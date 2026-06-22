«Я его предупредил»: Зеленский снова грозит Лукашенко ударами
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Бандеровская Украина готовится к ударам по Белоруссии, об этом заявил Зеленский в очередном интервью украинской прессе. А вот выполнит ли он такое «громкое» заявление, станет ясно в ближайшие дни.
Накануне Зеленский в очередном интервью заявил, что требует от Лукашенко в недельный срок демонтировать якобы установленные на границе некие ретрансляторы, которые, по его мнению, наводят на Украину российские беспилотники. В случае, если Александр Григорьевич проигнорирует требование Зеленского, то Украина эти ретрансляторы «уберет сама».
Я объяснял ему: шаг номер один — никакой технической поддержки российских ретрансляторов. Выключите это, снимите и покажите нам, что это снято. Если Лукашенко за неделю не уберёт ретрансляторы, Украина уберёт их сама.
Ладно бы Зеленский заявил об этом на каком-то внутреннем совещании, но он об этом заявляет громогласно, причем не в первый раз. Конечно, тут явная игра на публику, официальных же заявлений нет. Однако игнорировать даже это не стоит.
Многие эксперты, в том числе и украинские, считают, что войны с Белоруссией не будет ни в каком смысле. Но другая часть считает, это всё реально, и Зеленский своими заявлениями пытается растянуть конфликт на Европу.
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