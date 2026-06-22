«Я его предупредил»: Зеленский снова грозит Лукашенко ударами

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«Я его предупредил»: Зеленский снова грозит Лукашенко ударами

Бандеровская Украина готовится к ударам по Белоруссии, об этом заявил Зеленский в очередном интервью украинской прессе. А вот выполнит ли он такое «громкое» заявление, станет ясно в ближайшие дни.

Накануне Зеленский в очередном интервью заявил, что требует от Лукашенко в недельный срок демонтировать якобы установленные на границе некие ретрансляторы, которые, по его мнению, наводят на Украину российские беспилотники. В случае, если Александр Григорьевич проигнорирует требование Зеленского, то Украина эти ретрансляторы «уберет сама».



Я объяснял ему: шаг номер один — никакой технической поддержки российских ретрансляторов. Выключите это, снимите и покажите нам, что это снято. Если Лукашенко за неделю не уберёт ретрансляторы, Украина уберёт их сама.

Ладно бы Зеленский заявил об этом на каком-то внутреннем совещании, но он об этом заявляет громогласно, причем не в первый раз. Конечно, тут явная игра на публику, официальных же заявлений нет. Однако игнорировать даже это не стоит.

Многие эксперты, в том числе и украинские, считают, что войны с Белоруссией не будет ни в каком смысле. Но другая часть считает, это всё реально, и Зеленский своими заявлениями пытается растянуть конфликт на Европу.
175 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +18
    22 июня 2026 08:07
    Фюреру очень понравилось терроризировать противников дронами. А что, европа наклепала много, сбить все 100% нереально, что-то долетает и даёт отличный медийный эффект. Чем может ответить Беларусь? В открытую присоединится к СВО - вряд ли, нанесёт ответные удары дронами - мы их и так шлём регулярно, фюреру плевать. Так что я бы не считал угрозы пустым местом.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      22 июня 2026 08:10
      европа наклепала много,

      Едрит-мадрит! Доезжает почему????
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +8
        22 июня 2026 08:14
        роман66 hi , ПОТОМУ ЧТО, чтоб не доезжали надо рушить логистику западных регионов и охотится за всеми фурами а этого нет.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -3
          22 июня 2026 08:49
          Как вы себе представляете надо вести охоту на фуры в 600 км от ЛБС?
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +6
            22 июня 2026 08:55
            topol717 hi,да хоть методом квадратно гнездового перепахивания, пока не перекроют логистику так и будет лететь. Или вы предлагаете подождать пока само рассосётся?
            1. topol717 Звание
              topol717
              -6
              22 июня 2026 08:59
              Я не говорю что это делать не надо, но вы же понимаете что это невозможно на таком расстоянии.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +5
                22 июня 2026 09:10
                topol717, значит выкашивать автопарк на том расстоянии на котором можем дотянуться,профессия дальнобойщик ,как и машинист,должны перейти в категорию особо опасных, долбить автобазы,пока они есть,вообщем по максимуму осложнить жизнь автодоставке,не получается на западе ,осложнить в регионах находящихся рядом с Л.Б.С.
                1. ваш вср 66-67 Звание
                  ваш вср 66-67
                  -2
                  22 июня 2026 09:33
                  Цитата: Ропот 55
                  как и машинист,должны перейти в категорию особо опасных

                  Машинистов попрошу не трогать! laughing , потому, как сам в прошлом машинист.
                  Эта профессия и без войны опасная.
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +6
                    22 июня 2026 09:41
                    ваш вср 66-67 hi ,ну да пусть украинские машинисты и их помощники будут неприкасаемые,ага. Сколько наших ребят погибло ввполняе свои профессиональные обязанности? Так вот я за Ветхий Завет, око за око ,зуб за зуб.
                    1. ваш вср 66-67 Звание
                      ваш вср 66-67
                      -1
                      22 июня 2026 11:50
                      Ропот 55 hi
                      Это же шутка была с моей стороны! И смайлик поставил... request
              2. Xenofont Звание
                Xenofont
                +1
                22 июня 2026 11:08
                Есть дроны-матки с эфпивишками и мэшь-сети из групп Гераней, обеспечивающие связь на большой дальности. Плюс ИИ для свободной охоты с использованием машинного зрения. Все реально: было бы желание!
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  -1
                  22 июня 2026 11:27
                  Цитата: Xenofont
                  Есть дроны-матки с эфпивишками и мэшь-сети из групп Гераней, обеспечивающие связь на большой дальности.
                  В моем детстве был анекдот, про фантастику на втором этаже. Оно конечно есть, и может даже были показательные демо стрельбы, и даже по 404 такие герани летели. Но штучные демонстрационные экземпляры и монотонная постоянная работа это 2 большие разницы. Ну и насколько помню у гераней нет дистанционного управления, и камер тоже нет. Да и 50 кг ВВ, как то многовато для 1 фуры.
              3. Панцуй_
                Панцуй_
                -4
                22 июня 2026 12:21
                Цитата: topol717
                Я не говорю что это делать не надо, но вы же понимаете что это невозможно на таком расстоянии.

                Получается, что мы расписываемся в собственном военном бессилии? Вот у американцев почему то очень неплохо получается все делать на расстоянии многих тысяч километров.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  -1
                  22 июня 2026 12:50
                  Цитата: Панцуй_
                  Вот у американцев почему то очень неплохо получается все делать на расстоянии многих тысяч километров.
                  Мы все буквально пару месяцев назад видели, как они против Ирана все делали. Пока томагавки были, то и школы взрывали и заводы. А как только топоры закончились так сразу давай договорняк стряпать.
                  1. Панцуй_
                    Панцуй_
                    -2
                    22 июня 2026 13:56
                    Цитата: topol717
                    Мы все буквально пару месяцев назад видели, как они против Ирана все делали.

                    Тем не менее, всё руководство страны похоронили без каких либо проблем.
                    1. topol717 Звание
                      topol717
                      +1
                      22 июня 2026 14:40
                      Цитата: Панцуй_
                      Тем не менее, всё руководство страны похоронили без каких либо проблем.
                      И дальше? Это помогло им победить? Или это еще больше сплотило народ Ирана?
              4. guest Звание
                guest
                0
                22 июня 2026 22:14
                Цитата: topol717
                это невозможно на таком расстоянии.

                Ещё как возможно, но надо быть готовым применять соответствующее оружие.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  22 июня 2026 23:33
                  Цитата: guest
                  Ещё как возможно, но надо быть готовым применять соответствующее оружие.
                  Ну давайте расскажите каким таким оружием это возможно? Только реальным которое есть здесь и сейчас и в нужном количестве.
                  1. guest Звание
                    guest
                    0
                    Вчера, 13:30
                    Цитата: topol717
                    Ну давайте расскажите каким таким оружием это возможно?

                    Про ЯО Вы слышали?
                    1. topol717 Звание
                      topol717
                      0
                      Вчера, 14:34
                      Цитата: guest
                      Про ЯО Вы слышали?
                      Это прям точечное вооружение? и ни разу не ОМП?
                      1. guest Звание
                        guest
                        0
                        Вчера, 15:47
                        А я где то писал про точечное вооружение?
            2. Кмет Звание
              Кмет
              0
              22 июня 2026 11:13
              На ЛБС ловить - трудноисполнимо, но возможно, а вот все пограничные переходы и въезды/выезды уничтожать методично - это имело бы существенно больший эффект. Но ни то ни другое не делается.
          2. Aлеkc Звание
            Aлеkc
            +3
            22 июня 2026 09:28
            Достаточно нарушить прилегающую инфраструктуру бескидского тоннеля и прочих входных ворот
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        -1
        22 июня 2026 08:17
        Потому что это кому то надо . Все просто...
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      +10
      22 июня 2026 08:12
      "Чем может ответить Беларусь?"

      Например предоставить свою территорию для наших войск. А там до Киева рукой подать.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +9
        22 июня 2026 08:22
        Цитата: 1976AG
        Например предоставить свою территорию для наших войск. А там до Киева рукой подать.

