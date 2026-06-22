Исследование по ИИ выявило деградацию навыков у квалифицированных специалистов

По мере распространения инструментов искусственного интеллекта растёт беспокойство: не приводит ли чрезмерная зависимость от ИИ к деградации навыков у высококвалифицированных специалистов?Первые научные данные подтверждают — риск реален. Согласно опросу американских медицинских работников, проведённому в начале июня, 70% медсестёр и 77% врачей опасаются потери профессиональных компетенций из-за активного использования систем ИИ.Яркое подтверждение пришло из Польши. В исследовании, опубликованном в The Lancet Gastroenterology and Hepatology, опытные эндоскописты (более 2000 колоноскопий в карьере) работали с ИИ-системой, которая в реальном времени выделяла аденомы. Когда инструмент был доступен, качество диагностики росло. Однако после трёх месяцев регулярного использования частота самостоятельного обнаружения аденом без ИИ упала с 28,4% до 22,4%.Врачи стали менее внимательными и сосредоточенными при работе без подсказок искусственного интеллекта.Авторы исследования в журнале Nature:Аналогичные опасения существуют и в IT-сфере. Компания Anthropic провела исследование среди 52 инженеров-программистов. Участники, работавшие с ИИ-ассистентом, показали зависимость от подсказок при выполнении базовых задач программирования.Эксперты, включая Роберта Вахтера из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Кевина Кроустона из Сиракузского университета, предупреждают: человечество стоит перед выбором, какие навыки важно сохранить, а какие можно передать ИИ. Пока универсального решения против «деградации квалификации» нет, но эта тема уже становится одним из главных направлений исследований ближайшего десятилетия.Если эта проблема не будет решена, то деградация мышления и профессиональных навыков может масштабироваться на самые разные отрасли, когда человек перепоручает работу так называемому машинному интеллекту, полностью полагаясь на правильность принятия таких решений. Напомним, что ИИ активно применяется и в военной сфере. Не так давно стало известно, что операция в Иране американцами тоже планировалась с помощью машинного «ума».

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