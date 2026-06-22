ВМС Украины заявили об ударе БПЛА ВС России по сухогрузу VICTRESS в Чёрном море

15 068 46
ВМС Украины заявили об ударе БПЛА ВС России по сухогрузу VICTRESS в Чёрном море


Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщили об ударе БПЛА ВС России по сухогрузу VICTRESS, что привело к масштабному пожару на борту и эвакуации экипажа. Это событие подчеркивает растущую напряженность в регионе.



Согласно информации, предоставленной ВМС Украины, судно VICTRESS принадлежит турецкому судовладельцу и ходит под флагом Панамы. В результате удара БПЛА на борту возник крупный пожар, который потребовал, как утверждается, немедленной эвакуации экипажа силами украинского флота. По данным вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, ещё одно грузовое судно также попало под удар, однако оно смогло возобновить ход.

В одесской обладминистрации уточнили, что всего российские военные атаковали три судна – все они направлялись в Одессу. Два других шли под флагами Палау и Белиза, и им удалось сохранить мореходное состояние. Поступают сообщения, что суда перевозили вооружение для ВСУ из разных иностранных портов, включая греческий Александруполис.

Эти события происходят на фоне продолжающегося конфликта, где обе стороны активно используют дроны, в том числе и для атак на морские цели.

Увеличение числа таких ударов со стороны российских военных может привести к тому, что торговые компании начнут избегать этого региона. Это негативно скажется на экономике и военных возможностях Украины, критически зависящей от морских поставок из-за рубежа.

Подобные инциденты Киев наверняка станет использовать в информационной войне. Он будет стремиться представить свои действия как оправданные, а действия ВС России – как агрессию.

Удар по судну VICTRESS является очередным напоминанием о том, что Чёрное море также является зоной, где ведутся активные боевые действия.

Необходимость скорейшего завершение конфликта и полного разгрома киевского режима становится всё более актуальной. Это позволит быстрее восстановить и наладить нормальную мирную жизнь.
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +16
    22 июня 2026 08:42
    Это селюки сами себя подзорвали.
    1. Панадол Звание
      Панадол
      +9
      22 июня 2026 08:44
      Учитывая состояние судна, вполне могли и сами поджечь. Страховку то ни кто не отменял ! laughing
      1. ВСЗМК Звание
        ВСЗМК
        +5
        22 июня 2026 09:33
        Судя по фотографии он сам на днях развалиться должен.
      2. сергей фонов Звание
        сергей фонов
        +1
        Вчера, 11:26
        Да, есть такое подозрение. Счёт за судно выставят России. Поэтому нужно закрыть для мореплавание зону не только в Украинских терводах, но и на большем удалении от берегов Украины. БПЛА хороши тем что в хорошую погоду могут быстро решить проблему, но мины более надёжны к тому же не несут на себе знаки национальной принадлежности.
    2. astepanov Звание
      astepanov
      +14
      22 июня 2026 08:58
      Необходимость скорейшего завершение конфликта и полного разгрома киевского режима становится всё более актуальной. Это позволит быстрее восстановить и наладить нормальную мирную жизнь.
      Правда? Какая свежая и интересная мысль!
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        22 июня 2026 09:31
        Чёрное море также является зоной, где ведутся активные боевые действия.

        А как же ЗЕРНОВАЯ сделка, а ?
        1. кокосов тима Звание
          кокосов тима
          -1
          22 июня 2026 09:46
          "А как же ЗЕРНОВАЯ сделка, а ?" Таки нас же обманули!
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          +1
          22 июня 2026 09:58
          Цитата: frruc
          Чёрное море также является зоной, где ведутся активные боевые действия.

          А как же ЗЕРНОВАЯ сделка, а ?

          Господин Сергей Кожугетович Шойгу недавно вспоминал о зерновой сделке- Вот читайте -- Господин Шойгу обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Глава российского Совбеза положительно оценил участие Турции в создании механизма черноморского соглашения. «И Россия и Турция полностью выполнили свои обязательства https://www.kommersant.ru/doc/8739999?ysclid=mqov3tmtrd999792276 . Ай маладец wassat господин Шойгу !!!
        3. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          0
          22 июня 2026 10:19
          Dans ce cas que les navires vides arrivent mais la en fonction des tirant d'eau actuels annoncés beaucoups sont en chargés à leur arricées
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      22 июня 2026 09:43
      Ирек
      Сегодня, 08:42
      Это селюки сами себя подзорвали.

      hi Похоже, эта калоша вообще ограниченной прибрежной акватории плавания.
      Нельзя исключать провокацию бандеронацистов, учитывая принадлежность судна в лице судовладельца османам, чтобы в очередной раз выразить публичный гнев султана.
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        0
        22 июня 2026 10:33
        Цитата: ZovSailor
        Похоже, эта калоша вообще ограниченной прибрежной акватории плавания.