        Так Вы не в курсе, что наступление на Киев в феврале 2022 года велось преимущественно с территории Республики Беларусь?
        Утром 24 февраля 2022 года российские войска пересекли белорусско-украинскую границу, прошли через зону отчуждения Чернобыльской АЭС, продвинулись через Иванков и вышли к пригородам Киева (Буча, Ирпень, Гостомель)
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          +7
          22 июня 2026 08:29
          Цитата: Розмари
          Цитата: 1976AG
          Например предоставить свою территорию для наших войск. А там до Киева рукой подать.

          Так Вы не в курсе, что наступление на Киев в феврале 2022 года велось преимущественно с территории Республики Беларусь?
          Утром 24 февраля 2022 года российские войска пересекли белорусско-украинскую границу, прошли через зону отчуждения Чернобыльской АЭС, продвинулись через Иванков и вышли к пригородам Киева (Буча, Ирпень, Гостомель)



          Ну почему же ? Я в курсе. А разве этот факт мешает нам повторить ?
        2. Tagan Звание
          Tagan
          0
          22 июня 2026 08:39
          Так Вы не в курсе, что наступление на Киев в феврале 2022 года велось преимущественно с территории Республики Беларусь?

          Об этом все в курсе. Только что из этого следует?
      2. james Звание
        james
        +5
        22 июня 2026 09:37
        Один раз предоставили и получили проблемы, а вы предали и устроили договорняк. "Нас попросили"- сказали ваши башни и вы ушли.
        1. 1976AG Звание
          1976AG
          -1
          22 июня 2026 09:40
          Цитата: james
          Один раз предоставили и получили проблемы, а вы предали и устроили договорняк. "Нас попросили"- сказали ваши башни и вы ушли.



          Какие проблемы получили Белорусы? Каким образом мы их предали? Вы бы поменьше с Тихановской общались, не доведет это вас до добра.
          1. james Звание
            james
            -2
            22 июня 2026 12:06
            Санкции. Вы(башни ваши) предали союзника и вам веры нет. Вы(башни) ищите выгоду, а не победу.
            1. ГолыйМужик Звание
              ГолыйМужик
              0
              22 июня 2026 14:21
              Союзник, который не хочет сам воевать ради победы, даже на уровне КНДР, упрекает Россию, что она хотела договориться?
              Санкции были ожидаемы при любом развитии событий, как только было принято решение пропустить войска. Надо научиться брать ответственность хотя бы за собственные поступки.
            2. 1976AG Звание
              1976AG
              0
              22 июня 2026 17:38
              Цитата: james
              Санкции. Вы(башни ваши) предали союзника и вам веры нет. Вы(башни) ищите выгоду, а не победу.


              Что санкции ? Мы санкции в отношении Белоруссии не вводили. В чем мы предали союзника ? Отвечайте конкретно, не надо расплывчатых формулировок. А если сказать нечего, так не несите пургу. Ваша башня, которая у вас на плечах, несет пургу.
      3. cmax Звание
        cmax
        +1
        22 июня 2026 10:18
        Цитата: 1976AG
        "Чем может ответить Беларусь?"

        Например предоставить свою территорию для наших войск. А там до Киева рукой подать.

        Вы наверное на карту не смотрели. Граница РБ и краины практически во многих местах не проходима. Полесские болота, множество маленьких и больших речек. Двигаться можно только по нескольким обустроенным коридорам ( дорогам). Так что далеко вы там не пройдете. Например дорога из Гомеля на Чернигов - узкая полоса нормальной местности ( много раз ездил), шаг влево, шаг вправо болотистая местность. Дроны как раз "любят" такие узкие места. И это уже было в 22 году, когда жгли наши колонны снабжения с флангов. Имхо.
        Если начать удары дронами со стороны Бреста или Пинска, то да. Можно хорошо ограничить снабжение краины со стороны польской границы. Что получится, скоро узнаем. Пока РФ и РБ молчат на ультиматум зелени, а надо бы пригрозить наконец ядеркой. Иначе те
        поставки которые выросли за последние месяцы -бензина из Беларуси в РФ в 13 раз, дизельного топлива – в три раза, остановятся. Мозырский НПЗ находится всего в 40км от границы. Для него угроза очень даже реальна. Тут московский НПЗ не смогли защитить всей ПВО Москвы на расстоянии 600км.
    3. barclay Звание
      barclay
      +5
      22 июня 2026 08:30
      Может наконец Рыгорыч его грохнет? Для этого мы можем его обеспечить дополнительным количеством "Искандеров". (ну, если нашему неудобно) Хотя у него и свой инструмент есть в виде дальнобойной СРЗО "Полонез".
      1. barclay Звание
        barclay
        +2
        22 июня 2026 08:40
        РСЗО, конечно. (очепятка) wink
      2. Панцуй_
        Панцуй_
        -4
        22 июня 2026 12:25
        Цитата: barclay
        Может наконец Рыгорыч его грохнет?

        Вот и узнаем, насколько металлизированы у него кокосы. Но, что то сдается мне, что такой же тухляк как и...
      3. svarog77 Звание
        svarog77
        +3
        22 июня 2026 19:25
        С какого перепугу белорусы должны впрягаться, если Россия пятый год кота за яйца тягает...
        1. barclay Звание
          barclay
          -1
          22 июня 2026 19:49
          А шобы показать как надо тягать... fellow
          ...это шутка, мы и так уже поняли, что эта СВО никому кроме нас не нужна...( ну разве только тов. Ким... )
        2. Артём81 Звание
          Артём81
          0
          Вчера, 05:35
          Наркомана никогда нельзя недооценивать. Зависимость и затуманенный рассудок заставляют его действовать иррационально. Посмотрите хотя бы на историю с «дружественной Польшей». Разница лишь в том, что Польша ответила дипломатическим ударом, а как поведёт себя Беларусь — пока неизвестно.
    4. Tusv Звание
      Tusv
      0
      22 июня 2026 08:33
      Цитата: Pharmacist
      Чем может ответить Беларусь?

      Начнем с аналога Химеры - Белорусский Полонез. Вполне себе приграничье можно разнести в дребезги. Ну Наша и ядерка на вооружении у Батьки уже год как. Не говоря уже про количество штыков с новым фронтом
      1. Normann Звание
        Normann
        +5
        22 июня 2026 09:06
        Да у нас армия примерно 60 тысяч
      2. Панцуй_
        Панцуй_
        -2
        22 июня 2026 12:26
        Цитата: Tusv
        Начнем с аналога Химеры - Белорусский Полонез. Вполне себе приграничье можно разнести в дребезги. Ну Наша и ядерка на вооружении у Батьки уже год как. Не говоря уже про количество штыков с новым фронтом

        Все это есть. И все это можно задействовать. Нет только одного - смелости применения без оглядки на главного
    5. carpenter Звание
      carpenter
      0
      22 июня 2026 08:49
      Цитата: Pharmacist
      Фюреру очень понравилось терроризировать противников дронами.

      Евреи показали, что они ничем не отличаются от нацистов Третьего Рейха.
    6. красноярск Звание
      красноярск
      +6
      22 июня 2026 09:04
      Цитата: Pharmacist
      что-то долетает и даёт отличный медийный эффект.

      Фига себе - медийный эффект. Цены на бензин, гибель мирных, это тоже - медийный эффект?
    7. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +1
      22 июня 2026 10:42
      Цитата: Pharmacist
      Фюреру очень понравилось терроризировать противников дронами. А что, европа наклепала много, сбить все 100% нереально, что-то долетает и даёт отличный медийный эффект. Чем может ответить Беларусь? В открытую присоединится к СВО - вряд ли, нанесёт ответные удары дронами - мы их и так шлём регулярно, фюреру плевать. Так что я бы не считал угрозы пустым местом.

