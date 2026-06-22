ВС РФ нанесли серию комбинированных ударов по семи областям Украины
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Российские войска нанесли серию массированных ударов – от занятой ВСУ части Донбасса до Черкасской и Ровенской областей. Поражены объекты военной инфраструктуры, логистические центры, места хранения вооружения и пункты управления беспилотниками противника.
Вчера утро началось с УМПК по Сумской области, а дальше – по нарастающей. КАБы, «Герани», «Герберы» и «Искандеры» работали по десяткам целей. В 10:30 удары пришлись на окрестности Умани Черкасской области. Следом – по Сарнам в Ровенской и Виннице. В Киеве зафиксирован взрыв реактивного БПЛА. Днём – массированные удары по Харькову, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областям.
Вечером 21 июня под удар попала Одесская область. В 20:51 по Маякам в этом регионе пришёлся удар «Искандера». Ночью «Герани» и «Герберы» атаковали Запорожье и Балаклею.
Ночью и утром 22 июня серия ударов продолжилась. В 01:55 «Герани» и «Герберы» атаковали цели в Павлограде. Следом – УМПК по Сумской, Харьковской, Запорожской областям. В 03:40 и 04:10 удары по Днепропетровской и Запорожской областям. В 05:00 «Герань/Гербера» – по Борзне Черниговской области. В 05:55–06:10 – очередной налёт на Шостку Сумской области.
Высокоточными ударами БПЛА «Герань-2» поражён логистический центр «Новой почты» в Новом Коротиче Харьковской области. По данным Минобороны РФ, противник использовал его как склад для вооружения и БПЛА.
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