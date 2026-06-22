ВС РФ нанесли серию комбинированных ударов по семи областям Украины

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ВС РФ нанесли серию комбинированных ударов по семи областям Украины


Российские войска нанесли серию массированных ударов – от занятой ВСУ части Донбасса до Черкасской и Ровенской областей. Поражены объекты военной инфраструктуры, логистические центры, места хранения вооружения и пункты управления беспилотниками противника.



Вчера утро началось с УМПК по Сумской области, а дальше – по нарастающей. КАБы, «Герани», «Герберы» и «Искандеры» работали по десяткам целей. В 10:30 удары пришлись на окрестности Умани Черкасской области. Следом – по Сарнам в Ровенской и Виннице. В Киеве зафиксирован взрыв реактивного БПЛА. Днём – массированные удары по Харькову, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областям.

Вечером 21 июня под удар попала Одесская область. В 20:51 по Маякам в этом регионе пришёлся удар «Искандера». Ночью «Герани» и «Герберы» атаковали Запорожье и Балаклею.

Ночью и утром 22 июня серия ударов продолжилась. В 01:55 «Герани» и «Герберы» атаковали цели в Павлограде. Следом – УМПК по Сумской, Харьковской, Запорожской областям. В 03:40 и 04:10 удары по Днепропетровской и Запорожской областям. В 05:00 «Герань/Гербера» – по Борзне Черниговской области. В 05:55–06:10 – очередной налёт на Шостку Сумской области.

Высокоточными ударами БПЛА «Герань-2» поражён логистический центр «Новой почты» в Новом Коротиче Харьковской области. По данным Минобороны РФ, противник использовал его как склад для вооружения и БПЛА.
27 комментариев
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  1. Gekki66 Звание
    Gekki66
    +8
    22 июня 2026 10:19
    "Работайте, братья" (с)
    Поскорее бы все это закончилось, устал народ.
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      22 июня 2026 12:09
      Поскорее бы все это закончилось, устал народ.

      Вы про какой народ?
      Про солдат в окопах? Конечно устали. Вот только подгонять их не надо. Они и так рискуют каждый день. Им бы ротацию с отдыхом на полгода.
      Или про киркоровых, не в ту дверь заходящих? Так ничего потерпят.
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    -2
    22 июня 2026 10:22
    А какво стана с обещанието за систематичните удари по Киев? Веднъж на десет дни система ли е? Сигурно, тя и Халеевата комета систематично минава покрай Земята, веднъж на 76 години.
  3. роман66 Звание
    роман66
    -1
    22 июня 2026 10:26
    А как у них на заправках?
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +7
      22 июня 2026 10:31
      А как у них на заправках?


      Агонь у них на заправках. В прямом смысле
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      22 июня 2026 10:41
      У них, наверно пару лет как всё улеглось. Топливо завозят соседи, у кого есть деньги покупать по таким ценам ездят. У нас репетиция эффекта, накопительного, была на Нефтьмагистрали кажется, когда электронная система топливной фирмы стала закупать доступное топливо в Белоруссии, а не на российских НПЗ и ценник такой вжух.
    3. barclay Звание
      barclay
      +2
      22 июня 2026 10:45
      Там над этим вопросом работают, и достаточно результативно.

      Да, на Украине очень высокие цены на топливо (цена на литр бензина марки АИ-95 сейчас составляет около 126-128 рублей и растет дальше), однако его глобального дефицита не наблюдается. Ответ достаточно простой. Украина решила проблему не за счёт собственной нефтепереработки. Она практически полностью перешла на импорт топлива из стран ЕС. После остановки Кременчугского НПЗ Киев сделал ставку не на восстановление отрасли, а на поставки из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

      Параллельно была перестроена вся система хранения и распределения. Вместо крупных нефтебаз появились десятки небольших складов и перевалочных площадок. Уничтожение одного объекта больше не приводит к серьёзным последствиям для целого региона.

      Вывод остаётся однозначный. Необходимо рушить лолистику, особенно на западе Украины. Просто непонятно, почему у них до сих пор логистика не нарушена. Не можем, или не хотим?
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +3
        22 июня 2026 10:56
        А может Венгрии со Словакией пора перекрыть самим поставку? Нет? Бизнес интересы? Ну вот и получаем, пока толстосумы жиреют
        1. barclay Звание
          barclay
          -1
          22 июня 2026 11:19
          Что Да, то Да... request
          Чудеса в решете..
          Такое впечатление, что руководство не принимает во внимание то, что подкармливает убийц наших людей.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    22 июня 2026 10:33
    Высокоточными ударами БПЛА «Герань-2» поражён логистический центр «Новой почты» в Новом Коротиче Харьковской области.