      Тут вопрос, готов ли воевать Лукашенко и его армия, или ему проще попросить Россию вообще убрать войска со своей территории вместе с ретрансляторами
    8. opuonmed Звание
      opuonmed
      -2
      22 июня 2026 12:29
      Цитата: Pharmacist
      нанесёт ответные удары дронами - мы их и так шлём регулярно

      Смотря куда шлют и по каким целям
    9. Lako Звание
      Lako
      +1
      22 июня 2026 20:35
      Вообще то, с Гомельской области, с РСЗО Полонез, с дальностью 300 км, можно и Киев кошмарить. У нас над городом уже который день, ревут моторы военно-транспортной авиации. Давно такого не было, похоже Ан-12.
  2. PN Звание
    PN
    +18
    22 июня 2026 08:07
    А интересно, в случае атаки украины на Беларусь ОДКБ подтянется, или отмазы будут искать?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +10
      22 июня 2026 08:10
      P.N. hi , конечно же НЕТ,отмазы уже заготовленны. Хотя очень сильно хочу ошибаться.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      22 июня 2026 09:08
      Цитата: PN
      А интересно, в случае атаки украины на Беларусь ОДКБ подтянется, или отмазы будут искать?

      А между Россией и странами ОДКБ есть в договоре пунктик, маленький такой, о взаимопомощи в случае нападения на какую либо страну - члену ОДКБ? Лично я не знаю, может кто-то знает?
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        +3
        22 июня 2026 10:45
        Цитата: красноярск
        Цитата: PN
        А интересно, в случае атаки украины на Беларусь ОДКБ подтянется, или отмазы будут искать?

        А между Россией и странами ОДКБ есть в договоре пунктик, маленький такой, о взаимопомощи в случае нападения на какую либо страну - члену ОДКБ? Лично я не знаю, может кто-то знает?

        Вообще-то одкб и задумывалось ради этого пунктика. Недаром армяне так обижались, хотя на них никто и не нападал. Но одно дело, когда за тебя вписывается Россия и совсем другое, когда тебе надо вписываться за Россию
    3. Панцуй_
      Панцуй_
      0
      22 июня 2026 12:27
      Цитата: PN
      А интересно, в случае атаки украины на Беларусь ОДКБ подтянется, или отмазы будут искать?

      Думаю, все зашкерятся под лавки и ОДКБ само по себе развалится.
    4. rusmax888 Звание
      rusmax888
      0
      22 июня 2026 22:17
      Да так же ка с Арменией бедует без сомнения.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    22 июня 2026 08:08
    Ударит и по фаллосу ему на предупреждение от А.Г.Л. не боится он.
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      22 июня 2026 08:13
      Плохо. Плохо,, что не боится.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        22 июня 2026 08:18
        роман66 hi ,страх такая вещь что на голом месте не появляется,нужны причины а ИХ нет к сожалению.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +3
          22 июня 2026 08:41
          hi Да, понятно, что наших бояться не надо, но Бацька никому никаких гарантий не давал, и спецслужбы у себя не разваливал
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            22 июня 2026 08:46
            роман66,ну судя по риторике А.Г.Л. в его интервью арабскому каналу ,он не хочет обострение и всячески будет пытаться уйти от острой фазы.
      2. Седов Звание
        Седов
        +4
        22 июня 2026 08:42
        Плохо. Плохо,, что не боится.
        Александр Григорьевич сам себя в такое положение поставил своими извинениями, и Зеленский понял, что Лукашенко можно напугать. Теперь он этим всё время пользоваться будет..
      3. красноярск Звание
        красноярск
        +2
        22 июня 2026 09:15
        Цитата: роман66
        Плохо. Плохо,, что не боится.

        А чего ему бояться? Как говорится - следите за пальцами. Белоруссия - союзник России, у России уже закончился фломастер рисовать красные линии, с какого перепуга Белоруссия будет вести себя по другому.
        Думается мне, что наркоша получил от англичанки задание на расширение конфликта - втягивания Белоруссии в войну.
  4. 1976AG Звание
    1976AG
    +4
    22 июня 2026 08:10
    Тут просматривается два варианта. Либо он потом скажет, что Лукашенко испугался и выполнил его требования, либо ему придется исполнять свои угрозы. Но в этом случае он рискует еще сильнее осложнить себе жизнь.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      22 июня 2026 08:15
      1976AG hi , вот и посмотрим так ли крут А.Г.Л. как за него тут многие думают.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +4
        22 июня 2026 08:26
        Дело даже не в крутизне АГЛ. У него довольно слабая армия и бросать ее в бой значит потерять ее. А вот предоставить свою территорию для наших войск это возможно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          22 июня 2026 08:30
          1976AG, уже предоставляли,а сейчас перекинуть массу войск в тихорца не получится а значит Киев успеет подготовиться. А как мы уже видели сопротивляться они умеют.
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            +2
            22 июня 2026 08:33
            Сопротивляться они умеют, но сдерживать нас по всей линии фронта у них и сейчас не получается и лишнее направление сил им явно не прибавит, а вот гемора добавит - это точно.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              22 июня 2026 08:38
              1976AG,какая группа войск ВСУ сейчас на границе с Белоруссией? По численности? Сможет Минск выставить сопоставимую и боеспособную группу? Готово ли общество Республики к потерям? А к лишениям боевых действий?
              1. 1976AG Звание
                1976AG
                +4
                22 июня 2026 08:41
                Свою армию Беларусь задействовать не будет, а вот предоставить свою территорию для наших войск может.
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  -1
                  22 июня 2026 08:49
                  1976AG, ещё раз,как перекинуть достаточную группировку войск со всеми необходимыми "обозами" в тихую? Да чтоб Киев не предпринял контр мер,иначе эффективности не будет.
                  1. 1976AG Звание
                    1976AG
                    +1
                    22 июня 2026 08:55
                    Так же как мы перекидываем и на других участках. Полностью скрытно не получится, но это не означает, что у нас ничего не получится. У него и на традиционной ЛБС дефицит личного состава, а тут еще и новое направление надо усиливать. И это не просто новое направление, это критически важное направление !
                    1. Ропот 55 Звание
                      Ропот 55
                      -1
                      22 июня 2026 09:16
                      1976AG,про дефицит личного состава у ВСУ уже третий год пишут,однако скорость продвижения наших бойцов говорит об том что либо дефицита нет ,либо эти самки собаки научились и без пехоты в окопах обходится. Критически важное направление ,так они его и перекроют максимально быстро причём без переброски войск с Донбасса и других регионах где наши ведут наступления.
                      1. 1976AG Звание
                        1976AG
                        -2
                        22 июня 2026 09:27
                        "1976AG,про дефицит личного состава у ВСУ уже третий год пишут,"

                        И пишут правильно. Если бы это было не так, то они бы как минимум не отступали, а как максимум наступали бы сами.

                        ",однако скорость продвижения наших бойцов говорит об том что либо дефицита нет ,либо эти самки собаки научились и без пехоты в окопах обходится."

                        Большой скорости продвижения сейчас быть не может из-за наличия большого количества дронов. Все продвижение осуществляется постепенным просачиванием двоек и троек, так как нельзя допускать большого скопления войск.

                        "Критически важное направление ,так они его и перекроют максимально быстро причём без переброски войск с Донбасса и других регионах где наши ведут наступления."

                        Ну так и пусть бросят на передовую последние резервы. Разве это плохо? Значит другие направления уже будет нечем усиливать. А вот смогут ли они нас остановить там, это совсем не факт. Мы ведь туда тоже не с сотней бойцов пойдем. И потом, даже если не брать Киев, а только приблизиться к нему и то уже какой гемор для них будет.
                      2. Sergei S Звание
                        Sergei S
                        +1
                        22 июня 2026 20:01
                        Цитата: 1976AG
                        И потом, даже если не брать Киев, а только приблизиться к нему и то уже какой гемор для них будет.

