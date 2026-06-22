ВС РФ вышли к реке Солёная и продвигаются в Любицком Запорожской области

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ВС РФ вышли к реке Солёная и продвигаются в Любицком Запорожской области

Из Запорожской области приходят сообщения о новом продвижении российской армии. Причём продвижение это сопряжено с перерезанием одного из маршрутов снабжения Ореховского гарнизона противника.

Сообщается о том, что российские подразделения подошли к реке Солёная и одновременно продвинулись в черте села Любицкое. Через это село проходит упомянутый маршрут снабжения группировки ВСУ в Орехове – со стороны Новониколаевки, что на севере Запорожской области.





Накануне российские войска продвинулись в районе Новоданиловки, поджимая противника в том же Орехове с юга.

Основная задача в данном случае выглядит как охват Ореховского гарнизона, блокирование логистики противника на этом направлении, чтобы ВСУ в этом крупном укрепрайоне столкнулись с возрастающим дефицитом возможностей и по подвозу сил и средств, и по активности дроноводов. Если удавка продолжит сжиматься, то Орехов противником будет потерян. А это уже другой расклад для остающегося под оккупацией украинской армии областного центра - Запорожья.
34 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    22 июня 2026 08:41
    Этот ручей не имеет никакого стратегического значения и всегда был дотационный.
  2. Панадол Звание
    Панадол
    -4
    22 июня 2026 08:53
    Немного порассуждаю :
    Я лично сам не воевал на СВО. Пожтому прошу особо строго не судить.
    И так. Сейчас воюют тройками , двойками и единицами. В небе постоянно присутствуют БПЛА . И поэтому, при появлении незащищеного бойца, сразу пытабтся поразить. Один беспилотник, на одного солдата. Понятно
    А если вернутся к тактике первой мировой ? Вот представьте пойдут в атаку развёрнутый цепью сразу несколько сотен бойцов, причём с интервалом в десяток, полтора метров ? У каждого стрелковые оружие? В одном месте не смогут летать даже сотня БПЛА ! Будут просто мешать друг другу ! И плюс солдаты еще будут пытатся сбить их ! Действительно , будут потери. Но куда меньше, чем сейчас. Тройка- двойка- единица!
    Думаю, в таком виде наступление, да еще под прикрытием своих БПЛА , вполне модно реализовать .
    1. Володин Звание
      Володин
      +9
      22 июня 2026 08:58
      Цитата: Панадол
      А если вернутся к тактике первой мировой ? Вот представьте пойдут в атаку развёрнутый цепью сразу несколько сотен бойцов, причём с интервалом в десяток, полтора метров ? У каждого стрелковые оружие? В одном месте не смогут летать даже сотня БПЛА ! Будут просто мешать друг другу ! И плюс солдаты еще будут пытатся сбить их ! Действительно , будут потери. Но куда меньше, чем сейчас. Тройка- двойка- единица!
      Думаю, в таком виде наступление, да еще по

      В районе Купянска статистика примерно такова: 6-7 обычных FPV-дронов на одного бойца. Плюс дроны типа "Баба-Яга" со всевозможными сбросами, включая мины с разлётом осколков на десятки метров. Поэтому вариант с "открытой шеренгой", скорее всего, не вариант. А вот что мешает использовать куда менее "человекозатратные" тактики, включая уничтожение (уж наконец) пресловутых центров принятия решения и комсостава противника, вот это вопрос.
      1. Панадол Звание
        Панадол
        -2
        22 июня 2026 09:46
        Читайте внимательнее :
        Три- четыре дрона, это когда пара бойцов. А если на пару дронов будет папу сотен. Да и еше которые отстреливаются, хана дронам будет!
        Читайте внимательно....
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          22 июня 2026 10:14
          Цитата: Панадол
          Читайте внимательно....

          Да я-то как раз прочитал внимательно, что вы предлагаете. Так может писать исключительно человек, который понятия не имеет, что происходит на линии фронта и который всерьёз считает, что один-два дрона прилетели, а потом сутки - ничего. А это не так. Совсем не так. Пока можете провести мыслительный эксперимент и поставить себя в эту шеренгу из "пары сотен солдат", когда на каждого приходится по 6-7 дронов, плюс далеко не молчит вражеская артиллерия. Это просто верная гибель. Хорошо, ГШ у нас ещё до таких тактик не додумался.
          1. Панадол Звание
            Панадол
            -1
            22 июня 2026 10:18
            Читайте внимательно. Во первых, больше двух десятков дронов, в одном месте просто не смогут пилотировать . Будут мешать друг другу. Плюс, ддя снаряжения даде одного дрона, нужно время. А если пойлет атака, его у противника не будет. Особенно, если напротив один- два расчёта!
            Закон большиж чисел ни ктотне отменял.
            1. Володин Звание
              Володин
              0
              22 июня 2026 10:30
              Цитата: Панадол
              Во первых, больше двух десятков дронов, в одном месте просто не смогут пилотировать . Будут мешать друг другу.

