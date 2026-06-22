Жители населённого пункта в США жалуются на чрезмерный шум от дата-центра ИИ

Население маленького городка Доваджиак в американском штате Мичиган жалуются на постоянный и очень сильный гул, который мешает нормальной жизни. Причина дискомфорта кроется в расположенном неподалеку центре обработки данных для искусственного интеллекта. Объект под названием Hyperscale Data, потребляющий мощность в 30 мегаватт, стал настоящим испытанием для местного населения.Доваджиак – это населенный пункт в округе Оттава на западе Мичигана, где проживает чуть больше трех тысяч человек. До недавнего времени тихий провинциальный городок привлек внимание крупных технологических компаний, которые активно строят дата-центры по всей территории США для обучения и работы нейросетей. Рост спроса на вычислительные мощности привел к тому, что подобные объекты все чаще появляются вблизи жилых районов, создавая проблемы для местных жителей.По словам обитателей домов, расположенных рядом с площадкой, гул слышен даже через закрытые окна. Как сообщает местное издание MLive, часть соседей уже подала коллективный иск против компании-владельца, так как уровень шума делает пребывание дома невыносимым. При этом аппетиты бизнеса только растут: компания планирует в десять раз увеличить мощность объекта – с нынешних 30 МВт до 340 МВт. Ранее эта площадка использовалась для майнинга биткоина, а теперь ее развивают как полноценный центр обработки данных для нужд искусственного интеллекта.Ситуация усугубляется тем, что ранее площадка не вызывала столь масштабных протестов, но переход на обслуживание ИИ требует иного уровня охлаждения и энергоснабжения. По словам специалистов в области инфраструктуры данных, шум от таких объектов — это не побочный эффект, а неизбежное следствие их работы. Системы охлаждения серверов, трансформаторы и дизельные генераторы резервного питания работают круглосуточно и создают монотонный гул, уровень которого может достигать 70–80 децибел на близком расстоянии. Для сравнения – это, примерно, как шум от работающего пылесоса или оживленной автомагистрали. И многие муниципалитеты до сих пор не выработали четких стандартов по допустимому уровню шума от подобных объектов, что оставляет жителей фактически без правовой защиты.Конфликт в Доваджиаке отражает более широкую тенденцию: по мере роста рынка искусственного интеллекта в США строятся десятки новых дата-центров, и далеко не все из них расположены в промышленных зонах. В 2025–2026 годах подобные конфликты между жителями и технологическими компаниями фиксировались также в штатах Вирджиния, Техас и Айова, где местные сообщества выступали против строительства крупных вычислительных объектов из-за шума, нагрузки на энергосистему и экологических рисков.