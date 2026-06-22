Исследование по ИИ выявило деградацию навыков у квалифицированных специалистов

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Исследование по ИИ выявило деградацию навыков у квалифицированных специалистов

По мере распространения инструментов искусственного интеллекта растёт беспокойство: не приводит ли чрезмерная зависимость от ИИ к деградации навыков у высококвалифицированных специалистов?

Первые научные данные подтверждают — риск реален. Согласно опросу американских медицинских работников, проведённому в начале июня, 70% медсестёр и 77% врачей опасаются потери профессиональных компетенций из-за активного использования систем ИИ.

Яркое подтверждение пришло из Польши. В исследовании, опубликованном в The Lancet Gastroenterology and Hepatology, опытные эндоскописты (более 2000 колоноскопий в карьере) работали с ИИ-системой, которая в реальном времени выделяла аденомы. Когда инструмент был доступен, качество диагностики росло. Однако после трёх месяцев регулярного использования частота самостоятельного обнаружения аденом без ИИ упала с 28,4% до 22,4%.

Врачи стали менее внимательными и сосредоточенными при работе без подсказок искусственного интеллекта.

Авторы исследования в журнале Nature:

Постоянное использование ИИ может делать специалистов менее мотивированными и менее ответственными при принятии решений.

Аналогичные опасения существуют и в IT-сфере. Компания Anthropic провела исследование среди 52 инженеров-программистов. Участники, работавшие с ИИ-ассистентом, показали зависимость от подсказок при выполнении базовых задач программирования.

Эксперты, включая Роберта Вахтера из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Кевина Кроустона из Сиракузского университета, предупреждают: человечество стоит перед выбором, какие навыки важно сохранить, а какие можно передать ИИ. Пока универсального решения против «деградации квалификации» нет, но эта тема уже становится одним из главных направлений исследований ближайшего десятилетия.

Если эта проблема не будет решена, то деградация мышления и профессиональных навыков может масштабироваться на самые разные отрасли, когда человек перепоручает работу так называемому машинному интеллекту, полностью полагаясь на правильность принятия таких решений. Напомним, что ИИ активно применяется и в военной сфере. Не так давно стало известно, что операция в Иране американцами тоже планировалась с помощью машинного «ума».
101 комментарий
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  1. Вояджер Звание
    Вояджер
    +7
    22 июня 2026 09:28
    У Азимова есть повесть «Профессия». Прямо в тему. Рекомендую, если кто не читал. До сих пор актуально)
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      22 июня 2026 10:21
      На счёт фантастики/фантазий.... много раз написано, что НАШ ЧЕЛОВЕК, попавший в супер высокотехнологическое общество/мир, добивался выдающихся успехов благодаря РАЗВИТОМУ МОЗГУ/ИНТЕЛЕКТУ!
      СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК!!!
      Если ПОДУМАТЬ... никакой ИИ не заменит человеку мозги!
      Высоко производительный комп, это хороший, удобный ИНСТРУМЕНТ, в руках умного человека... а для деб Б била, это неудобная дубина в руках и не более того! soldier
      1. Aken Звание
        Aken
        +6
        22 июня 2026 10:48
        Раньше поисковик выдавал список источников для изучения.
        Теперь готовое решение из одного источника.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          22 июня 2026 10:55
          Удобный инструмент... НО, когда готовых решений НЕТ, надо адаптировать к месту то, что не совсем, а то и совсем для этого не предназначалось, вам "ИИ" поможет? Или придётся СВОИМИ МОЗГАМИ ШЕВЕЛИТЬ, если они есть, конечно!?
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            22 июня 2026 11:28
            Мне и при поиске информации ИИ не очень помогает. Потому что раньше я из книг получал другую информацию.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +1
              22 июня 2026 13:50
              В книгах тоже ошибки бывают, но в тех, советских, это редкость/исключение, а в современных пруд пруди.
              Комп, как помощник в поиске информации... вроде как удобно, НО, надо/приходится проверят, перепроверить и... естественно пользоваться СВОИМИ МОЗГАМИ, ЗНАНИЯМИ иначе.... в общем понятно, доверяй но проверяй!
              Впрочем, что б задать ПРАВИЛЬНОЕ направления поиска, однозначно нужно знач, чего и какое ты хочеш найти, а это только САМ, своими знаниями приходится оперировать.
      2. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        22 июня 2026 11:12
        Цитата: rocket757
        Высоко производительный комп, это хороший, удобный ИНСТРУМЕНТ, в руках умного человека... а для деб Б била, это неудобная дубина в руках и не более того!