              Кто вам это сказал? Передайте ему, что это глупость.

              Цитата: Панадол
              Плюс, ддя снаряжения даде одного дрона, нужно время. А если пойлет атака, его у противника не будет.

              Вы вообще понимаете, что происходит на линии фронта? Вам уже написали, что любая атака а-ля "с шашками наголо" в количестве, как вы пишете, пары сотен человек - это просто жирная цель для артиллерии и миномётов. Добавьте туда те же дроны, которых как мух, чтобы картина нарисовалась. Но если, по-вашему мнению, всё решают "большие числа" - когда враг из 200 выкосит 195, а пятеро куда-то всё-таки добегут, тогда конечно... Но "такой хоккей нам не нужен".
        2. Kuziming Звание
          Kuziming
          -1
          22 июня 2026 16:34
          "... усё пожрал сусляк. На следующий год мы засеем 300 га кукурузы. Нехай подавится, проклятый!"
      2. сайгон Звание
        сайгон
        -1
        22 июня 2026 12:19
        Мешает нескаолько вещей . Перво на перво дух Анкориджа ,точнее ДУХ Анкориджа .В дагон отсутствие решимости наших руководителей , детеныши опять таки в европах , домишки , баблишко . Такое впечатление что все эти так сказать удары возмездия просто антикриз против недовольства в стране.
      3. Панцуй_
        Панцуй_
        -4
        22 июня 2026 13:52
        Цитата: Володин
        А вот что мешает использовать куда менее "человекозатратные" тактики, включая уничтожение (уж наконец) пресловутых центров принятия решения и комсостава противника, вот это вопрос.

        Уже все давно понимают, что этому мешает один единственный человек. Но боятся сказать об этом открыто.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      22 июня 2026 09:01
      Вот представьте пойдут в атаку развёрнутый цепью сразу несколько сотен бойцов, причём с интервалом в десяток, полтора метров ?

      Для артиллерии это мясо...минометами пошинкуют на фарш. request
      1. Панадол Звание
        Панадол
        -3
        22 июня 2026 10:12
        Так беспилотники и у нас есть. А артиллерии, на передке, давно нет. Вымирающий вид, как бы сказать.
    3. topol717 Звание
      topol717
      +1
      22 июня 2026 09:10
      Цитата: Панадол
      Вот представьте пойдут в атаку развёрнутый цепью сразу несколько сотен бойцов, причём с интервалом в десяток, полтора метров ?
      По ним сразу прилетит 2 десятка 120 мин. И они все просто залягут. Да квадриков сейчас много, но и обычное "старое" оружие никто не отменял.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        22 июня 2026 09:29
        Цитата: topol717
        По ним сразу прилетит 2 десятка 120 мин.


        Мины сейчас сами не летают. Стодвадцатимилимитровые мины привязаны к ударнику.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +3
          22 июня 2026 09:55
          Цитата: kromer
          Мины сейчас сами не летают. Стодвадцатимилимитровые мины привязаны к ударнику.
          Это потому что группы 2-3 человека, и устраивать лунный пейзаж смысла нет. А если в лесополке обнаружат 200 человек, то будет и арта работать и мины полетят.
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            22 июня 2026 09:58
            Цитата: topol717
            А если в лесополке обнаружат 200 человек, то будет и арта работать и мины полетят.


            Вот поэтому такие силы и не сосредотачивают в одном месте.
            А по поводу мин, уже больше года назад обе стороны отказались от минометов из-за дальности. Намного безопасней доставить мину беспилотником.
            1. ГолыйМужик Звание
              ГолыйМужик
              0
              22 июня 2026 14:00
              Минометы никуда не делись, просто меньше используют. Но если пойдут на прорыв большие силы, то о них сразу вспомнят.
              1. kromer Звание
                kromer
                0
                22 июня 2026 14:27
                Применять минометы сейчас очень опасно. Это должен быть крайний случай, чтоб поставить минометный расчет на заведомую гибель от ударных беспилотников.
            2. igorbrsv Звание
              igorbrsv
              0
              22 июня 2026 14:49
              Ни хрена не отказались. По двоим и то огонь открыли. Причëм ложили прицельно в радиусе 10 метров и птичка переход меж лесополками контролит и корректирует. От мин можно в ложбинке укрыться, но нужно быть в движении. А от фпв никуда. Или стреляй, или беги
    4. kromer Звание
      kromer
      +2
      22 июня 2026 09:16
      Вы судите так от недостатка информации.
      А теперь попробуйте поразмышлять поближе к реальности.
      Представьте, что вы командир полка. У вас приказ выдвинуть полк в полном составе на передок.
      Ситуация на ЛБС. Там где по всем нормативам должна сидеть дивизия, сейчас сидит едва ли специальная рота. Полки и батальоны уже давно представлены на ЛБС специальными взводами. Каждый взвод представлен группами по 2-3 человека. На 20-30 километров от ленты по обе стороны мертвая зона. Там хозяйничают беспилотники, которые уничтожают все живое в этой зоне. На любое движение в этой зоне сразу подымается много беспилотников, которые бьют с "колес". Как представляете протащить полк эти 20-30 километров до ЛБС без сильных потерь?
      1. Панадол Звание
        Панадол
        -2
        22 июня 2026 10:14
        Ну к наступлению готовятся заранее. Согласен, покумекать головой командиру придется. Но в военных училищах чему то учат, полагаю.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          22 июня 2026 10:21
          Цитата: Панадол
          Но в военных училищах чему то учат, полагаю.


