 2026 07:17
    А мы все ждем и надеемся...на что надеемся -самим не ведомо! Нет там "сосидов та братив",там есть враг!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      22 июня 2026 08:44
      Логично. Нацизм же он часть капитализма и возникает как защитный механизм в кризисных ситуациях.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    22 июня 2026 07:19
    Почему бы не одёрнуть киевский режим парочкой ракет по Киевской ГЭС?
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +2
      22 июня 2026 07:27
      Яйца у обитателей Кремля уже не те. У них там - браццкийнорот...
    2. Розмари Звание
      Розмари
      +8
      22 июня 2026 07:48
      Потому что за удары по Киевской ГЭС Киев может ответить ударами по Цимлянской ГЭС (Ростовская область, около 120 км к востоку от украинской границы) или Волжской ГЭС (Волгоградская область, около 300 км к востоку от украинской границы)
      Раньше надо было бить, до того, как Украина получила возможности нанесения ответных ударов на глубину в тысячи километров. А теперь Киев на любой удар может ответить симметрично - за удары по ГЭС ответить ударами по ГЭС, за удары по плотинам ударить по плотинам, за удары по АЭС ударить по АЭС
      1. topol717 Звание
        topol717
        -1
        22 июня 2026 08:45
        Цитата: Розмари
        Киев может ответить ударами по Цимлянской ГЭС
        Не может, потому что БПЛА, значимого урона ГЭС не нанесут. Это НПЗ скорее всего загорится даже от обломков. А ГЭС скорее всего даже не почувствует удара БПЛА.
        И до Цимлянской ГЭС больше 300 КМ, а не 120 как вы написали.
        1. Розмари Звание
          Розмари
          +3
          22 июня 2026 08:57
          Цитата: topol717
          Не может, потому что БПЛА, значимого урона ГЭС не нанесут. Это НПЗ скорее всего загорится даже от обломков. А ГЭС скорее всего даже не почувствует удара БПЛА.

          У Украины есть не только БПЛА, но и ракеты
        2. О. Бендер Звание
          О. Бендер
          0
          22 июня 2026 10:11
          Нанести урон даже маломощными дронами по АРУ на любой ГЭС ,и все тушите свет,ремонт не быстрый
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            22 июня 2026 10:30
            А наши не знают куда бить, подсказали бы, а то уже 2 года долбят по ТЭЦ, ТЭС, и все никак.
      2. yuriy55 Звание
        yuriy55
        -3
        22 июня 2026 09:38
        Цитата: Розмари
        А теперь Киев на любой удар может ответить симметрично

        Да ну?!
        Некоторые положения обновлённой доктрины:
        Ядерный ответ возможен не только при прямой ядерной угрозе, но и при критической угрозе суверенитету России с использованием обычных вооружений.
        Именно поэтому нужно удалить из страны британских дипломатов и забрать российских, пока не началось...
      3. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +1
        22 июня 2026 09:44
        Киев может ответить ударами


        Ну? И что по вашей логике вырисовывается? Не бить теперь, а то в ответ ударят?
        1. Розмари Звание
          Розмари
          0
          22 июня 2026 10:00
          Быть готовым к тому, что теперь Украина, получив возможности которых раньше не имелось, на любой удар (кроме ядерного) может ответить симметрично.
          Мы хотим уничтожить Киевскую ГЭС? Отлично. Но нужно быть готовым к тому, что Волжская ГЭС тоже возможно будет уничтожена
      4. Garris199 Звание
        Garris199
        0
        22 июня 2026 19:47
        У нас так не принято "раньше", скажете тоже. Мы будем постоянно отставать на несколько шагов, жевать сопли и потом превозмогать! Силами народа еес-но.
  7. Михаил55 Звание
    Михаил55
    +1
    22 июня 2026 07:20
    Как же все перевернулось... Слова из песни "...Киев бомбили, нам объявили..." А теперь из КИЕВА шлют указивки укрофашисты бомбить Россию! Смерть фашисткой гадине!
    1. Розмари Звание
      Розмари
      -2
      22 июня 2026 07:58
      Цитата: Михаил55
      Как же все перевернулось... Слова из песни "...Киев бомбили, нам объявили...