        Был такой "высокоодаренный" архитектор Нодар Канчели, который не будучи инженером по образованию, но научился расчетным компьютерным программам и не слушал тех инженеров кто считал вручную и тот кто учитывал разные нюансы, типа коррозии и тепловые деформации...В результате получили обрушение аквапарка Трансвааль и Бауманского рынка. Теперь я жду когда рухнет второй этаж в круглом шоуруме автосалона Авилон на Волгоградском проспекте, там бетон работает на растяжение...тоже уникальный проект Канчели
        1. Dart Звание
          Dart
          +1
          22 июня 2026 12:30
          Хм... Я там делал лет двадцать назад скуд в субподряде, монтажники "жаловались", что стяжка хорошая, так просто не проколешь....
        2. БойКот Звание
          БойКот
          +1
          22 июня 2026 12:35
          там бетон работает на растяжение...
          серьезно?!! Строители Останкинской телебашни, неучи, оказываеся, армировали бетон напряженными тросами wassat
          1. Konnick Звание
            Konnick
            0
            22 июня 2026 12:47
            Цитата: БойКот
            там бетон работает на растяжение...
            серьезно?!! Строители Останкинской телебашни, неучи, оказываеся, армировали бетон напряженными тросами wassat

            Прежде чем возмущаться, посмотрите конструкцию бауманского рынка, там в отличии от Останкинской башни где бетон работает на сжатие, а тросы на растяжение, на крыше бауманского рынка и бетон работал на растяжение и через трещины растянутого бетона попадала влага на несущие канаты внутри бетонной оболочки
            1. Konnick Звание
              Konnick
              +1
              22 июня 2026 12:53
              А по Трансваалю ребята знакомые делали экспертизу по обрушению, вот смотрите
            2. БойКот Звание
              БойКот
              +1
              22 июня 2026 12:54
              Это был сарказм, уважаемый. Даже мне, химику, известно, что бетон может, а что нет.
          2. vitaliy20091959 Звание
            vitaliy20091959
            0
            22 июня 2026 18:45
            а вы строитель ? или не плохой инженер и знаете сопромат? напряженная арматура сжимает бетон и делает его прочнее , это я по простому
            1. БойКот Звание
              БойКот
              +1
              22 июня 2026 20:27
              Я 44 года отработал в химической промышленности, сопромат учил, да. И в строительстве одного НПЗ поучаствовал в молодости. А про напряженную арматуру в башне, которая позволяет железобетону работать на сжатие-расширение (башня качается с приличной амплитудой макушки) читал еще школьником в Технике молодёжи, если склероз не изменяет.
    2. кредо Звание
      кредо
      -1
      22 июня 2026 11:01
      Если вспомнить индустриальную историю мира, то окажется что это уже было неоднократно, достаточно вспомнить движение луддитов в Англии, когда рабочие громили станки из-за опасения что они (станки) отнимут работу у рабочих.
      Было это более 200-т лет назад.
      Прогресс приносит как пользу так и вред и ИИ тоже не безупречен. hi
      1. Вояджер Звание
        Вояджер
        +1
        22 июня 2026 12:56
        Повесть немного о другом всё-таки)
  2. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +8
    22 июня 2026 09:30
    А для этого понимания нужно было исследования и опросы проводить? А так не доходит? В мои счастливые школьные года даже калькулятор запрещали на уроках алгебры и я до сих пор в уме умножаю двузначные числа. А сейчас: учебник второго класса - правила пользования калькулятором и время по классическим часам определить не могут.
    1. Andrey_5 Звание
      Andrey_5
      +4
      22 июня 2026 09:43
      калькуляторы и сейчас запрещены.
      какое число штурманов дальнего плавания сумеют по секстанту сходу определить местоположение по звёздам? всегда кто-то бухтит, про калькуляторы, но прогресс не остановить.
      1. Aлеkc Звание
        Aлеkc
        +8
        22 июня 2026 10:02
        как бы потом прогресс не остановил человека
      2. Сергей Валов Звание
        Сергей Валов
        +7
        22 июня 2026 10:09
        Прогресс, конечно, не остановить, но тенденция к неиспользованию мозгов нарастает. Многие ли сейчас способны управлять автомобилем без навигатора с помощью обычной карты?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          22 июня 2026 10:23
          Сергей Валов hi ,а зачем? Такой вопрос задают мне молодые люди когда я интересуюсь подобным? Им это не надо, также как пользоваться обычными часами,запоминать название таблеток какая от чего,забьем в Гугле,даже адреса куда ездили и дорогу запоминать больше не надо ,навигатор-память и опять по нему доберёмся,запоминать номер родных и близких не резон в всё в книжках записных как и днюхи друзей и коллег. И список можно продолжить.
          1. Сибирь55 Звание
            Сибирь55
            +4
            22 июня 2026 10:48
            а зачем? Такой вопрос задают мне молодые люди


            Дали мне двух практикантов-сварщиков. Одному говорю, закрой баллон кислородный. Ответ промежуточный: а в какую сторону? Говорю ему, ты кран в умывальнике дома куда поворачиваешь? Ответ убил: А у нас кран вправо, влево, вверх(современый, модный). Пацанам по 17 лет. Ещё и ИИ им в помощь!Угу
            1. Konnick Звание
              Konnick
              +1
              22 июня 2026 11:05
              Цитата: Сибирь55
              а зачем? Такой вопрос задают мне молодые люди