        Victress: Флаг Панама
        Тип Sun, проект (Германия)
        Серия из 6-ти сухогрузов река-море дедвейтом 2400т
        брт 1512
        двт 2386
        Длина наиб./мпп.: 74.9м / 70.5м
        Ширина: 11.4м
        Скорость: 10 уз.
        ГЭУ: 2 x ДВРК Schottel
        По ходу, такие суда строились для прохода по Дунаю под низкими мостами. wink
    4. barclay Звание
      barclay
      +3
      22 июня 2026 09:45
      Кстати, не исключено, что и сами...
      Подобные инциденты Киев наверняка станет использовать в информационной войне.
      Конечно, станет! Нас это должно как-то волновать?
      Нужно реально топить все сухогрузы, идущие в сторону какелов.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    22 июня 2026 08:43
    Интересно почему "Баллы" и "Бастионы" не задействуют? Там гарантии что судно больше никуда и никогда не поплывет больше.
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      22 июня 2026 08:44
      Топить надо военные корабли. Судовладельцев достаточно напугать. Чтобы в Одессу больше не плавали.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        22 июня 2026 08:51
        Aken hi ,ну так и потопили бы с гарантией пару посудин "пожирнее" заодно комплексы проверили. Но этого же нет.
      2. Kuziming Звание
        Kuziming
        -1
        22 июня 2026 12:19
        Да, да напугать!
        "Откусить ему хвост!
        Да, да, по самую голову!"
    2. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      -2
      22 июня 2026 09:08
      Хуситам, наверное, отправили...
      1. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        -1
        22 июня 2026 17:54
        раз не желаем сами воевать на море
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      22 июня 2026 09:39
      Дорого. А вот торпеду с подводной лодки
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -1
        22 июня 2026 09:56
        роман66,не спорю зато эффективно,и глядишь другие хозяева таких посудин задумаются а может не стоит туда свое "корыто" посылать а то русские вон ракет не жалеют.
    4. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      22 июня 2026 19:49
      "Мы -же не такие" recourse Даже статья в том-же тоне выдержана...
      Подобные инциденты Киев наверняка станет использовать в информационной войне. Он будет стремиться представить свои действия как оправданные, а действия ВС России – как агрессию.

      Мы не "агрессоры", мать их, опять пытаемся быть святее Папы Римского, надо было еще добавить "в ответ" и т.д., что там любят писать наши СМИ, уже смешно читать, коты Леопольды recourse
  3. Aken Звание
    Aken
    +5
    22 июня 2026 08:43
    Наконец-то.
    Что же такое случилось?
    В Генштабе ушёл на заслуженную пенсию украинский шпион, 5 лет мешавший обнулению морских перевозок?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +5
      22 июня 2026 09:24
      Наконец-то.
      Что же такое случилось?

      Так это далеко не первый случай. Как и атака на суда, находящиеся на разгрузке/погрузке.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        22 июня 2026 10:46
        Я тому радуюсь, что это становится системой.
  4. Не_боец Звание
    Не_боец
    +4
    22 июня 2026 08:46
    А какие характеристики у этого судна? Похоже что то из серии "река-море".
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    22 июня 2026 08:49
    Что в трюмах судна было интересно знать?
  6. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    -8
    22 июня 2026 08:56
    "Полный разгром киевского режима" - это какая то утопия! 🤮
  7. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    22 июня 2026 09:06
    Il semble qu'il etait en route pour Sulina et une fois à Sulina via le Danube vous pouvez aller decharger à Ismael, Khylia , tirant d'eu actuel 4.4m donc pas vide ùais chargé de quoi ?
    [media=https://www.marinetraffic.com/fr/ais/details/ships/shipid:379015/mmsi:357544000/imo:9030498/vessel:VICTRESS]
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      22 июня 2026 09:16
      [media=https://www.marinetraffic.com/fr/photos/of/ships/shipid:377091/shipname:POM?order=date_uploaded]
      Si par curiosité vous cliquez sur les navires en approche ou à l'ancre près de Sulina, j'ai ete surpris de voir que certains navires livrant du materiels il y a peu ( 2023) etaient encore des navires ...Russes !? Comme le "POM" qui s'apppelait en 2023 Irtych 1 et était encore enregistré à Saint Petersbourg !

