Жители населённого пункта в США жалуются на чрезмерный шум от дата-центра ИИ

3 501 20
Жители населённого пункта в США жалуются на чрезмерный шум от дата-центра ИИ


Население маленького городка Доваджиак в американском штате Мичиган жалуются на постоянный и очень сильный гул, который мешает нормальной жизни. Причина дискомфорта кроется в расположенном неподалеку центре обработки данных для искусственного интеллекта. Объект под названием Hyperscale Data, потребляющий мощность в 30 мегаватт, стал настоящим испытанием для местного населения.



Доваджиак – это населенный пункт в округе Оттава на западе Мичигана, где проживает чуть больше трех тысяч человек. До недавнего времени тихий провинциальный городок привлек внимание крупных технологических компаний, которые активно строят дата-центры по всей территории США для обучения и работы нейросетей. Рост спроса на вычислительные мощности привел к тому, что подобные объекты все чаще появляются вблизи жилых районов, создавая проблемы для местных жителей.

По словам обитателей домов, расположенных рядом с площадкой, гул слышен даже через закрытые окна. Как сообщает местное издание MLive, часть соседей уже подала коллективный иск против компании-владельца, так как уровень шума делает пребывание дома невыносимым. При этом аппетиты бизнеса только растут: компания планирует в десять раз увеличить мощность объекта – с нынешних 30 МВт до 340 МВт. Ранее эта площадка использовалась для майнинга биткоина, а теперь ее развивают как полноценный центр обработки данных для нужд искусственного интеллекта.

Ситуация усугубляется тем, что ранее площадка не вызывала столь масштабных протестов, но переход на обслуживание ИИ требует иного уровня охлаждения и энергоснабжения. По словам специалистов в области инфраструктуры данных, шум от таких объектов — это не побочный эффект, а неизбежное следствие их работы. Системы охлаждения серверов, трансформаторы и дизельные генераторы резервного питания работают круглосуточно и создают монотонный гул, уровень которого может достигать 70–80 децибел на близком расстоянии. Для сравнения – это, примерно, как шум от работающего пылесоса или оживленной автомагистрали. И многие муниципалитеты до сих пор не выработали четких стандартов по допустимому уровню шума от подобных объектов, что оставляет жителей фактически без правовой защиты.

Конфликт в Доваджиаке отражает более широкую тенденцию: по мере роста рынка искусственного интеллекта в США строятся десятки новых дата-центров, и далеко не все из них расположены в промышленных зонах. В 2025–2026 годах подобные конфликты между жителями и технологическими компаниями фиксировались также в штатах Вирджиния, Техас и Айова, где местные сообщества выступали против строительства крупных вычислительных объектов из-за шума, нагрузки на энергосистему и экологических рисков.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    22 июня 2026 10:07
    Ну, адвокатам будет чем заняться. Скорее всего, им тупо компенсируют переезд в другое место и закроют вопрос. В США народ лёгок на подъём с переездом.
    1. Никита Че Звание
      Никита Че
      +1
      22 июня 2026 10:17
      Если вместо адвокатов и судей будет тоже ИИ,а штаты скорее всего лет через 10 к этому придут,то не факт что людям ИИ компенсирует переезд
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        22 июня 2026 10:35
        Да у дата-центров, а в них на планете вложились всего пять компаний, которые будут по сути монополистами передовых технологий, такая прибыль, что мне кажется даже ИИ выдаст решение компенсировать переезд.
        1. gridasov Звание
          gridasov
          +3
          22 июня 2026 11:20
          Слово "передовые" несколько обескураживает. Мне думаеться, что ЦОДы весьма быстро придут к проблеме связанной со стоимостью энергоресурсов обеспечивающих их работу и тогда только задумаються об эффективности их работы при обработке больших данных. Этот алгоритм пути уже очевиден. А пока можно только наблюдать за этими играми ради игр.
          1. andranick Звание
            andranick
            -1
            22 июня 2026 11:45
            Вот именно, всё это игры. Или кому-то надо земли под новые мощности, или просто кто-то хочет переезд и ремонт (не женщины ли активничают?). Ибо шума от 30МВт датацентра не так уж и много, хоть даже там и дизеля генераторы крутят.