              Дали мне двух практикантов-сварщиков. Одному говорю, закрой баллон кислородный. Ответ промежуточный: а в какую сторону? Говорю ему, ты кран в умывальнике дома куда поворачиваешь? Ответ убил: А у нас кран вправо, влево, вверх(современый, модный). Пацанам по 17 лет. Ещё и ИИ им в помощь!Угу

              Так они еще не знают как это по часовой стрелке ...не могут определить время по обычному часовому циферблату
              1. faterdom Звание
                faterdom
                0
                22 июня 2026 13:10
                Ну, бывают уникумы, что по стрелке осциллографа всегда свой путь найдут. И навечно в книгу пропечатают.
        2. Svarog5570 Звание
          Svarog5570
          +2
          22 июня 2026 11:00
          Не многие а только те у кого хорошая память, ведь двигаясь по городу из точки А в точку Б не будешь постоянно смотреть в карту или атлас, поэтому маршрут стараешься запомнить, а навигатор включил и поехал а голос подскажет где повернуть и когда. У меня в машине всегда лежит карта города и области так сказать на всякий пожарный, вдруг сигнал у навигатора пропадёт и тогда будет полный ЖПС laughing
          1. Сергей Валов Звание
            Сергей Валов
            0
            22 июня 2026 12:32
            В городе все понятно, одностороннее движение и запрет многих поворотов способны запутать любого, но за городом….
            1. Svarog5570 Звание
              Svarog5570
              0
              22 июня 2026 12:45
              А за городом одно дело едешь по трассе и смотришь на указатели и когда съехал с трассы на просёлочную. Навигатор хорош когда в него регулярно закладывают обновлённые карты а так только хорошая миллиметровка может помочь но их не всегда найдёшь дефицит однако
              1. Сергей Валов Звание
                Сергей Валов
                0
                22 июня 2026 13:04
                Я не против навигатора в принципе, я про разумное использование его. Мои знакомые тупо доверившись навигатору уехали на сотню километров в сторону по другому шоссе, переехали мост через Волгу где он и выключился. Это цирк как они выясняли где они находятся! Аналогично я два года назад оказался в незнакомой мне Керчи. Пришлось срочно покупать карту города. Один раз жена, доверившись навигатору вывела нас на машине к пешеходному переходу через железку…. Что касается глубинки, то ВСЕ навигаторы приводят к моему дому в деревне не по адресу, где дом находится реально, а на соседнюю улицу!
                1. Svarog5570 Звание
                  Svarog5570
                  +1
                  22 июня 2026 13:10
                  Называется доверяй но проверяй.
          2. Konnick Звание
            Konnick
            +1
            22 июня 2026 13:24
            Цитата: Svarog5570
            Не многие а только те у кого хорошая память, ведь двигаясь по городу из точки А в точку Б не будешь постоянно смотреть в карту или атлас, поэтому маршрут стараешься запомнить, а навигатор включил и поехал а голос подскажет где повернуть и когда. У меня в машине всегда лежит карта города и области так сказать на всякий пожарный, вдруг сигнал у навигатора пропадёт и тогда будет полный ЖПС laughing

            У меня в машине обычный компас, лежит в подстаканнике...даже в Москве при отключении жпс помогает определить направление до дома laughing
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        +6
        22 июня 2026 10:23
        Прогресс не остановить, да и не надо... пользоваться благами/достижениями надо с УМОМ! Так оно вернее, правильно будет!
        1. Сергей Валов Звание
          Сергей Валов
          +1
          22 июня 2026 14:16
          Чувство ориентирования на местности у меня в крови, поэтому я практически всегда знаю нужное мне направление. Это неоднократно выручало меня и в лесу и на незнакомых мне кривых улочках Стамбула…
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            22 июня 2026 16:54
            Все дороги ведут... а куда ведут дороги, в наше время, в нашей ситуации? wink
      4. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +1
        22 июня 2026 10:50
        "de déterminer instantanément la position d'un navire à l'aide d'un sextant ?"
        Cela n'a jamais ete possible "instantanement" et n'est toujours pas possible , rien que le relevé au sextant est loin d'etre "instantané" :-) Mais il serait sans doute possible qu'il le soit si etait inclu dans le sextant calculateur et horloge et que le sextant soit robotisé ? Lorsque j'etais jeune c'etait un sextant, montres de navigation ( en realité 3 montres), tables "Americaine HO" ou les tables de Diemegard, et Bataille...C'est sur si demain le gps disparaissait beaucoup de navigateurs auront oublié les bases de la navigation :-)
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          22 июня 2026 17:00
          Sextant, LAG, chronomètre et Dieu en aide... la chose principale est que le navigateur ne buvait pas sans raison et que zapmsi conduisait correctement!
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +8
      22 июня 2026 09:47
      В мои счастливые школьные года даже калькулятор запрещали на уроках алгебры и я до сих пор в уме умножаю двузначные числа.