      https://www.marinetraffic.com/fr/photos/of/ships/shipid:377091/shipname:POM?order=date_uploaded
  8. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -1
    22 июня 2026 09:06
    БПЛА против большого судна. Не слишком ли мелко... У нас что, уже ракетно-торпедное вооружение закончилось?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    22 июня 2026 09:20
    Наши влупили Искандером М по портовой инфраструктуре Ильичёвска ,ибо не " китайским" балкерам под удобным флагом там делать.100 000 тонн и более угля или железнорудного концентрата лопатами грузить долго .Хватит цацкаться ,сноси всё к чертям портовые краны и погрузочные терминалы .К чертям собачьим .
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    22 июня 2026 09:38
    На рейде румынский Сулины намного меньше стало балкеров желающих сходить в морские порты Украины. Но ещё есть - стоят ,ждут очереди к оставшимся портовым мощностям .
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    22 июня 2026 09:48
    Подобные инциденты Киев наверняка станет использовать в информационной войне.

    Пусть использует. А мы должны наплевать на всю истерику 404 бить по кораблям, направляющимся в порты 404.
  12. sergey4791 Звание
    sergey4791
    -2
    22 июня 2026 10:02
    Да топить их всех не стесняясь! Хуситы, иранцы бьют по гражданским судам и добиваются своих целей. А нам что мешает?
  13. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    22 июня 2026 10:12
    Цитата: Панадол
    Учитывая состояние судна, вполне могли и сами поджечь. Страховку то ни кто не отменял ! laughing

    Нормальное рабочее состояние, потёки и пятна, это не признаки скорого разрушения корпуса, силами экипажа устраняется.
    Бывало рыболовный сейнер готовим к экспедиции, перед отходом и на ходовых испытаниях, встречает инспекторов портнадзора сверкающим свежей краской, а через пару-тройку месяцев возвращается в порт выглядя ещё страшнее этого, на фото-иллюстрации.
  14. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    22 июня 2026 10:27
    Увеличение числа таких ударов со стороны российских военных может привести к тому, что торговые компании начнут избегать этого региона. Это негативно скажется на экономике и военных возможностях Украины,


    Это же замечательно.
  15. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    22 июня 2026 10:43
    Во времена ВОВ немцы топили все что двигалось в сторону СССР,так должно было быть и с украиной.
  16. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    22 июня 2026 11:40
    КОГДА РФ ЗАПРЕТИТ ВХОД ЛЮБЫХ СУДОВ В ОДЕССУ? Сколько можно позволять этим зарабатывать деньги? Путину пора поучиться у Ирана, запретить проход судов на Украину, топить все, что подошло на расстояние 12 мильной зоны Украины. Ну, а далее санкции в отношении газа и нефти идущего в ЕС и захватывать суда идущие туда, прямо в Атлантике, затем минировать и вести в Мурманск и пусть попробуют отбить.
  17. Radikal Звание
    Radikal
    -2
    22 июня 2026 11:53
    Поступают сообщения, что суда перевозили вооружение для ВСУ из разных иностранных портов, включая греческий Александруполис.
    Почему не утопили, или все "Варшавянки" в ремонте? Может разведка не "доложила точно..."? Или всё дело в том же, о чём здесь некоторые, в том числе я говорят, а остальные молча соглашаются? winked
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июня 2026 11:55
    Цитата: barclay
    Нужно реально топить все сухогрузы, идущие в сторону какелов.
    И заминировать хихляцкую акваторию
  19. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    22 июня 2026 13:02
    Панаму жаль, у нее торговля флагами может оказаться под угрозой.
  20. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    22 июня 2026 13:37
    Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщили об ударе БПЛА ВС России по сухогрузу VICTRESS, что привело к масштабному пожару на борту и эвакуации экипажа.
    Сухогруз? Скорее водоплавающий эквивалент Газельки. Ну и это не плохо.
  21. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    22 июня 2026 18:31
    а чем собственно говоря занимается подплав КЧФ ,почему нет хотя бы минных постановок пес возьми
  22. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    22 июня 2026 21:48
    "Два других шли под флагами Палау и Белиза, и им удалось сохранить мореходное состояние. Поступают сообщения, что суда перевозили вооружение для ВСУ из разных иностранных портов, включая греческий Александруполис".
    Один только вопрос - почему не были потоплены?
  23. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    22 июня 2026 23:54
    odessa should either have been taken at first stages, or later
    there armaments coming thru there and it seems to be coming in freely
    the railway line thru Zatoka is also bringing in stuff
    gawd, are there actuall people with military brains at the top
    first thing the yanks would have done is make sure nothing comes in from the sea

    and just where is the black sea fleet, or whats left of it, all been relentlesly attacked over the ages now with many sunk or severely damaged
    totally disgracefull
  24. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Вчера, 00:39
    Необходимо любой ценой задушить морскую торговлю Украины. Не дать ей экспортировать ни одного килограмма зерна.