Трафик через Ормузский пролив есть, однако он далёк от «довоенного»

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Трафик через Ормузский пролив есть, однако он далёк от «довоенного»

По данным морских трекеров на 22 июня 2026 года, движение судов через Ормузский пролив постепенно восстанавливается после почти четырехмесячного фактического закрытия. Соглашение между США и Ираном от 17–19 июня позволило снять блокаду и возобновить транзит. За последние дни через пролив прошли от 20 до 32 коммерческих судов в сутки, включая нефтяные танкеры - это максимум с апреля, но всё ещё существенно ниже довоенной нормы в 100–140 судов ежедневно.

Многие танкеры следуют маршрутами, обозначенными Ираном. Однако риски сохраняются: страховые премии высоки, часть судов отключает AIS, а данные трекеров иногда расходятся с официальными заявлениями. Полноценное восстановление экспорта из Персидского залива займёт недели, а то и месяцы — сказываются повреждения инфраструктуры и осторожность судовладельцев.

Напомним, что накануне Иран заявил, что проход через Ормуз закрывает вне зон, которые контролируются иранскими силами. Поэтому многие судовладельцы перенаправили танкеры и сухогрузы именно на эти маршруты. Другие взяли паузу.

Цены на нефть остаются относительно стабильными: Brent торгуется в районе 78–80 долларов за баррель. Несмотря на это, в мире продолжает остро проявляться нехватка сырья. Закрытие пролива с февраля привело к потере более миллиарда баррелей поставок, истощению стратегических резервов и рекордному снижению запасов. Аналитики предупреждают, что полное истощение нефтяных резервов может спровоцировать новый скачок цен уже в ближайшие недели, если восстановление транзита замедлится.

Пролив, через который традиционно проходит около 20% мировой нефти и значительные объемы СПГ, остается ключевой уязвимостью глобального рынка. Пока движение возобновляется, но полная нормализация потребует времени и устойчивого мира в регионе.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    22 июня 2026 08:12
    Вот у них кручу -верчу с этим проливом. Вот настоящая Игра Престолов.
  2. BAI Звание
    BAI
    +1
    22 июня 2026 08:21
    Вот с Ормузом настолько важно, что спать не могу.
    Когда у нас вопрос бензином решится?
    И как - вообще исчезнет или цены заоблачные будут?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      22 июня 2026 08:23
      BAl hi ,скоро всё узнаем,тут одно из двух либо выравнивание произойдет и перестройка под новые реали ,либо "Безумный Макс,воин дорог".
    2. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +1
      Вчера, 09:10
      Цитата: BAI
      Когда у нас вопрос бензином решится?
      И как - вообще исчезнет или цены заоблачные будут?

      Я Вас успокою - если бензин вообще исчезнет, то цены на него заоблачные не будут.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    22 июня 2026 08:43
    Лохматого опускают всё ниже и ниже.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 11:02
    Цитата: Ропот 55
    Вот у них кручу -верчу с этим проливом. Вот настоящая Игра Престолов

    Трамп вроде как заявил, что получил много нефти и Ормуз его, почти. laughing
    накануне Иран заявил, что проход через Ормуз закрывает вне зон, которые контролируются иранскими силами.

    Кино и немцы. laughing