      А логарифмические линейки помните? Тем не менее, это аналог калькулятора. Или, например, счёты. Я это время застал.)) Всё это - зачатки того, что наблюдаем сейчас.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +7
        22 июня 2026 09:50
        Tsgan hi , счёты, настольгия,на таких мне зарплату начисляли laughing ,в магазинах продавщицы с ловкость фокусника подсчёты вели,эх времена.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +6
          22 июня 2026 09:55
          Да. У нас были отдельные уроки, когда все вычисления должны были производиться исключительно с использованием логарифмической линейки.
          1. Сергей Валов Звание
            Сергей Валов
            +4
            22 июня 2026 10:04
            Я все пять лет в институте курсовые считал на логарифмической линейке. Ни чего другого просто не было.
      2. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +5
        22 июня 2026 09:53
        А логарифмические линейки помните?


        Даже таблицу Брадиса помню hi
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +5
          22 июня 2026 09:57
          Даже таблицу Брадиса помню

          Наличие этой брошюры было обязательным для учеников.
          1. Сибирь55 Звание
            Сибирь55
            +3
            22 июня 2026 10:09
            Её ещё и достать надо было где-то. От старшекласников передавалась
      3. Aken Звание
        Aken
        +1
        22 июня 2026 10:50
        А логарифмические линейки помните?

        В начале 80-х студенты уже не умели работать с линейкой.
        ЗЫ. Я первый на факультете считал диплом на ЭВМ "Наири".
        Был допущен, потому что руководителю преддипломной практики нарисовал обложку к его монографии.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          22 июня 2026 11:06
          В начале 80-х студенты уже не умели работать с линейкой.

          Тем не менее, в школе эти навыки прививались в тот же период. Хотя в институте, в который поступил, на тот момент, уже давно функционировали ЕС-ки и СМ-ки.
        2. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          0
          22 июня 2026 11:15
          Первый ЭВМ я видел, это был Агат. wink
        3. БойКот Звание
          БойКот
          +1
          22 июня 2026 12:38
          Коллега, моя дипломная называлась "расчет истинных температур кипения многокомпонентных смесей", и я писал программу для Наири! Тоже первооткрыватель, 1982-й.
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            22 июня 2026 12:40
            Проект пневматического промышленного робота - манипулятора. 1985-й.
        4. Solomon_BY Звание
          Solomon_BY
          0
          22 июня 2026 13:20
          Я учился с 80 по 85 год. Ещё умели работать и диплом считали, но мне уже повезло, я купил первый свой инженерный калькулятор. И диплом с ним считал.
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            22 июня 2026 14:02
            Мне калькулятор купили на 2 курсе - 82. Увидел на обороте цену - 203 рубля, охренел. Но родители успокоили - калькуляторы подешевели, теперь 90 рублей. Считал на нём диплом.
            1. astepanov Звание
              astepanov
              0
              Вчера, 09:16
              У меня калькулятор появился на пятом курсе, в 1977. Его подарили на свадьбу. Прослужил он 2 месяца: протекли батарейки, и всё.
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Вчера, 09:19
                Мой работал от розетки.
      4. Svarog5570 Звание
        Svarog5570
        0
        22 июня 2026 10:55
        Счёты, калькулятор и логарифмическая линейка это инструменты с помощью которых можно производить сложные расчёты, вернее облегчающие их, а использование ИИ исключает участие человека. И если при вышеуказанных инструментах люди всё равно включали мозг то при использовании ИИ этого не происходит.
        1. astepanov Звание
          astepanov
          0
          Вчера, 09:13
          Цитата: Svarog5570
          использование ИИ исключает участие человека. И если при вышеуказанных инструментах люди всё равно включали мозг то при использовании ИИ этого не происходит.
          Вы знаток ИИ? Вы знаете все его возможности? Может быть, вы думаете, что ИИ привел хоть какому-то небольшому прорыву в науке? Нет, ИИ - лишь инструмент, мощный, быстрый, но не более того.
          1. Svarog5570 Звание
            Svarog5570
            0
            Вчера, 12:24
            На который люди начинают полагаться, прекращая думать головой, так сказать машина всё сделает. Да это хорошо когда можно возложить задачи на робота, но когда идут по принципу зачем мне думать машина за меня всё сделает это уже плохо.
      5. Serafim Звание
        Serafim
        +1
        22 июня 2026 12:17
        Дааа.,,, счёты- это сила всех времён и народов. Даже мой кот обожает счёты.
        1. Svarog5570 Звание
          Svarog5570
          +1
          Вчера, 12:25
          у меня такие в гараже лежат, с деревянными костяшками - вещь.
    3. astepanov Звание
      astepanov
      +6
      22 июня 2026 09:54
      А еще в тридцатом веке до н.э. в одной неандертальской газете вышла статья, в которой сообщалось, что изобретение кремня и кресала приводит к деградации навыков добывания огня трением. Из-за этого, по мнению авторов, возник существенный риск вымирания неандертальцев. Как видим, опасения оказались не напрасными.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +4
        22 июня 2026 09:58
        не надо заниматься подменой понятий. если своими мозгами не шевелить, то они реально деградируют. а хватит потом отрофированным мозгам справиться со способностями ИИ? Или ИИ возьмёт и закрутит саморез? А может ИИ Вас и накормит?
        1. astepanov Звание
          astepanov
          -1
          22 июня 2026 10:10
          Цитата: Сибирь55
          отрофированным мозгам
          Судя по всему, без ИИ вы с грамматикой русского языка не справляетесь. Как и с логикой: ИИ не предназначен для закручивания саморезов, мытья полов и и подтирания афедрона. А вот в военном деле, в обработке больших потоков информации, анализе больших массивов данных он превосходит человека, и тут ничего не поделаешь. Да, кстати, изобретение подъемного крана привело к деградации мускулатуры, к появлению толп брюхатых мужиков. И что?
          1. Сибирь55 Звание
            Сибирь55
            +3
            22 июня 2026 10:15
            Уважаемый, я же не умаляю достоинств ИИ? Я о другом. Об образовании. Если всё ваше домашнее задание будет выполнять ИИ, что у Вас в голове отложится?
            А про грамматику - я не на экзамене Русского языка и литературы. И тыкать в это - так себе, способ набить репутацию hi
            1. astepanov Звание
              astepanov
              0
              22 июня 2026 12:17
              Цитата: Сибирь55
              А про грамматику - я не на экзамене Русского языка и литературы. И тыкать в это - так себе, способ набить репутацию
              Вопрос: а зачем вы сдавали этот экзамен? Набивали репутацию? Так себе отмазка. Когда появились калькуляторы, то тоже вопили: "Как теперь сдавать экзамены?" И когда появились счеты, то тоже, наверное, вопили. Сейчас навыки устного счета в значительной степени утратили значение. Я тоже считал в уме будь здоров как, а теперь это мне ненужно; мобильник с калькулятором всегда под рукой. Но два десятка лет из-за всякого чиха приходилось ездить в научную библиотеку и записывать тьму информации, а теперь я ее нахожу на-раз, в том числе с помощью ИИ. Но вот выбрать направление поиска, да правильно этой информацией пользоваться - этого ИИ пока не умеет. ИИ - это инструмент, а обвинять молоток в том, что он ударил по пальцам, глупо.
              1. Сибирь55 Звание
                Сибирь55
                -1
                22 июня 2026 12:25
                читайте внимательно, уважаемый
                я же не умаляю достоинств ИИ