    https://vkvideo.ru/video-123538639_456323058

    Кадры поражения логистического центра «Новой почты» БПЛА «Герань-2 Сикер» в населенном пункте Новый Коротич Харьковской области.
    1. barclay Звание
      barclay
      0
      22 июня 2026 10:56
      Мы все думаем, что там все переваливается в крупных логистических центрах? Видимо, мы ошибаемся. Там все давно рассредоточено по мелким пунктам, которые маскируются под обычные сараеи и прочие безобидные сооружения. Для их обнаружения нужны достоверные развед сведения.
      1. bk316 Звание
        bk316
        +1
        22 июня 2026 14:55
        ам все давно рассредоточено по мелким пунктам, которые маскируются под обычные сараеи и прочие безобидные сооружения

        Вот поэтому мы и бьем все чаще по сараям.
        А борцуны и нытики охают и возмущаются.
  5. Motronic Звание
    Motronic
    +2
    22 июня 2026 10:42
    Jestem Polakiem i Piszę z Polski. Rosjanie, zróbcie porządek z Ukrainą. To podły, fałszywy, podstępny, cyniczny, dwulicowy i niewdzięczny naród. Nastroje antyukraińskie u nas w Polsce sięgają zenitu.
    1. Dead Звание
      Dead
      -1
      22 июня 2026 10:51
      nie ma potrzeby kłamać tak bezczelnie
      1. Motronic Звание
        Motronic
        +2
        22 июня 2026 11:14
        Jesteś Ukraińcem? W Polsce mamy was już dosyć po tym co wasz komik zrobił. Fałszywy naród! Putin miał rację o was.
        1. Dead Звание
          Dead
          0
          22 июня 2026 11:43
          Nie jestem Ukraińcem, ale w tym momencie jestem rozczarowany Putin
          1. Motronic Звание
            Motronic
            +2
            22 июня 2026 12:00
            To dobrze, że nie jesteś Ukraińcem. Nie ma większego wstydu na świecie, niż być Ukraińcem. My Polacy okazaliśmy Ukrainie przyjaźń, szacunek, pomoc; otworzyliśmy przed nimi nasze serca i domy a co dostaliśmy w zamian? Ukraina to kraj bez własnej historii i przeszłości, a wiele na to wskazuje, że i bez przyszłości.
  6. Prometey Звание
    Prometey
    -2
    22 июня 2026 10:43
    Сколько сараев на этот раз добили?
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      22 июня 2026 11:06
      Без разницы. За четыре с лишним года не видать конца и края "успешно пораженным целям".
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    22 июня 2026 10:59
    Отлично! ФАБов и иных гостинцев не жалеть! Бандерогеи любят когда с ними пожестче.
  8. пылесос Звание
    пылесос
    -1
    22 июня 2026 11:02
    Оказывается наш родной (старлинк) мог появиться еще в конце 20 годов. но чинуши военные специально его "Банили" и под это открыли фиму "Бюро и далее цифры. (а там и сецов не было ни каких) Упоминают генералов Криворучко Борисова----хотелось бы видеть продолжение. Поэтому и нет подвижек от фирм в виде изделий мавиков и т д.
    1. Prometey Звание
      Prometey
      +2
      22 июня 2026 11:19
      Цитата: пылесос
      Поэтому и нет подвижек от фирм в виде изделий мавиков и т д.

      В 2020 году на одном из интернет-каналов смотрел интервью нашего блоггера-обозревателя Калашникова. Он говорил, что на Украине активно идет развитие беспилотников и России необходимо на это обратить всё внимание и делать то же самое. В комментариях ему писали ехидные заметки и смешки. Прошло 5 лет - почему-то смеяться желающих мало.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    22 июня 2026 11:54
    Цитата: barclay
    руководство не принимает во внимание то, что подкармливает убийц наших людей.
    У них бизнес превыше всего
  10. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    22 июня 2026 20:57
    А где заявлленное про систематические удары по Куеву?
  11. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Вчера, 02:06
    Молодцы!
    И не надо оправдываться.
    Мол заправки и склады Почты Украины используются для войны с нами.
    Народ это понимает и одобряет!
    Вот когда начинанается вонь, что мы не такие, фломастеры, и нужно потерпеть- это никто не любит.
    Нельзя в белых перчатках воевать с иудофашистами Украины!
    Почему гнездовья иудофашистов не трогают! Посему ни одна Гербера, ни один Искандер не наводится на особняки киевской Рублёвки?
    Выкашивайте украинско-исрэльскую элитку в местах гнездования и Война закончится быстро! Киев падёт, как только потекут реки крови украинско-исраэльской элитки!
    Не зря же главный раввин РФ выдал своего ребёнка за отпрыска раввина Одессы.
    Хватит лить русскую кровь.
    Пора пролить кровь украинских иудофашистов, пока они не сбежали как Миндыч в Исраэль.
  12. Пахарь Звание
    Пахарь
    0
    Вчера, 08:53
    Бить надо по Львову, Тернополю, Ивано-Франковску, центрам украинского национализма, а метелить восток, где большинство лояльных нам славян проживает, не стоит их настраивать. Но, видимо некоторые генералы оберегают Запад Украины.
  13. Алексей Кленов Звание
    Алексей Кленов
    0
    Вчера, 19:47
    Вчера. А сегодня? Когда наконец нанесут такие удары, которые остановят киевского джокера?