                        Там граница 1000 км. Им можно вместо границы, просто удлинить линию фронта на эти 1000 километров, в дополнение к тем 1500 уже имеющимся. И насытить есть кем: регулярная белорусская армия, плюс пусть резервистов поднимают. Плюс у нас много резервов есть, которые не участвуют в БД. Да и еще кое-кого можно позвать.
                        Риторический вопрос: у них же есть несколько сотен тысяч лишних человек для прикрытия?
                        А еще там дистанция до Киева километров 100. И, при необходимости, лететь будет много чего - от дронов до РСЗО.
                        Так что, если грамотно обыграть этот "выпад", то это может очень сильно обернуться против зе.
                    2. красноярск Звание
                      красноярск
                      -4
                      22 июня 2026 12:18
                      Цитата: 1976AG
                      У него и на традиционной ЛБС дефицит личного состава,

                      А кто Вам это сказал? Наши СМИ? Нашли кому верить. Наши СМИ ведут правильную работу, но мы же понимаем, что так надо. А о реальном положении дел можно только догадываться исходя из косвенных данных.
                      Медленное продвижение, в условиях когда надо побыстрей, не от того, что - людей бережем, а от того, что не можем, сил попросту не хватает проводить серьезные операции по охвату, созданию больших котлов, а не маленьких чашечек как сейчас. И, как я думаю, наших ребят, как рядовых, так и офицерский состав батальонов и полков, винить не в чем. Более того, они делают больше, чем могут. Честь им и слава.
                      Да и МО тоже, как я думаю, обвинять сегодня не в чем. Попробуй потягаться со всей ЕС и США в производстве БПЛА в таких масштабах.
                      Надо перестраивать экономику на военный лад, да Набиуллина на воротах стоит, не пропускает.
                      1. 1976AG Звание
                        1976AG
                        0
                        22 июня 2026 17:41
                        "А кто Вам это сказал? Наши СМИ? Нашли кому верить"

                        Я знаю кому верить, а у вас других источников информации нет, кроме наших СМИ ? Или вы укропропаганде верите? Нашли кому верить.
                  2. Normann Звание
                    Normann
                    -1
                    22 июня 2026 09:09
                    Просто возьмут наше, а потом вернут. В чем проблема?
                2. Лудоман Звание
                  Лудоман
                  +6
                  22 июня 2026 09:07
                  Цитата: 1976AG
                  Свою армию Беларусь задействовать не будет, а вот предоставить свою территорию для наших войск может.

                  Для каких войск? У нас в Курске воевать было некому, какая нафиг Беларусь? Але, очнитесь. А с времён Курска только хуже все стало с личным составом.
                  1. 1976AG Звание
                    1976AG
                    +1
                    22 июня 2026 09:14
                    Цитата: Лудоман
                    Цитата: 1976AG
                    Свою армию Беларусь задействовать не будет, а вот предоставить свою территорию для наших войск может.

                    Для каких войск? У нас в Курске воевать было некому, какая нафиг Беларусь? Але, очнитесь. А с времён Курска только хуже все стало с личным составом.


                    Алё, очнитесь ! После Курска с личным составом стало настолько хуже, что мы ещё в Харьковскую и Сумскую область вошли? Странно как то нам хуже становится.
                    1. Лудоман Звание
                      Лудоман
                      -1
                      22 июня 2026 09:25
                      Цитата: 1976AG
                      Цитата: Лудоман
                      Цитата: 1976AG
                      Свою армию Беларусь задействовать не будет, а вот предоставить свою территорию для наших войск может.

                      Для каких войск? У нас в Курске воевать было некому, какая нафиг Беларусь? Але, очнитесь. А с времён Курска только хуже все стало с личным составом.


                      Алё, очнитесь ! После Курска с личным составом стало настолько хуже, что мы ещё в Харьковскую и Сумскую область вошли? Странно как то нам хуже становится.

                      Все это осуществляется тем минимальным личным составом который там есть по месту, фронт мёртв. А сейчас ещё и целую кучу народу пришлось в ПВО задействовать. В штурма за всю фигню отправляют, за то что в госпитале больше 20 дней пролижал, в резервный батальон, потом штурма. ЛЮДЕЙ НЕТ. А знаете почему? Потому что Путинский дурачек начал полномасштабную войну, а мобилизацию проводить забыл.
                3. Panin (michman) Звание
                  Panin (michman)
                  +1
                  22 июня 2026 10:47
                  Цитата: 1976AG
                  Свою армию Беларусь задействовать не будет, а вот предоставить свою территорию для наших войск может.

                  А есть ли у нас лишний контингент войск?
                  1. 1976AG Звание
                    1976AG
                    -1
                    22 июня 2026 10:50
                    Цитата: Panin (michman)
                    Цитата: 1976AG
                    Свою армию Беларусь задействовать не будет, а вот предоставить свою территорию для наших войск может.

                    А есть ли у нас лишний контингент войск?



                    Лишнего нет, но для Киева найдем.
          2. красноярск Звание
            красноярск
            -2
            22 июня 2026 12:00
            Цитата: Ропот 55
            а сейчас перекинуть массу войск в тихорца не получится

            А есть что перекидывать?
            Мне думается, что если бы была эта масса войск, то уже давно был бы открыт фронт в Черниговской обл., да и в Сумской и Харьковской все было бы намного активней.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +5
        22 июня 2026 09:22
        Цитата: Ропот 55
        1976AG hi , вот и посмотрим так ли крут А.Г.Л. как за него тут многие думают.

        Крут? А извинения наркоше огласил публично. А.Г. очень боится и не хочет войны, только этим можно объяснить его извинения. Как поведет себя Лука, если наркоша ударит по вышкам? Кто знает. Но может и промолчать, ведь ударили "не по моим, а по российским вышкам" Никто не знает, что будет. Можно только предполагать. hi
        1. Дедок Звание
          Дедок
          -1
          22 июня 2026 10:19
          Но может и промолчать, ведь ударили "не по моим, а по российским вышкам" Никто не знает, что будет.

          вышки это предлог, ударят по НПЗ, в первую очередь...
          а учитывая, что Мозырь находится рядом с границей, то угрозы - реальные
    2. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      +3
      22 июня 2026 08:23
      Оборонные бюджеты Белоруссии и украины соотносятся как 1:55. Что будет делать белорусская ПВО при массовом налете дронов, хотя бы при таком, который ежедневно идет на Москву? Выдержит ли ПВО? Похоже Белоруссия в пару дней может лишиться своей промышленности, и своего промышленного потенциала, всей ПВО, авиации, всех средств дальнего и ближнего обнаружения. Что произойдет потом? Там попытаются провести цветную революцию.
      1. Normann Звание
        Normann
        -1
        22 июня 2026 09:11
        А ничего что РФ прикрывает РБ
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          0
          22 июня 2026 09:21
          В РБ точно такая же эшелонированная ПВО, какую выстроили в России за 4 года войны??? Военные ПВО имеют тот же опыт ежедневных налетов что и в России??? Часть несомненно будет сбита.
          А в вашем комментарии я прочитал причины, почему зеля непременно ударит.
          "РФ не справилась, скажут у вас. Зачем нам такой союз, и во всем виновата РФ..."
        2. Розмари Звание
          Розмари
          0
          22 июня 2026 09:21
          А еще российское ПВО Крым прикрывает
        3. Иван Кузьмич Звание
          Иван Кузьмич
          +2
          22 июня 2026 09:25
          Цитата: Normann
          А ничего что РФ прикрывает РБ

          Привет я, думаю что РФ прикрывает Белоруссию примерно так же как саму себя
          1. Amin_Vivec Звание
            Amin_Vivec
            +1
            22 июня 2026 09:49
            Ну с учетом того, прилеты всё же есть, включая и Москву, ПВО, каким бы оно не было хорошим и современным, 100% гарантии не дает.
            Мы это видим, не удивляемся и не реагируем, хотя и у нас паникёры есть, есть кстати не только паникёры, но и откровенные враги.
        4. Дедок Звание
          Дедок
          0
          22 июня 2026 10:22
          А ничего что РФ прикрывает РБ

          прикрывает также как и у нас НПЗ, портовые комплексы и т.д.??
        5. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          -1
          22 июня 2026 11:06
          Так у РБ по количеству НПЗ намного меньше. Кто же бензин в Россию будет поставлять?
      2. Sergei S Звание
        Sergei S
        +2
        22 июня 2026 20:12
        Цитата: Amin_Vivec
        Что произойдет потом? Там попытаются провести цветную революцию.