                Или просто пободаться решили? Я - не Ваш клиент hi
          2. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            22 июня 2026 10:18
            astepsnov hi ,к появлению толп брюхатых мужиков привел прогресс во всем,не надо бегать,прыгать,напрягаться,думать,даже в магазин ходить нынче не модно,ремонт сделать в квартире не комильфо))),отремонтировать собственное авто а зачем? Есть все чтоб стать брюхатым. А дальше больше фильм вроде Суррогаты вот оно будущее?
            1. Сибирь55 Звание
              Сибирь55
              +2
              22 июня 2026 10:33
              фильм вроде Суррогаты вот оно будущее?


              В цвет, Александр!!! drinks
            2. astepanov Звание
              astepanov
              -1
              22 июня 2026 12:05
              Цитата: Ропот 55
              к появлению толп брюхатых мужиков привел прогресс во всем,не надо бегать,прыгать,напрягаться,думать,даже в магазин ходить нынче не модно,ремонт сделать в квартире не комильфо))),отремонтировать собственное авто а зачем?

              Почтенные, я в свои 73 года не брюхат, потому что с уважением отношусь к своему телу: другого-то нет! И могу подтянуться десяток раз с пудовой гирей на поясе. А еще пять лет назад выполнял нормативы КМС по пауэрлифтингу. Не нужно искать причин хилости или же тупости вне себя и винить прогресс в том, что пузо отвисает. И мозг тоже нужно тренировать. ИИ лишь меняет приоритеты в работе мозга, но не отменяет необходимости нагружать извилины. У всяких "экспертов" и "политологов" и так мозгов нет, им ИИ точно не навредит. А вот мой сын - специалист в области ИИ, и пахать ему приходится по-полной. Именно головой. Напомню, что появление компьютеров потребовало увеличения числа занятых в интеллектуальной сфере. Математика - это вовсе не умение в уме перемножать трехзначные числа, это умение использовать совсем иные навыки. Так что статья дурацкая, как и дискуссия вокруг нее, а ИИ - это не "Алиса, какая нынче погода?".
              1. YanniKounnar Звание
                YanniKounnar
                +1
                22 июня 2026 14:19
                Mais d'après un ami qui travaille , comme sa femme à la creation/optimisation de l'IA celle ci a dejà suprimé 40000 postes de concepteurs !
                Exemple une personne avec une société et une equipe a créé et revendu un "programme" qui avait demandsea année de develloppement . Cette personne après avoir vendu sa société s'est "amusée" à recréer ce programme avec l'aide de l'IA en ...une semaine !! Il va y avoir encore plus de chomeurs parmi les devellopeurs !
                nota moiaussi je peux faire des tractions avec au moins +5kgs à la taille ...malheureusement ces +5kgs ne veulent pas me quitter ! :-)
          3. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            22 июня 2026 10:32
            Цитата: astepanov
            Да, кстати, изобретение подъемного крана привело к деградации мускулатуры, к появлению толп брюхатых мужиков. И что?