            В любом случае новость мусорная.
            1. Solomon_BY Звание
              Solomon_BY
              +4
              22 июня 2026 13:03
              Желательно самому пожить с недельку рядом с таким шумным объектом! Потом перехочется ёрничать! Мне предлагали дом в 2 сотнях метров от фруктохранилища - Беларусь производит свои яблоки (как не странно звучит). Холодильники так шумят, что 200 мм минваты в каркасном доме не спасают от шума. А в США я думаю более 50 мм не наскребут. Там сплошь каркасники. Я отказался от такого места.
              1. andranick Звание
                andranick
                -2
                22 июня 2026 13:36
                А я и не ерничаю, узбагойся дорогой товарищ и не суди по себе!
                Занимаюсь пусконаладкой энергоцентров. За пределам здания энергоцентра - легкий гул. Холодильники на винзаводе - еще тише. А звукоизолировать в Вашем случае стены дома - в целом хорошая идея, но все же изолировать надо источник шума.
                Цитата: Solomon_BY
                Желательно самому пожить с недельку рядом с таким шумным объектом!
                Жил в 5 минутах ходьбы, целый месяц. Скворцы под окном по утрам больше доставали.
                1. Solomon_BY Звание
                  Solomon_BY
                  0
                  22 июня 2026 16:10
                  Нашёл сравнение - 5 минут - это все 400 метров. Я и говорю - поживи в 200 м хотя бы, пусконаладчик ты наш!
                  1. andranick Звание
                    andranick
                    0
                    22 июня 2026 16:38
                    Цитата: Solomon_BY
                    пусконаладчик ты наш
                    Не, не ваш. Среди наших хамла нет.
  2. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    0
    22 июня 2026 10:23
    Сейчас Алексей Степанов придёт и расскажет, как раньше не было поездов и самолётов шумных, но мы к этому привыкли
  3. ростов-папа Звание
    ростов-папа
    -1
    22 июня 2026 10:31
    проблемы индейцев шерифа не ... волнуют
  4. JcVai Звание
    JcVai
    +4
    22 июня 2026 10:35
    Сразу видно гуманитариев.
    Для технарей тишина - самое страшное. Вибрация генераторов и шум охлаждения успокаивает и убаюкивает, а как вдруг тишина - рефлекс просыпаться и бежать разбираться. ;)
  5. kebeskin Звание
    kebeskin
    +1
    22 июня 2026 10:38
    Дайте координаты дата-центра Ирану. Может запустят что-нибудь интересного с танкера в случае чего.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    22 июня 2026 10:40
    ИИ атакует! laughing.................
  7. ssg.spb
    ssg.spb
    0
    22 июня 2026 10:50
    Да уж, такая проблема неразрешаемая.
    С одной стороны дома в США щитовые. И дополнительную шумоизоляцию (в виде теплоизоляции дома) делать не будут. Очень затратно. Да и провинциальный город - это не центр Москвы, Питера, Екатеринбурга...
    С другой стороны дата-центр вложил миллионы и владельцам проще выселить недовольное население, тем более они расширяются
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    22 июня 2026 11:17
    по мере роста рынка искусственного интеллекта в США строятся десятки новых дата-центров

    А в РФ сколько строят цодов ?
    1. Никита Че Звание
      Никита Че
      +1
      22 июня 2026 11:38
      Сейчас блокировка VPN на повестке дня
  9. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    22 июня 2026 11:30
    Как говорится, Марь Иванна, нам бы ваши проблемы. На родных просторах с такой ситуацией с топливом скоро вообще никакого шума не будет, лишь цокот копыт и скрип повозок.
    1. Serafim Звание
      Serafim
      -2
      22 июня 2026 13:01
      Это точно, если продолжать продажу нефти европам, а европы продолжат снабжать "404" , бензином, выгнаным из етой нефти , то надо уже России массово закупать волов и лошаков.
      Не айс.
    2. Solomon_BY Звание
      Solomon_BY
      -1
      22 июня 2026 13:08
      Я боюсь, как бы не было ещё тише! Только шелест лап насекомых!