        Ситуация конечно неприятная. А какая альтернатива? Поддаться на открытый шантаж после публичного унижения? А что будет дальше? Это же будет последнее унизительное требование, а других не последует? Что если зе прикажет АГЛ например "вывезти Орешник" с его территории? Потом еще что нибудь потребует. Например выйти из ОДКБ. А потом потребует уйти в отставку и передать власть "правительству национального согласия" в лице тихановской(её посольство как раз недавно открыли в Киеве)? Ну, а почему нет? - в первый раз же прокатило. Тут не так всё однозначно.
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          0
          Вчера, 07:46
          Григорича ведут к войне. И ставят его в такие унизительные позы, чтобы он ответил.
          Кому это нужно? Лично зеленскому или его руководству?
          Не произойдет ли с Белоруссией такое, что произошло с Румынией в первую мировую.
          Помните как там было - не важно на чьей стороне вступит в войну Румыния, это потребует дополнительно Н-ое количество дивизий, либо защищать её, либо оборонятся от неё.
          Не повод ли это оттянуть ресурсы и войска с важных направлений уже для защиты Белоруссии, и растянуть линию фронта еще и на длину границы с ней. А места там не сильно хорошие, Чернобыль однако. Правда и контроль за коммуникациями с Польшей заманчив. Но не приманка ли это.
        2. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          0
          Вчера, 07:53
          Григоричу нужна какая-то асимметрия, не толкающая его в войну. Например: 1) объявить частичную мобилизацию, для усиления ПВО, создать мобильные группы противодействия БПЛА.
          2) Пригласить официально российских инструкторов для обучения работы с БПЛА на опыте СВО;
          3) Разрешить добровольцам записываться в ВС РФ.
          4) Признать наконец Крым и Донбасс...
          Есть ведь шаги чем ответить))))
          1. Sergei S Звание
            Sergei S
            0
            Вчера, 12:16
            Цитата: Amin_Vivec
            Григоричу нужна какая-то асимметрия, не толкающая его в войну.

            Да, нужна асимметрия. Но отвечать обязательно нужно, просто отмолчаться не получится, тем более что это никак не избавит их от "втягивания" в войну при желании с другой стороны.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      22 июня 2026 08:31
      Тут просматривается два варианта. Либо он потом скажет, что Лукашенко испугался и выполнил его требования, либо ему придется исполнять свои угрозы. Но в этом случае он рискует еще сильнее осложнить себе жизнь.

      Наркофюрер возможно решил выкинуть примерно такой же финт, схожий с "разрешением проведения парада Победы в Москве".
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +3
        22 июня 2026 08:37
        "Наркофюрер возможно решил выкинуть примерно такой же финт, схожий с "разрешением проведения парада Победы в Москве".

        Вполне возможно. Вариант конечно глупый, но для Зе это норма.
    4. Tusv Звание
      Tusv
      -6
      22 июня 2026 09:00
      Цитата: 1976AG
      Тут просматривается два варианта.

      А открытие первого Белорусского фронта не рассматриваем? Подмога в виде 10 тысяч Северокорейцев реально помогла навалять бандеровцам под Курском, а тут сотня тысяч озлобленных Сябров. Европке точно придется депортировать самых щирых украинцев на войну.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +3
        22 июня 2026 09:07
        Цитата: Tusv
        Цитата: 1976AG
        Тут просматривается два варианта.

        А открытие первого Белорусского фронта не рассматриваем? Подмога в виде 10 тысяч Северокорейцев реально помогла навалять бандеровцам под Курском, а тут сотня тысяч озлобленных Сябров. Европке точно придется депортировать самых щирых украинцев на войну.



        Сотня тысяч Белоруссов?? По состоянию на 2024 год там под ружьем меньше 50 тысяч было. Так что сотню точно не добавит. Думаете А Г Л захочет свою армию еще в два или три раза уменьшить безвозвратно?
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          +1
          22 июня 2026 09:29
          Зеленский ударит, потому что белорусы думают, что над ними непроницаемый зонт ПВО, который они получили от союза с Россией.
          "РФ не справилась" - скажут у них после первых прилетов и ударам по гражданской инфраструктуре: автобусам, школам, детским садам. Сразу понесутся визги соросят: "Зачем нам такой союз, и во всем виновата РФ..."
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            -4
            22 июня 2026 09:33
            Цитата: Amin_Vivec
            Зеленский ударит, потому что белорусы думают, что над ними непроницаемый зонт ПВО, который они получили от союза с Россией.
            "РФ не справилась" - скажут у них после первых прилетов и ударам по гражданской инфраструктуре: автобусам, школам, детским садам. Сразу понесутся визги соросят: "Зачем нам такой союз, и во всем виновата РФ..."


            Откуда вам из-за границы знать, что думают Белорусы? Прекратите нести чушь. Белорусы не дураки, они все видят и все понимают. А ваши влажные хотелки оставьте при себе.
            1. Комментарий был удален.
            2. Amin_Vivec Звание
              Amin_Vivec
              0
              22 июня 2026 09:54
              Это, пользуясь Вашей молодежной терминологией не "влажные хотелки", мы раньше это называли опытом.
              1. 1976AG Звание
                1976AG
                -2
                22 июня 2026 10:00
                Цитата: Amin_Vivec
                Это, пользуясь Вашей молодежной терминологией не "влажные хотелки", мы раньше это называли опытом.


                Вы в прошлом году только ЕГЭ сдали, когда вы раньше могли что то как то называть? Для начала езжайте в Беларусь и спросите у нах, что они сами по этому поводу думают, а не надо говорить за них. Хотя может вам въезд туда запрещен?
                1. Amin_Vivec Звание
                  Amin_Vivec
                  -1
                  22 июня 2026 17:09
                  Нет, не запрещен. ЕГЭ сдавать не приходилось. На тот момент когда его вводили, уже было ВО и стаж работы по специальности.
                  Хорошо помню протесты 2020-2021 годов, настроения белорусского общества, 2022 год и батальон Калиновского, змагаров, а также то, что "это ваша война, а не наша". Много ли поменялось то с тех пор?))))
                  1. 1976AG Звание
                    1976AG
                    +2
                    22 июня 2026 17:44
                    То есть вы уверены, что Белорусы дураки. Интересно, с кем же вы общались. Но я вас уверяю, они все видят и все прекрасно понимают ( по крайней мере те, кто хочет понимать), так что таких мыслей у них не возникнет.
                    1. Amin_Vivec Звание
                      Amin_Vivec
                      0
                      22 июня 2026 17:53
                      Нет, я не считаю Белорусов дураками, мало того, я и украинцев дураками не считаю. Думающих правильно и все прекрасно понимающих украинцев много. Вот только от них ничего не зависит. И я допускаю, что от "понимающих" мало что зависит и в Белоруссии, и в России тоже. Понимать мало. Нужно делать. Нужно чтобы те, кто понимает и делает, имели вес в своем обществе, и влияли на ход событий.
                      1. 1976AG Звание
                        1976AG
                        +2
                        22 июня 2026 17:59
                        Так если вы не считаете Белорусов дураками, то почему они должны думать, что мы им гарантировали непроницаемый зонтик ПВО, если мы сами себя не можем защитить на 100 % ? То есть они видят, что мы себя не можем полностью защитить, но им защиту гарантируем 100 % ?
                      2. Amin_Vivec Звание
                        Amin_Vivec
                        0
                        22 июня 2026 18:08
                        А вы не заметили, что наша любая мелкая промашка раздувается до небес, а их недостатки "это другое, тут понимать надо"?)))) Это просто повод, и им неприменут воспользоваться специально обученные на это люди. А от белорусов здесь мало что зависит, здесь играют игроки и покруче России.
                      3. 1976AG Звание
                        1976AG
                        +1
                        22 июня 2026 18:12
                        Кто хочет найти повод, тот всегда его найдет, а раз так, то и внимания на это обращать не следует. Собака лает - караван идет.
                      4. Amin_Vivec Звание
                        Amin_Vivec
                        -1
                        22 июня 2026 19:51
                        Украинцы тоже не обращали внимания, говорили это не фашизм, это демократия))) Детей убитых на Донбассе не замечали, они всё сами. Потом в Одессе не замечали... А потом их начали в бусики паковать и на фронт как мясо отправлять)))))
                      5. 1976AG Звание
                        1976AG
                        0
                        22 июня 2026 23:14
                        То есть разницы вы здесь не замечаете?
                        Они пытались не замечать РЕАЛЬНЫЕ преступления СВОЕГО руководства. А вы предлагаете опасаться НАДУМАННЫХ обвинений ЧУЖИХ государств. Или опять не понимаете разницы?
                      6. Amin_Vivec Звание
                        Amin_Vivec
                        0
                        Вчера, 07:33
                        Разница есть, но я вижу что дальнейшая беседа не имеет смысла.
            3. Гаврило Принцип Звание
              Гаврило Принцип
              -2
              22 июня 2026 11:16
              Надо Григорьичу ультиматум выдвинуть. О возвращении сил НАТО на рубежи 1991 года. Иначе они останутся без калийных удобрений и белорусской молочки.
          2. Tusv Звание
            Tusv
            +2
            22 июня 2026 09:58
            Цитата: Amin_Vivec
            Зеленский ударит, потому что белорусы думают, что над ними непроницаемый зонт ПВО, который они получили от союза с Россией
            .
            Так то Беларусь единственная республика, которая не разрушила инфраструктуру ПВО СССР. Азербайджан правда сохранял южный щит, но за очень большие деньги.
            Да, имел честь служить с Сябрами на границе. Весьма достойные люди. В прочем в гвардию ПВО других не берут
        2. Tusv Звание
          Tusv
          0
          22 июня 2026 09:44
          Цитата: 1976AG
          Думаете А Г Л захочет свою армию еще в два или три раза уменьшить безвозвратно?