            И что... гиподинамия, гемор и прочие "приятности", у каждого... да практически у каждого, кто не занимается поддержание своего физического здоровья... хотя грыж и прочего, что можно "заработать" от перенапряжения своих физических возможностей, стало меньше...
            Какой вывод... ко всему надо подходить с УМОМ, т. е. Человек сам кузнец своего счастья и несчастья, то же! soldier
      2. О. Бендер Звание
        О. Бендер
        -1
        22 июня 2026 10:17
        Вам за тонкий юмор большой плюс,нравятся мне такие посыл.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    22 июня 2026 09:38
    До чего дошёл прогресс —
    Труд физический исчез,
    Да и умственный заменит
    Механический процесс.
    Позабыты хлопоты, остановлен бег,
    Вкалывают роботы, а не человек laughing
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +2
      22 июня 2026 09:44
      Цитата: Ропот 55
      Вкалывают роботы, а не человек

      Давно замечено, если человек не занят созидательным трудом то он очень быстро деградирует.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        22 июня 2026 10:33
        Кубик123 hi , всё просто это заложено в природе человека,не пользуйтесь правой рукой и она отрафируется,не ходите а всё время перемещайтесь на кресле и ноги откажут,а мозг работает по той же схеме .
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          0
          22 июня 2026 11:12
          Il y a une quarantaine d'année dans un cours avec un ami nous faisions des concours entre lui et sa machine a calculer et moi calcul mental ou meme par eci et quasiment à chaque fois j'avais le résultat avant lui ....et maintenant pur des calculs basiques ...je prends la calculette.
          Pour se deplacer en voiture et trouver la bonne adresse dans une grande ville nous y arrivions maintenant nous mettons le GPS !! Solutions de facilité et le cerveau s'endord ( en plus de vieillir !!) :-)
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +1
      22 июня 2026 14:46
      Сейчас такой интересный период, что роботы заменяют не столько физический труд, его где можно автоматика и станки чуть ли не сто лет назад заменила, а умственный. Роботы всё больше занимаются искусством и управлением, а вкалывают люди :)
      И если от человека скоро не нужны будут знания, только выполнять точно указания электронного помощника, то наверное и платить ему можно минимальную зарплату?
  4. Михаил Б Звание
    Михаил Б
    -1
    22 июня 2026 09:38
    Статья выглядит как попытка дискредитировать важность ии в современной войне. Так или иначе, но ии даёт возможность запускать столько дронов, что операторов на всех не хватит и даже в условиях РЭБ. Так что не нужно это недооценивать
    1. Andrey_5 Звание
      Andrey_5
      0
      22 июня 2026 09:46
      конечно, у нас всегда так - кто-то умный тебя больно бьёт - называем его геймером и смеёмся (федоров)
      своего ИИ нет - давайте рассказывать, как от него все тупеют
      а результат такого подхода удручает с каждым днём все больше и больше
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      22 июня 2026 10:03
      Михаил Б hi ,ну это вы так видите,а вижу как попытку предупредить что не нужно ПЕРЕГИБАТЬ палку,а то человек превратиться в очень большого "НЕХОЧУХУ" ,и что тогда? Аналог "Скайнета" вычеркнет людей за ненадобностью?
      1. Михаил Б Звание
        Михаил Б
        0
        22 июня 2026 11:24
        Конечно перегибать не нужно, просто толковых статей про преимущества ии нет, а вот про слабые стороны пишут... Немного однобоко получается. Не спорю с содержанием статьи, но послевкусие - тонкий намек на бесполезность ии
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          22 июня 2026 13:18
          Михаил Б,просто примеров когда ради "благого" дела изобрели нечто ужасное не мало,Х. Максим как писал в интервью хотел чтоб осознав скольких людей можно убить из его детища власти схватится за голову и перестанут воевать,не сработало,создатели атомного оружия тоже были такого мнения однако не работает и только паритет сдерживает. Поэтому то и негатива столько,опять же не все люди блещут интеллектом а мир переходит на этот самый интеллект куда их за "борт" или как в фильмах разделить общество на "эльфов" утонченных и "орков"?
          1. Михаил Б Звание
            Михаил Б
            +1
            22 июня 2026 13:42
            Да, так и есть, и это даёт большое влияние тем кто использует ИИ в своих интересах
  5. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    22 июня 2026 09:39
    Согласно опросу американских медицинских работников, проведённому в начале июня, 70% медсестёр и 77% врачей опасаются потери профессиональных компетенций из-за активного использования систем ИИ.