      Вообще-то Киев бомбили 24 февраля 2022 года около 05:07 по киевскому времени
      1. Виктор Ясный Звание
        Виктор Ясный
        -1
        22 июня 2026 08:24
        если бы его тогда бомбили, того что сейчас не было бы.
        но у вас свой взгляд на ситуацию видимо...
  8. Earl Звание
    Earl
    +3
    22 июня 2026 07:28
    У рагулья день скорби был 9 мая.
  9. barclay Звание
    barclay
    +4
    22 июня 2026 07:28
    А кто-то думал, что какелы сегодня сделают перерыв?
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      22 июня 2026 10:53
      Заголовок странный. Война есть война, причем тут дни скорби, или там радости. Войны кружевов закончились в 18 веке. Это наши все перемирия объявляют всякие, дай повод, которые укры все равно не соблюдают
  10. Tagan Звание
    Tagan
    -6
    22 июня 2026 07:34
    Цитата: Борис Сергеев

    Размен нескольких разбитых в хлам донбасских деревень на российские НПЗ, вплоть до Омска, вполне в интересах ВСУ. Чем Крым обеспечивать? Рапортами о продвижении на Ореховском направлении?

    На что-то непременно нужно закрыть глаза или как бы не замечать, чтобы выcep казался качественным.
    Какой молодец!))
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +4
      22 июня 2026 07:42
      Не из очереди за бензином нам хамло пишет?

      И где хотя бы признаки контр-игры по поводу украинской стратегии изолирования Крыма? Или проклятий нацистам достаточно? Ни один кремлевский дкятель такой терминологии не употребляет уж лет пять!
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    22 июня 2026 07:37
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — И сейчас «вся прогрессивная Европа» со свидомыми неонацистами ...
    На то она и "прогрессивная"! laughing
  12. alanery Звание
    alanery
    -2
    22 июня 2026 07:45
    какая неожиданность...
  13. dmitriy_2 Звание
    dmitriy_2
    +2
    22 июня 2026 07:47
    Понятно и прозрачно, что делает противник, и это не "смещение акцентов".
    Хватит уже пустых слов и подмен.
  14. Tagan Звание
    Tagan
    -4
    22 июня 2026 08:06
    Цитата: Борис Сергеев
    Не из очереди за бензином нам хамло пишет?

    Намекаете, что либеpoта, ряженая в прикид "рассерженного патриота" в текущий момент пишет из очереди?
    Цитата: Борис Сергеев

    И где хотя бы признаки контр-игры по поводу украинской стратегии изолирования Крыма? Или проклятий нацистам достаточно? Ни один кремлевский дкятель такой терминологии не употребляет уж лет пять!

    Разуйте очи, да увидите. Но задача другая, верно?))
    Вы, случаем, не засылаете свои опусы параллельно на телемарафон «Єдині новини»?
  15. Konnick Звание
    Konnick
    0
    22 июня 2026 08:22
    Напомним, что ровно 85 лет назад нацистская Германия, фактически объединив под своими коричневыми знамёнами всю «прогрессивную» Европу, напала на нашу страну. Киевский режим следует историческим аллюзиям.

    А кому напоминать? Этим потомкам , встречавшим нацистов с хлебом-солью в 41-м?
    Гудериан писал про февраль 43-го -
    То, что сообщил Прин об управлении германскими властями оккупированной территорией, было весьма нерадостно. Методы управления немцев, особенно методы германского рейхскомиссара Коха, превратили украинцев из друзей немцев в их врагов.

    Были друзьями, но после Сталинграда стали постепенно перекрашиваться...скользкая нация.
  16. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    +1
    22 июня 2026 08:34
    противник воюет, и воюет из-за спин мирных граждан.
    да многие остервенели за эти годы, как и за те. - 85 лет назад.
    но и тогда было не легко, и сейчас не просто.
    в первую очередь из-за разногласий, в том числе в семьях.
    знаю не одну историю когда роднве по разные стороны границы перестали общаться, и уехали в европпу из 404 сказав на прощание что русские плохие - сказав родителям.
    "разруха не в стране - разруха в головах"©
    кстати Булгакову тоже досталось...
    1. Игорь Борисов_2 Звание
      Игорь Борисов_2
      0
      Вчера, 13:11
      Мы тоже на совершали много ошибок - в 1992 году заканчивал ВВМУ и тогда было решено, что лейтенанты из республик по желанию могут возвращаться домой. Только на плацу их не было, командир роты стыдливо вручил украинцу (русскому просто жителю Киева, он захотел вернуться на Украину) в нашей комнате в общаге кортик и диплом. Он после этого даже в кафе выпускной отмечать не пошел. Несколько лет назад узнал, что сейчас он сотрудник ГУР.....
      1. Виктор Ясный Звание
        Виктор Ясный
        0
        Вчера, 17:07
        косяк.
        это пожалуй самый большой минус пост советов.
        а потом советы вообще пропали и появились АДминистрации...
  17. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    22 июня 2026 12:36
    Господин Путин! Сколько такое еще продолжается?
    am Почему вы не даете приказ разбомбить бандеростанскую столицу?????????????