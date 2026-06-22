ВМС Украины заявили об ударе БПЛА ВС России по сухогрузу VICTRESS в Чёрном море
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Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщили об ударе БПЛА ВС России по сухогрузу VICTRESS, что привело к масштабному пожару на борту и эвакуации экипажа. Это событие подчеркивает растущую напряженность в регионе.
Согласно информации, предоставленной ВМС Украины, судно VICTRESS принадлежит турецкому судовладельцу и ходит под флагом Панамы. В результате удара БПЛА на борту возник крупный пожар, который потребовал, как утверждается, немедленной эвакуации экипажа силами украинского флота. По данным вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, ещё одно грузовое судно также попало под удар, однако оно смогло возобновить ход.
В одесской обладминистрации уточнили, что всего российские военные атаковали три судна – все они направлялись в Одессу. Два других шли под флагами Палау и Белиза, и им удалось сохранить мореходное состояние. Поступают сообщения, что суда перевозили вооружение для ВСУ из разных иностранных портов, включая греческий Александруполис.
Эти события происходят на фоне продолжающегося конфликта, где обе стороны активно используют дроны, в том числе и для атак на морские цели.
Увеличение числа таких ударов со стороны российских военных может привести к тому, что торговые компании начнут избегать этого региона. Это негативно скажется на экономике и военных возможностях Украины, критически зависящей от морских поставок из-за рубежа.
Подобные инциденты Киев наверняка станет использовать в информационной войне. Он будет стремиться представить свои действия как оправданные, а действия ВС России – как агрессию.
Удар по судну VICTRESS является очередным напоминанием о том, что Чёрное море также является зоной, где ведутся активные боевые действия.
Необходимость скорейшего завершение конфликта и полного разгрома киевского режима становится всё более актуальной. Это позволит быстрее восстановить и наладить нормальную мирную жизнь.
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