          Ну во первых. Я ответил на всего Два варианта для Григорыча. Есть еще как минимум третий.
          Во вторых армия РБ наоборот увеличится даже без мобилизации. Вариантов масса
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            0
            22 июня 2026 09:49
            Цитата: Tusv
            Цитата: 1976AG
            Думаете А Г Л захочет свою армию еще в два или три раза уменьшить безвозвратно?

            Ну во первых. Я ответил на всего Два варианта для Григорыча. Есть еще как минимум третий.
            Во вторых армия РБ наоборот увеличится даже без мобилизации. Вариантов масса



            без мобилизации увеличится настолько, что сможет сотню тысяч как нефиг делать в мясорубку кинуть?? Фигассе вы фантазёр !!!

            " Вариантов масса"

            Перечислите хотя бы десяток!
            1. Tusv Звание
              Tusv
              0
              22 июня 2026 10:25
              Цитата: 1976AG
              Перечислите хотя бы десяток!

              Думаю одного достаточно.
              СВО начинали с 200 тысячами, добавили по мобилизации на бумагах еще 200. На фронте миллион. Простой вопрос. От куда вязались 600 тысяч?
              1. 1976AG Звание
                1976AG
                0
                22 июня 2026 10:37
                Цитата: Tusv
                Цитата: 1976AG
                Перечислите хотя бы десяток!

                Думаю одного достаточно.
                СВО начинали с 200 тысячами, добавили по мобилизации на бумагах еще 200. На фронте миллион. Простой вопрос. От куда вязались 600 тысяч?


                Откуда на фронте миллион ?? У нас всего миллион в ВС. Верховный озвучивал 700 тысяч на СВО. Еще 300 тысяч перекидывали из других районов. У нас армия миллионная. было откуда взять без мобилизации. А где возьмет Беларусь без мобилизации сто тысяч ? Или хотя бы 50 ?

                "Цитата: 1976AG
                Перечислите хотя бы десяток!

                Думаю одного достаточно."

                Ну ладно, хотя пять назовите. тот который сейчас описали никуда не годится. Да вы и не назвали откуда взялись люди.
                1. Tusv Звание
                  Tusv
                  0
                  22 июня 2026 10:49
                  Цитата: 1976AG
                  Да вы и не назвали откуда взялись люди.

                  Из Советского информбюро wink Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да прочитает. Да и вся наша армия в СВО не участвует. ВВП не спешит кидать в бой призывников. И слава Богу
                  1. 1976AG Звание
                    1976AG
                    0
                    22 июня 2026 10:57
                    Итак, каким образом Беларусь найдет без мобилизации еще хотя бы 70 тысяч ? Говорите вариантов масса, но даже одного не назвали. Я так понимаю, что ответа у вас нет.
                  2. Tusv Звание
                    Tusv
                    -1
                    22 июня 2026 11:04
                    Цитата: 1976AG
                    Ну ладно, хотя пять назовите. тот который сейчас описали никуда не годится

                    Дебальцевский котел откуда нарисовался? Я конечно с ребятами из Донбасса не знаком, но ребята из Луганска железные парни, но и их не хватило. При всем уважении. Отпускники - Великая сила
              2. Розмари Звание
                Розмари
                +3
                22 июня 2026 11:05
                Цитата: Tusv
                СВО начинали с 200 тысячами, добавили по мобилизации на бумагах еще 200. На фронте миллион. Простой вопрос. От куда вязались 600 тысяч?

                И правда, откуда. Может быть отсюда?
                По состоянию на февраль 2022 года действовал Указ Президента РФ от 17.11.2017 № 555, согласно которому штатная численность Вооружённых Сил РФ была установлена в количестве 1 902 758 единиц (Росгвардия и погранвойска в ВС РФ не входят) из них:
                - Военнослужащие: 1 013 628 человек
                - Гражданский персонал: около 890 тыс. человек
                В ноябре 2022 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Во время частичной мобилизации России мобилизованы 318 тысяч человек.
                Прибавьте сюда:
                + вооружённые силы ДНР и ЛНР;
                + мобилизация в ДНР и ЛНР;
                + ЧВК "Вагнер", "Редут" и др.;
                + вербовка осуждённых;
                + те, кто добровольно заключил контракт по годам:
                2023 год: Около 490 000 человек.
                2024 год: Около 490 000 человек.
                2025 год: Около 455 000 человек.
                2026 год: 127 000 контрактников (только за первые 4 месяца)

                И правда, откуда вязались 600 тысяч?
                1. Tusv Звание
                  Tusv
                  0
                  22 июня 2026 11:56
                  Как говорят буржуи в переводе на Русский - Спасибо очень много за столь развернутый ответ drinks
            2. Гаврило Принцип Звание
              Гаврило Принцип
              -1
              22 июня 2026 11:20
              Александр Лукашенко поручил усилить боевую подготовку сотрудников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, рассматривая их как военизированный резерв. По его словам, егерей необходимо обучать военному делу, чтобы в случае угрозы они могли встать под ружье и защищать страну. Их в Белоруссии где-то 900 человек.
    5. Панцуй_
      Панцуй_
      -2
      22 июня 2026 12:31
      Цитата: 1976AG
      Но в этом случае он рискует еще сильнее осложнить себе жизнь.

      Да ничего он себе не осложняет. Он чувствует за своей спиной поддержку Европы и США. Причем реальную, а не краносфломастерную. Преспокойно вынесет эти ретрансляторы. Его дроноводы это сделают легко и быстро. А ответа не будет никакого. Батька слегка поворчит, вслед за старшим братом начнет рисовать красные линии, на этом все и закончится.
  5. Розмари Звание
    Розмари
    +2
    22 июня 2026 08:14
    Многие эксперты, в том числе и украинские, считают, что войны с Белоруссией не будет ни в каком смысле.