    а чему здесь удивляться?
    сегодня, любое лечение пациента проводится по "протоколам", я не задаюсь вопросом откуда они появились, я говорю, что врач должен - следовать им(протоколам)...
    и зачем он тогда нужен, задаю себе вопрос - вслух?
    заметьте - приходишь к врачу с конкретными симптомами, а он выдает перечень анализов и обследований, которые напрямую никак не связаны с описанными симптомами...
    очень редко - вам скажут, что надо сделать в первую очередь из списка - для уточнения возможного диагноза, а что - по остаточному принципу- для соблюдения формальностей...
    но обыкновенно так поступают люди старой формации, молодежь не заморачивается...
  6. bya965 Звание
    bya965
    +4
    22 июня 2026 09:44
    ИИ это инструмент. Если вы хороший специалист и в своей предметной области имеете соответствующее образование, то ИИ вам поможет. Если нет, то всё с точностью наоборот.

    Другими словами пропасть между высококлассными специалистами и наоборот с плохими с помощью ИИ будет только расти. Зарплаты тоже.

    Я лично ИИ использую при оформлении текста, перевода специальной литературы, написание кода (тут только наброски) и поиска информации по научным статьям (тут надо проверять).
    1. grindz Звание
      grindz
      +2
      22 июня 2026 10:04
      Если Вы уже отличный специалист, то ИИ Вам поможет. А вот если Вы начинающий специалист, то как Вам оттачивать свои навыки и набираться опыта? С ИИ никак. Потэтому будет разрыв. Будут высококолассные спициалисты с ИИ. Они уйдут, и останется только ИИ. Некуму будет прийти на смену.
      1. bya965 Звание
        bya965
        0
        22 июня 2026 19:53
        Это мой последний запрос
        Разностные схемы WENO?

        Ответ ИИ неполный конечно
        Разностные схемы WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatory — взвешенные существенно неосциллирующие схемы) — это класс современных численных методов высокого порядка точности, применяемых для решения гиперболических систем дифференциальных уравнений в частных производных (например, уравнений газовой динамики Эйлера или Навье-Стокса).Главная задача WENO-схем — корректно рассчитывать течения, в которых одновременно присутствуют как гладкие зоны (вихри, акустические волны), так и сильные разрывы (ударные волны, контактные границы).

        Далее
        WENO5 к уравнению переноса

        ответ ИИ
        Уравнение переноса имеет вид:\(\frac{\partial u}{\partial t}+a\frac{\partial u}{\partial x}=0\)Пусть скорость переноса \(a > 0\) (волна движется слева направо). В этом случае для аппроксимации производной по пространству используется шаблон, смещенный влево (против потока).Схема WENO5 (5-го порядка точности) находит поток на правой границе ячейки \(x_{i+1/2}\). Ниже представлен полный математический алгоритм расчета пространственной производной для этой схемы...
        .
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    22 июня 2026 09:49
    ИИ не устаёт, работает круглосуточно,без обеда, перекуров, отпусков...
    Не бастует, не болеет, денег не требует, на больничный не садится.
    Вывод...идеальный работник.
    Всех людей уволить...оставить только его. smile
    Одна беда...ИИ может самого работодателя уволить...как лишнее звено.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      22 июня 2026 10:00
      Тот же ЛЕХА hi ,ага и поймём тогда что "Терминатор" ни разу не ФАНТАСТИКА а Кэмерон что то знал wink
  8. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    22 июня 2026 09:54
    человек всегда идёт по пути наименьшего сопротивления - зачем умножать числа трёхзначные в уме когда есть калькулятор...
    только ИИ это немного другое, это сильно больше чем калькулятор. Он позволяет человеку, например, с очень слабыми навыками получать квалифицированный (в большинстве случаев, но проверять все равно надо) ответ. Если ты не программист, то можешь получить код программы и использовать её, кратно увеличив свой КПД. Сам использую ежедневно и чат гпт, и клод от антропик. Я уже не говорю про аналитику, когда ты скармливаешь лог работы системы длиной в десятки тысяч строк и просишь ИИ найти аномалии и он за 3 мин делает то, в чём бы ты копался час, это реально даёт ощутимый прирост в производительности труда.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      22 июня 2026 13:21
      Andrey 5 hi ,а что делать с людьми которые не впишутся в новый мир и его схемы? с теми кто высвободится благодаря увеличению КПД,кто не так светел умом? Их куда?
  9. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    22 июня 2026 10:04
    Прогресс всё равно не остановить,по сему нужно потихоньку внедрять ИИ в судебную систему,депутатов тоже можно заменить.Холёные рожи кнопки жмут,да задницу верховному вылизывают,какой с них толк? А так ИИ блокирует любые антинародные законы,верстает бюджет.Никаких тебе откатов и взяток..Никаких больше обнулений сроков на троне и так далее.Понимаю что абсурд пишу из фантастических фильмов,но эх....мечтать не вредно
    1. october Звание
      october
      +2
      22 июня 2026 10:57
      А так ИИ блокирует любые антинародные законы,верстает бюджет.Никаких тебе откатов и взяток..Никаких больше обнулений сроков на троне и так далее.