          Учат общепринятым нормам, но любой бой это всегда отсебятина. Действуют всегда по ситуации. Поэтому любой бой всегда отличается от других боев.
        2. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          22 июня 2026 14:54
          К сожалению очень мало закончивших училище. Мы их очень уважаем и бережëм. Но маловато их. В основном взводом командует более-менее толковый рядовой. Хорошо если переживший один бой. Но как только появляются, то конечно. Жаль редко
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        22 июня 2026 14:51
        Вы очень правильно описали
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          22 июня 2026 20:17
          Цитата: igorbrsv
          Вы очень правильно описали


          Потому что я 3 дня как оттуда. Нет, я не воевал, но тоже досталось на орехи )))
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +1
            22 июня 2026 20:48
            Меня в первом серьëзном бою ранило. Так что... Мы счастливчики. По статистике погибнуть во втором бою 50/50. То есть первый главный самый пережить. Второй страшно. Но по статистике шансов много. Не спрашивай откуда знаю. Или совсем не контрактник? :( . Ну и ладно. Орехи да. Неплохие. Тоже пара осколков в кости сидит. Болит сволочь. Да и я не с претензиями ко всем. Но приезжаю сюда, отдыхаю, мирная жизнь. Хренли мне эти несколько прорвавшихся беспилотников. Ничто неспособно испортить настроение, как отсутствие любимого пива. Дешëвого. Ну подумаешь бпла. Ну пвн поставить надо
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              22 июня 2026 22:04
              Цитата: igorbrsv
              Или совсем не контрактник?


              В этот раз волонтер.
            2. kromer Звание
              kromer
              +1
              22 июня 2026 22:24
              Цитата: igorbrsv
              неспособно испортить настроение, как отсутствие любимого пива.


              Хорошее пиво всегда в радость ))))))
    5. kromer Звание
      kromer
      0
      22 июня 2026 09:26
      Цитата: Панадол
      В одном месте не смогут летать даже сотня БПЛА !


      А сотню летящих снарядов можете представить в одном месте? Нет. А они и не в одном месте. Сейчас ударными дронами бьют с ходу, как снарядами.
    6. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      22 июня 2026 14:45
      Если б они были бармалеями и у них не было арты. А так как раз один залп градом
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +5
    22 июня 2026 13:55
    Я напишу сейчас не к статье. Пардон уж. Здесь так много хающих власть и медленное продвижение наших войск. А многие из вас были там? Есть много оправданий - больные ноги, старость и прочее. Однако многим из нас это не помешало подписать контракт. Умереть просто из-за денег, как многие считают, ну это просто глупость. Чтобы подписать контракт на верную смерть, нужно что-то большее. В связи с этим, сижу и думаю. А может ли быть по-другому? Ведь все кто хотел подписали контракт и гибнут, ради того чтобы вы здесь рассуждали, балабольствовалии зубоскалили. Хаяли власть. А те кто не хает, те сейчас защищают вас. И нас здесь соответственно меньшинство. Разве это нелогично? А вы продолжайте возводить руки к небесам, причитать и жаловаться. А мы пока дальше пойдëм, как можем, как умеем
    1. guest Звание
      guest
      -1
      22 июня 2026 20:31
      А каким боком власть к героям которые сейчас на передовой?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        22 июня 2026 20:50
        Не понятен вопрос. .....
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        22 июня 2026 20:56
        Если герои которые перед телевизором, они обычные парни и гибнут также. Есть ещë те кто пока не отсвечивает. Они едут по блату на три месяца и посидев на пвд возвращаются ветеранами. А нас вернëтся не более 100 тысяч. Остальные из нас погибнут