    Украине даже не нужно куда-то усиленно наступать, достаточно нескольких массовых налётов БПЛА на белорусскую промышленность, чтобы дестабилизировать всю страну
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      22 июня 2026 08:20
      Розмари hi ,с учётом территории и того что мы ничего не знаем про готовность Белорусских ПВО к отражению массового налета это да вопрос-вопросов.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        -5
        22 июня 2026 08:32
        Не знаем. Но догадываемся, что стремясь избежать прямого участия в войне Лукашенко передал ВС РФ всё своё вооружение, в том числе и ПВО, которого России давно уже катастрофически не хватает
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          22 июня 2026 08:44
          Дадада. Ракет осталось на три дня. Ага.
          Хоть бы новое чего придумали. ПВО у Беларуси достаточно. Они еще и вам нормально насыплют, если ваш наркоман рыпнется.
    2. Normann Звание
      Normann
      +2
      22 июня 2026 09:14
      Ну ну боюсь Вас огорчить, будет совсем наоборот.
  6. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +7
    22 июня 2026 08:17
    Сами виноваты - позволили пареньку обнаглеть и почувствовать силу! Два хитромудрых деда думали, что смогут его уговорить и образумить - и вот что вышло. Теперь не жалуйтесь - вы для него никто, он вас не боится.
    1. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      +1
      22 июня 2026 09:32
      Пусть куражится пока))) украина ни при ком так не крепла и не прирастала, как при нем.
    2. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      22 июня 2026 09:39
      А все потому что ,если ты решил бить первым, то бей так, чтобы противник уже не встал. А то пошлепываем его слегка который год, а он научился давать сдачу.
  7. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    -3
    22 июня 2026 08:21
    Почему то никто в расчёт не берёт беларускую армию и их мотивацию.
    Да , боевого опыта ноль но глядя как воюет РФ выводы однозначно сделали.
    1. Prometey Звание
      Prometey
      -5
      22 июня 2026 08:24
      Цитата: Самый вежливый
      Почему то никто в расчёт не берёт беларускую армию и их мотивацию.

      А какая там мотивация? Половина белоруссов на стороне укров.
      1. kosmozoo Звание
        kosmozoo
        +1
        22 июня 2026 09:11
        Половина белоруссов на стороне укров.
        Ага, своими угрозами Плесенский знатно мотивирует белорузов за укров.
        1. Amin_Vivec Звание
          Amin_Vivec
          +2
          22 июня 2026 09:38
          Не забывайте в РФ ПВО значительно сильнее и опытнее, но к нам тоже прилетает неплохо.
          А знаете, что будет после первых ударов зелинского по гражданским объектам и промышленным предприятиям РБ?
          Визг будет вселенский, о том что РФ не защитила, что зачем мол такой союз, Россия виновата, а мы не хотим гибнуть в её войнах.
      2. Normann Звание
        Normann
        +3
        22 июня 2026 09:14
        Это ещё с какого перепуга?
        1. Normann Звание
          Normann
          +5
          22 июня 2026 09:16
          Вы в Беларуси живёте? Я да, абсолютно не вижу кто тут за Украину, еденицы.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      22 июня 2026 08:27
      Самый вежливый hi ,вот именно мы ничего не знаем про реальную мотивацию В.С. Белоруссии,а гадать можно долго,а про боевую готовность была на В.О. статья где А.Г.Л. критиковал своих подчинённых за эту самую готовность.
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      22 июня 2026 08:58
      Цитата: Самый вежливый
      Почему то никто в расчёт не берёт беларускую армию и их мотивацию.
      Да , боевого опыта ноль но глядя как воюет РФ выводы однозначно сделали.

      Как то в интервью батька говорил, что их войска не будут воевать, за ОДКБ, типа как он будет матерям в глаза смотреть. И сейчас не будут, максимум наших отправят, их ему не жалко, и нашему тоже.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    22 июня 2026 08:29
    Еще один повод навести Искандер на этого отморозка . Но наши опять будут что то рассказывать про красные синие линии и прочую геометрию
  9. Олег Валов Звание
    Олег Валов
    +2
    22 июня 2026 08:38
    Если верить официальным заявлениям в Беларуси : Госсекретаря СБ Вольфовича 26 мая 2026 г. о том, что госграницу Беларуси только за предудущую неделю пересекло со стороны Украины - 116 БпЛА и это не единичные случаи, значит таких аппаратов Украина запускает в месяц более 400 единиц.
    Не буду ссылаться на рассказы местных жителей приграничья Украины, столько или больше, ибо это не официальная информация.
    Но, даже официально, такие нарушения воздушного пространства Беларуси были все 5 лет войны.
    И сбивали эти дроны белорусские зенитчики и авиаторы на всей территории страны, вплоть до Гродненской области. И это факт!

    Что это значит?
    Украинский режим давно прощупывает Беларусь и ведет на её территории свою воздушную разведку. В тч с залётом своих вертолетов, особенно на Гомельском направлении. Официально, также подтверждено много раз.
    Должен сказать, что и со стороны Беларуси российские войска, особенно ВКС, также наносили удары по всей территории Украины. Наносили!
    Что харатерно, особенно, в первые годы СВО.

    Далее. Уверен и знаю, что ВС Беларуси готовы к работе по всем этим украинским обьектам, представляющим опасность. Круглосуточно дежурные силы ПВО и ПРО Беларуси охраняют её границы в воздушном пространстве и координируют свои действия на едином командном пункте с Россией.
    Все подлеты к границе отслеживаются и сопровождаются. Поэтому, дамы и господа спите спокойно, ваш сон охраняют военные.

    Следующее, для Беларуси такие заявления наркомана и ка Зеленского, не представляют особой угрозы. Слышали много раз. Все что можно навредить стране он и так делает каждый день. Без особых предупреждений.
    Этот гаденышь боится даже своих командиров бригад, которые в ближайшее время открутят ему голову.
    Поэтому не надо пиарить эту ситуацию.

    Между тем, все Цели ответеых ударов Беларуси заранее выбраны, средства доставки определены, войска только ждут приказа.

    Поверьте на слово, он будет достаточно болезненным для режима Зеленского и его шестёрок.
    Поэтому Президент Беларуси Лукашенко и официальный Минск не развивает эту схему.
    И это правильно. Враг коварен.
    Способов его наказать у Минска много. Оружия тоже хватает.
    Пусть говорят дипломаты.😏

    В тоже время, Беларусь не простит врагам нечего.
    И такие удары по военным обьектам Украины, представляющим опасность для Беларуси, уже наносились комплексами Искандеров и ВКС объединенной группировки Союзного государства, так что опыт есть.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      -1
      22 июня 2026 11:26
      Короче в случае замеса прилетит нормально и бандеровцам и белорусам. На а НАТО усилит поставки вооружения и наёмников из каких-нибудь Румыний, Албаний и прочих Молдавий за доллары и евро.
      Как пел Наутилус "Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки".
  10. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    22 июня 2026 08:39
    Обезьянка под кайфом грузит Батьку , а селюки кастрюлеголовые визжат от щастия.
  11. Dizel200 Звание
    Dizel200
    -4
    22 июня 2026 08:48
    Мочить эту бешеную собаку надо было раньше. А сейчас если то он станет мучеником. Украинцы его уже в разряд национальных героев возвели. У него корона уже огромная, на роль мирового лидера претендует.
  12. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -1
    22 июня 2026 08:51
    Я об этом писал здесь задолго до того, как Зеленский начал угрожать Белоруссии. Кстати, мои публикации не только здесь, но и в Репортёре.
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      -1
      22 июня 2026 09:10
      В Репотере я публикуюсь под ником AdeptV
  13. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +3
    22 июня 2026 08:52
    Ну что ,Рыгорыч.Позор ты получил.Готовься к войне
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      22 июня 2026 11:31
      Лукашенко извинился за резкие слова перед Зеленским
      "Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было их говорить, учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом."
      И заверил, что со стороны Беларуси, и особенно с его стороны, каких-то военных действий ждать не стоит.
      Абалдеть.
    2. Lako Звание
      Lako
      0
      22 июня 2026 20:45
      И в чем позор?А к войне мы и так готовимся. Иначе, нас уже давно,стёрли бы в порошок.
      1. Алексей Алексеев_5 Звание
        Алексей Алексеев_5
        0
        Вчера, 07:42
        Готовимся мы,хотя вопрос спорный.А рыгорыч прятался за Путина.Ведь всё равно белорусам придётся воевать.Рыгорыч видать забыл,кто Хатынь спалил.Признай хотя бы Крым,лицо сохранишь.
  14. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    22 июня 2026 08:59
    Tutto è permesso di dire e fare a questo terrorista drogato senza che nessuno intervenga .Quando sarà ucciso finalmente?
  15. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    22 июня 2026 09:15
    Это ход англичан. Видимо решили ускорить- далее Калининград, Прибалтика, Польша, Финляндия. Чего ждать 30го года.
  16. drags33 Звание
    drags33
    0
    22 июня 2026 09:20
    «Я его предупредил»...