      ИИ делает то, чему его обучат. Я вот интереса ради попросил Алису нарисовать пионерский значок с надписью "Всегда готов". Даже ума много не надо, только вспомнить немного историю. Она в ответ нарисовала шестиугольную звездочку с надписью "Всегда готов". Интересный вопрос вот теперь, какие ассоциации у нее сработали и чему ее учили.

      Перед тем как отправить сюда решил повторить. Получил кружок с этой надписью.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      22 июня 2026 14:51
      Скорее всего будет обратная ситуация. Элиты всего мира будут использовать технологии, чтобы держать массы в узде.
  10. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    22 июня 2026 10:10
    Исследование по ИИ выявило деградацию навыков у квалифицированных специалистов

    Фигня всё это, если слушать, а главное, верить некоторым нашим высокопоставленным чинушам.
    Кто помнит, один любитель айфонов убеждал население, что смена профессии, - это "как два пальца об асфальт". Пошел, переучился и ты "специалист" lol
    Навыки, опыт, квалификация - все фигня. Вот эта "фигня" и повылазила с отключением интернета и ИИ. laughing
  11. Tochka O. Звание
    Tochka O.
    0
    22 июня 2026 10:26
    Глупо отказываться от изобретения только потому, что профессии теряют актуальность, история это показала. Человек может заниматься тем, чем ему хочется ,и пусть ему даже помогает ИИ это просто инструмент, помогающий спасать жизни в том числе и убивать тоже к сожалению. Так что сколько бы собаки не гавкали караван будет идти вперед. Вы же не перейдете на вычисление логарифмов в уме если есть специальные компьютерные программы, это отбросит Вас назад по глупой причине, что надо думать исключительно медленным человеческим мозгом. Я понимаю тех, кто кричит, что все мы тупеем, но цивилизация пошла техническим путём развития, а не биологическим, так что Ваши крики как бы не логичны с этой точки зрения. А развивать мозг нужно, но сначала нужно познать, что это такое.
  12. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    +2
    22 июня 2026 10:28
    когда твоё изобретение говорит что ты рукожоп?))
  13. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    22 июня 2026 10:49
    Медсестры опасаются, что ИИ станет за них дерьмо из под лежачих выгребать? Зря)
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      22 июня 2026 11:08
      Медсестры опасаются, что ИИ станет за них дерьмо из под лежачих выгребать? Зря)

      для этого в больницах есть МОП: санитарки...
      медсестры это делают только когда персонала не хватает, а лечащий доктор - орет благим матом...
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        0
        22 июня 2026 13:08
        Я знаю. И в курсе, что санитарок не хватает, так что медсестрам приходится сплошь и рядом...
  14. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    22 июня 2026 11:02
    Врачи стали менее внимательными и сосредоточенными при работе без подсказок искусственного интеллекта.
    К хорошему быстро привыкаешь ИИ — это революция.
  15. БойКот Звание
    БойКот
    0
    22 июня 2026 12:43
    Снижение квалификации налицо, неоспоряемо. Но в нынешние времена модно во всех бедах обвинять ИИ. Посмотрите комменты в любой библиотеке, раньше были графоманы и литнегры, сейчас эти термины забыты, ИИ виноват во всем. А квалификация идет на дно давненько, ИИ этот процесс только ускорил.
  16. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    22 июня 2026 13:13
    Цитата: Сибирь55
    Даже таблицу Брадиса помню

    Всю? Или только первые насколько страниц?
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 22:43
    Цитата: БойКот
    там бетон работает на растяжение...
    серьезно?!! Строители Останкинской телебашни, неучи, оказываеся, армировали бетон напряженными тросами

    Родина мать - зовёт (Волгоград). Один из самых сложных, на мой взгляд, памятников в мире. Он очень ассиметричный и распределение нагрузок везде разное.
    Так что: "Русские, вперед! " (с).
  18. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    22 июня 2026 23:25
    Проблема не в ИИ, а в людях. Вместо того, чтобы советоваться с ИИ современные люди банально перекладывают на него сначала свои обязанности, а потом и ответственность. С одной стороны, людей завалили недостоверной информацией о компьютерно-технической революции, а с другой стороны, их завалили постоянно увеличивающимся объёмом работы. Недостоверная информация и банальная усталость толкают людей на поиск "коротких путей". В итоге, вместо улучшения условий труда и жизни люди получают псевдо-труд и псевдо-жизнь.