    Сколько же самолюбования, чванства и чувства превосходства в этой фразе Зегниды!!! Он возомнил себя крупным деятелем (а по-сути - он преступник!) и пытается угрожать Беларуси, диктовать что-то Польше, да и на всю гейропу крикрикивает... Вырастила гейропа этого гомункула и теперь не знает, что с ним делать... И вот этот психически больной человек (мания величия - это психическое заболевание!) может развязать крупномасштаюную войну на европейском континенте... Доколе Россия будет терпеть этого кровавого клоуна???
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      -1
      22 июня 2026 09:52
      Европу этот "гомункул" устраивает, мало того она его использует в своих целях, не пачкая рук_это хорошая стратегия использовать третьих лиц. Насчет развязать войну?, думаю ему не позволят....Хотя , вспоминая Франкенштейна, его создателям не поздоровилось. Конечно терпение русских национальная черта, но есть же предел...
  17. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    22 июня 2026 09:27
    Специально почитал БелТА.
    Там о каких-либо ультиматумах Зеленского - ни слуху ни духу.
    То ли не верят в это заявление, то ли надеются на лучшее.
    Я бы рекомендовал разговаривать на эту тему с поляками, объяснив им, что в крутом замесе они схлопочут по-полной, даже если будут формально не при чем.
    Они эту гниду вырастили в кусачую вошь, вот пусть и займутся дезинсекцией.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      0
      22 июня 2026 09:48
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Специально почитал БелТА.
      Там о каких-либо ультиматумах Зеленского - ни слуху ни духу.
      То ли не верят в это заявление, то ли надеются на лучшее.

      То ли они о них не сообщают
    2. Lako Звание
      Lako
      +1
      22 июня 2026 20:54
      Ну на каждый чих, этого уже ополоумевшего наркомана, внимания обращать- много чести. Но нельзя сказать, что военные не готовятся к худшему развитию событий. В день атаки украинского беспилотника, на автобус с нашими детьми, состоялась встреча Президента с военным руководством страны, где как раз и рассматривали вопросы противодействию БПЛА. В Беларуси проходит призыв на военные сборы и это уже не первый в этом году. Ну и многие мероприятия и действия МО проходят режиме секретности и это понятно. Здесь медийность и громкие заявления ни к чему.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        22 июня 2026 21:24
        Надеюсь на лучшее, у меня сложилось впечатление что реального порядка у вас в стране больше, так что военные готовятся всерьёз.
        Хорошо бы эту сволочь упреждающе накрыть, когда она выйдет на стартовые позиции, как устроили их хозяевам на курской Дуге.
        1. Lako Звание
          Lako
          +1
          22 июня 2026 21:30
          Может порядка у нас и побольше, у нас возможности поменьше. Вряд ли хахлы решатся на вторжение в Беларусь,нет у них уже столько живой силы, а вот кошмарить страну ударами БПЛА, могут. Валить нужно было этого жиденыша и уже давно.
        2. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          22 июня 2026 21:36
          Вангую Зеленский со своим отродьем хочет атаковать 3 июля с наибольшим медийным эффектом. Но может ВСУ будут действовать по-обстановке, не эффектно, но эффективно - это худший вариант. И поглядывайте на Север. Из Латвии и Литвы удар получается наиболее эффективным, и много сил не надо, если все сосредоточены на Юге.
          1. Lako Звание
            Lako
            0
            Вчера, 21:45
            Вряд ли Литва и Латвия решатся на войну с Беларусью, без поддержки Польши. А с поляками, у Зеленского, отношения, в последнее время, пошли не в ту степь. Он умудрился наступить, на "польски хонор". Да с прибалтами, у поляков единства нет. Когда Литва и Латвия задумали полную блокаду Беларуси, Польша, неожиданно, открыла все пропускные пункты. Пришлось и "прибалтийским тигра" поджать хвост.
  18. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    22 июня 2026 09:28
    Я думаю, что хамство селюков, особенно Зеленского войдет со временем во все учебники по дипломатии, да и наверное надолго сохранится в памяти, как эталон самовлюблённости, чванливости и крайней точки деградации как личности. .Кстати, аналогии с бесноватым, напрашиваются сами собой.
  19. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    22 июня 2026 09:28
    Выключите это, снимите и покажите нам, что это снято. Если Лукашенко за неделю не уберёт ретрансляторы, Украина уберёт их сама.

    Пришло время убрать Зеленского и его команду без оглядок на мнение ЕС и НАТО...Если для этого потребуется убрать...то надо убирать, и выбирать достойного...
    Россия не та страна, о которую можно вытирать ноги...
  20. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +1
    22 июня 2026 09:33
    Батька же не давал гарантии безопасности этой зелёной гниде? Ну вот и пусть проявит себя, союзничек
  21. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    22 июня 2026 11:52
    Этого распоясавшегося клоуна надо уже давно отправить на ПМЖ к Бандере!
  23. cmax Звание
    cmax
    +1
    22 июня 2026 12:13
    Я думаю АГЛ готовится к дню обозначенному зеленью. Не медийно, а тихо войска приводятся в готовность. Вчера весь день и ночь военная авиация была в воздухе, шли интенсивные полеты. Не зря наверное. И РБ есть чем ответить на атаку, не хотелось бы, но придется в случае наподения. Вопрос конечно по ПВО, сможет ли сдержать атаки бандеровцев, но надеюсь не зря модернизировали комплексы ПВО в РБ.
    Имхо.
    1. Товарищ Ким Звание
      Товарищ Ким
      0
      Вчера, 02:30
      Если Батька возьмёт Фаберже в кулак, и решится пойти по пути Самурая- честь ему и хвала!
      Только выводы из наших почти пяти лет Войны сделать нужно такие: удар наносить первым!
      Сделать что-то Немыслимое, показать хабаднику Зеленскому такой ужас, что бы он, и его исраэльтяне обделались.
      А вот если Батька надышался заразы какой нибудь (вонь Анкориджа)-пиши пропало.
  24. Евгений_4 Звание
    Евгений_4
    +1
    22 июня 2026 17:46
    Цитата: topol717
    Цитата: Панцуй_
    Тем не менее, всё руководство страны похоронили без каких либо проблем.
    И дальше? Это помогло им победить? Или это еще больше сплотило народ Ирана?

    Неправильное суждение
  25. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 19:48
    Этот упырек со своими предупреждениями явно не Куеве сидит...
  26. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +1
    22 июня 2026 19:59
    Зеля хочет действовать как Иран,Нашего царя с элитой он и так напугал,сечас на Беларусь нацелен,А у нас бомбанули Воронеж английскими ракетами и что?А ничего мы же для европы только красные линии рисуем,а ответка по европе это нужен сильный лидер,а не нинеля
  27. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    22 июня 2026 21:54
    Ну Батьке не впервой утырков расстреливать
  28. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Вчера, 18:05
    То, что мы сейчас не используем территорию Беларуси, возможно стамбульский или другой договорняк. Понятно, что Зеля получил приказ от троицы, троллить Батьку. Какого черта его дело, что там белорусы разместили на своей территории! Если украинцы направят свои БПЛА на территорию Беларуси, факт, что Лукашенко ответит незамедлительно, может даже объявить войну, с последствиями. Мы обязаны , как союзное государство ввести войска официально и ударить накоротке, уже по западным районам Украины. Да и помним, что туда завезли и орешники, может Батька вынесет тогда Киев? Входить на Украину белорусы не будут, но ответят, и нам будет повод работать оттуда. Вопрос, на что надеется наркоша и что ему обещал уходящий брит и двое? Никакого движения со стороны гейропы не будет, повоют и утрутся. Задача на затягивание итак выполняется. Есть у нас оружие, достанем всех, только воли нет.